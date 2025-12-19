Bijuteria Capitalei care se redeschide după 2 ani de restaurări. Palatul va deveni galerie cu produse de lux
ObservatorNews, 19 decembrie 2025 19:50
Palatul Ştirbey, unul dintre diamantele Capitalei, s-a redeschis după doi ani de restaurare de artă. Clădirea elegantă de pe Calea Victoriei s-a transformat în galerie cu articole de lux. Iar Palatul Stirbey şi-a deschis din nou porţile, în exclusivitate, pentru Observator, la trei ani după prima filmare făcută acolo.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
20:20
Ninge şi de Crăciun, şi de Revelion. Cum va fi vremea în Bucureşti la final de decembrie # ObservatorNews
Veşti bune de la meteorologi. Vom avea parte de ninsori până la sfârşitul anului şi nu doar la munte. La Bucureşti, primii fulgi sunt aşteptaţi chiar înainte de Crăciun. Până atunci, încă o pârtie a fost deja acoperită cu zăpadă şi întregeşte tabloul lui decembrie.
Acum 30 minute
20:10
Endometrioza, afecțiunea greu de depistat care afectează fertilitatea. Primele semne ale bolii # ObservatorNews
Endometrioza este o afecţiune ginecologică cu incidenţă în creştere, dar și una dintre cele mai dificil de diagnosticat, din cauza simptomelor variate și adesea discrete. Multe femei trăiesc cu dureri pelvine, menstruații dureroase sau tulburări de fertilitate, fără să realizeze că aceste manifestări ar putea semnala o problemă precum endometrioza. Întârzierea diagnosticului, adesea de câțiva ani, poate afecta semnificativ calitatea vieții și șansele de reproducere.
Acum o oră
19:50
Nou pericol în cartierul Rahova, lăsat fără gaz şi căldură de două luni. Localnicii apelează la improvizaţii # ObservatorNews
Pericol major de incendii în cartierul Rahova din Bucureşti. Pentru că alimentarea cu gaz metan şi căldură nu a fost reluată nici la două luni după explozia devastatoare, localnicii se încălzesc cu aparate electrice.
19:50
Bijuteria Capitalei care se redeschide după 2 ani de restaurări. Palatul va deveni galerie cu produse de lux # ObservatorNews
Palatul Ştirbey, unul dintre diamantele Capitalei, s-a redeschis după doi ani de restaurare de artă. Clădirea elegantă de pe Calea Victoriei s-a transformat în galerie cu articole de lux. Iar Palatul Stirbey şi-a deschis din nou porţile, în exclusivitate, pentru Observator, la trei ani după prima filmare făcută acolo.
19:40
Oraşul care a învins ciorile folosind armele armatei americane. Sistem de 120.000 de lei # ObservatorNews
Război împotriva ciorilor cu lasere şi echipamente ultrasonice folosite de Marina americană! Primăria din Lugoj a pus "tunurile" pe sutele de păsări care terorizau oraşul. Pentru că sunt ocrotite de lege, nu le-a putut ucide, aşa că a folosit tehnologie de ultimă oră ca să le alunge.
19:30
Marco Rubio: "Încercăm să ne dăm seama ce poate accepta Ucraina şi ce poate accepta Rusia. Nu vedem finalul" # ObservatorNews
Secretarul de Stat Marco Rubio a anunţat, vineri seară, că Statele Unite nu văd un final al conflictului din Ucraina prea curând.
19:30
Ce ne puneţi în mâncare de sărbători? Cârnaţi şi carne tocată care provoacă toxi-infecţii, friptură care ne poate îmbolnăvi grav. Observator a cumpărat din pieţe şi a dus la analize cam tot ce cumpără românii în această perioadă. Până şi cercetătorii din laborator au fost şocaţi de ce au descoperit. Urmează un nou episod din seria "Ce ne puneţi în mâncare".
Acum 2 ore
19:20
Luna ianuarie vine cu impozite uriaşe, mai ales pentru proprietarii de locuinţe vechi. De exemplu: dacă pentru două camere în Capitală, statul a cerut anul acesta 250 de lei, pentru la anul impunerea ajunge la 630 de lei. Şi asta pentru că Guvernul a eliminat reducerile aplicate până acum. Şi în ţară creşterile sunt semnificative: pentru 80 de metri pătraţi la Baia Mare, impozitul urcă de la 440 la 840 de lei.
19:20
Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară # ObservatorNews
Concedierile continuă în industria auto. 700 de oameni vor rămâne în 2026 fără loc de muncă, după ce producătorul german de componente Leoni a anunțat disponibilizări în județele Arad și Bihor. Cu scumpiri și comenzi reduse, companiile din domeniu recurg la restructurări. Numai în acest an, aproape 4.000 de angajați au fost daţi afară.
19:20
"A luat foc tot, balconul, tot". Explozie puternică într-un bloc din Braşov: zeci de oameni au fugit din case # ObservatorNews
Foc şi panică, aseară, la Braşov. Zeci de oameni au fugit din apartamentele lor. Un bloc a fost zgâlţâit de o explozie urmată de un incendiu care se vedea din tot cartierul. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave, iar pompierii au avut mult de muncă să oprească focul care ameninţa şi alte clădiri.
19:20
Reacţia unei femei la prima factură de întreţinere din sezonul rece. "Nici nu vreau să mă gândesc" # ObservatorNews
Au venit primele facturi la întreţinere, din sezonul rece. Cum era de aşteptat, costurile sunt mari pentru cei racordaţi la sistemele de termoficare. Cu cel puţin 10% în plus plătesc aceştia, faţă de anul trecut. Şi e abia începutul. Într-o lună adevărată de iarnă, cineva care stă într-un apartament cu trei camere ar putea ajunge să plătească şi 600-700 de lei, doar pentru încălzire.
19:20
Paştele ortodox va fi sărbătorit în 2026 pe data de 12 aprilie, într-o duminică, fiind cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii. Ziua Învierii Domnului este aşteptată în fiecare an cu emoţie de milioane de credincioşi, fiind un moment care simbolizează speranţa, renaşterea şi victoria vieţii asupra morţii.
19:10
Rodica Stănoiu i-a lăsat presupusului iubit mare parte din avere. Rudele ar putea ataca testamentul # ObservatorNews
Se confirmă zvonurile care i-au făcut pe procurori să o deshumeze pe Rodică Stănoiu şi să ancheteze cauza morţii. Testamentul semnat de fosta ministră îi lasă mare parte din avere presupusului iubit, cu 50 de ani mai tânăr. Pe listă mai sunt, însă, opt moştenitori, iar unul dintre ei a făcut dezvăluiri neaşteptate pentru Observator. Ultimele dorinţe ale Rodicăi Stănoiu ar putea fi atacate în instanţă, iar averea să rămână statului.
Acum 4 ore
18:20
Trei persoane ucise şi cinci rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Ce se ştie despre autor # ObservatorNews
Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri la metroul din Taipei, a declarat şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este şi el mort.
18:00
Wiz Khalifa, dat în urmărire internaţională. Rapperul refuză verdictul. Motivarea deciziei # ObservatorNews
Show-ul de la Beach Please i-a adus lui Wiz Khalifa o condamnare cu executare de nouă luni. Şi vorbim în cazul rapperului american de o condamnare definitivă. La festivalul de anul trecut, artistul şi-a aprins un joint, pe scenă, în faţa a peste 100.000 de adolescenţi.
18:00
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei: "În acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine" # ObservatorNews
Primarul Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, el declarând că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General şi vrea o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine. Primarul a mai spus că va avea discuţii cu liderii partidelor. Potrivit lui Ciucu, în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană.
17:40
Cum au reușit 2 soți din UK să se pensioneze înainte de 40 de ani. "Ne îmbrăcam mai gros" # ObservatorNews
În timp ce mulți visează la pensionare, doi britanici au transformat visul într-un plan și planul în realitate. Totul, înainte de 40 de ani. Este povestea lui Katie și a lui Alan, un cuplu a cărui avere este estimată la peste 2 milioane de euro, potrivit Daily Mail.
17:30
Medicii care dau concedii medicale nejustificate, "vânați" de CNAS. Ce sancțiuni au în vedere specialiștii # ObservatorNews
Medicii care vor da concedii medicale nejustificate riscă să rămână fără drept de liberă practică. Este cea mai dură măsură pe care o au în vedere, în acest moment, specialiștii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se caută, de fapt, soluţii pentru descurajarea acordarii de concedii medicale celor care nu sunt de fapt bolnavi sau mint asupra simptomelor. Pe masa discuțiilor se află și o propunere controversată şi anume ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită.
17:30
21 decembrie, solstiţiul de iarnă 2025 şi începutul iernii astronomice. Ce înseamnă # ObservatorNews
21 decembrie 2025 marchează solstiţiul de iarnă, momentul astronomic care anunţă oficial începutul iernii şi aduce cea mai scurtă zi din an. Este ziua în care durata luminii naturale ajunge la minimum, iar noaptea devine cea mai lungă din întregul an. După solstiţiu, zilele vor începe să crească treptat, chiar dacă temperaturile scăzute şi vremea specifică iernii se vor accentua în lunile următoare.
17:20
Declaraţie controversată a ministrului Economiei: "Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul" # ObservatorNews
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a făcut o comparație controversată. Vorbind despre instituția care îi plătește cazarea în București, oficialul a spus: "Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament".
17:10
Radu Miruţă revine asupra declaraţiei că ar încasa două salarii, de la Parlament şi Guvern # ObservatorNews
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a revenit, vineri, într-un comentariu pe Facebook, asupra declaraţiei că ar încasa două salarii, de la Parlament şi de la Guvern.
17:00
Primăria Capitalei vrea să introducă o nouă taxă din 2026. Care este valoarea si cine o va plăti # ObservatorNews
PMB a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând cu anul 2026. Potrivit documentului, taxa ar urma să fie de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist.
16:50
Putin îl ironizează pe şeful NATO: "Știi să citești? Vezi Strategia SUA; Rusia nu e nici țintă, nici inamic" # ObservatorNews
Vladimir Putin l-a atacat vineri pe Mark Rutte în timpul conferinței sale de final de an, un eveniment atent pus în scenă, transmis în direct la televiziune. Referindu-se la avertismentul secretarului general al NATO de săptămâna trecută, prin care Europa era îndemnată să se pregătească de un mare război cu Rusia, președintele rus a numit declarația acestuia "agresivă" şi l-a trimis "dacă știe să citească" să consulte Strategia de Securitate a SUA, "în care Rusia nu este prezentată nici ca țintă, nici ca inamic".
16:40
Ucraina loveşte pentru prima dată un petrolier al "flotei fantomă" ruse: "Inamicul să ştie că nu ne vom opri" # ObservatorNews
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al 'flotei fantomă' ruse 'în apele neutre' ale Mediteranei, a anunțat vineri o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).
16:40
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate # ObservatorNews
Un fermier din Oltenița, județul Călărași, a reușit să transforme o întâmplare banală într-o afacere agricolă profitabilă, punând pe piață un soi special de usturoi care se vinde chiar și cu 100 de lei pe kilogram, potrivit publicației AgroInteligența.
16:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a promulgat joi o lege privind politica anuală de apărare, în valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, în pofida unor prevederi care acordă un nou ajutor Ucrainei şi îi limitează capacitatea de a reduce implicarea SUA în apărarea Europei.
16:30
Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie chiar în timpul conferinței lui Putin. Reacția ldierului rus # ObservatorNews
Un jurnalist de 23 de ani din Ekaterinburg a surprins întreaga audiență în timpul conferinței de presă a președintelui Vladimir Putin, cerându-și iubita în căsătorie în direct.
Acum 6 ore
16:20
Viktor Orban vorbeşte despre scoaterea Ungariei din UE: "Nu trebuie să facem parte dintr-un imperiu" # ObservatorNews
Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban.
16:00
Petrolul se ieftineşte la nivel global. De ce rămân ridicate preţurile la pompă în România # ObservatorNews
Preţul mediu al benzinei în România a ajuns la 7,36 lei pe litru pe 17 decembrie, cel mai scăzut nivel de după iulie 2025, când a fost atins un prag de 6,98 lei pe litru, însă, în pofida scăderii preţului la barilul de petrol, este de aşteptat ca preţurile la pompă să nu urmeze aceeaşi traiectorie, întrucât începutul anului viitor va aduce o nouă majorare a accizelor, susţine Radu Puiu, analist financiar XTB România.
16:00
Elevul român care duce informatica pe scena globală, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # ObservatorNews
România își consolidează poziția în elita mondială a informaticii prin tineri care transformă performanța academică în contribuție tehnologică reală. Mihai Voicu, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, este unul dintre acești tineri. Multiplu medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI), Olimpiada Central-Europeană (CEOI) și Olimpiada Balcanică (BOI), el a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
15:50
Putin îl ironizează pe Zelenski care susţine că s-a filmat în Kupiansk: Să intre în casă dacă e a lui # ObservatorNews
Vladimir Putin l-a ironizat pe Volodimir Zelenski în cadrul conferinţei de presă anuale susţinută la Moscova. Preşedintele Rusiei l-a numit pe Zelenski "un actoraş talentat" după ce preşedintele Ucrainei a publicat o serie de imagini presupus false.
15:40
Erika Kirk: "Vom face ca JD Vance să fie ales al 48-lea preşedinte în cel mai răsunător mod posibil" # ObservatorNews
În discursul său de deschidere la conferința AmericaFest a Turning Point USA, Erika Kirk, CEO al influentei organizații conservatoare, l-a susținut pe vicepreședintele JD Vance pentru președinție în 2028.
15:30
ANAF scoate la vânzare un teren și o casă de 331 mp. Cât cere pe proprietatea din Galați # ObservatorNews
ANAF scoate la vânzare un teren și o casă în municipiul Galați. Licitația va avea loc pe 14 ianuarie 2026, ora 12:30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați (str. Brăilei nr. 33, camera D3).
15:20
Horoscop weekend 20 - 21 decembrie 2025. Luna Nouă aduce clarificări legate de bani pentru 2 zodii # ObservatorNews
Horoscop weekend 20 - 21 decembrie 2025. Luna Nouă deschide un ciclu pentru fiecare zodie, legat de finanțe, relații și carieră.
15:20
Horoscop săptămânal 22 - 26 decembrie 2025. Zodiile care trebuie să fie prudente cu banii de Crăciun # ObservatorNews
Horoscop săptămânal 22 - 26 decembrie 2025. Săptămâna de Crăciun aduce pentru toate zodiile emoții puternice, clarificări în relații și atenție la cheltuieli. Este o perioadă în care idealurile și așteptările pot intra în conflict cu realitatea, iar sinceritatea și comunicarea devin esențiale.
15:20
"Meloni a fost ucigașa". Culisele negocierilor pentru banii rușilor: Cum au fost învinși Merz și Von der Leyen # ObservatorNews
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au jucat un rol-cheie în eșecul planului Uniunii Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a ajuta economic Ucraina, relatează Financial Times, citând surse din cercurile diplomatice ale UE. Un diplomat european a declarat pentru că "Meloni a fost ucigașa planului". Propunerea a fost întâmpinat cu scepticism în special din partea Italiei și Franței. Dar dacă Emmanuel Macron a fost în mare parte tăcut, poziția Giorgiei Meloni a avut un impact decisiv și "a schimbat starea de spirit" a negocierilor. Complexitatea planului propus de Comisia Europeană i-a speriat chiar și pe liderii statelor membre care susțineau inițial ideea. În loc de folosirea activelor rusești înghețate, liderii UE au decis să acorde Ucrainei 90 de miliarde de euro prin împrumut colectiv. Ungaria, Slovacia și Cehia au refuzat să participe la acest plan, dar nu l-au respins prin veto.
15:10
Vremea de mâine 20 decembrie. Mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 2 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea rămâne în continuare mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Maxime cuprinse între între 2 şi 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 20 decembrie.
15:00
Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că partidul pe care îl conduce ar putea fuziona cu PNL în 2026, prin absorbţie. Totuşi, el a subliniat că, înainte de a începe negocierile propriu-zise, este necesar un mandat formal din partea conducerii celor două formaţiuni. Orban a menţionat că a avut o discuţie cu liderul PNL, Ilie Bolojan, în urma căreia au convenit că există disponibilitate pentru începerea dialogului. La rândul său, Bolojan a spus că este de acord cu ideea absorbţiei şi că ar putea începe discuţiile chiar de la începutul anului viitor, conform News.ro.
14:50
(P) Prima clinică din România dedicată exclusiv terapiilor regenerative se deschide în București # ObservatorNews
PromedisPharm lansează Clinica MARIA, un centru medical dedicat integral medicinei regenerative, pentru pacienții care caută alternative moderne la tratamentele clasice și intervențiile chirurgicale.
14:50
Grindeanu, despre votul împotriva Ministrului Buzoianu: Nu o să ne încurce un protocol # ObservatorNews
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că Partidul Social-Democrat ar vota din nou o moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, afirmând că aceasta și-a dovedit incompetența și că, în opinia sa, nu mai poate continua în funcție, informează News.ro.
14:30
Au trecut două luni de la tragedia din Rahova, însă nici acum oamenii nu au căldură la calorifere şi nici gaze. Apartamentele sunt încălzite cu reșouri și calorifere electrice, iar locatarii spun că trăiesc cu frica unui nou dezastru din cauza suprasolicitării instalaţiei electrice.
14:30
Paradox românesc: Trotinetiştii, obligaţi la poliţe RCA, dar nu au unde să le plătească. Amenzi de 2000 de lei # ObservatorNews
Misiune dificilă pentru trotinetiştii care trebuie să încheie poliţe RCA. Legea care îi obligă să aibă o astfel de poliţă a intrat în vigoare dar nu prea au de unde să cumpere asigurarea. Majoritatea firmelor de asigurări care pun la vânzare poliţe RCA nu au încă opţiune pentru trotinetele electrice. În lipsa asigurării, utilizatorii trotinetelor electrice riscă amenzi usturătoare.
Acum 8 ore
14:20
Economistul Mircea Coșea a murit joi, la vârsta de 83 de ani. Anterior, el a avut probleme medicale.
14:10
Cât vor plăti românii în plus la întreținere în iarna asta. Facturi şi cu 30% mai mari # ObservatorNews
Nu doar impozitele cresc, ci şi factura la întreţinere. Primele facturi din sezonul rece au venit deja şi, aşa cum se preconiza, sunt mai mari decât anul trecut. Temperaturile scăzute care ne fac să consumăm mai multă energie şi majorarea TVA sunt responsabile de asta. Şi pentru că încălzirea este cea mai vizibilă şi sensibilă parte a plăţilor din sezonul rece, creşterea ei se reflectă automat şi în întreţinerea locuinţei.
14:10
CSM: Instanţele au gestionat peste 3,5 mil. dosare în 2025, cu un deficit de judecători de aproximativ 20% # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că în 2025, instanţele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare, în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jur de 20%. Cele mai multe dosare, peste 2,6 milioane, au fost la judecătorii, scrie News.ro.
14:00
Europarlamentar român, despre negocierile de la Bruxelles: Viktor Orban şi Robert Fico ţin mai mult cu Rusia # ObservatorNews
Liderii Uniunii Europene, reuniţi la Bruxelles, negociază intens ajungerea la un acord cu privire la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei. E cel mai important summit de la începutul razboiului, a spus premierul Suediei. Cea mai mare parte a bunurilor ruseşti se află în Belgia, iar premierul ţării se teme că Rusia ar putea avea câştig de cauză în instanţă, dacă banii sunt folosiţi pentru ajutorarea Kievului, şi îşi menţine solicitările maximale faţă de celelalte state europene. 210 miliarde de euro sunt reţinute în Europa, iar 90 ar merge acum către Ucraina, în urma unui prezumtiv acord.
14:00
Endometrioza, afecțiunea greu de depistat care afectează fertilitatea. Primele semne ale bolii # ObservatorNews
Endometrioza este o afecţiune ginecologică cu incidenţă în creştere, dar și una dintre cele mai dificil de diagnosticat, din cauza simptomelor variate și adesea discrete. Multe femei trăiesc cu dureri pelvine, menstruații dureroase sau tulburări de fertilitate, fără să realizeze că aceste manifestări ar putea semnala o problemă precum endometrioza. Întârzierea diagnosticului, adesea de câțiva ani, poate afecta semnificativ calitatea vieții și șansele de reproducere.
14:00
Şase migranţi răniţi, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod. Erau urmăriţi de poliţişti # ObservatorNews
O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod şi s-a răsturnat într-un şant, în timp ce era urmărită de poliţişti pe un drum din Constanţa. Şase oameni au fost răniţi, iar doi dintre ei sunt în stare gravă. Toţi sunt cetăţeni de origine georgiană care au intrat în ţară, pe la punctul de trecere Dobromir.
14:00
Pilotul de curse Greg Biffle, soţia acestuia şi copiii au murit într-un accident aviatic # ObservatorNews
Lumea sportului a fost lovită de o nouă tragedie, după ce pilotul american de curse Greg Biffle şi-a pierdut viaţa joi seara, la 55 de ani, alături de întreaga sa familie.
13:50
Secţia ATI de la Spitalul de Copii din Iaşi s-ar putea redeschide, la 2 luni după ce 8 copii au murit acolo # ObservatorNews
După fix o săptămână de restricții severe, activitatea în cel mai mare spital de copii din Moldova revine la normal. Rezultatele la probele de apă au ieşit bine, aşa că internările pot fi reluate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.