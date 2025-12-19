Bijuteria Capitalei care se redeschide după 2 ani de restaurări. Palatul va deveni galerie cu produse de lux

14:00

Liderii Uniunii Europene, reuniţi la Bruxelles, negociază intens ajungerea la un acord cu privire la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei. E cel mai important summit de la începutul razboiului, a spus premierul Suediei. Cea mai mare parte a bunurilor ruseşti se află în Belgia, iar premierul ţării se teme că Rusia ar putea avea câştig de cauză în instanţă, dacă banii sunt folosiţi pentru ajutorarea Kievului, şi îşi menţine solicitările maximale faţă de celelalte state europene. 210 miliarde de euro sunt reţinute în Europa, iar 90 ar merge acum către Ucraina, în urma unui prezumtiv acord.