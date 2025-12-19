Franţa: Ministerul Sporturilor, ţinta unui atac cibernetic. Au fost afectate cel puţin 3,5 milioane de persoane
19 decembrie 2025
Ministerul francez al Sporturilor a anunţat vineri că a fost ţinta unui atac cibernetic şi că au fost afectate datele a cel puţin 3,5 milioane de persoane, relatează Le Figaro.
Roma for Democracy România, după ce Radu Miruţă a afirmat că nu se mută ”ca ţiganul cu cortul”: Rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt / Tăcerea în faţa unui astfel de derapaj este complicitate # News.ro
Roma for Democracy România a reacţionat, vineri seară, după ce ministrul Radu Miruţă, propus la Apărare, a afirmat că nu se mută ”ca ţiganul cu cortul”. Organizaţia avertizerază că nu a fost vorba despre o scăpare, ci despre reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea şi lipsa de demnitate. ”Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, a transmis organizaţia, adăugând că rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt.
Traficul pe aeroportul din Iaşi, afectat din cauza ceţii - Două zboruri au fost redirecţionate către Bacău # News.ro
Mai multe zboruri sunt afectate pe aeroportul din Iaşi, din cauza ceţii, două curse dinspre Basel şi Veneţia fiind redirecţionate către Bacău.
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: Întâlnirea Nicuşor Dan - Donald Trump, în prima parte a anului 2026. Lucrăm pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta # News.ro
Ministrul Oana Ţoiu, a declarat vineri că întâlnirea preşedintelui României, Nicuşor Dan cu preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc în prima parte a anului 2026, ea arătând că se lucrează pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta.
Preşedinte PNL Mureş: Justiţia a făcut dreptate la Hidrocentrala Răstoliţa / Curtea de Apel Cluj a admis recursul în procesul intentat de ONG-urile de mediu, astfel că lucrările pot fi reluate # News.ro
Preşedintele PNL Mureş, deputatul Ciprian Dobre, anunţă, vineri, că judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au admis recursul Hidroelectrica în procesul intentat de ONG-urile de mediu cu privire la Hidrocentrala Răstoliţa, astfel că lucrările pot fi reluate.
PF Claudiu Lucian Pop, în Pastorala de Crăciun: Puterea răului pare mai dezlănţuită ca oricând / Spectrul armelor nucleare planează asupra lumii / Sunt vârful aisbergului unor lupte mai adânci: războaiele din inimile oamenilor # News.ro
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, PF Claudiu Lucian Pop, apreciază, vineri, în Pastorala de Crăciun, că puterea răului pare în această perioadă mai dezlănţuită ca oricând. ”Spectrul armelor nucleare planează din nou asupra lumii, războaiele hibride ne înspăimântă, iar siguranţa vieţii, aşa cum o ştiam până acum, pare să fie serios ameninţată”, afirmă înaltul prelat, adâugînd că tot ce vedem este doar vârful aisbergului unor lupte mai adânci: războaiele din inimile oamenilor.
”Trebuie să mă întorc la daşa mea, la Sankt Petersburg, acolo unde vecinul meu este Depardieu, iar peste drum stă al-Assad”, îi răspunde ironic premierul belgian unui jurnalist de la Politico, care-l acuză de complezenţă faţă de Rusia # News.ro
Premierul belgian Bart De Wever i-a răspuns ironic unui jurnalist, care l-a acuzat de complicitate cu Rusia - după eşecul summitului european de la Bruxelles de a garanta cu active ruseşti blocate un împrumut destinat Ucrainei - că ”acum trebuie să mă întorc la daşa mea, la Sankt Petersburg, acolo unde vecinul meu este Depardieu, iar peste drum stă (Bashar) al-Assad”.
Un jurnalist, Kiril Bajanov, i-a cerut mâna prietenei sale vineri, în timpul maratonului anual de întrebări şi răspunsuri al preşedintelui rus Vladimir Putin, într-o scenă stranie, potrivit AFP,, scrie Le Figaro.
Fifor (PSD): De parcă nu era de ajuns catastrofa de la Mediu, acum îl avem şi pe Miruţă, împins la MApN în ciuda unui scandal de incompatibilitate / Oare realizaţi, domnule premier, că duceţi în derizoriu şi vulnerabilizaţi o instituţie strategică? # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, vineri, că, de parcă nu era de ajuns catastrofa de la Mediu, acum îl avem şi pe Miruţă, împins la vârful MApN în ciuda unui scandal de incompatibilitate. Social-democratul îl întreabă pe premierul Ilie Bolojan dacă realizează că duce în derizoriu şi vulnerabilizează o instituţie strategică.
Putin dă asigurări, în conferinţa de presă anuală, că ”mingea e în terenul” adversarilor în negocierea sfârşitului Războiului din Ucraina. El anunţă că s-ar putea ”abţine” de la noi atacuri în adâncime în Ucraina în ziua unor alegeri prezidenţiale # News.ro
”Mingea este în terenul” Ucrainei şi a susţinătorilor săi europeni în vederea negocierii sfârşitului războiului, consideră vineri preşedintele rus Vladimir Putin, după ce s-a felicitat de înaintările armatei ruse pe front şi a negat orice responsabilitate în conflictul care urmează să intre în curând în al cincilea an, relatează AFP.
Şeful diplomaţiei poloneze Radoslaw Sikorski îi ”decernează” ironic o medalie a Ordinului Lenin lui Orban, care se laudă că a ”reuşit să îndepărteze riscul imediat al războiului” prin folosirea activelor ruse # News.ro
Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe X, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei.
Schi: Norvegianul Frederik Møller a suferit „trei fracturi mici” la spate, după spectaculoasa cădere de la Val Gardena # News.ro
Schiorul norvegian Frederik Møller se află în dispoziţie bună şi este internat după ce a căzut joi pe pârtia de la Val Gardena.
ANPC a verificat peste 1.600 de operatori economici în această săptămână şi a dat amenzi de şapte milioane de lei / Au fost găsite produse vegetale cu mucegai, peşte recongelat şi echipamente uzate # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.600 de operatori economici la nivel naţional şi au dat amenzi de aproximativ şapte milioane de lei. De asemenea, au fost retrase definitiv de la comercializare produse în valoare de peste 360.000 de lei. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care peşte recongelat, produse expirate, produse vegetale mucegăite, nerespectarea condiţiilor de depozitare recomandate de producător, echipamente uzate sau ruginite.
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei: Îmi doresc să am o foarte bună colaborare cu CGMB, o să am discuţii cu liderii partidelor / Vreau să avem o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine # News.ro
Primarul Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, el declarând că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General şi vrea o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine. Primarul a mai spus că va avea discuţii cu liderii partidelor. Potrivit lui Ciucu, în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană.
George Găman, Horaţiu Feşnic şi Szabolcs Kovacs vor arbitra meciurile care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 21-a a Superligii.
Fotbal: Sir Alex Ferguson prezice încă 10 ani fără titlu de campioană pentru Manchester United # News.ro
Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenţiei britanice Press Box că formaţia mancuniană va mai aştepta un deceniu până la un nou titlu de campioană.
Documentarul „Kate Middleton: Viaţa în imagini” şi serialul „My Lover My Killer I”, în premieră pe AXN Spin # News.ro
AXN Spin încheie anul cu o selecţie importantă de producţii care explorează relaţii complicate, crime reale, poveşti personale şi mistere care au marcat opinia publică. Documentare despre figuri celebre, serii ce dezvăluie drame ascunse şi analize ale unor cazuri ce au rămas în istorie.
Directorul CNAIR, verificare pe A7 înainte de deschiderea secţiunii dintre Focşani şi Adjud / Încă 50 de km de autostradă, deschişi înainte de Crăciun - FOTO # News.ro
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a verificat, vineri, şantierul secţiunii dintre Focşani şi Adjud al A7 şi anunţă că circulaţia va fi deschisă, înainte de Crăciun, pe încă 50 de kilometri de autostradă.
Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu începe din 19 ianuarie 2026 # News.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a emis ordinul de începere pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, studiu care va începe din 19 ianuarie 2026.
Acţiunile Grup EM, grup de companii româneşti specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, au intrat la tranzacţionare pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti # News.ro
Acţiunile Grup EM SA, grup de companii româneşti specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, s-au listat pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) pe 19 decembrie.
Apele Române anunţă lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova/ Acesta este o sursă de rezervă esenţială atunci când apa evacuată din acumularea Paltinu înregistrează valori ridicate de turbiditate/ Ce intervenţii se fac # News.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) anunţă, vineri, intervenţii în regim de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. Potrivit sursei citate, acest bazin reprezintă o sursă de rezervă esenţială pentru tratarea apei, folosită în special în situaţiile în care apa evacuată din acumularea Paltinu înregistrează valori ridicate de turbiditate. Lucrările constau în stabilizarea şi etanşarea bazinului şi în repararea conductei de aducţiune, prin realizarea unui by-pass provizoriu. Cu aproape o lună în urmă, 13 localităţi prahovene şi un oraş din Dâmboviţa s-au confruntat cu o criză fără precedent, după ce peste 107.000 de oameni au rămas o săptămână fără apă din cauza unor manevre la acumularea Paltinu.
PMB vrea să introducă o taxă specială pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti, în 2026, de 10 lei /noapte de turist # News.ro
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026, taxa urmând să fie de 10 lei pe noapte, de turist.
Ucrainenii sunt nerecunoscători Poloniei, îi reproşează Nawrocki lui Zelenski în prima lor întâlnire la Varşovia. ”Ucraina a fost mereu recunoscătoare Poloniei şi va rămâne”, îi replică Zelenski şi avertizează că dacă Rusia învinge va ataca ”inevitabil” P # News.ro
Preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni, în timpul unei vizite a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la Varşovia, de faptul că nu sunt recunoscători pentru ajutorul acordat de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei de către Rusia, relatează AFP.
Motivarea condamnării lui Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare: A transmis publicului larg un mesaj de normalizare a unei conduite ilicite, încurajând tacit consumul de droguri în rândul tinerilor / Fapta, pericol social ridicat # News.ro
Curtea de Apel Constanţa a motivat condamnarea rapperului american Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena Festivalului Beach Please explicând că în acest mod artistul a transmis publicului larg un mesaj de normalizare a unei conduite „ilicite”, încurajând tacit tolerarea consumului şi implicit consumul de droguri în rândul tinerilor. Instanţa a mai considerat că fapta acestuia reprezintă un pericol social ridicat, mai ales în condiţiile în care a fost ostentativă şi intens mediatizată.
Putin anunţă că se va informa despre dosarul unui francez, Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din 2024, care ar putea fi judecat cu privire la spionaj, şi susţine că aude pentru prima oară despre el # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat vineri că va analiza dosarul unui cercetător francez, Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024 şi care ar putea fi judecat cu privire la ”spionaj”, relatează AFP.
Autoritatea din Comunicaţii: Veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o uşoară scădere în prima jumătate a anului, până la 7,9 miliarde lei # News.ro
Veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o uşoară scădere (-1%) în prima jumătate a anului, atingând o valoare de 7,9 miliarde lei (aproape 1,6 miliarde euro), evoluţia fiind determinată, în principal, de diminuarea veniturilor din telefonie mobilă, anunţă Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
Patru bărbaţi suspectaţi că au adus din Columbia cocaină impregnată în cartoane de flori, trimişi în judecată / În depozitul din judeţul Braşov unde au fost duse cartoanele, poliţiştii au mai găsit un laborator clandestin de droguri sintetice - FOTO # News.ro
Patru bărbaţi, doi români şi doi cu dublă cetăţenie, suspectaţi că au adus din Columbia în România cocaină impregnată în cartoane de împachetat flori, au fost trimişi în judecată pentru trafic internaţional de droguri de mare risc. Cei doi români sunt în arest preventiv, iar ceilalţi doi, un cetăţean româno-moldovean şi altul românu-ucrainean, au primit mandate de arestare în lipsă întrucât se sustrag cercetărilor. În depozitul din judeţul Braşov unde au fost duse cele peste 600 de cartoane impregnate cu cocaină destinată vânzării în România, poliţiştii şi procurorii au mai găsit unul dintre cele mai mari laboratoare clandestine de droguri sintetice.
Miroslav Koubek a fost numit selecţioner al Cehiei, care va disputa în martie barajul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, a anunţat vineri Federaţia Cehă de Fotbal. Koubek, în vârstă de 74 de ani, a semnat pe doi ani şi jumătate.
Ministrul Sănătăţii: Primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989 este finalizat prin PNRR, la Bistriţa # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989, care e finalizat prin PNRR, la Bistriţa. Cu o investiţie totalǎ de peste 606 milioane de lei, spitalul aduce 235 de paturi, mai spune ministrul, el precizând că are secţii esenţiale, bloc operator modern, cardiologie intervenţională cu sală hibridă de angiografie, neurochirurgie, neurologie, gastroenterologie intervenţională, ginecologie, ORL, hemodializă şi recuperare neurologică.
O platformă petrolieră rusă aparţinând gigantului Lukoil, situată la Marea caspică, a fost atacată cu drone ucrainene, anunţă vineri un reprezentant al Serviciilor ucrainene de securitate (SBU), relatează AFP.
Inundaţii şi zboruri perturbate în Emiratele Arabe unite, în urma unei furtuni rare în această ţară deşertică # News.ro
Zeci de zboruri înregistrau întârzieri sau au fost anulate vineri în Emiratele Arabe Unite, unde ploi puternice au provocat inundaţii în mai multe oraşe mari, în urma unei rare furtuni în această ţară deşertică, relatează AFP.
PSG: Eroul Cupei Intercontinentale, Matvei Safonov, va fi indisponibil câteva săptămâni. El are o fractură la mână # News.ro
Omul meciului împotriva echipei Flamengo, miercuri, în Qatar, portarul rus al PSG, Matvei Safonov, a suferit o fractură la mâna stângă, astfel că va fi indisponibil câteva săptămâni. Kang-in Lee şi Bradley Barcola sunt menţionaţi şi ei în comunicatul medical al clubului Paris Saint-Germain.
Ministerul Muncii explică impactul creşterii salariului minim brut pe ţară la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026/ Peste 1,7 milioane de salariaţi vor beneficia de majorare, care va influenţa şi alte drepturi şi obligaţii/ Printre ele, punctul de amendă # News.ro
Ministerul Muncii a pus în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026. Potrivit sursei citate, această majorare va avea „efecte sociale pozitive” prin „stimularea” muncii şi prin „creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor”, de ea urmând să beneficieze peste 1, 7 milioane de salariaţi. Totodată, această majorare va influenţa şi alte drepturi şi obligaţii, precum creşterea contribuţiei pentru persoane cu handicap neîncadrate şi creşterea punctului de amendă pentru şoferi. Această majorare mai afectează sectoare cum ar fi comerţul, transporturile şi întreprinderile mici şi mijlocii, unde salariile sunt mai mici faţă de medie, cu influenţe asupra creşterii cheltuielilor cu forţa de muncă.
Irineu Darău, după ce i-a fost validată nominalizarea pentru Ministerul Economiei: Urmăresc să iau decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile # News.ro
Senatorul USR Irineu Darău afirmă, după ce fComitetul Politic al USR i-a validat nominalizarea pentru Ministerul Economiei, că urmăreşte să ia decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile.
Peste 1.000 de persoane au murit, începând din iulie 2024, aşteptând o evacuare medicală urgentă din Fâşia Gaza, anunţă OMS # News.ro
Peste 1.000 de persoane au murit - începând din iulie 2024 şi până la sfârşitul lui noiembrie - în Fâşia Gaza, în timp ce aşteptau o evacuare medicală, anunţă vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii, relatează AFP.
Ucraina a lovit cu drone un petrolier din ”flota fantomă” rusă, Qendil, pentru prima oară în ”ape neutre”, la Marea Mediterană, într-o ”nouă operaţiune specială fără precedent”, anunţă SBU # News.ro
Ucraina a lovit pentru prima oară un petrolier din ”flota fantomă” rusă ”în ape neutre” la Marea Mediterană, declară vineri o sursă din cadrul Serviciilor ucrainene de securitate (SBU) AFP.
Sorin Grindeanu: Dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână o moţiune, aşa cum s-a votat în Senat împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem. Nu o să ne încurce o hârtie / Avem un ministru care şi-a dovedit incompetenţa, eu cred că nu mai poate continua # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, el precizând că avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa şi el crede că nu mai poate continua în funcţie. El a mai spus că social-democraţii nu vor fi încurcaţi de o hârtie precum protocolul coaliţiei şi a adăugat că poate trebuie facute pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine.
Coface: Consumul mondial de vin ar putea atinge un minim istoric de 214 milioane de hectolitri în acest an # News.ro
Consumul mondial de vin ar trebui să atingă un minim istoric de 214 milioane de hectolitri în 2025, arată o analiză Coface. Potrivit acesteia, ponderea Franţei, Spaniei şi Italiei în producţia mondială de vin este de 60%.
Pentru prima dată în istorie, suporterii vor trebui să plătească pentru a avea acces în fan zone la Cupa Mondială din 2026 # News.ro
Până acum gratuite, fan zone-urile vor putea fi contra cost în timpul Cupei Mondiale din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada. FIFA pune deja în vânzare bilete pentru a se urmări meciurile pe ecran gigant în cadrul „FIFA Fan Festival” din New Jersey, relatează L'Equipe.
Ministerul Economiei schimbă regulile pentru accesarea de fonduri în vederea participării la târgurile internaţionale de turism. Evaluarea şi selecţia participanţilor vor fi realizate de o comisie formată din responsabilii de stand # News.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) propune revizuirea criteriilor de selecţie pentru accesarea schemei de ajutor de minimis destinată participării întreprinderilor din domeniul turismului la manifestările expoziţionale internaţionale, în vederea unei reprezentări mai relevante şi mai competitive a României pe pieţele externe. Astfel, dacă până acum pentru participarea la târgurile internaţionale de turism cine trimitea primul un e-mail prindea loc, potrivit proiectului de ordin, evaluarea şi selecţia participanţilor vor fi realizate de o comisie formată din responsabilii de stand, stabilită anual.
Peste 1500 de porci de la o fermă din Mehedinţi, sacrificaţi, după confirmarea unui focar de pestă porcină # News.ro
Peste 1.500 de porciu au fost sacrificaţi şi îngropaţi, după ce la o fermă dn judeţul Mehedinţi a fost depistat un focar de pestă. Până acum, 100 de porci au murit din cauza bolii.
Un bătrân de 79 de ani a fost găsit în viaţă pe un câmp din apropierea localităţii Stângăceaua, din judeţul Mehedinţi, la trei zile după ce plecase de la domiciliu, iar familia nu mai ştia nimic de el. Acesta a fost transportat la spital.
Bărbat condamnat în România pentru tentativă de omor, în urmă cu peste un deceniu, prins în Italia/ El va fi extrădat # News.ro
Un infractor periculos, condamnat în urmă cu peste un deceniu pentru tentativă de omor deosebit de grav, magistraţii reţinând că acesta a bătut cu sălbăticie o persoană, cu intenţia de a o ucide, a fost prins în Italia. Anterior, el a mai fost închis, tot pentru tentativă de omor, iar din 2014, de când fusese condamnat, se sustrăgea executării pedepsei pentru a doua condamnare.
Drepturi TV: Nasser Al-Khelaïfi, achitat definitiv de justiţia elveţiană. Fostul număr 2 al FIFA, condamnat # News.ro
Curtea Supremă elveţiană s-a pronunţat în cazul drepturilor de televizare pentru Cupa Mondială din 2026 şi cea din 2030 pentru regiunea Orientului Mijlociu şi Africa de Nord (MENA).
”Suntem pregătiţi şi vrem să punem capăt conflictului prin mijloace paşnice”, dar ”nu vedem Ucraina pregătită de discuţii”, anunţă Putin în conferinţa sa de presă anuală # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin se declară vineri pregătit şi anunţă, în conferinţa sa anuală de presă, că vrea să pună capăt Războiului din Ucraina ”prin mijloace paşnice”, relatează AFP.
