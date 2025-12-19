15:20

Un bucureștean a suprins noi probe pe Linia 5 de tramvai din Capitală. Lucrările sunt gata, dar circulația nu a fost deschisă. Administrația locală nu a precizat o nouă dată când va reintra pe traseu […] Articolul FOTO | Încă o încercare la Linia 5, unde s-au făcut noi probe, dar tot nu știm când revine pe traseu Tramvaiul Corporatiștilor. Bucureștean: Poate acum e cu noroc, vine și Crăciunu’… apare prima dată în B365.