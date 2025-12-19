„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
Golazo.ro, 19 decembrie 2025 20:50
CSA Steaua și-a premiat sportivii, iar echipa de fotbal a clubului a fost desemnată drept cea mai bună a anului, în ciuda faptului că ocupă locul 8 în Liga 2.
• • •
Acum 30 minute
21:10
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a participat activ la exercițiile de apărare ale jucătorilor săi.
Acum o oră
21:00
„Nu se compară cu Boro” MM Stoica, despre drama Craiovei: „A fost ciudat! N-o să mi se șteargă din memorie gesturile alea” # Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit înfrângerea care a dus la eliminarea dramatică a echipei din Bănie din Conference League.
20:50
Acum 2 ore
20:30
Gafă la prezentare VIDEO. Ce a scris președintele Consiliului Județean despre noul pas făcut la arena inutilă de 85 de milioane de euro # Golazo.ro
Corneliu Ștefan (43 de ani), președintele Consiliului Județean Târgoviște, a comis o mică eroare în momentul în care a venit cu noi detalii despre starea lucrărilor noului stadion din oraș, „Dâmbovița Arena”
20:00
Bologna - Inter LIVE de la ora 21:00 , în a doua semifinală din Supercupa Italiei » Echipa lui Cristi Chivu luptă pentru un loc în marea finală # Golazo.ro
Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, întâlnește Bologna în cadrul celei de-a doua semifinală din Supercupa Italiei.
20:00
La un pas de Colaps O echipă din Liga 2 s-ar putea retrage în mijlocul sezonului! Cer sprijinul Primăriei # Golazo.ro
Muscelul Câmpulung, penultima clasată din Liga 2, riscă să nu se mai prezinte la meciurile rămase de jucat în 2026.
Acum 4 ore
19:20
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent # Golazo.ro
Fanii Farului de la Peluza Marină au dezvăluit motivul pentru care au refuzat să participe la evenimentul de lansare a cardului de membru „Eu sunt Farist”.
18:50
Interzis la transferuri Două echipe din Liga 1, sancționate de FIFA din cauza datoriilor # Golazo.ro
CFR Cluj și Petrolul Ploiești au primit interdicție la transferuri, din cauza unor datorii neachitate.
18:00
Dinamo va beneficia de sprijinul a peste 1.500 de suporteri la partida din deplasare cu UTA Arad.
18:00
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările # Golazo.ro
CNI a aprobat, miercuri, planul de cofinanțare a noii arene multifuncționale Dinamo.
Acum 6 ore
17:00
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre Universitatea Craiova și drama ratării primăverii europene în ultimele minute cu AEK Atena.
17:00
Vocea lui David Popovici a fost auzită Bazinele de la Complexul „Lia Manoliu” vor fi modernizate » La cât se ridică investiția # Golazo.ro
Vocea lui David Popovici a fost auzită. Bazinele de la Complexul „Lia Manoliu” vor fi modernizate » Investiție de aproape 100 de milioane de lei
16:40
Și șeicii sunt în criză Saudiții pregătiseră trilioane de dolari pentru Mondialul din 2034, dar s-au răzgândit. Ce vor să facă # Golazo.ro
Arabia Saudită anunțase inițial cheltuieli de proporții pentru Campionatul Mondial pe care îl va organiza în 2034. Nici nu a început construcția stadioanelor și nu mai vrea să investească atât de mult
16:30
„Arbitrii au venit la haiducie!” Furie la Craiova după eliminarea din Conference League. Sorin Cârțu: „În 52 de ani n-am pățit asta” # Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al clubului din Bănie, a vorbit despre eșecul oltenilor din Conference League.
15:50
LIGA 1, etapa #21 LIVE de la 20:00, FC Botoșani - CFR Cluj » Moldovenii țintesc primul loc în clasament # Golazo.ro
Botoșani va juca împotriva celor de la CFR Cluj, astăzi, de la 20:00, în etapa #20 din Liga 1. Toate meciurile sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 8 ore
15:30
FIFA, ce diferență! Campioana cluburilor, premiu de peste două ori mai mare față de naționala care ia titlul mondial. Cifre uluitoare # Golazo.ro
Chelsea a câștigat Club World Cup în această vară, fiind răsplătită cu un bonus impresionant. Naționala care va fi campioana lumii anul viitor ia mult mai puțini bani, a decis FIFA
15:20
Diferența dintre Rădoi și Coelho Fiecare a avut de gestionat câte 3 meciuri europene cu perspectiva unui rezultat mare. Discrepanță la schimbări și performanțe # Golazo.ro
La Universitatea Craiova, Mirel Rădoi și Filipe Coelho au avut de gestionat câte 3 meciuri europene fiecare. Discrepanță la schimbări și performanțe.
15:00
La un pas de Liga 1! Un jurnalist italian face un anunț neașteptat despre George Pușcaș » Cu ce echipă ar negocia # Golazo.ro
George Pușcaș (29 de ani), internațional român și fost atacant în Serie A, ar fi aproape să semneze cu Dinamo. Ioan Andone (65 de ani), fostul antrenor și jucător al „câinilor”, privește cu prudență această variantă.
14:20
A făcut 8 înlocuiri într-un joc Antrenorul învins de FCSB a schimbat aproape toată echipa în timpul meciului » De ce e regulamentar! # Golazo.ro
Melvin Boel, antrenorul care a înfruntat FCSB în acest sezon de Europa League (0-1), a înlocuit opt jucători la Go Ahead Eagles în meciul din Cupa Olandei cu Roda Kerkrade. Și nu a încălcat regulamentul
Acum 12 ore
13:30
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, și Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, au comentat planul lui Gino Iorgulescu (69 de ani). Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a anunțat că vrea facă un campionat cu 12 echipe.
13:20
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României # Golazo.ro
Umit Akdag, 22 de ani, este intens curtat de FRF, care încearcă să-l convingă să joace pentru România.
13:20
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV # Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Emil Grădinescu (66 de ani), comentatorul TV, a criticat modul în care au fost gestionate reluările video în timpul meciului din Conference League.
12:20
L-a luat la țintă pe Coelho Aurel Țicleanu, după înfrângerea fără precedent cu AEK Atena: „Nu se fac schimbările astea!” # Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Aurel Țicleanu (66 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, a explicat motivele prăbușirii jocului oltenilor în ultimele minute. Echipa din Bănie a terminat pe primul loc de sub linia calificării în play-off-ul Conference League.
12:00
Se schimbă liderul în Superliga după ultima rundă? Capul de afiș al etapei este FCSB vs Rapid # Golazo.ro
FCSB speră să rupă blestemul ultimelor întâlniri directe cu Rapid, disputate pe teren propriu, fiind fără victorie în cele mai recente 5 partide.
12:00
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei # Golazo.ro
Răzvan Marin s-a calificat cu AEK Atena direct în „optimile” Conference League, succesul reușit în ultimele secunde ale prelungirilor împotriva Craiovei (3-2) fiind decisiv
11:50
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România # Golazo.ro
Ovidiu Hațegan (45 de ani) se numără printre arbitrii VAR preselectați de FIFA pentru Campionatul Mondial din 2026. Pe lângă arbitrii VAR de sex masculin preselectați, FIFA a făcut o listă cu arbitri de sex feminin pentru Cupa Mondială de Fotbal Feminin din 2027.
11:10
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a subliniat că obținerea licenței pentru sezonul viitor rămâne o prioritate pentru ardeleni. Oficialul caută soluții pentru a asigura stabilitatea grupării ardelene, care traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.
10:40
„Ne-am făcut-o cu mâna noastră” Emil Săndoi, critici dure după AEK - U Craiova 3-2: „Parcă ne-am bramburit de tot!” # Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Emil Săndoi (60 de ani), fost jucător și antrenor al oltenilor, a vorbit despre înfrângerea care a dus la eliminarea echipei din Bănie din Conference League.
10:00
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești # Golazo.ro
Drama alb-albaștrilor se alătură altor episoade dureroase în care echipe românești au văzut cum victoriile se destramă în ultimele minute.
09:50
Mesaj pentru U Craiova Răzvan Marin a ținut să le transmită ceva oltenilor după victoria dramatică a grecilor: „Ăsta e fotbalul” # Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Răzvan Marin, internaționalul român care joacă la echipa din Grecia, a vorbit despre victoria obținută în Conference League. Echipa din Bănie a terminat pe primul loc de sub linia calificării în play-off-ul competiției.
09:30
„Un Rolex cadou pentru Lipă” O sursă GOLAZO.ro dezvăluie că, pentru a fi siguri că iau prime, oameni din federația de canotaj cotizau sume exorbitante pentru cadouri scumpe # Golazo.ro
„Vreți să primiți? Cotizați!”. Așa susține un personaj din sistem că mergeau lucrurile în Federația de Canotaj când venea vorba de premieri. Pe scurt, pentru a intra în grațiile Elisabetei Lipă și a fi siguri că vor fi trecuți pe listele cu prime grase, anumiți oameni din federație investeau de zeci de mii de lei în cadouri pentru familia Lipă!
09:20
„Ceva s-a întâmplat la final” Filipe Coelho, șocat de deciziile arbitrului de la meciul cu AEK Atena: „Aș fi pedepsit dacă aș explica” # Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre înfrângerea care a dus la eliminarea lor din Conference League. Echipa din Bănie este prima echipă de sub linie în grupa XXL a celei de-a treia competiție europeană.
Acum 24 ore
00:50
Dărâmați complet Baiaram și Cicâldău, șocați după înfrângerea Craiovei la Atena: „Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva” # Golazo.ro
U Craiova a pierdut calificarea în primăvara europeană după ce a pierdut cu AEK Atena în deplasare, 2-3
00:40
„Îmi cădea părul. Credeam că fac infarct” Una dintre vedetele Premier League a trecut prin clipe de spaimă # Golazo.ro
Chloe Kelly, 27 de ani, jucătoarea care i-a oferit Angliei două titluri de campioană europeană, vorbește despre suferința sa
18 decembrie 2025
23:40
Terorizată la Real Madrid Fosta angajată a „galacticilor”, dezvăluiri șocante: „Râdeau de mine şi îşi băteau joc” # Golazo.ro
Itziar Gonzalez de Arriba (47 de ani), fosta nutriționistă a echipei Real Madrid, a vorbit pentru prima dată despre calvarul pe care l-a trăit în perioada în care era angajata clubului de pe „Santiago Bernabeu”.
23:10
E stricat acoperișul de pe Arenă? PMB, precizări despre investiția de 20 de milioane de la stadionul național # Golazo.ro
Primăria Municipiului București a explicat condițiile în care acoperișul retractabil al Arenei Naționale poate fi tras, în perioada în care protocolul stadionului permite acest lucru.
22:50
Dorit de Barcelona Liderul apărării lui Cristi Chivu ar putea semna cu formația catalană # Golazo.ro
Formația catalană este interesată să transfere un fundaș central de la Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu.
22:10
„Cel mai prost antrenor” Dezvăluirile unui fost portar din Serie A: „Ne-a umilit constant. Pe Calafiori îl teroriza, Pandev tragea la poartă cu copiii” # Golazo.ro
Federico Marchetti (42 de ani), portar italian, a vorbit despre momentele dificile din cariera sa.
22:10
Stoinov, propus în străinătate Fundașul ar putea pleca de la Dinamo după doar 5 luni petrecute în România # Golazo.ro
Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul lui Dinamo, ar fi fost propus la mai multe cluburi din afara României, după doar câteva luni petrecute la gruparea din „Ștefan cel Mare”.
Ieri
21:20
Golul anului pentru România Fanii naționalei au ales cea mai frumoasă reușită din 2025: „A aruncat în aer stadionul!”. Cum arată topul complet # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat care reușită a „tricolorilor” din 2025 a fost votată golul anului de către microbiști
20:50
Carlos Alcaraz senior a decis pentru Carlos Alcaraz junior. S-a făcut voia tatălui, dar este bine?
20:00
12 echipe în Liga 1 Președintele LPF vrea să reducă drastic numărul cluburilor: „Vom pune condiții mai dure la licențiere” # Golazo.ro
LPF vrea să facă mai complicat procesul de licențiere, pentru a scădea numărul echipelor care pot obține aprobarea de a juca în Liga 1 de la 16 la 12
19:50
lululemon își extinde prezența internațională în 2026, cu deschideri de magazine în șase piețe noi # Golazo.ro
Brandul va intra pe piețele din Grecia, Austria, Polonia, Ungaria, România și India prin parteneriate de franciză.
19:20
Dănciulescu, apărat cu pistolul Dezvăluiri halucinante despre revenirea atacantului la Dinamo: „Terorizat ani de zile. Nici nu mai avea curaj să vină la echipă” # Golazo.ro
Ionel Culina, fostul ofițer de presă al lui Dinamo, a dezvăluit clipele de groază prin care a trecut Ionel Dănciulescu (49 de ani), atunci când era transferat de roș-albi de la rivala Steaua.
18:50
Două condiții pentru Yamal Un fotbalist legendar, despre starul la Barcelonei: „Va fi cel mai bun din lume, dar trebuie să facă asta” # Golazo.ro
Paulo Futre (59 de ani), legendarul fotbalist portughez, i-a prezis un viitor strălucit lui Lamine Yamal (18 ani), perla Barcelonei, cu două condiții
18:50
Ținta lui Dinamo Atacantul care a jucat cu România la EURO 2024 e dorit de Kopic: „E un fotbalist bun” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat că George Pușcaș (29 de ani) se află pe lista de transferuri a formației din „Ștefan cel Mare”.
18:40
Unde a dispărut Gheorghe Hagi? Detalii din culisele celor de la Farul Constanța : „A comunicat clar” # Golazo.ro
Tiberiu Curt (50 de ani), vicepreședintele celor de la Farul Constanța, a dezvăluit cu ce se ocupă Gheorghe Hagi (60 de ani), după ce s-a retras din funcția de antrenor al „marinarilor”.
18:40
A licence to kill. James Bond. Cunoașteți formula. Pentru un scop înalt, mijloacele cele mai joase sunt permise. Ba chiar încurajate.
18:00
„Ceasul ticăie” Premierul britanic îl avertizează pe Abramovich să dea Ucrainei miliardele pentru vânzarea lui Chelsea # Golazo.ro
Roman Abramovich, miliardarul rus apropiat de Vladimir Putin care a vândut Chelsea în 2022, a primit ultimatum de la prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer
17:10
„Extrem de dureroasă” O organizație pentru protecția animalelor a reacționat după procedura la care Simone Biles și-a supus câinele # Golazo.ro
Simone Biles (28 de ani), medaliată olimpică din SUA, și soțul ei, fotbalistul american Jonathan Owens (30 de ani), au fost criticați de o organizație pentru protecția animalelor pentru ceea ce au făcut după ce au adoptat un cățeluș.
