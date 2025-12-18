Dănciulescu, apărat cu pistolul Dezvăluiri halucinante despre revenirea atacantului la Dinamo: „Terorizat ani de zile. Nici nu mai avea curaj să vină la echipă”
Golazo.ro, 18 decembrie 2025 19:20
Ionel Culina, fostul ofițer de presă al lui Dinamo, a dezvăluit clipele de groază prin care a trecut Ionel Dănciulescu (49 de ani), atunci când era transferat de roș-albi de la rivala Steaua.
• • •
Acum 10 minute
19:50
lululemon își extinde prezența internațională în 2026, cu deschideri de magazine în șase piețe noi # Golazo.ro
Brandul va intra pe piețele din Grecia, Austria, Polonia, Ungaria, România și India prin parteneriate de franciză.
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:50
Două condiții pentru Yamal Un fotbalist legendar, despre starul la Barcelonei: „Va fi cel mai bun din lume, dar trebuie să facă asta” # Golazo.ro
Paulo Futre (59 de ani), legendarul fotbalist portughez, i-a prezis un viitor strălucit lui Lamine Yamal (18 ani), perla Barcelonei, cu două condiții
18:50
Ținta lui Dinamo Atacantul care a jucat cu România la EURO 2024 e dorit de Kopic: „E un fotbalist bun” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat că George Pușcaș (29 de ani) se află pe lista de transferuri a formației din „Ștefan cel Mare”.
18:40
Unde a dispărut Gheorghe Hagi? Detalii din culisele celor de la Farul Constanța : „A comunicat clar” # Golazo.ro
Tiberiu Curt (50 de ani), vicepreședintele celor de la Farul Constanța, a dezvăluit cu ce se ocupă Gheorghe Hagi (60 de ani), după ce s-a retras din funcția de antrenor al „marinarilor”.
18:40
A licence to kill. James Bond. Cunoașteți formula. Pentru un scop înalt, mijloacele cele mai joase sunt permise. Ba chiar încurajate.
18:00
„Ceasul ticăie” Premierul britanic îl avertizează pe Abramovich să dea Ucrainei miliardele pentru vânzarea lui Chelsea # Golazo.ro
Roman Abramovich, miliardarul rus apropiat de Vladimir Putin care a vândut Chelsea în 2022, a primit ultimatum de la prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer
Acum 4 ore
17:10
„Extrem de dureroasă” O organizație pentru protecția animalelor a reacționat după procedura la care Simone Biles și-a supus câinele # Golazo.ro
Simone Biles (28 de ani), medaliată olimpică din SUA, și soțul ei, fotbalistul american Jonathan Owens (30 de ani), au fost criticați de o organizație pentru protecția animalelor pentru ceea ce au făcut după ce au adoptat un cățeluș.
17:00
Probleme pentru Olăroiu FOTO: Finala mică de la FIFA Arab Cup, dintre EAU și Arabia Saudită, anulată » Care e motivul # Golazo.ro
Finala mică de la FIFA Arab Cup dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, națională antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost anulată din cauza ploii torențiale.
16:10
A venit „Luka Claus” la Lakers FOTO: Luka Doncic le-a oferit colegilor și staff-ului câte un cadou special. Cât a costat + Reacția jucătorilor: „O nebunie” # Golazo.ro
Luka Doncic (26 de ani), jucătorul sloven al lui Lakers, le-a făcut cadou coechipierilor și staff-ului echipei câte o bicicletă electrică înainte de Crăciun.
16:00
Primul nume pentru șefia ANS După demisia lui Bogdan Matei de azi, un fost viceprimar e în cărți pentru a-i lua locul # Golazo.ro
Agenția Națională pentru Sport va avea un alt președinte, pentru al 4-lea început de an consecutiv, după Novak (2023), Lipă (2024) și Matei (2025).
16:00
„Rapid merită să fie pe primul loc” Adrian Șut și Mihai Lixandru, despre derby-ul FCSB - Rapid + Îndemn pentru fani # Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani) și Mihai Lixandru (24 de ani) au prefațat derby-ul care va avea loc duminică. FCSB - Rapid va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.
Acum 6 ore
15:30
„Clasicul” datoriilor de miliarde Barcelona și Real Madrid datorează sume enorme. Cifrele sunt amețitoare # Golazo.ro
Barcelona și Real Madrid au împreună cu 900 de milioane mai mult decât toate celelalte 18 cluburi reunite.
15:20
FCSB și Dinamo, out de pe Arenă Andrei Nicolescu nemulțumit: „Negocierea ar trebui să fie mai flexibilă” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că Arena Națională nu va putea găzdui meciuri de fotbal în luna mai 2026. În mai sunt programate ultimele etape din play-off-ul Superligii.
15:10
La New York, în echipamentul lui Csikszereda FOTO: Ministrul de Externe al Ungariei, jogging înainte de răsărit: „La Miercurea-Ciuc este mai frig” # Golazo.ro
Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a postat imagini, pe Facebook, cu el îmbrăcat în echipamentul formației din Superliga, Csikszereda.
14:50
„Șumudică ține cu FCSB” Gigi Becali agită apele înaintea derby-ului cu Rapid: „Vrea ca ei să cadă în cap” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a oferit o declarație surprinzătoare înaintea următorului derby dintre formația roș-albastră și Rapid. FCSB - Rapid va avea loc duminică și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.
14:30
„E ilegal!” Bogdan Matei, președintele ANS, spune că salarizarea Cameliei Voinea intră sub incidența legii . „Greșeală uriașă” # Golazo.ro
Bogdan Matei, 45 de ani, a oferit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, un interviu în care a vorbit despre problemele sportului românesc.
14:20
Parisul, ajutat de VAR! Portarul lui PSG a apărat 4 penalty-uri în finala Cupei Intercontinentale. Descoperă greșeala arbitrilor! # Golazo.ro
PSG a câștigat al 4-lea meci la loviturile de departajare într-un an, cu Luis Enrique antrenor. Trei portari au realizat această performanță, Matvey Safonov de două ori
14:10
Un fotbalist și soția lui, uciși în plină stradă Fostul fundaș al naționalei Ecuadorului primise mai multe amenințări și ceruse pază # Golazo.ro
Mario Pineida, fundaș stânga la Barcelona SC, echipă din Ecuador, a fost ucis în plină stradă.
14:00
Câte bilete s-au vândut la derby Mai sunt trei zile până la meciul etapei #21, FCSB - Rapid # Golazo.ro
Aproximativ 25% din biletele puse în vânzare pentru derby-ul din etapa #21, FCSB - Rapid, au fost achiziționate de fanii giuleșteni. Câte tichete au fost vândute, în total, până acum, în rândurile de mai jos.
Acum 8 ore
13:30
Moldovan are un nou antrenor Mesaj indirect pentru portarul român, de la noul tehnician al lui Real Oviedo # Golazo.ro
Real Oviedo a anunțat că Guillermo Almada (59 de ani) e noul antrenor al echipei, după demiterea lui Luis Carrion (46 de ani).
13:20
Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”
13:20
Prăbușire după FCSB Feyenoord, eliminată și din Cupa Olandei. Ultrașii, clipe de furie în fața lui Van Persie: „Dispari!” # Golazo.ro
Feyenoord, situație critică. După înfrângerea cu FCSB, 3-4 la București în Europa League, echipa din Rotterdam a fost învinsă și în campionat, 0-2 cu Ajax, și în Cupa Olandei, 2-3 cu Heerenveen.
12:40
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație # Golazo.ro
Au apus vremurile în care tricourile lui Lionel Messi (38 de ani) sau Cristiano Ronaldo (40 de ani) erau cel mai bine vândute din lume.
12:00
AEK Atena - U Craiova LIVE de la 22:00, în Conference League. Oltenii au meci decisiv în Grecia pentru calificarea în primăvara europeană # Golazo.ro
Universitatea Craiova o va întâlni astăzi pe AEK Atena, în deplasare, în ultimul meci din grupa XXL din Conference League.
12:00
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate” # Golazo.ro
Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”, i-a adresat un mesaj lui Bogdan Matei, după ce acesta și-a anunțat demisia de la Agenția Națională pentru Sport (ANS).
Acum 12 ore
11:40
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a cerut liber de la club și a părăsit imediat Dinamo Kiev, a anunțat antrenorul Igor Kostyuk
11:20
„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul jucător al naționalei, a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Victor Pițurcă (69 de ani).
11:00
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul # Golazo.ro
Bogdan Constantin Matei și-a anunțat demisia din funcția de președinte a Agenției Naționale pentru Sport (ANS).
10:40
Promite stadion, deși nu are bani Primarul din Constanța avansează un termen pentru startul lucrărilor: „Primul care începe” # Golazo.ro
Primarul Constanței, Vergil Chițac (63 de ani), a spus că stadionul din oraș va fi primul dintre cele opt aprobate de Guvern care va fi construit. Asta în ciuda faptului că nu există, în acest moment, suma necesară pentru startul lucrărilor.
10:10
David Popovici: „Am refuzat oferte de la case de pariuri” Multiplul campion român, despre presiunea succesului: „Mesajul meu ajunge la mulți tineri și copii” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), campion olimpic la înot, a vorbit despre statutul dobândit în urma performanțelor obținute în ultimii ani. În 2025, Popovici a devenit dublu campion mondial la 100 și 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore.
10:00
Ce amicale a stabilit Dinamo Adversarele „câinilor” în cantonamentul din Turcia: o adversară a FCSB din Europa League + un nume-surpriză # Golazo.ro
Dinamo va efectua cantonamentul de iarnă în Turcia, la începutul anului 2026. Echipa pregătită de Zeljko Kopic va juca și două amicale: cu Young Boys, fost adversară a celor de la FCSB, și formația sud-coreeană Gangwon FC.
10:00
Raport înfricoșător Cifra accidentărilor e incredibilă în fotbal. Suma care a costat cluburile, șocantă! # Golazo.ro
O companie de asigurări britanică a calculat câte accidentări s-au înregistrat în ultimii cinci ani și cât au plătit cluburile pentru jucătorii aflați în recuperare în această perioadă
08:30
Cât de sănătoasă e România dacă își tratează cetățenii în spitale de acum 100 de ani, dar face stadioane de 1 miliard de euro bucata?
Acum 24 ore
23:20
„Asta vreau să fac” Alex Dobre, prima reacție după ce a aflat de interesul celor de la Utrecht: „Mă dedic în totalitate” # Golazo.ro
Alex Dobre (27 de ani), căpitanul lui Rapid, a oferit o primă reacție, după ce a aflat că ar putea fi transferat în pauza de iarnă.
23:20
Tragedie în presa din SUA Fosta reporteră de sport Christina Chambers a fost găsită fără suflare în propria casă » Ce spune ancheta Poliției # Golazo.ro
Christina Chambers, fostă reporteră de sport, a fost găsită moartă în propria locuință marți dimineață, alături de o altă persoană.
23:10
Alt Duckadam, după 39 de ani! PSG a cucerit Cupa Intercontinentală și are 6 trofee în 2025. Safonov, 4 penaltyuri apărate în finală # Golazo.ro
PSG a încheiat anul perfect. Câștigătoarea Ligii Campionilor are și Cupa Intercontinentală, după 1-1, 2-1 la penaltyuri cu Flamengo în fnala de la Doha. Safonov, eroul lui PSG
22:40
Claudiu Keșeru a demisionat Fostul atacant nu mai este directorul sportiv al celor de la FC Bihor » Motivul plecării # Golazo.ro
Claudiu Keseru (39 de ani) a demisionat din funcția de director sportiv al celor de la FC Bihor.
22:30
Duțu, apreciat la Milan Allegri a explicat de ce l-a convocat pe tânărul fundaș român în lotul pentru meciul cu Napoli, din Supercupă # Golazo.ro
Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul lui AC Milan, a explicat motivul pentru care l-a convocat pe Matteo Duțu (20 de ani) în lotul pentru partida cu Napoli, meci din Supercupa Italiei.
22:10
„Nu mi-e dor de handbal” Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională # Golazo.ro
Cristina Neagu (37 de ani) a vorbit despre viața de după retragerea din handbal.
22:10
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a oferit detalii despre situația lui Daniel Bîrligea (25 de ani).
22:00
Gafă incredibilă în Cupa Turciei VIDEO: Deian Sorescu a marcat pentru Gaziantep după o eroare colosală a portarului advers # Golazo.ro
Rizespor - Gaziantep 5-2. Formația lui Deian Sorescu a suferit un eșec drastic în Cupa Turciei, în fața formației lui Valentin Mihăilă.
22:00
Amical de top pentru FCSB Mihai Stoica a anunțat cu cine va juca formația campioană în pauza de iarnă » Ce adversar a evitat # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat planurile celor de la FCSB pentru cantonamentul din această iarnă, înainte de care mai are de disputat un meci oficial.
21:40
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului” # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a abordat situația legată de disponibilitatea Arenei Naționale.
21:20
Ionel Dănciulescu (49 de ani), managerul general al CS Dinamo, a vorbit despre noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
21:00
Trump, alte două țări pe lista neagră Patru echipe calificate la Mondial sunt acum amenințate pe teritoriul american # Golazo.ro
Donald Trump a anunțat încă două țări ai căror cetățeni au interdicție sau limitări de călătorie în Statele Unite.
20:20
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită în urmă cu câteva săptămâni și cum a decurs perioada de recuperare.
Ieri
19:40
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), fostul component al „generației de aur”, a vorbit despre șansele României la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.
19:30
„Varză! Geniul ăsta e de vină” Laurențiu Reghecampf, criticat în Sudan, după ultimul meci al echipei sale # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul lui Al-Hilal Omdurman, a fost dur criticat după ce echipa sa a pierdut meciul cu Rutsiro, o formație modestă din Rwanda, scor 1-2.
19:20
Răzvan Marin, motivat Mijlocașul român vrea victoria în meciul decisiv cu Universitatea Craiova » Cum vede duelul antrenorul lui AEK # Golazo.ro
Răzvan Marin (29 de ani) și antrenorul Marko Nikolic au prefațat partida cu Universitatea Craiova din Conference League.
