Interes major pentru derby! Câte bilete s-au vândut pentru meciul dintre FCSB şi Rapid | EXCLUSIV
Primasport.ro, 19 decembrie 2025 21:20
• • •
Acum 5 minute
22:00
Un club din Germania a monitorizat doi jucători din Superligă!
22:00
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj 0-1! Trupa lui Pancu încheie anul cu o victorie şi menţine vie speranţa play-off-ului
Acum o oră
21:30
Baschet masculin: U BT Cluj, o nouă victorie în Liga Adriatică, scor 92-82, cu slovenii de la KK Krka
21:20
Interes major pentru derby! Câte bilete s-au vândut pentru meciul dintre FCSB şi Rapid | EXCLUSIV
21:20
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru moldoveni
21:10
E gata! Italienii au anunţat marea bombă a iernii: Adi Mutu la Fiorentina! „Au vorbit la telefon şi au discutat. S-au arătat disponibili să dea o mână de ajutor”
Acum 2 ore
21:00
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Un gol marcat în startul meciului face diferenţă după prima repriză
20:30
E gata! Jucătorul care a costat-o pe Craiova 1.000.000 de euro pleacă din Bănie la iarnă
20:10
Sorin Cârţu a pus tunurile pe arbitrii: "Haiducie pe faţă! N-am dormit azi-noapte" | VIDEO EXCLUSIV
20:10
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
Acum 4 ore
19:30
Marius Şumudică, contactat pentru revenirea în SuperLiga: „Mi-a spus să vin cu un singur secund”
19:20
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:20
Şoc în SuperLiga! Un club cu pretenţii, în pericol să nu obţină licenţa pentru sezonul 2026/2027
19:00
Lovitură de proporţii! Două cluburi din SuperLiga au primit interdicţie la transferuri din partea FIFA
18:50
Valentin Mihăilă este aproape de transferul carierei! Îl vrea o echipă din primele cinci ligi
18:40
Dinamo pregăteşte lovitura iernii! „Câinii” forţează transferul unui jucător din Serie A
Acum 6 ore
18:00
Dinamo are mari probleme în compartimentul ofensiv la meciul cu UTA. Cum ar putea arăta echipa de start
17:50
Găman, Feşnic şi Kovacs arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
17:30
Valentin Lazăr, prezentat oficial de un club din Liga 3! ”Bun venit”
17:30
Sir Alex Ferguson prezice încă 10 ani fără titlu de campioană pentru Manchester United
17:10
Primii jucători care pleacă după eşecul dramatic cu AEK Atena
17:00
Un conducător din Superliga contestă ideea lui Gino Iorgulescu de a reduce numărul echipelor. ””Nu mi se pare o idee bună”
16:40
Liga 2 ar putea începe anul 2026 cu o echipă în minus. Totul depinde de Primărie
16:10
Dragoş Militaru a revenit pe banca tehnică şi a preluat un club cu pretenţii din România
16:10
Sorin Cârţu discurs manifest: ”Să nu te laşi în niciun caz umilit de arbitru!”
Acum 8 ore
15:20
Marius Şumudică nu s-a abţinut, după dezastrul Craiovei de la Atena: ”Inteligenţa artificială!”
15:00
Recuperare fulger pentru Bîrligea! Atacantul anunţă că e gata pentru FCSB - Rapid: „Mă simt foarte bine”
15:00
Pantelis Kapetanos, antrenor în Superligă
14:40
Bomba zilei! George Puşcaş, revenire de senzaţie la forţa din Superligă: ”Este gata să o ia de la capăt!”
Acum 12 ore
14:00
Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă înainte de partida cu Dinamo: „Vom întâlni cea mai bună echipă a campionatului”
14:00
Nasser Al-Khelaifi scapă definitiv în dosarul drepturilor TV. Decizie finală a justiţiei elveţiene: Fostul număr 2 din FIFA a fost condamnat
13:40
Fostul fotbalist Ebanks-Blake a câştigat prima etapă a procesului împotriva unui chirurg
12:40
Ministerul Dezvoltării va moderniza bazinele de înot de la "Lia Manoliu". Valoarea estimată a investiţiei, aproape 100 milioane de lei.David Popovici a vorbit în repetate rânduri în ultimii ani despre problema stării bazinului
12:40
”Capul sus, leilor!”. Anunţul Craiovei, după drama cu AEK
12:30
„Capul sus, leilor”! Prima reacţie oficială a Universităţii Craiova după eliminarea dramatică
12:20
Singura veste bună pentru Craiova, după dezastrul de la Atena | EXCLUSIVA
12:20
Şocul Craiovei de la Atena a ajuns în L’Equipe: ”A considerat că şi-a asigurat calificarea!”
12:10
Singura veste bună pentru Craiova, după dezastrul de la Atena | VIDEO
11:00
Gigi Becali, despre decizia lui Nicuşor Dan de a trimite Legea Novak la CCR: „E o discriminare pozitivă. Se va decide că e constituţională”
10:00
Naţionala va juca meciuri amicale cu Italia şi Ungaria pentru pregătirea Campionatului European de luna viitoare
10:00
Patronul lui AEK Atena, mulţumiri divinităţii după victoria cu Universitatea Craiova: „Universul a decis că vom câştiga”
09:50
AC Milan a fost învinsă de Napoli în semifinale Supercupei Italiei
09:40
„Scenariul serii a venit din Grecia”! L’Equipe, şocată de modul în care Universitatea Craiova a ratat calificarea
09:10
VIDEO | FC Botoşani – CFR Cluj, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
Acum 24 ore
08:10
Super Tasting pe harta României – un tur naţional de degustări premium, semnat Paharnicul.ro şi Unvinpezi.ro
01:10
Filipe Coelho şi-a exprimat supărarea. ” Nu cred că este corect. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat!”
00:50
Răzvan Marin provoacă un adevărat coşmar celor de la Craiova. ”Am ştiut poate să speculăm mai bine minutele de final”
00:50
Discurs manifest în studioul Prima Sport după înfrângerea Craiovei: "Vreau să fac plângere la UEFA!" | VIDEO EXCLUSIV
00:40
”Nu-mi vine să cred”. Alex Cicâldău, devastat după coşmarul suferit în Atena
00:40
VIDEO EXCLUSIV | A fost identificată cauza declinului pentru Craiova: "E o lege nescrisă! Nu poţi!"
