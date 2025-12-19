Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA. Umerov: Avem o atitudine constructivă
News.ro, 19 decembrie 2025 22:50
Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.
Acum 5 minute
23:30
Melania Medeleanu, activistă care militează pentru prevenirea consumului de droguri, cataloghează drept ”îngrozitoare” practicile unor persoane sau entităţi care au încercat să îi convingă pe adolescenţi să nu consume droguri mergând prin licee cu ochelari de tip realitate virtuală. Ea a explicat, vineri, la Medika TV, că astfel de practici nu fac decât să suscite interesul unor tineri cu privire la consumul de droguri, Medeleanu explicând că există ghiduri pe care e dispusă să le pună la dispoziţia celor interesaţi, care vor să se implice în activităţi de prevenţie.
23:30
Ministrul Justiţiei anunţă că va merge luni în Parlament la moţiunea simplă împotriva sa, dar şi la dezbaterea “Ora Guvernului“ iniţiată de USR: Voi răspunde cu elemente punctuale, concrete, detaliate # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că se va prezenta luni la moţiunea simplă a opoziţiei împotriva sa, dar şi la dezbaterea “Ora Guvernului“ iniţiată de USR, precizând că va răspunde criticilor cu “elemente punctuale, concrete şi detaliate“.
Acum 15 minute
23:20
Supercupa Italiei: Interul lui Chivu a ratat calificarea în finală după 2-3 la penaltiuri cu Bologna # News.ro
Echipa italiană Bologna a învins vineri seara, la Riad, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, după loviturile de departajare, scor 3-2. Nerazzurii au ratat trei penaltiuri, faţă de doar două ale adversarilor. Bologna va juca finala, cu Napoli.
Acum 30 minute
23:10
Fost manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, trimis în judecată pentru corupţie. În dosar sunt inculpaţi şi directorul economic al spitalului, un om de afaceri şi firma acestuia # News.ro
Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti Bogdan Cristian Nica a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie. În acelaşi dosar, înscris pe rolul Tribunalului Prahova, sunt inculpaţi şi directorul economic al spitalului, precum şi un om de afaceri şi firma acestuia care se ocupă cu furnizarea de echipamente medicale.
Acum o oră
23:00
Melania Medeleanu, activistă care militează pentru prevenirea consumului de droguri, cataloghează drept ”îngrozitoare” practicile unor persoane sau entităţi care au încercat să îi convingă pe adolescenţi să nu consume droguri mergând prin licee cu ochelari de tip realitate virtuală. Ea a explicat, vineri, la Medika TV, că astfel de practici nu fac decât să suscite interesul unor tineri cu privire la consumul de droguri, Medeleanu explicând că există ghiduri pe care e dispusă să le pună la dispoziţia celor interesaţi, care vor să se implice în activităţi de prevenţie.
22:50
22:50
Radu Miruţă prezintă scuze după ce a afirmat că nu se mută ”ca ţiganul cu cortul”: Nu sunt şi nu am fost niciodată rasist / Jignirea unui om sau a unei comunităţi nu face parte din cine sunt şi nici din valorile mele # News.ro
Ministrul Radu Miruţă, propus de USR la Apărare, prezintă scuze publice, vineri seară, după ce a folosit o expresie jignitoare. El precizează că nu este şi nu a fost niciodată rarist, iar jignirea unui om sau a unei comunităţi nu face parte din valorile sale.
22:40
Centru de Recuperare şi Educaţie împotriva Adicţiilor pentru tineri, deschis anul viitor, la Spitalul ”Sfântul Stelian” din Bucureşti, cu sprijinul Asociaţiei ”Zi de Bine” # News.ro
Un centru de recuperare pentru tinerii dependenţi de droguri, care au trecut de vârsta majoratului, va fi deschis, luna viitoare, la Spitalul ”Sfântul Stelian” din Bucureşti, cu sprijinul Asociaţiei ”Zi de Bine”. Centrul va fi organizat şi va funcţiona după modelul celui de la Spitalul de Psihiatrie Voila, denumit CREAATiV, dar care se adresează minorilor dependenţi de substanţe psihoactive.
Acum 2 ore
22:30
Dragoş Pîslaru: A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi / Conţine un număr de 62 de ţinte şi jaloane, cu o valoare totală de 2,62 miliarde euro / Ţinte şi jaloane vizate # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, vineri seară, că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro. Ea conţine 62 de ţinte şi jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili.
22:20
Institutul pentru Studierea Holocaustului ”Elie Wiesel”, acuză că manifestările antisemite au explodat pe reţelele sociale după ce deputatul Silviu Vexler a rupt în Parlament un afiş cu fotografiile mai multor personalităţi ale culturii române # News.ro
Institutul pentru Studierea Holocaustului ”Elie Wiesel”, acuză că în ultimele 48 de ore manifestările antisemite au explodat pe reţelele sociale după ce deputatul Silviu Vexler, reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, a rupt în plenul Camerei Deputaţilor un afiş cu fotografiile mai multor personalităţi ale culturii române, despre care Institutul afirmă că ”au în comun texte antisemite”. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) se solidarizează cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, apreciind că este absolut inadmisibil ca într-o societate cu valori democratice solide să avem parte de astfel de episoade ruşinoase.
22:10
Echipa CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 21-a din Superligă.
22:10
Sute de profesionişti, formaţi, cu sprijinul unei organizaţii negovernamentale, pentru a-i sprijini pe tinerii consumatori de droguri şi pe familiile acestora în procesul de recuperare pe termen lung # News.ro
Sute de profesionişti - psihologi, psihoterapeuţi, asistenţi sociali sau consilieri şcolari – sunt instruiţi, cu sprijinul unei organizaţii neguvernamentale, pentru a a-i sprijini pe tinerii consumatori de droguri şi pe familiile acestora în procesul de recuperare pe termen lung. Proiectul, derulat de Asociaţia ”Zi de bine”, se află în etapa a doua, în care 300 de specialişti sunt formaţi, la nivel naţional, pentru a veni în sprijinul celor care renunţă la stupefiante.
22:10
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, vineri seară, că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro. Ea conţine 62 de ţinte şi jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili.
22:00
Roma va percepe din februarie o taxă turiştilor care doresc să se apropie de faimoasa Fontana di Trevi / Venituri de 6,5 milioane de euro pe an pentru capitala Italiei # News.ro
Turiştii care doresc să se apropie de Fântâna Trevi din Roma vor trebui în curând să plătească o taxă de doi euro, a declarat vineri primarul oraşului, în contextul în care autorităţile doresc să obţină profituri mai mari din numeroasele atracţii turistice ale Italiei, relatează Reuters.
22:00
Serie A: Milik a fost convocat în lotul lui Juventus pentru prima dată în ultimele 18 luni # News.ro
Antrenorul echipei italiene Juventus Torino, Luciano Spalletti, a anunţat vineri că atacantul polonez Arkadiusz Milik a fost convocat în lotul pentru meciul de sâmbătă cu AS Roma.
22:00
Bărbat din Reghin care a postat mesaje ameninţătoare online, plasat sub control judiciar / Într-un comentariu acelaşi bărbat a ataşat o fotografie ce conţinea o zvastică # News.ro
Un bărbat de 42 de ani din Reghin, judeţul Mureş, a fost plasat sub control judiciar şi este cercetat promovarea în public, în orice mod a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antisemite. La începutul lunii decembrie el a postat mesaje ameninţătoare online, iar într-un comentariu a ataşat o fotografie ce conţinea o zvastică.
21:50
O tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi, într-un accident produs în judeţul Bacău - FOTO # News.ro
Două maşini s-au ciocnit, vineri seară, în municipiul Moineşti, judeţul Bnacău, iar o tânără de 25 de ani a murit şi doi bărbaţi au fost răniţi.
21:50
Melania Medeleanu: Prevenţia consumului de droguri nu se face vorbind întruna despre droguri / Ce consideră că este eficient # News.ro
Melania Medeleanu, fondatoarea unei organizaţii neguvernamentale care implementează programe în sprijinul tinerilor consumatori de droguri, afirmă că, pentru cei care nu consumă stupefiante, prezentarea unor cazuri de foşti dependenţi, care să povestească experienţele lor, nu este o metodă de prevenţie. Medeleanu pledează pentru încurajarea tinerilor să-şi găsească ”punctele forte”, pentru a rezista ”ofertei” de stupefiante.
21:40
Acum 4 ore
21:30
UPDATE - Traficul pe aeroportul din Iaşi, afectat din cauza ceţii - Două zboruri au fost redirecţionate către Bacău, alte două la Otopeni # News.ro
Mai multe zboruri sunt afectate pe aeroportul din Iaşi, din cauza ceţii, două curse dinspre Basel şi Veneţia fiind redirecţionate către Bacău. Alte două aeronave au fost trimise la Otopeni.
21:30
Ilie Bolojan, despre demisiile de la Constanţa: Am discutat situaţia, după Anul Nou vom anunţa deciziile / Sper să trecem cu bine peste această situaţie # News.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, s-a deplasat, vineri, la Constanţa, după ce preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, şi preşedintele Consiliului Judeţean, Florin Mitroi, au demisionat din funcţii. Bolojan a anunţat, la finalul discuţiilor, că a înţeles dezamăgirile celor doi şi că situaţia se va lămuri după Anul Nou.
21:30
Baschet masculin: U BT Cluj, o nouă victorie în Liga Adriatică, scor 92-82, cu slovenii de la KK Krka # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins vineri, pe teren propriu, formaţia slovenă KK Krka Novo mesto, scor 92-82 (52-47), în etapa a X-a, prima a returului din grupa A a Ligii Adriatice. U BT Cluj se menţine pe podium în grupa A, după liderul Dubai Basketball şi Partizan Belgrad.
21:30
„Pelicot" al Germaniei, condamnat la peste 8 ani de închisoare pentru că şi-a drogat şi violat în repetate rânduri soţia, a filmat actele şi apoi le-a postat online # News.ro
Un tribunal din oraşul german Aachen a condamnat un bărbat la opt ani şi jumătate de închisoare pentru că şi-a drogat şi violat în repetate rânduri soţia, a filmat actele şi apoi le-a postat online, relatează BBC.
21:10
Polo: România, victorie cu Israel în meci amical, în pregătire pentru Campionatul European # News.ro
Naţionala României a învins, vineri, reprezentativa Israelului, scor 17-5, în meci amical din cadrul pregătirii pentru Campionatul European de luna viitoare. Cele două echipe s-au pregătit împreună în această săptămână.
21:10
Bullyingul, relaţia cu familia şi cu şcoala, printre preocupările adolescenţilor. Programele de tip peer-to-peer education câştigă teren în liceele din Bucureşti # News.ro
Programele de tip peer-to-peer education, în cadrul cărora adolescenţii primesc informaţii despre subiecte considerate ”sensibile” de la cei de vârsta lor, câştigă tot mai mult teren în liceele din Bucureşti. Asociaţia ”Zi de Bine” a extins proiectele bazate pe acest tip de comunicare, ajungând să discute periodic cu tineri din douăsprezece licee din Bucureşti. Fondatoarea asociaţiei, Melania Medeleanu, a explicat, vineri, la Medika TV, care sunt subiectele care îi preocupă pe adolescenţii din Capitală în cadrul discuţiilor derulate de ”Zi de Bine”.
20:40
Jucătorul elveţian de tenis Stan Wawrinka a anunţat vineri, pe reţelele de socializare, că sezonul competiţional 2026 va fi ultimul din cariera sa.
20:30
Un avion Boeing 747 a eliberat tone de kerosen peste opt comune belgiene înainte de o aterizare de urgenţă # News.ro
Un avion Boeing 747 a efectuat o evacuare de urgenţă a kerosenului deasupra a opt comune din Liège, după ce a avut o problemă cu trenul de aterizare în timpul zborului, relatează Le Figaro.
20:30
Darryl Nirenberg, confirmat în funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti / Mesajul Ambasadei # News.ro
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului.
20:20
Roma for Democracy România, după ce Radu Miruţă a afirmat că nu se mută ”ca ţiganul cu cortul”: Rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt / Tăcerea în faţa unui astfel de derapaj este complicitate # News.ro
Roma for Democracy România a reacţionat, vineri seară, după ce ministrul Radu Miruţă, propus la Apărare, a afirmat că nu se mută ”ca ţiganul cu cortul”. Organizaţia avertizerază că nu a fost vorba despre o scăpare, ci despre reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea şi lipsa de demnitate. ”Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, a transmis organizaţia, adăugând că rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt.
20:20
Traficul pe aeroportul din Iaşi, afectat din cauza ceţii - Două zboruri au fost redirecţionate către Bacău # News.ro
Mai multe zboruri sunt afectate pe aeroportul din Iaşi, din cauza ceţii, două curse dinspre Basel şi Veneţia fiind redirecţionate către Bacău.
19:50
Franţa: Ministerul Sporturilor, ţinta unui atac cibernetic. Au fost afectate cel puţin 3,5 milioane de persoane # News.ro
Ministerul francez al Sporturilor a anunţat vineri că a fost ţinta unui atac cibernetic şi că au fost afectate datele a cel puţin 3,5 milioane de persoane, relatează Le Figaro.
19:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: Întâlnirea Nicuşor Dan - Donald Trump, în prima parte a anului 2026. Lucrăm pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta # News.ro
Ministrul Oana Ţoiu, a declarat vineri că întâlnirea preşedintelui României, Nicuşor Dan cu preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc în prima parte a anului 2026, ea arătând că se lucrează pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta.
19:40
Preşedinte PNL Mureş: Justiţia a făcut dreptate la Hidrocentrala Răstoliţa / Curtea de Apel Cluj a admis recursul în procesul intentat de ONG-urile de mediu, astfel că lucrările pot fi reluate # News.ro
Preşedintele PNL Mureş, deputatul Ciprian Dobre, anunţă, vineri, că judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au admis recursul Hidroelectrica în procesul intentat de ONG-urile de mediu cu privire la Hidrocentrala Răstoliţa, astfel că lucrările pot fi reluate.
19:40
PF Claudiu Lucian Pop, în Pastorala de Crăciun: Puterea răului pare mai dezlănţuită ca oricând / Spectrul armelor nucleare planează asupra lumii / Sunt vârful aisbergului unor lupte mai adânci: războaiele din inimile oamenilor # News.ro
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, PF Claudiu Lucian Pop, apreciază, vineri, în Pastorala de Crăciun, că puterea răului pare în această perioadă mai dezlănţuită ca oricând. ”Spectrul armelor nucleare planează din nou asupra lumii, războaiele hibride ne înspăimântă, iar siguranţa vieţii, aşa cum o ştiam până acum, pare să fie serios ameninţată”, afirmă înaltul prelat, adâugînd că tot ce vedem este doar vârful aisbergului unor lupte mai adânci: războaiele din inimile oamenilor.
Acum 6 ore
19:20
”Trebuie să mă întorc la daşa mea, la Sankt Petersburg, acolo unde vecinul meu este Depardieu, iar peste drum stă al-Assad”, îi răspunde ironic premierul belgian unui jurnalist de la Politico, care-l acuză de complezenţă faţă de Rusia # News.ro
Premierul belgian Bart De Wever i-a răspuns ironic unui jurnalist, care l-a acuzat de complicitate cu Rusia - după eşecul summitului european de la Bruxelles de a garanta cu active ruseşti blocate un împrumut destinat Ucrainei - că ”acum trebuie să mă întorc la daşa mea, la Sankt Petersburg, acolo unde vecinul meu este Depardieu, iar peste drum stă (Bashar) al-Assad”.
18:50
Un jurnalist, Kiril Bajanov, i-a cerut mâna prietenei sale vineri, în timpul maratonului anual de întrebări şi răspunsuri al preşedintelui rus Vladimir Putin, într-o scenă stranie, potrivit AFP,, scrie Le Figaro.
18:50
Fifor (PSD): De parcă nu era de ajuns catastrofa de la Mediu, acum îl avem şi pe Miruţă, împins la MApN în ciuda unui scandal de incompatibilitate / Oare realizaţi, domnule premier, că duceţi în derizoriu şi vulnerabilizaţi o instituţie strategică? # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, vineri, că, de parcă nu era de ajuns catastrofa de la Mediu, acum îl avem şi pe Miruţă, împins la vârful MApN în ciuda unui scandal de incompatibilitate. Social-democratul îl întreabă pe premierul Ilie Bolojan dacă realizează că duce în derizoriu şi vulnerabilizează o instituţie strategică.
18:40
Putin dă asigurări, în conferinţa de presă anuală, că ”mingea e în terenul” adversarilor în negocierea sfârşitului Războiului din Ucraina. El anunţă că s-ar putea ”abţine” de la noi atacuri în adâncime în Ucraina în ziua unor alegeri prezidenţiale # News.ro
”Mingea este în terenul” Ucrainei şi a susţinătorilor săi europeni în vederea negocierii sfârşitului războiului, consideră vineri preşedintele rus Vladimir Putin, după ce s-a felicitat de înaintările armatei ruse pe front şi a negat orice responsabilitate în conflictul care urmează să intre în curând în al cincilea an, relatează AFP.
18:40
Şeful diplomaţiei poloneze Radoslaw Sikorski îi ”decernează” ironic o medalie a Ordinului Lenin lui Orban, care se laudă că a ”reuşit să îndepărteze riscul imediat al războiului” prin folosirea activelor ruse # News.ro
Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe X, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei.
18:40
Schi: Norvegianul Frederik Møller a suferit „trei fracturi mici” la spate, după spectaculoasa cădere de la Val Gardena # News.ro
Schiorul norvegian Frederik Møller se află în dispoziţie bună şi este internat după ce a căzut joi pe pârtia de la Val Gardena.
18:20
18:00
ANPC a verificat peste 1.600 de operatori economici în această săptămână şi a dat amenzi de şapte milioane de lei / Au fost găsite produse vegetale cu mucegai, peşte recongelat şi echipamente uzate # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.600 de operatori economici la nivel naţional şi au dat amenzi de aproximativ şapte milioane de lei. De asemenea, au fost retrase definitiv de la comercializare produse în valoare de peste 360.000 de lei. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care peşte recongelat, produse expirate, produse vegetale mucegăite, nerespectarea condiţiilor de depozitare recomandate de producător, echipamente uzate sau ruginite.
18:00
17:40
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei: Îmi doresc să am o foarte bună colaborare cu CGMB, o să am discuţii cu liderii partidelor / Vreau să avem o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine # News.ro
Primarul Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, el declarând că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General şi vrea o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine. Primarul a mai spus că va avea discuţii cu liderii partidelor. Potrivit lui Ciucu, în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană.
Acum 8 ore
17:30
George Găman, Horaţiu Feşnic şi Szabolcs Kovacs vor arbitra meciurile care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 21-a a Superligii.
17:30
Fotbal: Sir Alex Ferguson prezice încă 10 ani fără titlu de campioană pentru Manchester United # News.ro
Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenţiei britanice Press Box că formaţia mancuniană va mai aştepta un deceniu până la un nou titlu de campioană.
17:30
Documentarul „Kate Middleton: Viaţa în imagini” şi serialul „My Lover My Killer I”, în premieră pe AXN Spin # News.ro
AXN Spin încheie anul cu o selecţie importantă de producţii care explorează relaţii complicate, crime reale, poveşti personale şi mistere care au marcat opinia publică. Documentare despre figuri celebre, serii ce dezvăluie drame ascunse şi analize ale unor cazuri ce au rămas în istorie.
17:30
17:20
Directorul CNAIR, verificare pe A7 înainte de deschiderea secţiunii dintre Focşani şi Adjud / Încă 50 de km de autostradă, deschişi înainte de Crăciun - FOTO # News.ro
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a verificat, vineri, şantierul secţiunii dintre Focşani şi Adjud al A7 şi anunţă că circulaţia va fi deschisă, înainte de Crăciun, pe încă 50 de kilometri de autostradă.
17:10
Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu începe din 19 ianuarie 2026 # News.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a emis ordinul de începere pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, studiu care va începe din 19 ianuarie 2026.
