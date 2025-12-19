Cristi Chivu, reacție fermă după ce a pierdut calificarea în finala Supercupei Italiei: „Așa ceva nu se antrenează”

17:00

Cel mai vechi stadion de fotbal din lume, utilizat continuu de același club, ar putea fi aproape de a încheia un capitol istoric de peste un secol și jumătate. York Road, casa lui Maidenhead United din 1870, riscă să nu mai găzduiască meciuri oficiale, punând sub semnul întrebării un record recunoscut de Asociația Engleză de Fotbal (FA).Situat în Maidenhead, York Road este considerat oficial cel mai vechi stadion de fotbal din lume folosit continuu de același club. ...