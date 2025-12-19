17 vârstnici din căminele Lenauheim și Cenad, internați la Spitalul Municipal Timișoara
Timis Online, 20 decembrie 2025 00:20
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara tratează în prezent 17 persoane vârstnice provenite din căminele de bătrâni din Lenauheim și Cenad, aflate recent în atenția autorităților. Pacienții au fost diagnosticați cu scabie generalizată, o afecțiune contagioasă care necesită tratament specializat, igienă strictă și monitorizare medicală atentă.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
00:20
17 vârstnici din căminele Lenauheim și Cenad, internați la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara tratează în prezent 17 persoane vârstnice provenite din căminele de bătrâni din Lenauheim și Cenad, aflate recent în atenția autorităților. Pacienții au fost diagnosticați cu scabie generalizată, o afecțiune contagioasă care necesită tratament specializat, igienă strictă și monitorizare medicală atentă.
00:10
Sâmbătă, 20 decembrie, puteți merge la FABERLAND sau la Harababura Vinyl Fair, la diverse ateliere, la teatru sau la film. Târgurile de Crăciun din centrul orașului și de la Muzeul Satului Bănățean sunt deschise.
Acum 4 ore
21:10
Accident rutier la intrarea în Remetea Mare, miercuri seara, după ce un șofer a escaladat sensul giratoriu. O pasageră de 58 de ani a fost rănită. Polițiștii au deschis un dosar penal.
Acum 8 ore
18:10
Alertă sanitară: 17 vârstnici din căminele Lenauheim și Cenad, internați la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara tratează în prezent 17 persoane vârstnice provenite din căminele de bătrâni din Lenauheim și Cenad, aflate recent în atenția autorităților. Pacienții au fost diagnosticați cu scabie generalizată, o afecțiune contagioasă care necesită tratament specializat, igienă strictă și monitorizare medicală atentă.
17:20
Recomandarea de film din această săptămână este „Avatar: Fire and Ash”, cel de-al treilea film din celebra franciză „Avatar”, care continuă povestea începută de James Cameron în 2009 și extinsă în „Avatar: The Way of Water”.
17:20
Festivalul Lights of the Village de la Muzeul Satului Bănățean ajunge la final. Cine urcă pe scenă în weekend # Timis Online
Festivalul de iarnă Lights of the Village, organizat la Muzeul Satului Bănățean de Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, se apropie de finalul ediției 2025, cu un program artistic variat și activități dedicate întregii familii.
17:10
ADVERTORIAL. Ești în căutarea echilibrului între natură și știință, între tradiție și inovare? Aici intervine Enigma Plant - un brand care, de peste două decenii, îmbină rădăcinile naturiste cu standarde moderne de calitate.
16:40
VIDEO. Pentru al 32-lea an la rând, Alaiul Colindătorilor a animat zona centrală a Timișoarei # Timis Online
Obiceiuri de odinioară au fost prezentate, vineri, la Timișoara de Alaiul colindătorilor. Dubași, colindători, fanfară, „capre” și copii au adus bucuria și tradițiile de Crăciun.
Acum 12 ore
15:20
ADVERTORIAL. În sezonul rece, confortul termic devine o prioritate, iar alegerea unui dispozitiv potrivit este esențială. Aeroterma aer cald este una dintre cele mai populare soluții pentru încălzirea rapidă a spațiilor mici sau medii.
15:00
FOTO. Noul internat al Centrului pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” din Lugoj, aproape de deschidere # Timis Online
Aproximativ 100 de copii cu nevoi speciale din zonele rurale aflate în apropierea municipiului Lugoj vor putea fi cazați, începând din luna februarie, în noul internat al Centrului pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”.
14:50
FOTO. Aquatim începe spălarea rețelei de apă din Lugoj. Primele teste, realizate cu succes # Timis Online
Aquatim Lugoj a demarat operațiunile de spălare a rețelei de apă potabilă, după ce a contractat o firmă specializată în acest tip de intervenții. Primul test al procedurii a fost realizat astăzi, urmând ca, din primăvara acestui an, acțiunea să fie extinsă treptat la nivelul întregului municipiu.
14:40
Primăria Timișoara ajustează taxele și impozitele locale pentru 2026, în urma modificărilor legislative # Timis Online
Municipalitatea timișoreană va majora taxele și impozitele locale începând cu anul 2026, ca urmare a intrării în vigoare a legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.
14:40
Sirenele libertății vor răsuna la Timișoara, în semn de omagiu adus eroilor Revoluției din 1989 # Timis Online
Timișoara marchează, în luna decembrie, un moment definitoriu pentru istoria recentă a României, comemorând eroii-martiri ai Revoluției din Decembrie 1989 și rolul decisiv pe care orașul l-a avut în prăbușirea regimului comunist.
14:30
FOTO. Arbori plantați pe Aleea Libertății din Timișoara, în memoria eroilor Revoluției din 1989 # Timis Online
La 36 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, astăzi, 19 decembrie, a avut loc un eveniment dedicat memoriei eroilor care au luptat pentru libertate. Începând cu ora 12, pe Aleea Libertății din Parcul Andrei Mocioni, în apropierea Podului Decebal, au fost plantați 11 arbori în amintirea revoluționarilor timișoreni.
14:00
Arhiepiscopia Timișoarei, prin Parohia Ortodoxă Română Timișoara Iosefin, organizează duminică, 21 decembrie, începând cu ora 16:30, Concertul de colinde „Vestim Nașterea”, ajuns la ediția cu numărul 21. Evenimentul va avea loc în biserica parohială din Piața Alexandru Mocioni nr. 9.
12:00
FOTO. Progres important pe A1 Margina–Holdea: lucrările au ajuns la aproape 50% la final de an # Timis Online
La finalul acestui an, lucrările pe tronsonul autostrăzii A1 Margina – Holdea sunt realizate în proporție de aproape 50%, activitatea desfășurându-se simultan în toate galeriile celor două tuneluri de pe traseu.
Acum 24 ore
11:30
VIDEO. Femeie bătută crunt de două tinere în fața Hotelului Continental din Timișoara. Au stropit-o cu un lichid și i-au furat telefonul # Timis Online
Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional! Două tinere au fost reținute de polițiștii din Timișoara, fiind acuzate de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii publice și furt. Acestea ar fi agresat o femeie de 35 de ani, în fața Hotelului Continental, pe fondul unui conflict mai vechi, și i-ar fi sustras telefonul mobil.
11:00
Plăți, încasări și regularizări bugetare. Programul Trezoreriei Timiș pentru finalul anului # Timis Online
Departamentul de Trezorerie și Contabilitate Publică din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Timișoara a făcut public orarul pentru efectuarea principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2025 prin unitățile Trezoreriei Statului.
10:50
INTERVIU. Florica Chiriță, președinte al CCIAT: „Nimic nu este imposibil, cât timp ne dorim cu adevărat să ne valorificăm drepturile legitime” # Timis Online
Florica Chiriță este de patru ani președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT). Anterior, a fost 16 ani director general al instituției.
10:40
Lațcău și Romocean acuză PNL, PSD și AUR că au blocat reforma administrativă pentru a-l proteja pe Culiță Chiș # Timis Online
Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, lansează acuzații dure la adresa PNL și PSD, pe care le acuză că au blocat un proiect de hotărâre privind desființarea unei direcții din cadrul Primăriei și că l-au protejat pe șeful acesteia, Culiță Chiș, în ciuda rezultatelor slabe și a controverselor din ultimii ani. Totodată, viceprimarul Paula Romocean acuză PNL, PSD și AUR că au blocat reorganizarea administrației, nu în interesul orașului, ci pentru protejarea șefului Direcției PLMSTF, Culiță Chiș.
09:30
În pragul sărbătorilor de iarnă, Corul Avocaților vă invită la un moment de emoție și solidaritate prin muzică. Concertul caritabil de colinde va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18, în Sala Senatului a Universității Politehnica din Timișoara (Piața Victoriei nr. 2).
09:10
Incendiu puternic la o anexă gospodărească din Ghiroda. Patru persoane s-au autoevacuat # Timis Online
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de luni spre marți, în jurul miezului nopții, la o anexă gospodărească din comuna Ghiroda, pe strada Sinaia.
09:10
PRONAT implică consumatorii în dezvoltarea de produse alimentare inovatoare și sănătoase, în cadrul proiectului european EIT Food RIS Consumer Engagement Labs # Timis Online
ADVERTORIAL. Compania PRONAT SRL, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I“ din Timişoara, contribuie activ la co-crearea unor premixuri vegane bogate în proteine pentru controlul greutăţii, în cadrul proiectului european EIT Food RIS Consumer Engagement Labs (Proiect RIS-2325-19153-02). Prin acest proiect, România se alătură iniţiativei EIT Food - cea mai importantă platformă europeană dedicată inovării în domeniul alimentar – care îşi propune să implice direct consumatorii în procesul de dezvoltare a produselor, transformându-i din simpli utilizatori în co-creatori ai alimentelor viitorului.
09:10
Teatrul Național din Timișoara încheie anul 2025 cu două premiere și 20 de ani de performanță artistică # Timis Online
Teatrul Național din Timișoara se pregătește să încheie anul 2025 cu două noi spectacole: „În calea celor vii”, dedicat vieții și operei lui Lucian Blaga, programat în 23 decembrie la Studio UȚU, și „Scriitoarea” de Ella Hickson, coproducție TNTm – TAM Sfântu Gheorghe, a cărei premieră timișoreană va avea loc în 28 decembrie, la Atelierele Fabrica de decoruri.
08:40
VIDEO. Progrese remarcabile în recuperarea unui pacient cu scleroză multiplă, după patru ani, la Spitalul Județean Timișoara # Timis Online
Medicii Spitalului Județean Timișoara explică recuperarea medicală poate aduce îmbunătățiri semnificative chiar și în cazurile complexe de scleroză multiplă. Un pacient cu deficit funcțional sever și scleroză multiplă, care nu reușea să se ridice sau să se așeze singur în pat de aproximativ patru ani, a fost internat în Compartimentul de Recuperare Medicală I, din cadrul Secției Ortopedie și Traumatologie I.
08:00
Vineri, 19 decembrie, după terminarea cursurilor, elevii și copiii de grădiniță din întreaga țară intră în vacanța de iarnă, între 20 decembrie și 7 ianuarie, conform structurii anului școlar 2025-2026.
01:50
VIDEO. Elevii Liceului „Nikolaus Lenau” au adus spiritul Crăciunului în centrul Timișoarei # Timis Online
Copiii de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara au urcat pe scena amplasată în Piața Victoriei, în fața Operei, unde au oferit publicului un moment deosebit, dedicat sărbătorilor de iarnă. Elevii, cunoscuți și ca „Die Lustige Lenauschüler”, au colindat atât în limba germană, cât și în limba engleză, alături de cadrele didactice.
Ieri
00:20
Vineri, 19 decembrie, puteți merge la film, la teatru, la expoziții sau la petreceri. Târgurile de Crăciun din centrul orașului și de la Muzeul Satului Bănățean sunt deschise.
18 decembrie 2025
18:10
Proiectul insulelor ecologice digitalizate, finalizat la Timișoara după mai multe provocări. Autoritățile se declară mulțumite # Timis Online
Primăria Municipiului Timișoara a organizat joi, 18 decembrie, la Cinema Studio, conferința de presă de închidere a proiectului „Insule Ecologice Digitalizate – Runda I”, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C3 – Managementul Deșeurilor. Chiar dacă au întâmpinat probleme, reprezentanții Primăriei Timișoara și cei de la RETIM se declară mulțumiți de implementarea proiectului.
17:50
Ruben Lațcău: „Timișoara atrage fonduri europene record, peste 663 de milioane de lei contractați într-un singur an" # Timis Online
Timișoara a atins un record istoric în atragerea de fonduri europene, contractând într-un singur an 663 de milioane de lei, sumă fără precedent în ultimii 35 de ani, potrivit viceprimarului Ruben Lațcău.
16:30
Ilie Vlaicu, directorul Aquatim: „Timișoara este ferită de o criză a apei precum cea din Prahova, datorită investițiilor și prevenirii" # Timis Online
Criza apei din județul Prahova, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă la finalul lunii noiembrie, ridică semne de întrebare privind siguranța alimentării cu apă în România. La Timișoara, un astfel de scenariu poate fi evitat, susține directorul general al Aquatim, Ilie Vlaicu, care pune situația din Prahova pe seama unui management deficitar al resurselor.
15:20
Transparență decizională la Consiliul Județean Timiș. Cetățenii pot trimite propuneri pentru reorganizarea DGASPC # Timis Online
Consiliul Județean Timiș (CJT) a demarat procedura de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre care vizează aprobarea noii structuri organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003.
15:10
ADVERTORIAL. În 1997, Municipiul Timișoara a fost printre primele orașe cu acces la telefonie mobilă din țară, oferit de ceea ce era atunci MobilRom. Inovația a rămas o constantă, astfel că timișorenii au fost printre primii care care s-au putut bucura de tehnologia 5G prin serviciile Orange. Și începând de anul acesta beneficiază de acoperire 5G/5G+ integral în oraș și în câteva dintre localitățile din împrejurimi.
14:50
FOTO. Crăciunul, un timp al comunității: bucurie dăruită copiilor din Pesac și Berliște # Timis Online
Inițiativa „Dăruiește Bucuria Crăciunului", organizată de Atu Advertising, a oferit în 2025 aproape 80 de cadouri copiilor din medii vulnerabile din Banat. Campania s-a desfășurat cu sprijinul mediului de afaceri din zona Timișoarei, în parteneriat cu Asociația Casa Buna Mică și Asociația Bardeau.
13:30
ADVERTORIAL. Sănătatea este cel mai important cadou pe care ți-l poți oferi, așa că bifează la final de an sau cel mai târziu la începutului noului an analizele medicale pe care nu ai apucat să le faci. MedLife vine cu o promoție specială de 20% reducere la toate analizele medicale, valabilă la nivel național, în anumite perioade din decembrie 2025 și ianuarie 2026. Află când și cum poți profita de reduceri.
13:00
Dominic Fritz depune jurământul de credință pentru cetățenia română: „Trăiască România, trăiască Europa!” # Timis Online
Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, va depune joi jurământul de credință față de România, ultimul pas necesar pentru dobândirea cetățeniei române. Ceremonia este programată la ora 14, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, alături de alți 23 de solicitanți.
12:50
Investiții de aproape 11 milioane de lei în Giroc și Chișoda. Mai multe străzi vor fi modernizate # Timis Online
Comuna Giroc încheie anul cu vești importante pentru locuitori. Primarul Dan Vîrtosu a anunțat obținerea unei finanțări consistente pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere, printr-un parteneriat cu Consiliul Județean Timiș. Proiectul vizează creșterea conectivității rutiere cu DJ 595 și va fi implementat începând cu anul 2026.
12:40
Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Piața 700 din Timișoara s-a transformat într-un adevărat punct de atracție pentru cei aflați în căutarea bradului perfect. Comercianții au scos la vânzare brazi naturali de diferite dimensiuni și specii, iar prețurile variază între 50 și 300 de lei, în funcție de înălțime și aspect.
12:20
Descoperire spectaculoasă în Timișoara. Peste 300 de colete cu materiale pirotehnice confiscate în urma unui control # Timis Online
Peste 300 de colete cu materiale pirotehnice au fost descoperite de polițiștii din Timișoara, în urma unui control de rutină în trafic.
11:20
Program special de sărbători la Iulius Town: Cinema City va fi deschis în Ajunul Crăciunului și în prima zi a anului. # Timis Online
De sărbători, ne petrecem timpul alături de cei dragi și savurăm momentele magice în familie. Iulius Town Timișoara te așteaptă cu un program special de sărbători, perfect pentru ultimele cumpărături sau pentru experiențe de neuitat. În prima zi de Crăciun și pe 1 ianuarie 2026, Cinema City și patinoarul din Iulius Gardens vor fi deschise pentru vizitatori.
11:00
Joi, 18 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
10:30
Ce țară va taxa prezervativele pentru a stimula natalitatea. Îngrijorări în rândul femeilor vulnerabile # Timis Online
China va introduce TVA de 13% pe prezervative și contraceptive pentru a stimula natalitatea, în paralel cu subvenții pentru copii, însă rata natalității rămâne scăzută, iar efectele negative vor afecta în special femeile vulnerabile.
10:20
USR va vota propunerile pentru Apărare și Economie: Radu Miruță este nominalizat ministru al Apărării și vicepremier, iar Irineu Darău este propus ministru al Economiei.
09:30
Centrul Multiplexity se extinde. Primăria Timișoara cere bani pentru transformarea halei de tramvaie într-un nou hub cultural # Timis Online
Municipalitatea va depune spre finanțare europeană un proiect în valoare de șapte milioane de euro, care vizează reabilitarea halei mari de tramvaie de pe Bulevardul Take Ionescu și transformarea acesteia într-un spațiu cultural multifuncțional, parte a Centrului Multiplexity. Proiectul își propune să ofere timișorenilor o nouă atracție urbană dedicată culturii, educației și petrecerii timpului liber, adresată atât familiilor și tinerilor, cât și comunității creative locale.
09:30
„Teatrul Viitorului”, un spectacol despre anxietatea generației tinere, în premieră la Timișoara # Timis Online
H.O.T. Collective (Hands on Theatre Collective), grup independent de creație care investighează societatea contemporană prin teatru și arte conexe, anunță premiera spectacolului Teatrul Viitorului, programată pentru 19 decembrie, de la ora 19, la Teatrul Auăleu din Timișoara. Accesul publicului este gratuit, pe bază de rezervare online.
09:20
Centrul Multiplexity se extinde. Primăria propune reabilitarea halei mari de tramvaie de pe Take Ionescu # Timis Online
Municipalitatea va depune spre finanțare europeană un proiect în valoare de șapte milioane de euro, care vizează reabilitarea halei mari de tramvaie de pe Bulevardul Take Ionescu și transformarea acesteia într-un spațiu cultural multifuncțional, parte a Centrului Multiplexity. Proiectul își propune să ofere timișorenilor o nouă atracție urbană dedicată culturii, educației și petrecerii timpului liber, adresată atât familiilor și tinerilor, cât și comunității creative locale.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Lansare de carte, spectacol de dans contemporan, ateliere, concerte, spectacole de teatru, expoziții - sunt câteva dintre evenimentele la care puteți lua parte joi, 18 decembrie.
17 decembrie 2025
23:30
Municipalitatea va depune spre finanțare europeană un proiect în valoare de șapte milioane de euro, care vizează reabilitarea halei mari de tramvaie de pe Bulevardul Take Ionescu și transformarea acesteia într-un spațiu cultural multifuncțional, parte a Centrului Multiplexity. Proiectul își propune să ofere timișorenilor o nouă atracție urbană dedicată culturii, educației și petrecerii timpului liber, adresată atât familiilor și tinerilor, cât și comunității creative locale.
18:00
FOTO. Grădiniță modernă pentru 360 de copii, construită cu fonduri europene la Moșnița Nouă # Timis Online
O nouă grădiniță modernă, cu o capacitate de 360 de locuri, va fi construită în localitatea Moșnița Nouă, prin Programul Regional Vest 2021–2027. Contractul de finanțare a fost semnat marți, 17 decembrie, de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și Primăria Comunei Moșnița Nouă.
17:20
Accident la Belinț. Pasager rănit după ce mașina în care se afla s-a izbit de un copac # Timis Online
Accident rutier pe DN 6, în localitatea Belinț, miercuri după-masă. Un șofer de 76 de ani a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un copac. În urma impactului, un pasager de 75 de ani a fost rănit și transportat la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.