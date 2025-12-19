Patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani
SportMedia, 20 decembrie 2025 01:10
Putem avea un creier mai tânăr cu până la opt ani, pur și simplu, adoptând câteva obiceiuri pozitive de stil de viață. Oamenii de știință de la Universitatea din Florida au descoperit că optimismul, somnul profund suficient, gestionarea stresului și existența unui sprijin social puternic au fost asociate cu un creier care ”arată” mai tânăr, … The post Patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
01:10
Ministrul Radu Miruță prezintă scuze după ce a afirmat că nu se mută ”ca țiganul cu cortul”: Nu sunt și nu am fost niciodată rasist # SportMedia
Ministrul Economiei Radu Miruţă, propus de USR la Apărare, prezintă scuze publice, vineri seară, după ce a folosit o expresie jignitoare. Mai exact, el a afirmat că nu se mută ”ca ţiganul cu cortul”. El precizează că nu este şi nu a fost niciodată rarist, iar jignirea unui om sau a unei comunităţi nu face … The post Ministrul Radu Miruță prezintă scuze după ce a afirmat că nu se mută ”ca țiganul cu cortul”: Nu sunt și nu am fost niciodată rasist appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Putem avea un creier mai tânăr cu până la opt ani, pur și simplu, adoptând câteva obiceiuri pozitive de stil de viață. Oamenii de știință de la Universitatea din Florida au descoperit că optimismul, somnul profund suficient, gestionarea stresului și existența unui sprijin social puternic au fost asociate cu un creier care ”arată” mai tânăr, … The post Patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Lider nordic al regenerabilelor, Finlanda bagă acum și căldura Internetului în calorifere # SportMedia
Pe măsură ce numărul centrelor de date alimentate de inteligența artificială urcă vertiginos, Finlanda, pe care abundența energiei regenerabile și temperaturile scăzute o fac alegerea ideală pentru găzduirea lor, pare să fi găsit o soluție pentru a contrabalansa efectele negative asupra mediului. Țara nordică cu ierni lungi este unul dintre pionierii reutilizării căldurii generate de … The post Lider nordic al regenerabilelor, Finlanda bagă acum și căldura Internetului în calorifere appeared first on spotmedia.ro.
01:10
Radu Miruță a fost mutat de la Ministerul Economiei la cel al Apărării, iar senatorul Irineu Darău, 39 de ani, a preluat poziția rămasă liberă, a decis conducerea USR, obligată să umple golul lăsat de Ionuț Moșteanu, care a demisionat la sfârșitul lunii noiembrie în urma unor inadvertențe apărute în declarațiile legate de studii. Radu … The post Criza din USR, politică sau de personal? Nebunul, mutat pe tabla de șah a Guvernului appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:10
Un Boeing a eliberat tone de kerosen peste opt comune din Belgia și apoi a aterizat de urgență # SportMedia
Un avion Boeing 747 a efectuat o evacuare de urgenţă a kerosenului deasupra a opt comune din Liège, după ce a avut o problemă cu trenul de aterizare în timpul zborului. Un miros neobişnuit a surprins duminică numeroşi locuitori din periferia oraşului Liège, în Belgia. Semnalat pe reţelele sociale şi autorităţilor locale, acest miros neplăcut … The post Un Boeing a eliberat tone de kerosen peste opt comune din Belgia și apoi a aterizat de urgență appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 20 si 21 decembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 20 – 21 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Contrar promisiunilor Kremlinului, sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri a președintelui Vladimir Putin nu este niciodată un moment în care rușii să împărtășească ce au pe suflet. În realitate, funcționează invers: evenimentul îi oferă lui Putin o platformă pentru a transmite ce este important pentru el, scrie Politico. Întrucât președintele american Donald Trump vizează un … The post ”Circul” anual al lui Putin: 5 concluzii importante appeared first on spotmedia.ro.
23:10
CFR Cluj a produs surpriza și a câștigat în deplasare la FC Botoșani, scor 1-0, în ultima etapă din 2025. Ardelenii s-au impus printr-un gol marcat în minutul 3 de Adrian Păun. FC Botoșani a avut ulterior posesia, a avut mai multe ocazii de a marca, dar nu a reușit să egaleze. După acest rezultat, … The post Superliga: CFR Cluj produce surpriza la Botoșani appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în timp ce marina militară americană continuă să atace în apropierea acestei țări ambarcațiuni despre care susține că transportă droguri și a impus o blocadă maritimă împotriva petrolierelor ce acostează în porturi din Venezuela. ”Nu exclud, nu”, a spus Trump … The post Trump spune că nu exclude un război cu Venezuela appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Dragoș Pîslaru: A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial. Conține 62 de ținte și jaloane # SportMedia
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, vineri seară, că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro. Ea conţine 62 de ţinte şi jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili. Potrivit ministrului, ”implementarea PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale … The post Dragoș Pîslaru: A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial. Conține 62 de ținte și jaloane appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:10
Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09.00-17.00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, anunţă Patriarhia Română. În perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională. Catedrala … The post Catedrala Națională va fi deschisă zilnic, până pe 8 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Ministrul Oana Țoiu anunță când ar putea avea loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump # SportMedia
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri că întâlnirea preşedintelui României, Nicuşor Dan, cu preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc în prima parte a anului 2026. Ea precizat că se lucrează pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta. ”Acest lucru a făcut din nou … The post Ministrul Oana Țoiu anunță când ar putea avea loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Turiștii vor trebui să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalității 6,5 milioane de euro pe an, a anunțat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri. Doar rezidenții capitalei italiene vor beneficia în continuare de gratuitate. Monumentul, care atrage în … The post Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:10
Cum explică judecătorii condamnarea lui Wiz Khalifa, după ce a fumat cannabis pe scena „Beach, Please!” # SportMedia
Curtea de Apel Constanța a motivat condamnarea rapperului american Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare, după ce artistul a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costinești. Instanța a apreciat că gestul a transmis publicului un mesaj de normalizare a unei conduite ilicite și a încurajat, chiar … The post Cum explică judecătorii condamnarea lui Wiz Khalifa, după ce a fumat cannabis pe scena „Beach, Please!” appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Grindeanu continuă să amenințe cu încălcarea protocolului coaliției: Nu o să ne încurce o hârtie # SportMedia
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, el precizând că avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa şi el crede că nu mai poate continua în funcţie. Grindeanu a mai spus că social-democraţii nu vor fi încurcaţi de o hârtie … The post Grindeanu continuă să amenințe cu încălcarea protocolului coaliției: Nu o să ne încurce o hârtie appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Europa este obișnuită cu răsturnări de situație de ultim moment la summituri, dar acesta a ridicat ștacheta. După un summit maraton, liderii europeni au convenit asupra unui plan de a oferi finanțare Ucrainei pe baza datoriei comune a UE, deși trei țări, Ungaria, Slovacia și Cehia, s-au opus, comentează Politico. Acesta nu era planul pe … The post Câștigătorii și perdanții summitului decisiv al UE pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:10
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat că a aprobat noile programe şcolare pentru învăţământul liceal, cu o singură excepţie: programa pentru Limba şi literatura română. Potrivit ministrului, aceasta se află încă în faza de aprobare, urmând să fie ajustată pe baza propunerilor formulate în timpul dezbaterilor publice. Daniel David a precizat că a semnat vineri … The post Daniel David aprobă noile programe pentru liceu, cu o excepție: Limba română appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Adrian Mutu este gata să revină în fotbal și să antreneze în Italia. Conform presei din Italia, Adrian Mutu ar urma să devină antrenorul de la Fiorentina, ajutat de Cesare Prandelli. „Românul și fostul antrenor al clubului au vorbit la telefon și au discutat îndelung despre situația prin care trece clubul, iar cei doi s-au … The post Destinație neașteptată pentru Adrian Mutu appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre prin care salariul minim brut pe țară ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026. Majorarea este de 6,8%, de ea urmând să beneficieze peste 1,7 milioane de salariați. Potrivit Ministerului Muncii, măsura are „efecte … The post Cresc salariile a peste 1,7 milioane de români. Se măresc și amenzile pentru șoferi appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Cum vrea ministrul Mediului să oprească tăierile ilegale în păduri: Marcaje moderne și zone-pilot cu supraveghere video # SportMedia
Ministerul Mediului a pus în consultare publică un ordin de ministru care schimbă modul în care sunt marcați arborii din pădurile României. Actul normativ creează cadrul legal pentru stabilirea unor zone-pilot în care nu se va mai folosi ciocanul clasic de marcat, urmând să fie testate echipamente moderne, considerate mai sigure și mai eficiente. Ministrul … The post Cum vrea ministrul Mediului să oprească tăierile ilegale în păduri: Marcaje moderne și zone-pilot cu supraveghere video appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Răzvan Marin a declarat după victoria echipei de fotbal AEK Atena cu Universitatea Craiova, scor 3-2, din Conference League, că formația sa a fost mai bună și a meritat să câștige. ‘A fost un meci greu, noi cred că am început bine primele 15-20 de minute. După aceea Craiova a reușit să controleze jocul, și-a … The post Răzvan Marin, despre victoria contra Universității Craiova appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Emil Grădinescu, nemulțumit după eliminarea Universității Craiova: „Vreau să fac o plângere oficială la UEFA” # SportMedia
Comentatorul TV Emil Grădinescu a anunțat că vrea să facă o plângere oficială la UEFA după meciul dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, în urma căruia oltenii au fost eliminați din Conference League. Grădinescu a invocat faptul că postul grec care a transmis meciul nu a arătat reluări la faze care au defavorizat Universitatea Craiova. … The post Emil Grădinescu, nemulțumit după eliminarea Universității Craiova: „Vreau să fac o plângere oficială la UEFA” appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), depune jurământul vineri, la ora 17.00, la sediul PMB din bd. Regina Elisabeta nr. 47 Ceremonia va avea loc în sala de ședințe a instituției. Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Bucureștiului, desfășurate pe 7 decembrie, cu 211.562 de voturi. A … The post Ciucu devine primarul Capitalei în câteva ore. Unde va depune jurământul appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Imaginile zilei vin de la Bruxelles, unde protestele fermierilor la adresa acordului UE–Mercosur au lăsat în urmă nu doar trafic blocat, ci și cartofi împrăștiați pe străzi. După calmarea tensiunilor, mai mulți localnici au profitat de ocazie și i-au adunat în sacoșe. Peste 7.000 de fermieri au manifestat joi, în fața instituțiilor europene, chiar în … The post Imaginile zilei: Cartofi gratis la Bruxelles (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:10
„Autostradă” pentru biciclete spre Ungaria. Traseul de 192 km, gata cu șase luni mai devreme # SportMedia
Proiectul de amenajare a pistelor de biciclete pe digurile apelor din bazinul Crișuri, cu o lungime totală de 192 de kilometri, a fost finalizat cu șase luni mai devreme decât termenul prevăzut. Lucrările au fost implementate de Administrația Bazinală de Apă Crișuri. Este vorba despre prima rețea de trasee cicloturistice din România construită pe coronamentele … The post „Autostradă” pentru biciclete spre Ungaria. Traseul de 192 km, gata cu șase luni mai devreme appeared first on spotmedia.ro.
15:10
O amplă anchetă a poliției canadiene a dus la destructurarea unei rețele de furturi din magazine care ar fi provocat pagube de peste un milion de dolari. Gruparea, descrisă de anchetatori drept „sofisticată” și extrem de mobilă, ar fi acționat în mai multe provincii, inclusiv Ontario, Quebec și Columbia Britanică. Potrivit autorităților, majoritatea celor implicați … The post O bandă de români, acuzată pentru sute de furturi în Canada appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Boxerul britanic Anthony Joshua, fost campion mondial al greilor, a prezentat un avantaj de 12 kg în fața adversarului său Jake Paul, la Miami, la cântarul oficial dinaintea meciului care va avea loc vineri, informează AFP. Conform termenilor contractuali, Joshua trebuia să cântărească sub 111,13 kg, iar joi cântarul a înregistrat 110 kg față de … The post Anthony Joshua vs. Jake Paul: Ultimele detalii înaintea luptei appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Juri Cisotti și-a decis viitorul la un an de la transferul la FCSB. Italianul a afirmat că își dorește să rămână la FCSB și că exclude chiar și o plecare în țara natală. „Nu cred că acum m-aș întoarce în Italia. Sunt foarte fericit aici. Dacă pot să-mi termin cariera aici, aș fi foarte fericit. … The post Juri Cisotti și-a decis viitorul după un singur an la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Premierul, reacție la mesajul „Bolojan, te sună România”: Promite propuneri pe Legile Justiției până la finalul lui ianuarie # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a reacționat la mesajul „Bolojan, te sună România”, afișat în Piața Victoriei de protestatarii nemulțumiți de situația din justiție, anunțând că grupul de lucru constituit pentru analiza legilor justiției ar urma să vină cu primele propuneri până la finalul lunii ianuarie. Acestea vor fi evaluate pentru a vedea „în ce măsură pot … The post Premierul, reacție la mesajul „Bolojan, te sună România”: Promite propuneri pe Legile Justiției până la finalul lui ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Televiziunea Trinitas TV a Patriarhiei Române anunţă lansarea oficială a platformei Trinitas Film, un serviciu digital de streaming dedicat filmelor documentare şi producţiilor audiovizuale cu profil creştin-ortodox. Platforma este disponibilă prin intermediul website-ului trinitas.film, precum şi prin aplicaţii dedicate pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare Android şi iOS şi pentru televizoare inteligente. Lansarea Trinitas … The post BOR își face un soi de Netflix ortodox, la 2 euro pe lună appeared first on spotmedia.ro.
13:10
O fuziune între Forța Dreptei și PNL ar putea avea loc în 2026. Ludovic Orban și Ilie Bolojan, liderii celor două formațiuni politice, au confirmat public că există deschidere pentru demararea unor discuții oficiale. Amândoi vorbesc despre o absorbție a formațiunii conduse de Orban în PNL, cu respectarea procedurilor statutare ale celor două partide. Ludovic … The post Forța Dreptei ar putea fi absorbită de PNL. Ludovic Orban și Ilie Bolojan confirmă appeared first on spotmedia.ro.
13:10
E gata acordul pentru vânzarea operațiunilor TikTok din SUA, după ani de presiuni politice # SportMedia
TikTok a ajuns la un acord pentru vânzarea diviziei sale din Statele Unite către o companie mixtă controlată de investitori americani, potrivit unui memorandum intern. Tranzacția ar urma să pună capăt unei dispute care durează de ani de zile, legată de temerile autorităților americane privind securitatea națională și legăturile aplicației cu China. Tranzacția ar urma … The post E gata acordul pentru vânzarea operațiunilor TikTok din SUA, după ani de presiuni politice appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Rory McIlroy, autorul unui sezon excepțional, a fost desemnat Personalitatea Sportivă a Anului de BBC, devenind primul jucător de golf care primește această distincție în ultimii 36 de ani, informează DPA. Nord-irlandezul a câștigat Mastersul de la Augusta (SUA) în luna aprilie, învingându-l pe englezul Justin Rose în play-off, pentru a completa astfel Marele Șlem … The post BBC a desemnat personalitatea sportivă a anului appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Ziua 1395 Podul peste Nistru, lovit din nou de drone. Flăcări la cel mai mare combinat de amoniac din lume. Rușii râd de Comisia Europeană # SportMedia
În ziua 1395 de război, podul peste Nistru de pe traseul Odesa–Reni a fost lovit din nou de drone, după ce joi după-amiază acesta a fost vizat de un atac aerian lansat de Rusia. Tranzitarea podului a fost suspendată, a anunțat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. În timpul nopții, Rusia a lansat un atac … The post Ziua 1395 Podul peste Nistru, lovit din nou de drone. Flăcări la cel mai mare combinat de amoniac din lume. Rușii râd de Comisia Europeană appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că reducerea numărului de parlamentari este o decizie realistă și fezabilă, susținută de o „masă critică” în actuala coaliție de guvernare, și a promis că va face tot ce este posibil pentru ca această schimbare să fie adoptată. Potrivit șefului Guvernului, România are în prezent cu aproximativ 13% mai mulți … The post Bolojan promite să facă 50 de parlamentari să dispară din 2028 appeared first on spotmedia.ro.
13:10
LIVE Putin ține o conferință-maraton: Ucraina refuză să pună capăt războiului. Indiferent ce fură UE, va trebui să dea înapoi. Zelenski e un artist „destul de talentat” # SportMedia
Preşedintele rus Vladimir Putin susţine, vineri, o sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a rezuma realizările din anul care se încheie. Evenimentul, intitulat „Rezultatele anului”, combină din nou emisiunea sa televizată de tip hotline şi o conferinţă de presă de amploare. Evenimentul are loc în sala principală de expoziţii Gostini Dvor din Moscova, unde … The post LIVE Putin ține o conferință-maraton: Ucraina refuză să pună capăt războiului. Indiferent ce fură UE, va trebui să dea înapoi. Zelenski e un artist „destul de talentat” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:10
Fundașul central Syiabonga Ngezana a vorbit despre plecarea de la FCSB. Conform presei din Africa de Sud, Ngezana este dorit de mai multe echipe din Ligue 1. Ngezana spune că visează să plece de la FCSB pentru a juca într-un campionat de top. „Am făcut sacrificii pentru a deveni cel mai bun. Să-mi las familia … The post Syiabonga Ngezana, anunț despre plecarea de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Cât câștigă românii care strâng PET-uri din tomberoane. “Sunt bani care îi ajută să-și plătească chiria sau mâncarea” # SportMedia
Românii care colectează PET-uri, doze și sticle aruncate la tomberon câștigă lunar suficienți bani pentru a-și rotunji consistent veniturile, după cum reiese din datele Returo-SGR. Câștigul mediu al acestor “colectori informali”, cum sunt numiți de către administratorii Sistemului de Garanție-Returnare, este de circa 500-600 de lei pe lună. În perioade ca sezonul estival, pe litoral, … The post Cât câștigă românii care strâng PET-uri din tomberoane. “Sunt bani care îi ajută să-și plătească chiria sau mâncarea” appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Alertă în sănătate: Cazurile de gripă aproape s-au dublat într-o săptămână. Infecțiile respiratorii se apropie de 100.000 (Infografice) # SportMedia
Numărul cazurilor de gripă a crescut accelerat la nivel național, aproape dublându-se într-o singură săptămână, pe fondul unei intensificări generale a infecțiilor respiratorii. Datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) arată că, în intervalul 8–14 decembrie, au fost raportate aproape 100.000 de cazuri de infecții respiratorii, iar specialiștii avertizează asupra extinderii circulației virusurilor gripale. Potrivit … The post Alertă în sănătate: Cazurile de gripă aproape s-au dublat într-o săptămână. Infecțiile respiratorii se apropie de 100.000 (Infografice) appeared first on spotmedia.ro.
11:10
RC Strasbourg, Rakow Czestochowa, AEK Atena, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Șahtior Donețk, Mainz și AEK Larnaca s-au calificat direct în optimile de finală ale competiției de fotbal Conference League, după meciurile de joi, din ultima etapă. Patru dintre acestea au fost adversarele Universității Craiova, Rakow Czestochowa (0-2), AEK Atena (2-3) și Sparta Praga (1-2) obținând … The post Lista echipelor calificate direct în optimile Conference League appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Trump semnează legea care blochează retragerea trupelor din Europa și acordă 800 de milioane de dolari armatei Ucrainei # SportMedia
Donald Trump a promulgat o lege care nu permite Pentagonului să reducă trupele americane din Europa sub pragul de 76.000 de militari și oferă un sprijin de 800 de milioane de dolari armatei Ucrainei. Practic, această legislaţie adoptată de Congres cu sprijin bipartizan corectează semnificativ viziunea Casei Albe privind implicarea în coordonarea NATO cu europenii. … The post Trump semnează legea care blochează retragerea trupelor din Europa și acordă 800 de milioane de dolari armatei Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Administrația Trump a anunțat suspendarea programului de vize pentru imigranți (DV Program), cunoscut și ca „Loteria vizelor”, după ce a ieșit la iveală că presupusul autor al atacurilor armate de la Universitatea americană Brown și de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) obținuse dreptul de ședere în SUA prin acest mecanism. Anunțul a fost făcut … The post SUA suspendă Loteria vizelor, după atacurile armate de la Brown și MIT appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Ministerul Dezvoltării a aprobat finanțarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a bazinelor acoperite de înot și de sărituri de la „Lia Manoliu”. Această decizie a fost luată în contextul în care David Popovici a spus, în nenumărate rânduri, că nu are condiții să se antreneze cum trebuie. David Popovici a vorbit deschis despre condițiile … The post Dorința lui David Popovici, îndeplinită: Bazinele de la Lia Manoliu vor fi modernizate appeared first on spotmedia.ro.
09:10
FCSB va disputa duminică ultimul meci din acest an, contra Rapidului. Roș-albaștrii vor să facă încă un pas spre play-off și au primit o veste excelentă. Daniel Bîrligea și-a reluat antrenamentele și ar putea fi titular în partida de pe Arena Națională. În schimb, David Miculescu nu va putea juca, din cauza unei accidentări. Drept … The post FCSB, înapoi pe teren: Cum arată echipa de start pentru derby-ul cu Rapid appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Conducerea lui CFR Cluj a vorbit despre vânzarea lui Louis Munteanu. Ardelenii au transmis că discuțiile pentru cedarea lui Louis Munteanu sunt avansate. Totuși, suma va fi mai mică de 10 milioane de euro, cât sperau ardelenii să obțină în urma cu câteva luni. „Suntem în discuții avansate să vindem unul sau doi jucători și … The post CFR Cluj, anunț despre vânzarea lui Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Meteorologii anunţă trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie , în toată ţara, iar din 5 ianuarie, timp de două săptămâni, sunt prognozate cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice. Săptămâna 22 – 29 decembrie Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul … The post De Revelion vine frigul. Zăpada după 5 ianuarie – prognoza meteo pe 4 săptămâni appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Trump presează Ucraina „să se miște mai repede, pentru că Rusia este acolo”, gata de pace (Video) # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, speră ca Ucraina „să se miște rapid” în contextul eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, reluând ideea că Moscova ar fi deschisă unui acord de pace – o convingere exprimată frecvent de Trump, dar care nu a fost confirmată până acum de fapte. Trump a făcut declarațiile, joi seară, … The post Trump presează Ucraina „să se miște mai repede, pentru că Rusia este acolo”, gata de pace (Video) appeared first on spotmedia.ro.
09:10
România ar putea avea cel mai tânăr ministru al Apărării din ultimii 35 de ani, într-o perioadă în care pacea e pe muchie de cuțit, Europa se înarmează și România pare să nu înțeleagă momentul grav în care se află. Fotoliul Apărării a rămas vacant după demisia forțată a lui Ionuț Moșteanu, care s-a încurcat … The post Ce fel de ministru al Apărării e potrivit în România appeared first on spotmedia.ro.
07:10
Clipitul asigură întreținerea esențială a ochilor, iar în mod normal clipim de mai multe ori pe minut fără să ne gândim prea mult la acest lucru. Un studiu recent, însă, ar putea să te facă să clipești conștient măcar în anumite situații. Asta pentru că oamenii de știință au descoperit că atunci când ascultăm ceva … The post Cum poți să-ți dai seama dacă persoana cu care vorbești te ascultă cu adevărat appeared first on spotmedia.ro.
07:10
Liderii UE au convenit un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără folosirea activelor rusești înghețate # SportMedia
Liderii Uniunii Europene au ajuns, vineri dimineață, la un acord pentru acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, destinat acoperirii nevoilor militare și economice ale țării în următorii doi ani. Decizia a fost luată după aproximativ 15 ore de negocieri la summit-ul UE de la Bruxelles, la care a participat şi Nicuşor … The post Liderii UE au convenit un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără folosirea activelor rusești înghețate appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.