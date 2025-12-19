Ministrul Radu Miruță prezintă scuze după ce a afirmat că nu se mută ”ca țiganul cu cortul”: Nu sunt și nu am fost niciodată rasist

07:10

Clipitul asigură întreținerea esențială a ochilor, iar în mod normal clipim de mai multe ori pe minut fără să ne gândim prea mult la acest lucru. Un studiu recent, însă, ar putea să te facă să clipești conștient măcar în anumite situații. Asta pentru că oamenii de știință au descoperit că atunci când ascultăm ceva … The post Cum poți să-ți dai seama dacă persoana cu care vorbești te ascultă cu adevărat appeared first on spotmedia.ro.