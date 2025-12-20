Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat? Sunt artiștii favorizați de noua lege a pensiilor?

Newsweek.ro, 20 decembrie 2025 06:50

Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat dacă a îndeplinit stagiul minim de cotizare? Sunt a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
07:10
Horoscop 21 decembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Leilor. Gemenii și Racii fac compromisuri Newsweek.ro
Horoscop 21 decembrie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Leilor. Gemenii și Racii fac compromis...
Acum 30 minute
06:50
Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat? Sunt artiștii favorizați de noua lege a pensiilor? Newsweek.ro
Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat dacă a îndeplinit stagiul minim de cotizare? Sunt a...
Acum o oră
06:20
Primul spital județean construit după 1989 în România, finalizat la Bistrița prin PNRR Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii anunţă finalizarea primului corp nou de spital judeţean construit în România dup...
Acum 12 ore
22:20
Întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump va avea loc în prima parte a anului viitor Newsweek.ro
Întâlnirea dintre preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc...
22:00
Ilie Bolojan, despre vizita sa la PNL Constanța: Sunt probleme administrative și politice Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a ajuns vineri, la Constanța, pentru a discuta cu mai mul...
21:20
Petrolierele Rusiei ocolesc pe lângă coastele Turciei de teama dronelor Ucrainei. Fac 560 km în plus Newsweek.ro
Petrolierele care transportă țiței rusesc peste Marea Neagră iau o rută ocolită de-a lungul coastelo...
21:10
VIDEO Ciprian Ciucu a depus jurământul, pentru preluarea funcției de primar general al Capitalei Newsweek.ro
VIDEO Noul primar general ales al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, pentru preluarea...
20:50
Parlamentul Germaniei aprobă achiziții militare în valoare de 50.000.000.000 € Newsweek.ro
Parlamentul Germaniei, Bundestagul, a aprobat achiziții militare în valoare de 50.000.000.000 €, men...
20:40
Soldatul viitorului. înalt de 1,75 m și cântărind 80 kg, trage cu arma și costă 150.000$ Newsweek.ro
Echipa din spatele acestui android se așteaptă ca roboții umanoizi să fie folosiți ca arme în scopur...
20:00
2026, an de coșmar pentru români. Pensii și salarii înghețate. Taxele, prețul la gaze, motorina, Energia cresc Newsweek.ro
2026 va fi un an de coșmar pentru români. Pensiile și salariile vor fi înghețate. Taxele, prețul la ...
19:40
Raytheon, 168.000.000$ pentru furnizarea de sisteme Patriot către România. Marea Neagră, prioritară Newsweek.ro
Raytheon a obținut un contract de vânzări militare în valoare de 168 de milioane de dolari pentru a ...
19:30
Beijingul ripostează. companiile chineze de tehnologie au găsit modalități de a ocoli restricțiile SUA Newsweek.ro
Puse pe lista neagră de Washington, companiile chineze de tehnologie au găsit modalități de a ocoli ...
19:20
UE va lărgi aria pentru permisele de categorie B. Care este motivaţia şi ce se va întâmpla cu şoferii? Newsweek.ro
UE va lărgi aria pentru acordarea permiselor de conducere de categoria B. Care este motivaţia şi ce ...
19:10
Întâlniri bilaterale între ANCOM și autoritatea omoloagă din Statele Unite ale Americii - FCC Newsweek.ro
Aflat într-o vizită de lucru la Washington DC, Statele Unite ale Americii, vicepreședintele ANCOM, P...
18:50
Ce se întâmplă dacă încetezi brusc să bei cafea. Au loc schimbări bruște în organism Newsweek.ro
Renunțarea bruscă la cafea poate provoca dureri de cap, oboseală accentuată și dificultăți de concen...
18:40
Rusia a izolat Odesa de Moldova și România. A avariat un pod peste Nistru, tăind aprovizionarea cu arme Newsweek.ro
Drone kamikaze ale Rusiei au lovit un pod peste râul Nistru din apropierea satului Maiaki, pe autost...
18:20
Horoscop ultima săptămână din decembrie 2025. Care este cea mai norocoasă pentru fiecare zodie? Newsweek.ro
Ziua cea mai norocoasă a săptămânii pentru fiecare semn zodiacal, în perioada 22-28 decembrie 2025, ...
Acum 24 ore
18:10
Super Tasting pe harta României – un tur naţional de degustări premium, semnat Paharnicul.ro şi Unvinpezi.ro Newsweek.ro
Două platforme dedicate vinului de calitate, Paharnicul.ro şi Unvinpezi.ro, au lansat, începând cu l...
18:10
Fenomen natural unic. O ceață roz învăluie Marea Britanie și este spectaculoasă inclusiv pentru specialiști Newsweek.ro
În mari părți ale Marii Britanii, cerul a căpătat recent o culoare roz pal. Meteorologii au descifra...
17:50
VIDEO Ucraina lovește Rusia cu rachete de croazieră „Bars” în roi. Au o rază de acțiune de 800 de kilometri Newsweek.ro
Racheta de croazieră Bars este deja un produs cu adevărat în serie, iar Ucraina poate lansa deja sut...
17:50
Tranziția energetică - ACEASTA este „descoperirea anului”. Și românii au început să facă performanță Newsweek.ro
În 2025, pentru prima dată la nivel mondial, s-a generat mai multă electricitate din energie solară ...
17:40
Revoluționar - combustibil pentru avioane fabricat din roșii. O universitate a făcut descoperirea uimitoare Newsweek.ro
Universitatea Tehnică din Graz dezvoltă un proces de fabricare a combustibilului sustenabil pentru a...
17:20
Miracolul Crăciunului în Arctica – un urs polar adoptă un pui. Imaginile au fost surprinse de curând Newsweek.ro
În Canada, un urs polar a adoptat un pui ciudat - un caz extrem de rar și emoționant pentru cercetăt...
17:10
Furtuni magnetice pe 19 decembrie: condiții geomagnetice active și posibil G1, anunță oamenii de știință Newsweek.ro
O furtună magnetică slabă a afectat Pământul în ultimele zile și se așteaptă să se încheie pe 19 dec...
16:50
Cum poți afla cu 20 de ani înainte dacă vei suferi de demență? 6 semne care trebuie să te pună în gardă Newsweek.ro
Una dintre cele mai de temut boli ale prezentului este demența. Primele semne ale acestei afecțiuni ...
16:40
Oamenii de știință au găsit cel mai bătrân animal din lume și l-au ucis accidental în aceeași zi Newsweek.ro
Unele specii care au supraviețuit epocii dinozaurilor trăiesc și astăzi, dar indivizii lor nu duc mi...
16:20
Echipa CPD-SNSPA a coordonat un studiu internațional inclus în raportul UNESCO despre libertatea de exprimare Newsweek.ro
Raportul UNESCO semnalează o creștere semnificativă a autocenzurii în rândul jurnaliștilor, precum ș...
16:20
Vizita lui Zelenski la Varșovia este o veste proastă pentru Rusia, spune Navrotski Newsweek.ro
Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Varșovia este o veste proastă pentru Rusia, a d...
16:10
Criza din industria auto: 3.700 de angajați ai unuia dintre cei mai mari furnizori din România, în pericol Newsweek.ro
Criza generalizată din industria auto europeană se amplifică și în România. Unul dintre cei mai mari...
15:50
O angajată venea mai devreme la serviciu. Șefii au concediat-o. Ce acuzații i-au adus? Newsweek.ro
O angajată venea mai devreme la serviciu. Punctualitatea a costat-o locul de muncă. Șefii au concedi...
15:40
SUA a patrulat cu un avion de spionaj de 347.000.000$ în Marea Neagră. Flota Rusiei „în vizor” Newsweek.ro
Aliații au continuat misiunile cu avioane de supraveghere desupra Mării Gegre în apele internațional...
15:40
Grindeanu, supărat că Bolojan o susține pe Diana Buzoianu ca ministru al Mediului: „Vom vota și altă moțiune” Newsweek.ro
Ministrul mediului Diana Buzioanu este motiv de ceartă în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Grindeanu spune...
15:20
Gard fotovoltaic sau acoperiș solar - care produce mai multă energie? Rezultatul este surprinzător Newsweek.ro
Un test practic arată câtă energie electrică generează de fapt un gard fotovoltaic în utilizarea zil...
15:10
Ce loc de muncă găsești ca muncitor necalificat, în România? Îți trebuie minim 8 clase. Ce salariu primești? Newsweek.ro
Mulți români nu au nicio specializare, iar studiile lor se opresc la 8 clase. Pare că nu au un viito...
14:50
Cine e judecătorul care se pensionează la 50 ani cu 20.000 lei pensie specială? Zice că în România e dictatură Newsweek.ro
Un judecător de la Tribunalul București anunță că va ieși la pensie în doar câteva luni. Va primi o ...
14:50
Veste proastă pentru samsari și micii transportatori! Tahograf inteligent, pe utilitarele de până la 3,5t Newsweek.ro
Utilitarele de până la 3,5 tone care efectuează transporturi internaționale în Europa, adică autopla...
14:20
Un bărbat condamnat în România pentru tentativă de omor, în urmă cu peste zece ani, a fost prins în Italia Newsweek.ro
Un infractor periculos, condamnat în urmă cu peste un deceniu pentru tentativă de omor deosebit de g...
14:10
Catedrala Națională va fi deschisă zilnic în perioada sărbătorilor, de pe 24 decembrie, până pe 8 ianuarie Newsweek.ro
Potrivit unui anunț al Patriarhiei, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Bote...
14:00
Restricții de trafic în București, în perioada 20 - 22 decembrie. Care străzi sunt închise? Newsweek.ro
Poliția Capitalei anunță restricții de trafic în mai multe zone ale Capitalei. În perioada 20-22 dec...
13:50
Grindeanu: Pentru mine, de azi începe o nouă etapă dificilă la Bucureşti, fiindcă Marcel nu mai e acolo Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a declarat vineri, la depunerea jurământului noului preşedinte al Consiliului Judeţe...
13:40
În 2004, Dacia Logan „full de full” costa 8.000 €. Acum, a ajuns 18.550 €. Are 120 de cai și cutie automată Newsweek.ro
Mașina care a pus România pe harta auto a lumii, Dacia Logan, a fost lansată în iunie 2004, iar vers...
13:30
Ministrul Muncii a vorbit despre indemnizațiile de șomaj. Bolojan a spus că aceste ajutoare trebuie să scadă Newsweek.ro
Ministrul Muncii a vorbit despre indemnizațiile de șomaj, după ce premierul Ilie Bolojan a spus că a...
13:20
Atac de geniu în Mediterană. Petrolier rusesc, în flăcări după un atac cu drone submarine. General GRU, ucis Newsweek.ro
Un petrolier aparținând așa-numitei flote ruse „din umbră” ar fi fost atacat în Marea Mediterană cu ...
13:00
Trump afirmă că nu exclude un război cu Venezuela Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat viner...
12:50
Gaza: Peste 1.000 de persoane decedate în aşteptarea unei evacuări medicale din iulie 2024 Newsweek.ro
Peste 1.000 de persoane au murit între iulie 2024 şi sfârşitul lunii trecute în Fâşia Gaza în timp c...
12:30
Peste 30.000 de persoane au participat în 2025 la programe de educaţie financiară şi formare profesională Newsweek.ro
Institutul de Studii Financiare (ISF) a derulat în 2025 sute de cursuri şi programe de formare profe...
12:20
LIVE Putin acuză Kievul că a pornit războiul în Ucraina și că refuză &#34;pacea rusească&#34; Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a reluat retorica mincinoasă prin care Ucraina că ar fi pornit războ...
12:20
Ucraina, pericol de război civil după încetarea focului. 1.000.000 de veteranii nu se pot reintegra Newsweek.ro
Fostul comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene și actualul ambasador al Ucrainei în Regatul Unit,...
12:10
Afacerea bumbacului, din 1992: România plătește SUA, după 33 de ani, țeapa din care unii s-au îmbogățit Newsweek.ro
După 33 de ani, România a reglementat plata unei datorii istorice pe care o avea către SUA pentru „A...
11:50
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT Newsweek.ro
O inițiativă de creștere a pensiilor militare este plimbată pe la comisiile parlamentare. Vă prezent...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.