Echipa CPD-SNSPA a coordonat un studiu internațional inclus în raportul UNESCO despre libertatea de exprimare
Newsweek.ro, 19 decembrie 2025 16:20
Raportul UNESCO semnalează o creștere semnificativă a autocenzurii în rândul jurnaliștilor, precum ș...
Acum 5 minute
16:50
Cum poți afla cu 20 de ani înainte dacă vei suferi de demență? 6 semne care trebuie să te pună în gardă # Newsweek.ro
Una dintre cele mai de temut boli ale prezentului este demența. Primele semne ale acestei afecțiuni ...
Acum 15 minute
16:40
Oamenii de știință au găsit cel mai bătrân animal din lume și l-au ucis accidental în aceeași zi # Newsweek.ro
Unele specii care au supraviețuit epocii dinozaurilor trăiesc și astăzi, dar indivizii lor nu duc mi...
Acum o oră
16:20
Echipa CPD-SNSPA a coordonat un studiu internațional inclus în raportul UNESCO despre libertatea de exprimare # Newsweek.ro
Raportul UNESCO semnalează o creștere semnificativă a autocenzurii în rândul jurnaliștilor, precum ș...
16:20
Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Varșovia este o veste proastă pentru Rusia, a d...
16:10
Criza din industria auto: 3.700 de angajați ai unuia dintre cei mai mari furnizori din România, în pericol # Newsweek.ro
Criza generalizată din industria auto europeană se amplifică și în România. Unul dintre cei mai mari...
Acum 2 ore
15:50
O angajată venea mai devreme la serviciu. Șefii au concediat-o. Ce acuzații i-au adus? # Newsweek.ro
O angajată venea mai devreme la serviciu. Punctualitatea a costat-o locul de muncă. Șefii au concedi...
15:40
SUA a patrulat cu un avion de spionaj de 347.000.000$ în Marea Neagră. Flota Rusiei „în vizor” # Newsweek.ro
Aliații au continuat misiunile cu avioane de supraveghere desupra Mării Gegre în apele internațional...
15:40
Grindeanu, supărat că Bolojan o susține pe Diana Buzoianu ca ministru al Mediului: „Vom vota și altă moțiune” # Newsweek.ro
Ministrul mediului Diana Buzioanu este motiv de ceartă în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Grindeanu spune...
15:20
Gard fotovoltaic sau acoperiș solar - care produce mai multă energie? Rezultatul este surprinzător # Newsweek.ro
Un test practic arată câtă energie electrică generează de fapt un gard fotovoltaic în utilizarea zil...
15:10
Ce loc de muncă găsești ca muncitor necalificat, în România? Îți trebuie minim 8 clase. Ce salariu primești? # Newsweek.ro
Mulți români nu au nicio specializare, iar studiile lor se opresc la 8 clase. Pare că nu au un viito...
Acum 4 ore
14:50
Cine e judecătorul care se pensionează la 50 ani cu 20.000 lei pensie specială? Zice că în România e dictatură # Newsweek.ro
Un judecător de la Tribunalul București anunță că va ieși la pensie în doar câteva luni. Va primi o ...
14:50
Veste proastă pentru samsari și micii transportatori! Tahograf inteligent, pe utilitarele de până la 3,5t # Newsweek.ro
Utilitarele de până la 3,5 tone care efectuează transporturi internaționale în Europa, adică autopla...
14:20
Un bărbat condamnat în România pentru tentativă de omor, în urmă cu peste zece ani, a fost prins în Italia # Newsweek.ro
Un infractor periculos, condamnat în urmă cu peste un deceniu pentru tentativă de omor deosebit de g...
14:10
Catedrala Națională va fi deschisă zilnic în perioada sărbătorilor, de pe 24 decembrie, până pe 8 ianuarie # Newsweek.ro
Potrivit unui anunț al Patriarhiei, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Bote...
14:00
Restricții de trafic în București, în perioada 20 - 22 decembrie. Care străzi sunt închise? # Newsweek.ro
Poliția Capitalei anunță restricții de trafic în mai multe zone ale Capitalei. În perioada 20-22 dec...
13:50
Grindeanu: Pentru mine, de azi începe o nouă etapă dificilă la Bucureşti, fiindcă Marcel nu mai e acolo # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a declarat vineri, la depunerea jurământului noului preşedinte al Consiliului Judeţe...
13:40
În 2004, Dacia Logan „full de full” costa 8.000 €. Acum, a ajuns 18.550 €. Are 120 de cai și cutie automată # Newsweek.ro
Mașina care a pus România pe harta auto a lumii, Dacia Logan, a fost lansată în iunie 2004, iar vers...
13:30
Ministrul Muncii a vorbit despre indemnizațiile de șomaj. Bolojan a spus că aceste ajutoare trebuie să scadă # Newsweek.ro
Ministrul Muncii a vorbit despre indemnizațiile de șomaj, după ce premierul Ilie Bolojan a spus că a...
13:20
Atac de geniu în Mediterană. Petrolier rusesc, în flăcări după un atac cu drone submarine. General GRU, ucis # Newsweek.ro
Un petrolier aparținând așa-numitei flote ruse „din umbră” ar fi fost atacat în Marea Mediterană cu ...
13:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat viner...
Acum 6 ore
12:50
Gaza: Peste 1.000 de persoane decedate în aşteptarea unei evacuări medicale din iulie 2024 # Newsweek.ro
Peste 1.000 de persoane au murit între iulie 2024 şi sfârşitul lunii trecute în Fâşia Gaza în timp c...
12:30
Peste 30.000 de persoane au participat în 2025 la programe de educaţie financiară şi formare profesională # Newsweek.ro
Institutul de Studii Financiare (ISF) a derulat în 2025 sute de cursuri şi programe de formare profe...
12:20
LIVE Putin acuză Kievul că a pornit războiul în Ucraina și că refuză "pacea rusească" # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a reluat retorica mincinoasă prin care Ucraina că ar fi pornit războ...
12:20
Ucraina, pericol de război civil după încetarea focului. 1.000.000 de veteranii nu se pot reintegra # Newsweek.ro
Fostul comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene și actualul ambasador al Ucrainei în Regatul Unit,...
12:10
Afacerea bumbacului, din 1992: România plătește SUA, după 33 de ani, țeapa din care unii s-au îmbogățit # Newsweek.ro
După 33 de ani, România a reglementat plata unei datorii istorice pe care o avea către SUA pentru „A...
11:50
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT # Newsweek.ro
O inițiativă de creștere a pensiilor militare este plimbată pe la comisiile parlamentare. Vă prezent...
11:50
Reacția Turciei după doborârea unei drone rusești în Marea Neagră: Amenințați securitatea. Ați fost avertizați # Newsweek.ro
Turcia a transmis un avertisment ferm Rusiei cerând mai multă prudență în zona Mării Negre, după ce ...
11:40
Proiectul prin care Buzăul se angaja să atingă neutralitatea climatică până în 2035, anulat. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Contractul Climatic al Municipiului Buzău, parte a Misiunii M100 a UE, prin care administrația se an...
11:30
Pleci cu mașina în vacanță, de Sărbători, prin Bulgaria? HARTA radarelor de viteză medie și cum funcționează # Newsweek.ro
Dacă pleci cu mașina în vacanță, de Sărbători, prin Bulgaria, nu uita că, de câteva luni, funcționea...
11:20
VIDEO Rușii resimt teroarea războiului lui Putin. Dronele fac prăpăd în Rusia. Pene de curent, școli închise # Newsweek.ro
Rusia a fost vizată de un val amplu de atacuri cu drone în timpul nopții, care au afectat cel puțin ...
11:10
Programul supermarketurilor din România, de Crăciun și Revelion. În ce zile poți face cumpărături? # Newsweek.ro
Cei care mai au de făcut cumpărături pentru Crăciun și Revelion sau obișnuiesc să le lase pe ultima ...
Acum 8 ore
10:50
Radu Miruţă: Am reglementat plata unei datorii istorice a României către SUA: 10.000.000 $ # Newsweek.ro
Radu Miruţă a transmis vineri că a reglementat plata unei datorii istorice a României către SUA. Est...
10:50
Poliția, pe urmele vânzătorilor de petarde. Tone de materiale pirotehnice ilegale, confiscate # Newsweek.ro
Peste două tone de articole pirotehnice au fost confiscate de Poliție în urma unor percheziții.
10:40
Carburanții se scumpesc din nou. Avertismentul unui expert în energie. Cât plătim în plus la pompă din 2026? # Newsweek.ro
Carburanții se scumpesc din nou, avertizează un expert în energie. Este urmarea creșterii accizelor ...
10:30
Escrocherie periculoasă pe autostradă. Poliția spune să refuzați categoric. „Escrocii devin periculoși” # Newsweek.ro
O veche escrocherie începe să ia amploare în perioada sărbătorilor. Un român a ajuns la poliție după...
10:20
FOTO Progres remarcabil pe ciotul Biharia – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania în nici 5 luni de lucru # Newsweek.ro
Pe ciotul Biharia – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania, care are 28,55 km și unde fiecare kilometr...
10:10
O femeie de 52 de ani a renunțat să-și mai vopsească părul alb. Angajatorii o refuzau. „Îmi amintea de mama” # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 52 de ani a povestit cum s-au schimbat interviurile de angajare după ce a înce...
10:00
NATO schimbă strategia pentru Ucraina. Mark Rutte: "Fără aderare, dar cu garanții ferme de securitate" # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică nu...
09:50
Am fost concediată cu o fiică de 3 ani acasă. 20 de ani mai târziu, fosta șefă mi-a zis motivul. „A fost crud” # Newsweek.ro
Îmi amintesc apelul ca și cum ar fi fost ieri. Șefa mea de la editură m-a sunat devreme, într-o dimi...
09:40
Austeritate la stat. Bugetarii pierd sporurile și primele. Bolojan anunță concedieri pentru posturile inutile # Newsweek.ro
Bolojan taie cheltuielile statului. Salariile bugetarilor nu vor fi diminuate, însă veniturile acest...
09:20
Explozie de cazuri de super gripă în România. Îmbolnăvirile s-au dublat într-o săptămână. Ce simptome sunt # Newsweek.ro
România se confruntă cu un val alarmant de îmbolnăviri cauzate de așa-numita „super-gripă”, o formă ...
09:10
Trump vrea să atace Venezuela fără acordul Congresului: „Nu sunt obligat”. Legea americană spune altceva # Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că poate ordona atacuri militare împotriva Venezu...
09:00
VIDEO Cum atacă racheta „Vulturul negru” a SUA care ajunge la Moscova în 20 minute? Pagube de 2.000.000.000$ # Newsweek.ro
Armata și Marina SUA au finalizat testarea integrată a armei hipersonice cu rază lungă de acțiune Da...
Acum 12 ore
08:50
La ce magazine poți folosi cardurile educaționale? În cât timp pot fi folosiți cei 500 de lei? # Newsweek.ro
La ce magazine poți folosi cardurile educaționale? În cât timp pot fi folosiți cei 500 de lei? Cardu...
08:30
Un deținut de 24 de ani a evadat din penitenciar în timpul unei vizite medicale. Este alertă în Constanța # Newsweek.ro
Este alertă în Constanța, unde echipe de polițiști și jandarmi caută de joi un deținut evadat de la ...
08:30
Date Returo-SGR: Românii care colectează PET-uri, doze și sticle își rotunjesc semnificativ veniturile lunare # Newsweek.ro
Românii care colectează PET-uri, doze și sticle aruncate la tomberon câștigă lunar suficienți bani p...
08:10
Se va deschide Autostrada Oradea - Cluj Napoca după o așteptare de 22 ani. Contract făcut de Adrian Năstase # Newsweek.ro
O veste incredibilă. Putem spera că o bucată din Autostrada Transilvania între Oradea și Cluj Napoca...
08:10
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde...
08:10
Nicușor Dan: Președintele nu are niciun rol în numirea șefului Înaltei Curți, este doar „spectator” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor. El a ...
07:50
Nicușor Dan despre guvernare: Un succes în depășirea crizei, dar prea devreme pentru concluzii # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partid...
