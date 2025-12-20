Pîslaru: A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial vineri
Financial Intelligence, 20 decembrie 2025 08:00
A patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență a fost depusă oficial, vineri, iar […] The post <b>Pîslaru:</b> A patra cerere de plată <b>PNRR</b> a fost depusă oficial vineri appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
08:10
Pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla trebuie să-i fie restituit, deoarece instanța decide că anularea acestuia a fost prea extremă # Financial Intelligence
Pachetul salarial al lui Elon Musk de la Tesla din 2018, în valoare de aproximativ 56 de miliarde […] The post Pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla trebuie să-i fie restituit, deoarece instanța decide că anularea acestuia a fost prea extremă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
08:00
A patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență a fost depusă oficial, vineri, iar […] The post Pîslaru: A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial vineri appeared first on Financial Intelligence.
08:00
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia (general NATO) # Financial Intelligence
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri […] The post NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia (general NATO) appeared first on Financial Intelligence.
07:50
CJ Vrancea: Pe 23 decembrie va fi dat în circulație tronsonul A7 dintre Focșani și Adjud # Financial Intelligence
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud va fi dat în circulație pe […] The post CJ Vrancea: Pe 23 decembrie va fi dat în circulație tronsonul A7 dintre Focșani și Adjud appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
20:40
Darryl Nirenberg, confirmat în funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti / Mesajul Ambasadei # Financial Intelligence
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a fost […] The post Darryl Nirenberg, confirmat în funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti / Mesajul Ambasadei appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în […] The post Safetech Innovations anunță numirea lui Ionuț Georgescu în funcția de CEO appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
18:10
Putin, nedumerit de declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind războiul cu Rusia, recomandându-i lui Mark Rutte să citească strategia de securitate națională a Statelor Unite # Financial Intelligence
* Președintele rus i-a recomandat lui Mark Rutte să citească strategia de securitate națională a Statelor Unite, care […] The post Putin, nedumerit de declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind războiul cu Rusia, recomandându-i lui Mark Rutte să citească strategia de securitate națională a Statelor Unite appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Ce a declarat președintele rus Putin la conferința de presă de sfârșit de an # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a ținut vineri conferința de presă anuală de sfârșit de an. Mai jos sunt […] The post Ce a declarat președintele rus Putin la conferința de presă de sfârșit de an appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Germania: Camera Superioară a Parlamentului aprobă reforma serviciului militar şi cea a pensiilor # Financial Intelligence
Camera Superioară (Bundesrat) a Parlamentului german, care reuneşte cele 16 landuri federale, a adoptat vineri reforma serviciului militar […] The post Germania: Camera Superioară a Parlamentului aprobă reforma serviciului militar şi cea a pensiilor appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară, de la 16,50% la 16%, în linie […] The post Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda la 16% appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Tarifele reglementate aplicate de Transelectrica cresc cu peste 10%, de la 1 ianuarie 2026 # Financial Intelligence
Tariful reglementat aferent achiziţiei serviciilor de sistem pentru Transelectrica, aplicabil de la 1 ianuarie 2026, va fi de […] The post Tarifele reglementate aplicate de Transelectrica cresc cu peste 10%, de la 1 ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Ministerul Muncii propune pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa muncii # Financial Intelligence
Pentru anul 2026 se stabileşte un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei […] The post Ministerul Muncii propune pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa muncii appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Donald Trump a aprobat un buget anual al apărării de 1.000 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a promulgat joi o lege privind politica anuală de apărare, în valoare de aproape […] The post Donald Trump a aprobat un buget anual al apărării de 1.000 de miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Ecologiştii şi agricultorii sărbătoresc amânarea Acordului Mercosur; industria cere urgentarea semnării acestuia # Financial Intelligence
Amânarea aprobării şi semnării acordului comercial între Uniunea Europeană şi Mercosur din cauza îndoielilor de ultim moment ale […] The post Ecologiştii şi agricultorii sărbătoresc amânarea Acordului Mercosur; industria cere urgentarea semnării acestuia appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Dreptul de veto este “o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în […] The post Viktor Orban: Fără dreptul de veto, nu are rost ca Ungaria să fie în UE appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Putin: Creştere economică de 1% în al patrulea an de război; Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele # Financial Intelligence
Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut […] The post Putin: Creştere economică de 1% în al patrulea an de război; Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele appeared first on Financial Intelligence.
14:30
ARACO cere Guvernului consultări şi analize de impact înainte de schimbările legislative pentru recrutarea lucrătorilor non-EU # Financial Intelligence
Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii (ARACO) cere Guvernului consultări prealabile şi analize de impact înainte de promovarea […] The post ARACO cere Guvernului consultări şi analize de impact înainte de schimbările legislative pentru recrutarea lucrătorilor non-EU appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Ucraina afirmă că a lovit pentru prima dată un petrolier al “flotei fantomă” ruse în Mediterana, cu drone # Financial Intelligence
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al “flotei fantomă” ruse “în apele neutre” ale Mediteranei, a […] The post Ucraina afirmă că a lovit pentru prima dată un petrolier al “flotei fantomă” ruse în Mediterana, cu drone appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Orban: Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor; alături de mine se află mulţi anti-PSD # Financial Intelligence
Partidul Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor, acest aspect fiind discutat cu liderul liberalilor, premierul […] The post Orban: Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor; alături de mine se află mulţi anti-PSD appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Acțiunile Grup EM intră la tranzacționare pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, deși nu întrunește criteriul de free-float necesar; Compania a anunțat un plan de măsuri pentru atingerea pragului minim de free-float de 10% # Financial Intelligence
Grup EM a debutat pe Piața AeRO a Bursei de Valori București pe 19 decembrie. Acțiunile companiei se […] The post Acțiunile Grup EM intră la tranzacționare pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, deși nu întrunește criteriul de free-float necesar; Compania a anunțat un plan de măsuri pentru atingerea pragului minim de free-float de 10% appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Comisia Europeană autorizează crearea unei întreprinderi comune de către Shandong Wind Power Company şi Grampet # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, crearea unei întreprinderi comune de către CRRC […] The post Comisia Europeană autorizează crearea unei întreprinderi comune de către Shandong Wind Power Company şi Grampet appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Piaţa creditelor în România va intra în 2026 într-o fază de prudenţă; refinanţările vor fi în continuare un motor important (analiză) # Financial Intelligence
Piaţa creditelor din România va intra în 2026 într-o fază de stabilizare, de prudenţă, după doi ani marcaţi […] The post Piaţa creditelor în România va intra în 2026 într-o fază de prudenţă; refinanţările vor fi în continuare un motor important (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Brokerul Investimental, care activează în piața de capital, încheie anul 2025 cu peste 4.500 de clienți activi, o […] The post Investimental încheie 2025 cu peste 4.500 de clienți appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Italia: O comisie parlamentară italiană aprobă amendamentul referitor la rezervele de aur deţinute de banca centrală a ţării # Financial Intelligence
O comisie parlamentară italiană a aprobat un amendament la bugetul pe 2026 în care se afirmă că rezervele […] The post Italia: O comisie parlamentară italiană aprobă amendamentul referitor la rezervele de aur deţinute de banca centrală a ţării appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Vladimir Putin: Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova “nu crede […] The post Vladimir Putin: Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Ministerul Finanțelor a demarat acordarea bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii care și-au achitat la timp impozitele # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor anunță demararea procesului de acordare a bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii mici și mijlocii care și-au […] The post Ministerul Finanțelor a demarat acordarea bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii care și-au achitat la timp impozitele appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Orban: Ungaria a evitat atragerea în război prin recurgerea la activele ruseşti şi nu finanţează un împrumut pe care Ucraina nu îl va putea rambursa # Financial Intelligence
Utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei putea fi considerată o declaraţie de război şi ar fi târât […] The post Orban: Ungaria a evitat atragerea în război prin recurgerea la activele ruseşti şi nu finanţează un împrumut pe care Ucraina nu îl va putea rambursa appeared first on Financial Intelligence.
12:30
ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Petrolul se ieftinește la nivel global, dar prețurile la pompă din România rămân neschimbate # Financial Intelligence
Evoluția prețurilor benzinei influențează în mod direct costurile de transport, livrările comerciale și, implicit, prețurile alimentelor. În perioada […] The post ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Petrolul se ieftinește la nivel global, dar prețurile la pompă din România rămân neschimbate appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Fraude și înșelătorii financiare online: noi recomandări ale Autorităților Europene de Supraveghere (Cristian Bichi) # Financial Intelligence
Autor: Cristian Bichi, Consilier guvernator, Cancelaria BNR Autoritățile europene de supraveghere financiară au publicat recent, pe site-urile lor web, două […] The post Fraude și înșelătorii financiare online: noi recomandări ale Autorităților Europene de Supraveghere (Cristian Bichi) appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Profesorul Vasile Pușcaș: România a fost singura țară care nu avea niciun plan de schimbare după 1989 și, din păcate, această lipsă de viziune strategică se regăsește și astăzi # Financial Intelligence
Puşcaş: “Războiul din Ucraina rămâne deschis ca posibilitate de escaladare, pentru că marile puteri discută redesenarea ordinii internaționale, […] The post Profesorul Vasile Pușcaș: România a fost singura țară care nu avea niciun plan de schimbare după 1989 și, din păcate, această lipsă de viziune strategică se regăsește și astăzi appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Electrica cumpără de la Electrica Furnizare toate părțile sociale din Electrica Furnizare Grup SRL Chișinău # Financial Intelligence
Electrica informează că în data de 18 decembrie 2025, în ședința Consiliului de Administrație al Electrică, a fost […] The post Electrica cumpără de la Electrica Furnizare toate părțile sociale din Electrica Furnizare Grup SRL Chișinău appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Prime Batteries Technology și Monsson accelerează implementarea sistemelor de stocare a energiei în depozite dedicate, începând cu primul proiect pentru Veroniki Wind # Financial Intelligence
Prime Batteries Technology, producător european de baterii Li-ion, și Monsson, lider în dezvoltarea și implementarea proiectelor de energie […] The post Prime Batteries Technology și Monsson accelerează implementarea sistemelor de stocare a energiei în depozite dedicate, începând cu primul proiect pentru Veroniki Wind appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Mihai Precup – numit membru în Consiliul de Administrație al companiei Oil Terminal # Financial Intelligence
Mihai Precup a fost numit membru în Consiliul de Administrație al companiei Oil Terminal. Acesta a anunţat: “Am […] The post Mihai Precup – numit membru în Consiliul de Administrație al companiei Oil Terminal appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti în plus la pompă din 2026 – Dumitru Chisăliţă # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președintele AEI Șoferii din România vor resimți din nou scumpiri la pompă, cu 1 ianuarie 2026, […] The post Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti în plus la pompă din 2026 – Dumitru Chisăliţă appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Valentin Ionescu (ISF): România în pas cu finanțele, peste 30.000 de participanți la programe și sute de cursuri derulate în 2025 arată că Institutul de Studii Financiare face pași concreți pentru o Românie mai responsabilă financiar # Financial Intelligence
Anul 2025 a reprezentat pentru Institutul de Studii Financiare (ISF) o perioadă de consolidare și maturizare, marcând pași […] The post Valentin Ionescu (ISF): România în pas cu finanțele, peste 30.000 de participanți la programe și sute de cursuri derulate în 2025 arată că Institutul de Studii Financiare face pași concreți pentru o Românie mai responsabilă financiar appeared first on Financial Intelligence.
09:10
TD SYNNEX accelerează adoptarea AI în România prin platforme integrate și parteneriate strategice # Financial Intelligence
TD SYNNEX, unul dintre cei mai mari distribuitori globali de soluții IT, își consolidează poziția pe piața din […] The post TD SYNNEX accelerează adoptarea AI în România prin platforme integrate și parteneriate strategice appeared first on Financial Intelligence.
09:10
ANAF Antifraudă intensifică activitățile de monitorizare a conformării fiscale: Încasări nefiscalizate de peste 2,5 milioane lei și activitate suspendată la un operator economic din Giurgiu # Financial Intelligence
Noi verificări efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) […] The post ANAF Antifraudă intensifică activitățile de monitorizare a conformării fiscale: Încasări nefiscalizate de peste 2,5 milioane lei și activitate suspendată la un operator economic din Giurgiu appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Autor: Cristian I. Popa, membru al Consiliului de administrație al BNR După ce multele ore muncite devin salariu, […] The post Investitorii din umbră (Cristian Popa) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Ungaria este „absolut pregătită” să găzduiască summitul Rusia-SUA (Szijjarto) # Financial Intelligence
Ungaria a menținut o poziție pro-pace încă de la începutul conflictului, a remarcat Peter Szijjarto, în ciuda a […] The post Ungaria este „absolut pregătită” să găzduiască summitul Rusia-SUA (Szijjarto) appeared first on Financial Intelligence.
08:20
CONAF și Banca Națională a României au semnat un parteneriat pentru educația economico-financiară # Financial Intelligence
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Banca Națională a României (BNR) au încheiat un Acord de parteneriat […] The post CONAF și Banca Națională a României au semnat un parteneriat pentru educația economico-financiară appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
08:10
Piața investițiilor intră în 2026 sub influența unui set de dinamici aparent contradictorii: un aur tot mai puternic, […] The post XTB prezintă patru forțe majore care pot defini investițiile în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Nicuşor Dan: România a fost într-o poziţie vulnerabilă; coaliţia a reuşit dacă ne uităm la nivel macro # Financial Intelligence
România a fost într-o poziţie vulnerabilă, iar coaliţia aflată la guvernare a reuşit la nivel macro, a declarat, […] The post Nicuşor Dan: România a fost într-o poziţie vulnerabilă; coaliţia a reuşit dacă ne uităm la nivel macro appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi “din nou util” pentru el şi pentru europeni […] The post Ucraina: Macron afirmă că “va fi din nou util” să discute cu Putin appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Trump Media anunţă o fuziune de 6 miliarde de dolari cu compania de fuziune nucleară TAE Technologies; acţiunile DJT au urcat cu 33% # Financial Intelligence
Trump Media and Technology Group a anunţat joi un acord de fuziune cu TAE Technologies, o companie privată […] The post Trump Media anunţă o fuziune de 6 miliarde de dolari cu compania de fuziune nucleară TAE Technologies; acţiunile DJT au urcat cu 33% appeared first on Financial Intelligence.
07:20
UE găseşte 90 de miliarde de euro pentru #Ucraina, dar fără a recurge la active ruseşti # Financial Intelligence
Liderii europeni, reuniţi la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopţii de joi spre vineri să […] The post UE găseşte 90 de miliarde de euro pentru #Ucraina, dar fără a recurge la active ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
07:20
TikTok semnează un acord pentru crearea unei noi societăți mixte în SUA, potrivit unui memorandum # Financial Intelligence
Operațiunile TikTok din SUA vor fi găzduite într-o nouă societate mixtă, potrivit unui memorandum trimis angajaților de către […] The post TikTok semnează un acord pentru crearea unei noi societăți mixte în SUA, potrivit unui memorandum appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Goldman prevede că prețul aurului va ajunge la 4.900 de dolari până în decembrie 2026 și prognozează o scădere a prețului petrolului; cuprul rămâne metalul industrial preferat; Gaz natural – pentru 2026 un preț TTF de 29 EUR/MWh și 20 EUR/MWh în 2027 # Financial Intelligence
Goldman prevede scăderea prețurilor petrolului până în 2026 Cuprul rămâne preferat datorită cererii puternice și constrângerilor de aprovizionare […] The post Goldman prevede că prețul aurului va ajunge la 4.900 de dolari până în decembrie 2026 și prognozează o scădere a prețului petrolului; cuprul rămâne metalul industrial preferat; Gaz natural – pentru 2026 un preț TTF de 29 EUR/MWh și 20 EUR/MWh în 2027 appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea […] The post PNL: Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL Bucureşti appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Mircea Coșea, profesor universitar și analist economic, a decedat joi, la vârsta de 83 de ani. Deputatul AUR […] The post A murit profesorul Mircea Coșea; avea 83 de ani appeared first on Financial Intelligence.
06:40
OUG care clarifică regimul juridic al fibrei optice integrate în liniile electrice de înaltă tensiune, aprobată # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. […] The post OUG care clarifică regimul juridic al fibrei optice integrate în liniile electrice de înaltă tensiune, aprobată appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.