Pîslaru: A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial vineri

Financial Intelligence, 20 decembrie 2025 08:00

A patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență a fost depusă oficial, vineri, iar […]

Acum 10 minute
08:10
Pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla trebuie să-i fie restituit, deoarece instanța decide că anularea acestuia a fost prea extremă Financial Intelligence
Pachetul salarial al lui Elon Musk de la Tesla din 2018, în valoare de aproximativ 56 de miliarde […]
Acum 30 minute
08:00
08:00
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia (general NATO) Financial Intelligence
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri […]
07:50
CJ Vrancea: Pe 23 decembrie va fi dat în circulație tronsonul A7 dintre Focșani și Adjud Financial Intelligence
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud va fi dat în circulație pe […]
Acum 12 ore
20:40
Darryl Nirenberg, confirmat în funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti / Mesajul Ambasadei Financial Intelligence
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a fost […]
19:30
Safetech Innovations anunță numirea lui Ionuț Georgescu în funcția de CEO Financial Intelligence
Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în […]
Acum 24 ore
18:10
Putin, nedumerit de declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind războiul cu Rusia, recomandându-i lui Mark Rutte să citească strategia de securitate națională a Statelor Unite Financial Intelligence
*  Președintele rus i-a recomandat lui Mark Rutte să citească strategia de securitate națională a Statelor Unite, care […]
18:00
Ce a declarat președintele rus Putin la conferința de presă de sfârșit de an Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a ținut vineri conferința de presă anuală de sfârșit de an. Mai jos sunt […]
17:20
Germania: Camera Superioară a Parlamentului aprobă reforma serviciului militar şi cea a pensiilor Financial Intelligence
Camera Superioară (Bundesrat) a Parlamentului german, care reuneşte cele 16 landuri federale, a adoptat vineri reforma serviciului militar […]
17:00
Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda la 16% Financial Intelligence
Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară, de la 16,50% la 16%, în linie […]
17:00
Tarifele reglementate aplicate de Transelectrica cresc cu peste 10%, de la 1 ianuarie 2026 Financial Intelligence
Tariful reglementat aferent achiziţiei serviciilor de sistem pentru Transelectrica, aplicabil de la 1 ianuarie 2026, va fi de […]
16:30
Ministerul Muncii propune pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa muncii Financial Intelligence
Pentru anul 2026 se stabileşte un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei […]
16:30
Donald Trump a aprobat un buget anual al apărării de 1.000 de miliarde de dolari Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a promulgat joi o lege privind politica anuală de apărare, în valoare de aproape […]
16:20
Ecologiştii şi agricultorii sărbătoresc amânarea Acordului Mercosur; industria cere urgentarea semnării acestuia Financial Intelligence
Amânarea aprobării şi semnării acordului comercial între Uniunea Europeană şi Mercosur din cauza îndoielilor de ultim moment ale […]
15:50
Viktor Orban: Fără dreptul de veto, nu are rost ca Ungaria să fie în UE Financial Intelligence
Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în […]
15:40
Putin: Creştere economică de 1% în al patrulea an de război; Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele Financial Intelligence
Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut […]
14:30
ARACO cere Guvernului consultări şi analize de impact înainte de schimbările legislative pentru recrutarea lucrătorilor non-EU Financial Intelligence
Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii (ARACO) cere Guvernului consultări prealabile şi analize de impact înainte de promovarea […]
14:20
Ucraina afirmă că a lovit pentru prima dată un petrolier al “flotei fantomă” ruse în Mediterana, cu drone Financial Intelligence
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al "flotei fantomă" ruse "în apele neutre" ale Mediteranei, a […]
14:00
Orban: Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor; alături de mine se află mulţi anti-PSD Financial Intelligence
Partidul Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor, acest aspect fiind discutat cu liderul liberalilor, premierul […]
13:50
Acțiunile Grup EM intră la tranzacționare pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, deși nu întrunește criteriul de free-float necesar; Compania a anunțat un plan de măsuri pentru atingerea pragului minim de free-float de 10% Financial Intelligence
Grup EM a debutat pe Piața AeRO a Bursei de Valori București pe 19 decembrie. Acțiunile companiei se […]
13:30
Comisia Europeană autorizează crearea unei întreprinderi comune de către Shandong Wind Power Company şi Grampet Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, crearea unei întreprinderi comune de către CRRC […]
13:30
Piaţa creditelor în România va intra în 2026 într-o fază de prudenţă; refinanţările vor fi în continuare un motor important (analiză) Financial Intelligence
Piaţa creditelor din România va intra în 2026 într-o fază de stabilizare, de prudenţă, după doi ani marcaţi […]
13:10
Investimental încheie 2025 cu peste 4.500 de clienți  Financial Intelligence
Brokerul Investimental, care activează în piața de capital, încheie anul 2025 cu peste 4.500 de clienți activi, o […]
12:50
Italia: O comisie parlamentară italiană aprobă amendamentul referitor la rezervele de aur deţinute de banca centrală a ţării Financial Intelligence
O comisie parlamentară italiană a aprobat un amendament la bugetul pe 2026 în care se afirmă că rezervele […]
12:50
Vladimir Putin: Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova "nu crede […]
12:40
Ministerul Finanțelor a demarat acordarea bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii care și-au achitat la timp impozitele Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor anunță demararea procesului de acordare a bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii mici și mijlocii care și-au […]
12:40
Orban: Ungaria a evitat atragerea în război prin recurgerea la activele ruseşti şi nu finanţează un împrumut pe care Ucraina nu îl va putea rambursa Financial Intelligence
Utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei putea fi considerată o declaraţie de război şi ar fi târât […]
12:30
ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Petrolul se ieftinește la nivel global, dar prețurile la pompă din România rămân neschimbate Financial Intelligence
Evoluția prețurilor benzinei influențează în mod direct costurile de transport, livrările comerciale și, implicit, prețurile alimentelor. În perioada […]
12:30
Fraude și înșelătorii financiare online: noi recomandări ale Autorităților Europene de Supraveghere (Cristian Bichi) Financial Intelligence
Autor: Cristian Bichi, Consilier guvernator, Cancelaria BNR Autoritățile  europene de supraveghere financiară au publicat recent, pe site-urile lor web,  două […]
11:00
Profesorul Vasile Pușcaș: România a fost singura țară care nu avea niciun plan de schimbare după 1989 și, din păcate, această lipsă de viziune strategică se regăsește și astăzi Financial Intelligence
Puşcaş: "Războiul din Ucraina rămâne deschis ca posibilitate de escaladare, pentru că marile puteri discută redesenarea ordinii internaționale, […]
09:50
Electrica cumpără de la Electrica Furnizare toate părțile sociale din Electrica Furnizare Grup SRL Chișinău Financial Intelligence
Electrica informează că în data de 18 decembrie 2025, în ședința  Consiliului de Administrație al Electrică, a fost […]
09:40
Prime Batteries Technology și Monsson accelerează implementarea sistemelor de stocare a energiei în depozite dedicate, începând cu primul proiect pentru Veroniki Wind Financial Intelligence
Prime Batteries Technology, producător european de baterii Li-ion, și Monsson, lider în dezvoltarea și implementarea proiectelor de energie […]
09:40
Mihai Precup – numit membru în Consiliul de Administrație al companiei Oil Terminal Financial Intelligence
Mihai Precup a fost numit membru în Consiliul de Administrație al companiei Oil Terminal. Acesta a anunţat: "Am […]
09:20
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti în plus la pompă din 2026 – Dumitru Chisăliţă Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președintele AEI Șoferii din România vor resimți din nou scumpiri la pompă, cu 1 ianuarie 2026, […]
09:10
Valentin Ionescu (ISF): România în pas cu finanțele, peste 30.000 de participanți la programe și sute de cursuri derulate în 2025 arată că Institutul de Studii Financiare face pași concreți pentru o Românie mai responsabilă financiar Financial Intelligence
Anul 2025 a reprezentat pentru Institutul de Studii Financiare (ISF) o perioadă de consolidare și maturizare, marcând pași […]
09:10
TD SYNNEX accelerează adoptarea AI în România prin platforme integrate și parteneriate strategice Financial Intelligence
TD SYNNEX, unul dintre cei mai mari distribuitori globali de soluții IT, își consolidează poziția pe piața din […]
09:10
ANAF Antifraudă intensifică activitățile de monitorizare a conformării fiscale: Încasări nefiscalizate de peste 2,5 milioane lei și activitate suspendată la un operator economic din Giurgiu Financial Intelligence
Noi verificări efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) […]
09:10
Investitorii din umbră (Cristian Popa) Financial Intelligence
Autor: Cristian I. Popa, membru al Consiliului de administrație al BNR După ce multele ore muncite devin salariu, […]
09:10
Ungaria este „absolut pregătită” să găzduiască summitul Rusia-SUA (Szijjarto) Financial Intelligence
Ungaria a menținut o poziție pro-pace încă de la începutul conflictului, a remarcat Peter Szijjarto, în ciuda a […]
08:20
CONAF și Banca Națională a României au semnat un parteneriat pentru educația economico-financiară Financial Intelligence
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Banca Națională a României (BNR) au încheiat un Acord de parteneriat […]
Ieri
08:10
XTB prezintă patru forțe majore care pot defini investițiile în 2026 Financial Intelligence
Piața investițiilor intră în 2026 sub influența unui set de dinamici aparent contradictorii: un aur tot mai puternic, […]
08:10
Nicuşor Dan: România a fost într-o poziţie vulnerabilă; coaliţia a reuşit dacă ne uităm la nivel macro Financial Intelligence
România a fost într-o poziţie vulnerabilă, iar coaliţia aflată la guvernare a reuşit la nivel macro, a declarat, […]
08:00
Ucraina: Macron afirmă că “va fi din nou util” să discute cu Putin Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi "din nou util" pentru el şi pentru europeni […]
07:20
Trump Media anunţă o fuziune de 6 miliarde de dolari cu compania de fuziune nucleară TAE Technologies; acţiunile DJT au urcat cu 33% Financial Intelligence
Trump Media and Technology Group a anunţat joi un acord de fuziune cu TAE Technologies, o companie privată […]
07:20
UE găseşte 90 de miliarde de euro pentru #Ucraina, dar fără a recurge la active ruseşti Financial Intelligence
Liderii europeni, reuniţi la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopţii de joi spre vineri să […]
07:20
TikTok semnează un acord pentru crearea unei noi societăți mixte în SUA, potrivit unui memorandum Financial Intelligence
Operațiunile TikTok din SUA vor fi găzduite într-o nouă societate mixtă, potrivit unui memorandum trimis angajaților de către […]
06:50
Goldman prevede că prețul aurului va ajunge la 4.900 de dolari până în decembrie 2026 și prognozează o scădere a prețului petrolului; cuprul rămâne metalul industrial preferat; Gaz natural – pentru 2026 un preț TTF de 29 EUR/MWh și 20 EUR/MWh în 2027 Financial Intelligence
Goldman prevede scăderea prețurilor petrolului până în 2026 Cuprul rămâne preferat datorită cererii puternice și constrângerilor de aprovizionare […]
06:40
PNL: Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL Bucureşti Financial Intelligence
Biroul Politic Naţional al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea […]
06:40
A murit profesorul Mircea Coșea; avea 83 de ani Financial Intelligence
Mircea Coșea, profesor universitar și analist economic, a decedat joi, la vârsta de 83 de ani. Deputatul AUR […]
06:40
OUG care clarifică regimul juridic al fibrei optice integrate în liniile electrice de înaltă tensiune, aprobată Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. […]
