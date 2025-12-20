Descoperire șocantă: Cadavru găsit la marginea pădurii, în Șinteu, cu urme lăsate de animale

12:40

Dacă ai haine, încălțăminte sau articole de uz casnic pe care nu le mai folosești, le poți depune în două puncte de colectare din Oradea, înființate de Caritas Catolica. Unele bunuri le vor fi oferite direct oamenilor în nevoie, iar altele vor fi valorificate în magazinele caritabile Caritas, urmând ca veniturile obținute astfel să fie folosite pentru hrana persoanelor nevoiașe, îngrijirea bolnavilor sau programele de ajutor pe timp de iarnă.