A ajuns la Oradea și ultimul dintre cele 9 tramvaie Astra cumpărate pe bani europeni (FOTO)

Ultimul dintre cele 9 tramvaie Astra achiziţionate pe fonduri europene de municipalitate pentru transportatorul local OTL a ajuns vineri la Oradea. Garnitura, cu o lungime de 27 metri, vopsită în culorile oraşului, roşu şi albastru, similare celor deja în trafic, este cel de-al treilea tramvai bidirecţional din cele comandate.
Descoperire șocantă: Cadavru găsit la marginea pădurii, în Șinteu, cu urme lăsate de animale # Bihoreanul
O descoperire tulburătoare a fost făcută în localitatea Șinteu din Bihor, scrie portalul de știri Aleșd Online. Cadavrul unui bărbat de 55 de ani a fost găsit într-o zonă izolată de la marginea pădurii, însă, potrivit aceleiași surse, în urma primelor verificări, nu există indicii că bărbatul ar fi fost victima unei infracțiuni.
Acum 12 ore
21:00
Parcul Industrial 1 din Oradea are, în premieră, o sală de fitness: un spațiu de 1.000 mp, inaugurat în rețeaua Fit4U (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Parcul Industrial 1 din Oradea are, de vineri seară, prima sală de fitness. Noua locație Fit4U, amenajată pe strada General Gheorghe Mărdărescu nr. 12A (în spatele fabricii Faist, vis-a-vis de grădiniță), a fost inaugurată în prezența a zeci de invitați care au venit să vadă spațiul, să socializeze și să testeze noile aparatele.
20:20
Orchestra „Rapsodia Bihoreană” va putea fi urmărită duminică la TVR 1. Va acompania artiști celebri, ca Andrea Voica sau Cornelia și Lupu Rednic # Bihoreanul
Orchestra „Rapsodia Bihoreană”, dirijată de Liviu Buțiu, directorul Centrului de Cultură Bihor, va putea fi urmărită, duminică la TVR 1, în cadrul emisiunii „Poveste cu cântec”, realizată de Iuliana Tudor.
Acum 24 ore
19:40
Ministrul UDMR al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că se așteaptă ca și anul viitor coaliția guvernamentală să funcționeze, „pentru că nu există astăzi, din punct de vedere politic, altă posibilitate”. Cseke crede că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu va fi demis prin nicio moțiune de cenzură, dar în același timp face un apel ca discuțiile divergente să fie purtate în interiorul coaliției. Declarațiile oficialului vin în contextul în care PSD a votat alături de partidele de opoziție la o moțiune care o viza pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu.
19:10
Consiliul Local Oradea a hotărât majorarea impozitelor pe apartamente cu peste 80% (FOTO) # Bihoreanul
Reunit vineri în ultima ședință ordinară din an, Consiliul Local Oradea a hotărât majorarea impozitelor pe apartamentele orădenilor cu peste 80% în 2026, creșterea unor taxe locale și supraimpozitarea a 26 de clădiri în stare de degradare. Creșterea obligațiilor fiscale a fost adoptată cu votul celor 17 consilieri liberali. Reprezentanții UDMR, PSD și AUR au refuzat să voteze materialul.
18:00
O nouă creșă a fost inaugurată în Bihor. Unitate de îngrijire antepreșcolară din Beiuș are 70 de locuri (FOTO) # Bihoreanul
Bihorul are, de vineri, o creșă nouă, la Beiuș, realizată prin programul național „Sfânta Ana”, derulat de Compania Națională de Investiții (CNI), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu finanțare asigurată prin PNRR. Unitatea de îngrijire antepreșcolară, construită pentru 70 de copii (în maximum 7 grupe), vine să acopere o nevoie reală în oraș, în condițiile în care creșa existentă are 35 de locuri, iar numărul mediu al cererilor anuale depășește 50.
17:10
DGASPC Bihor vrea să construiască trei locuințe pentru adulții cu dizabilități, pe bani europeni, împreună cu un ONG # Bihoreanul
În colaborare cu Asociația româno-germană Alsterdorf, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor vrea să accelereze dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități prin construirea a trei locuințe destinate unor astfel de persoane. Una dintre ele ar urma să fie construită în Oradea, iar două în Husasău de Tinca, dacă va fi câștigată finanțarea în valoare de peste 9 milioane lei.
16:00
Peste 450 de moșuleți de la Liceul Greco-Catolic au colindat în centrul Oradiei, inclusiv în direct la Radio Zu (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Îmbrăcați în moși-colindători, peste 450 de copii de la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu au adus vineri vestea cea bună a Nașterii Mântuitorului în mijlocul orașului, oamenilor aflați pe stradă, episcopului Virgil Bercea, primarului Florin Birta și românilor care au ascultat live Radio Zu, din casa din Oradea a emisiunii „Orașul faptelor bune”.
15:30
Guvernul României a hotărât, săptămâna aceasta, să aloce peste 188 milioane lei pentru finanțarea a 74 de instituții de spectacole aflate în subordinea autorităților locale din 34 de județe. Între acestea se numără și cele două teatre, precum și Filarmonica din Oradea.
14:30
Vârstnicii pot beneficia de consiliere psihologică gratuită, în întâlniri de grup organizate la Oradea # Bihoreanul
Vârstnicii care se confruntă cu singurătatea sau cu dificultăți emoționale pot participa la întâlniri de grup gratuite pentru suport și consiliere psihologică. Acestea se desfășoară periodic la Centrul Multifuncțional Rogerius din Oradea, unde doritorii au la dispoziție un spațiu pentru dialog și sprijin.
14:00
Toate parcările subterane și supraetajate din Oradea s-au blocat, după ce muncitorii din Primărie au tăiat cablul de internet! # Bihoreanul
Nervi întinși la maxim, vineri, după ora prânzului, în toate parcările subterane și supraetajate din Oradea. După ce muncitorii au tăiat, din greșeală, cablurile de internet din clădirea Primăriei Oradea, sistemul electronic care permite ridicarea barierelor s-a blocat, iar șoferii nu au mai putut intra sau ieși din garaje.
13:40
Deputata PNL Bihor Arina Moș, dare de seamă privind activitatea parlamentară din ultima jumătate de an: toate proiectele, inspirate din nemulțumirile oamenilor # Bihoreanul
Deputata liberală Arina Moș a prezentat raportul de activitate din ultima sesiune parlamentară, în care a înregistrat 25 de proiecte legislative, de la modificarea Legii Poliției Locale așa încât agenții de teren să poarte camere de filmat (bodycam) până la instituirea de amenzi pentru comercianții care refuză schimbarea produselor neconforme. „Toate proiectele au fost inspirate de ceea ce mi-au spus oamenii în audiențe”, a declarat Moș.
13:30
OTL: Punctul de vânzare Gara Mare și punctul de preluare a datelor Corneliu Coposu vor fi închise în perioada 22 decembrie - 11 ianuarie # Bihoreanul
Vă informăm că, în perioada 22.12.2025 - 11.01.2026, punctul de vânzare Gara Mare și punctul de preluare a datelor Corneliu Coposu vor fi închise și recomandăm utilizarea canalelor alternative de cumpărare a legitimaţiilor de călătorie:
13:10
Bărbat din Oradea, urmărit internațional pentru trafic de droguri, prins de polițiștii din Bihor. Era căutat de autoritățile din Belgia # Bihoreanul
Un bărbat de 57 de ani din Oradea, dat în urmărire internațională de autoritățile judiciare din Belgia pentru trafic de droguri, a fost prins de polițiștii bihoreni. Acesta urmează să fie prezentat unui judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Oradea, cu propunere de arestare preventivă provizorie, urmând să fie predat către statul solicitant.
12:50
Interpretul Ioan Bocșa a lipsit de la concertul de colinde de la Teatrul „Regina Maria” din Oradea. Starea de sănătate nu i-a permis să participe (FOTO) # Bihoreanul
Cunoscutul interpret de muzică populară Ioan Bocșa, invitatul special al concertului „Colinde tradiționale în haine de sărbătoare”, organizat de Consiliul Județean Bihor în cadrul proiectului Bihorul Colindă, nu a mai ajuns joi seară pe scena Teatrului de Stat „Regina Maria” din Oradea, unde era programat să cânte alături de Ansamblul de Muzică Tradițională Românească „Icoane”, pe care îl și coordonează.
12:30
Studenții Facultății de Drept din Oradea au adus „fericire de Crăciun” pentru copiii și persoanele nevoiașe (FOTO) # Bihoreanul
Înainte să intre în vacanța de Crăciun, studenții Facultății de Drept din cadrul Universității din Oradea au făcut fapte bune. Sub genericul „Dăruiește fericire de Crăciun”, tinerii au vândut prăjituri în scop caritabil și au făcut voluntariat cu copiii vulnerabili din oraș.
11:50
Mai ieftin și mai repede: Bihorul are aproape 200 de kilometri noi de piste pentru bicicliști, pe malurile râurilor din județ (FOTO) # Bihoreanul
Bihorenii pot ieși la plimbare pe două roți pe malurile mai multor râuri. Proiectul de amenajare a aproape 200 de kilometri de piste pentru biciclete pe diguri din bazinul Crișurilor a fost finalizat integral, cu șase luni înainte de termenul asumat inițial. Anunțul a fost făcut vineri de directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Pásztor Sándor, și de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care au precizat și că lucrările, finanțate prin PNRR, au fost mai ieftine decât se preconiza.
11:30
A doua ediție a unui eveniment dedicat tinerilor muzicieni, intitulat „Oradea Music Lab”, va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, la Lokal. Organizatorii propun o seară cu scenă deschisă pentru persoanele pasionate de muzică, care își doresc să cânte pe scenă fără presiunea perfecțiunii. Inițiativa a avut-o Mihai Madi, un tânăr orădean în vârstă de 18 ani, iar ediția aceasta îi va avea ca invitați speciali pe Narcisa Badea, STEFXN și Remus Petruț.
11:00
RER Vest informează locuitorii din Oradea şi din Zona Metropolitană că programul de colectare a deșeurilor va rămâne neschimbat în perioada sărbătorilor de iarnă. În zilele libere legale vor fi închise, însă, punctele de relații cu publicul.
10:50
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la închisoare în România fiindcă a fumat un joint pe scena festivalului „Beach, Please!” # Bihoreanul
Celebrul rapper american Wiz Khalifa a fost condamnat joi la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel Constanța. Sentința definitivă vine la circa un an și jumătate de când rapperul și-a aprins un joint pe scena festivalului „Beach, Please!” de la Costinești și a fumat în fața fanilor.
10:00
Moș Crăciun aduce cadouri la Târgul de Crăciun Oradea. Va sosi cu tramvaiul de epocă (FOTO) # Bihoreanul
Târgul de Crăciun din Oradea va fi, conform tradiției îndrăgite, gazda unei întâlniri speciale cu Moș Crăciun. Marți, 23 decembrie, între orele 11:00 și 13:00, Moș Crăciun va sosi în Piața Unirii cu un tramvai de epocă decorat festiv.
09:30
Orădenii care doresc să îşi reînnoiască actele de identitate se pot programa online prin intermediul unui site nou mai uşor de folosit. Primăria Oradea a lansat joi noua platformă online a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Oradea, gândită să reducă timpul de căutare a informaţiilor.
09:00
Nu mai dați în Magheru! Au făcut din nou praf reclama luminoasă din pasaj. Cât e „amenda” (FOTO) # Bihoreanul
Reclama luminoasă cu inscripția Pasajul Magheru, montată pe frontoanele de la cele două intrări în subtraversarea cu același nume, are viață scurtă. În cei cinci ani de la inaugurare, afișajul a fost spart în mod repetat, uneori tot la câteva luni.
Ieri
08:40
Comunicat demarare proiect „Clinica Medena - Servicii integrate de prevenție, diagnostic precoce, tratament și monitorizare în bolile cronice” # Bihoreanul
S.C OSTEOPROTECT S.R.L, în calitate de beneficiar, comunică demararea proiectului „Clinica Medena - Servicii integrate de prevenție, diagnostic precoce, tratament și monitorizare în bolile cronice”, cod SMIS 321334. Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL 2021-2027. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.
08:10
Armonii din natură: Șeful secției Științele naturii din Muzeul Țării Crișurilor, unul dintre puținii compozitori clasici contemporani # Bihoreanul
Într-o lume în care specializările par tot mai înguste, iar vocațiile tot mai greu de armonizat, Adrian Gagiu este dovada vie că știința și arta pot coexista, nu doar în aceeași persoană, ci în același ritm interior. Biochimist și șef al secției Științele naturii din Muzeul Țării Crișurilor, el este unul dintre puținii compozitori contemporani de muzică clasică.
18 decembrie 2025
20:20
Elevii bihoreni laureați la olimpiadele și concursurile de biologie, premiați de profesorii lor # Bihoreanul
65 de elevi bihoreni care au obținut premii și mențiuni la etapele județene și naționale ale olimpiadei de biologie și concursurilor naționale de biologie au fost premiați de profesorii lor. Asociația profesorilor bihoreni de biologie a organizat un eveniment în care fiecare elev a primit laude, dar și cărți de specialitate, ca să continue studiul.
19:30
Gala TOP 10 sportivi ai AJL Bihor: luptătorii de top ai anului, premiați într-un cadru festiv la Oradea (FOTO) # Bihoreanul
La final de an competițional, sportivii care s-au remarcat prin rezultate deosebite în luptele olimpice au fost recompensați pentru performanțele obținute în 2025, în cadrul Galei TOP 10 sportivi ai Asociației Județene de Lupte Bihor, eveniment desfășurat miercuri seară la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, în prezența sportivilor, antrenorilor și oficialilor acestui sport.
19:00
Alunecările de teren din cartierul Podgoria: Proprietarii unei case avariate sunt nevoiți să se mute în chirie (FOTO) # Bihoreanul
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor a stabilit, în şedinţa de joi, măsurile de intervenţie în cazul alunecărilor de teren din cartierul Podgoria care au avut loc începând cu luna noiembrie. Specialiştii au recomandat, printre altele, efectuarea de urgenţă a unei expertize tehnice privind stabilitatea terenului, monitorizarea alunecărilor şi evacuarea proprietarilor din casa avariată în urma deplasării solului.
18:40
Fit4U Oradea și-a întărit echipa cu un cuplu de sportivi de performanță, cunoscuți în online (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Rețeaua de săli de sport Fit4U din Oradea își extinde echipa printr-o colaborare cu Ștefan Florin Coșovanu, sportiv de performanță și antrenor cu experiență în culturism și fitness, cunoscut și prin activitatea sa pe rețelele de socializare, unde îi sfătuiește pe cei care vor o viață activă și un corp sculptat. Alături de el, vine la Oradea și partenera sa, Anamaria Bucuresc, și ea sportivă de performanță și antrenoare, prezentă constant în competiții de profil.
18:10
Doi administratori de firme din Bihor, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu documente fictive de carburant. Și un furnizor de bonuri false ajunge în fața instanței # Bihoreanul
Doi administratori de firme de transport din Bihor au fost trimiși în judecată în două dosare penale în care sunt acuzați că au înregistrat în contabilitate documente false pentru achiziții fictive de carburant, în valoare de aproximativ 3,44 milioane de lei. În fața instanței a ajuns și unul dintre furnizorii documentelor falsificate.
17:30
Antrenorul principal al FC Bihor, Erik Lincar, și-a prelungit contractul cu clubul pentru următoarele două sezoane, după ce a reușit să stabilizeze echipa și să construiască un parcurs ascendent, chiar și în momente dificile.
16:50
Decizie definitivă în cazul elevei care și-a înjunghiat pedagogul într-un liceu din Oradea. Pedeapsa și despăgubirile au fost reduse # Bihoreanul
Curtea de Apel Oradea a pronunțat, joi, verdictul în dosarul elevei care, la 17 ani, pe când învăța la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea, și-a înjunghiat pedagogul. Instanța a redus pedeapsa, dar şi daunele morale pentru pedagogul agresat.
16:40
Cum a arătat piața imobiliară în 2025 pe Storia: prețuri de vânzare, căutări și orașe-cheie # Bihoreanul
Prețurile apartamentelor vândute în 2025 au fost cu 13% mai mari față de 2024. Apartamentele cu 3 camere au fost cele mai căutate proprietăți, iar București – orașul cu cele mai rapide tranzacții imobiliare. Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai mari prețuri pentru achiziții.
16:20
Comisia Europeană a aprobat o finanțare suplimentară de 60 de milioane de euro pentru Ministerul Educației și Cercetării, bani cu care se vor plăti burse sociale pentru 40.000 de studenți români. Primele plăți vor fi făcute în februarie 2026.
16:00
Trei anchete disciplinare, toate respinse: fostul șef al Parchetului Salonta, procurorul Ioan Bene, revine în magistratură după un an de suspendare # Bihoreanul
După mai bine de un an în care a fost suspendat din magistratură și ținut sub presiunea a trei anchete disciplinare declanşate succesiv pe numele lui, procurorul bihorean Ioan Bene s-a întors la muncă. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, miercuri, respingerea tuturor celor trei acțiuni disciplinare formulate de Inspecția Judiciară împotriva sa.
15:40
FOTO: Cum arată viitorul sediu al Consiliului Județean Bihor. Clădirea fostei Policlinici Mari, vizitată pentru prima oară de consilierii județeni # Bihoreanul
Consilierii județeni care au participat la ultima reuniune din acest an au vizitat, după încheierea ședinței, noul sediu al instituției, în care funcționarii și aleși se vor muta la vară. Fără excepție, aleșii au fost surprinși de calitatea lucrărilor de convertire a fostei Policlinici Mari în clădire administrativă, aceasta fiind reabilitată și dotată cu tehnologie de ultima oră.
15:00
„I Want It That Way”, după 26 de ani: trupa Backstreet Boys a lansat un nou videoclip al celebrei piese (VIDEO) # Bihoreanul
Backstreet Boys, trupa de băieți care a influențat muzica pop a anilor ’90, a recreat recent videoclipul uneia dintre cele mai faimoase piese - „I Want It That Way”. Acesta a fost creat în contextul revenirii pe scenă a trupei, cu ocazia aniversării a 26 de ani de la lansarea al treilea album al trupei, „Millenium”.
14:20
Cu petardele în portbagaj: Materiale pirotehnice în valoare de 2.500 de lei, găsite de polițiștii de frontieră bihoreni în mașina unui șofer # Bihoreanul
Un șofer de 32 de ani s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins de polițiștii de frontieră bihoreni că transporta, în portbagajul mașinii, 42 de cutii cu materiale pirotehnice deținute fără autorizație, în valoare de 2.500 lei.
14:20
Bolojan, te sună România: sute de oameni i-au cerut printr-un mesaj uriaș premierului să modifice legile Justiției (FOTO) # Bihoreanul
Sute de oameni s-au strâns miercuri seară în Piața Victoriei din Capitală, pentru a șasea oară consecutiv, pentru a manifesta împotriva practicilor necurate din domeniul justiției, dezvăluite de publicarea documentarului Recorder și pentru a cere reforma în acest domeniu. Oamenii au solicitat din nou demisia Liei Savonea, dar i-au adresat și un mesaj direct premierului Ilie Bolojan, scris cu litere uriașe, cerându-i să modifice prioritar legile justiției. „Bolojan, te sună România”, este mesajul afișat, pe pânze de câte 35 de metri, în timpul protestului.
14:00
USR îl propune pe Radu Miruță să preia MApN. Va fi înlocuit la Economie cu senatorul Irineu Darău # Bihoreanul
Uniunea Salvați România a anunțat vineri, prin vocea liderului Dominic Fritz, că propune ca actualul ministru al Economiei să preia fotoliul de la Ministerul Apărării Naționale, lăsat liber prin demisia lui Ionuț Moșteanu. În locul lui Miruță, portofoliul de Economie va fi preluat de senatorul Irineu Darău, conform propunerii USR.
14:00
13:40
E vremea colindelor! Directorul Centrului județean de Cultură, despre „Bihorul colindă” # Bihoreanul
În fiecare an, apropierea Crăciunului readuce în spațiul public o abundență de cântece „de sezon”, difuzate obsesiv, pe rețelele sociale și în diferite spectacole. În această atmosferă sonoră, colindul autentic românesc - una dintre cele mai vechi și profunde expresii ale spiritualității tradiționale - riscă să fie estompat sau chiar înlocuit cu formule muzicale facile, lipsite de substanță simbolică.
13:10
Percheziții la firme de curierat în Bihor: peste 1,2 tone de articole pirotehnice interzise, confiscate înainte de a ajunge la cumpărători (FOTO) # Bihoreanul
Sute de colete conținând peste 1.200 de kilograme de petarde și artificii, produse destinate exclusiv pirotehnicienilor autorizați, au fost confiscate de polițiștii din Bihor în urma unei acțiuni ample care a vizat firme de curierat implicate în transporturi poștale provenite din Cehia. Este una dintre cele mai consistente capturi de acest tip realizate în județ în acest an. Marfa urma să fie comercializată ilegal către persoane fizice din întreaga țară, potrivit anchetatorilor.
12:40
Inutile pentru tine, valoroase pentru alții. Află cum poți dona în Oradea bunuri oamenilor în nevoie! # Bihoreanul
Dacă ai haine, încălțăminte sau articole de uz casnic pe care nu le mai folosești, le poți depune în două puncte de colectare din Oradea, înființate de Caritas Catolica. Unele bunuri le vor fi oferite direct oamenilor în nevoie, iar altele vor fi valorificate în magazinele caritabile Caritas, urmând ca veniturile obținute astfel să fie folosite pentru hrana persoanelor nevoiașe, îngrijirea bolnavilor sau programele de ajutor pe timp de iarnă.
12:20
Dr. Beauty Oradea lansează promoții speciale de sărbători pentru Botox și augmentare buze # Bihoreanul
Sărbătorile de iarnă sunt momentul ideal pentru a oferi un cadou diferit, care înseamnă grijă, încredere și stare de bine. În luna decembrie, Dr. Beauty Oradea lansează o ofertă specială de sărbători pentru două dintre cele mai solicitate proceduri estetice: Botox și augmentare buze.
11:40
„Cineva caută un B-Ou” și „Bones sau despre fragilitate”: Mai mulți actori din Oradea vor citi piese scrise de tineri autori, la Biblioteca Gheorghe Șincai # Bihoreanul
Mai mulți actori din Oradea vor citi textele dramatice „Bones sau despre fragilitate” și „Cineva caută un B-Ou”, scrise de tineri autori, vineri, 19 decembrie, ora 16, la Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai. Întâlnirea face parte din proiectul OraDeA Dramaturgia, lansat de Asociația Culturală Teatru DeLear, coordonată de George Dometi, David Constantinescu și Toni Nica.
10:50
În Primăria Oradea se anunță mișcarea mare. La propriu. Instalat abia de o lună în biroul fostei viceprimărițe Antonia Nica, de la primul etaj al palatului administrativ al orașului, city-managerul Sebastian Lascu va fi evacuat din spațiu.
10:10
Gala comunității bihorene 2025: Un premiant s-a temut că-l „sună Lia”, iar liderul care schimbă lumea este o orădeancă de 90 de ani! (FOTO) # Bihoreanul
A fost o seară plină de emoție, dar și umor, miercuri, la Teatrul Regina Maria, unde s-a ținut ediția 2025 a Galei comunității bihorene, organizată de Fundația Comunitară Oradea. Sute de oameni i-au ascultat pe cei șapte invitați veniți special pentru eveniment și i-au aplaudat pe laureații premiilor, care au demonstrat implicare în comunitatea locală. La finalul galei, comediantul Toni Grecu a făcut sala să râdă în hohote, iar Miorița Săteanu, o orădeancă în vârstă de 90 de ani, a primit premiul la categoria „liderul care schimbă lumea”.
09:20
CSM CSU Raiffeisen Oradea a suferit miercuri seara o înfrângere usturătoare în deplasarea din Italia. Echipa gazdă, Pallacanestro Reggiana, a câștigat meciul din etapa a doua a fazei TOP 16 din FIBA Europe Cup cu scorul de 90–59, după ce echilibrul din prima repriză a fost rupt decisiv după pauză.
