Banii lui Dan Petrescu, blocați FRF trimite în instanță litigiul de 120.000 de euro. Motivul pentru care Rapid refuză să plătească datoria

„Vreți să primiți? Cotizați!”. Așa susține un personaj din sistem că mergeau lucrurile în Federația de Canotaj când venea vorba de premieri. Pe scurt, pentru a intra în grațiile Elisabetei Lipă și a fi siguri că vor fi trecuți pe listele cu prime grase, anumiți oameni din federație investeau de zeci de mii de lei în cadouri pentru familia Lipă!