Ce au găsit polițiștii din Roma după ce un român i-a alertat că...

StiriDiaspora.ro, 20 decembrie 2025 11:20

Ce au găsit polițiștii din Roma după ce un român i-a alertat că...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StiriDiaspora.ro

Acum 30 minute
11:20
Ce au găsit polițiștii din Roma după ce un român i-a alertat că... StiriDiaspora.ro
Ce au găsit polițiștii din Roma după ce un român i-a alertat că...
Acum o oră
11:10
Germania majorează alocațiile pentru copii de la 1 ianuarie 2026 StiriDiaspora.ro
Germania majorează alocațiile pentru copii de la 1 ianuarie 2026
Acum 12 ore
23:20
Doi români din Spania au trimis 17 tone de deșeuri în Vaslui, sub... StiriDiaspora.ro
Doi români din Spania au trimis 17 tone de deșeuri în Vaslui, sub...
Acum 24 ore
22:40
Donald Trump spune că nu exclude un război cu Venezuela StiriDiaspora.ro
Donald Trump spune că nu exclude un război cu Venezuela
21:40
O bandă de hoți români a speriat Canada. Au furat marfă din... StiriDiaspora.ro
O bandă de hoți români a speriat Canada. Au furat marfă din...
20:40
Primarul Romei: Fontana di Trevi se va vizita doar contra cost StiriDiaspora.ro
Primarul Romei: Fontana di Trevi se va vizita doar contra cost
20:00
Replica unui român prins la furat de telefoane într-un târg de... StiriDiaspora.ro
Replica unui român prins la furat de telefoane într-un târg de...
19:10
Medicii români din diaspora, încurajați să revină acasă. Schimbare... StiriDiaspora.ro
Medicii români din diaspora, încurajați să revină acasă. Schimbare...
18:40
Un român care venea în țară pentru Crăciun, arestat aproape de... StiriDiaspora.ro
Un român care venea în țară pentru Crăciun, arestat aproape de...
18:30
Scene incredibile pe aeroportul din Budapesta: Peste 40 de pasageri... StiriDiaspora.ro
Scene incredibile pe aeroportul din Budapesta: Peste 40 de pasageri...
17:40
Angajatorii jubilează: Guvernul aprobă încă 90.000 de lucrători... StiriDiaspora.ro
Angajatorii jubilează: Guvernul aprobă încă 90.000 de lucrători...
17:00
Lovitură pentru familia din Italia care și-a crescut copiii în... StiriDiaspora.ro
Lovitură pentru familia din Italia care și-a crescut copiii în...
16:30
O mare companie din Arad a anunțat că plănuiește să dea afară... StiriDiaspora.ro
O mare companie din Arad a anunțat că plănuiește să dea afară...
15:40
Badantă din Italia, expulzată după ce ar fi profitat de bătrânul de... StiriDiaspora.ro
Badantă din Italia, expulzată după ce ar fi profitat de bătrânul de...
15:10
Alpinist român, mort pe un munte din Chile. Reușise să atingă un... StiriDiaspora.ro
Alpinist român, mort pe un munte din Chile. Reușise să atingă un...
14:10
Doi români au golit un "magazin al încrederii" din Olanda. Au luat... StiriDiaspora.ro
Doi români au golit un "magazin al încrederii" din Olanda. Au luat...
Ieri
11:40
UE, sumă uriașă pentru Ucraina. Zelenski: "E un sprijin important" StiriDiaspora.ro
UE, sumă uriașă pentru Ucraina. Zelenski: "E un sprijin important"
10:30
Situație ciudată în Dubai. Plouă abundent în țările deșertice arabe StiriDiaspora.ro
Situație ciudată în Dubai. Plouă abundent în țările deșertice arabe 
09:50
Nouă români care jefuiau șoferii de TIR și depozite de marfă,... StiriDiaspora.ro
Nouă români care jefuiau șoferii de TIR și depozite de marfă,...
09:30
Liberalii din diaspora își pun mari speranțe în Ludovic Orban:... StiriDiaspora.ro
Liberalii din diaspora își pun mari speranțe în Ludovic Orban:...
08:30
Evadatul periculos de la Constanța a fost prins. Unde l-au găsit... StiriDiaspora.ro
Evadatul periculos de la Constanța a fost prins. Unde l-au găsit...
18 decembrie 2025
16:00
Proteste cu 10 000 de oameni la Bruxelles și Strasbourg. Au fost și... StiriDiaspora.ro
Proteste cu 10 000 de oameni la Bruxelles și Strasbourg. Au fost și...
15:10
Un angajat al unei primării din Germania a furat 1 milion euro,... StiriDiaspora.ro
Un angajat al unei primării din Germania a furat 1 milion euro,...
14:50
Aplicație de 3 milioane euro, disponibilă gratuit pentru românii... StiriDiaspora.ro
Aplicație de 3 milioane euro, disponibilă gratuit pentru românii...
14:30
Microbuz furat din Olanda, folosit pentru transportul românilor.... StiriDiaspora.ro
Microbuz furat din Olanda, folosit pentru transportul românilor....
13:10
Câți imigranți sunt de fapt în România. Ai putea umple un oraș mare... StiriDiaspora.ro
Câți imigranți sunt de fapt în România. Ai putea umple un oraș mare...
12:40
Cum obțineau rușii cetățenia română. S-a aflat tot traseul StiriDiaspora.ro
Cum obțineau rușii cetățenia română. S-a aflat tot traseul
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Horoscop 19 decembrie 2025: Ziua în care adevărul se așază, iar... StiriDiaspora.ro
Horoscop 19 decembrie 2025: Ziua în care adevărul se așază, iar...
10:50
Român, expulzat din Elveția după ce a îngrozit oamenii din mai... StiriDiaspora.ro
Român, expulzat din Elveția după ce a îngrozit oamenii din mai...
10:10
Seif smuls în câteva minute dintr-o casă din Italia. Hoții au... StiriDiaspora.ro
Seif smuls în câteva minute dintr-o casă din Italia. Hoții au...
17 decembrie 2025
23:40
Un român s-a urcat beat a volan și a făcut praf trei mașini în... StiriDiaspora.ro
Un român s-a urcat beat a volan și a făcut praf trei mașini în...
22:50
Zelenski spune că Rusia se pregăteşte de încă un an de război StiriDiaspora.ro
Zelenski spune că Rusia se pregăteşte de încă un an de război
22:10
Caz misterios în Italia: Român de 38 de ani, găsit rănit grav sub... StiriDiaspora.ro
Caz misterios în Italia: Român de 38 de ani, găsit rănit grav sub...
21:10
Germania se înarmează. Parlamentul a aprobat achiziţii de 50... StiriDiaspora.ro
Germania se înarmează. Parlamentul a aprobat achiziţii de 50...
20:20
18 ani de închisoare pentru românul din Liechtenstein care și-a... StiriDiaspora.ro
18 ani de închisoare pentru românul din Liechtenstein care și-a...
19:10
Vladimir Putin îi numește pe liderii UE "purceluşi europeni" și... StiriDiaspora.ro
Vladimir Putin îi numește pe liderii UE "purceluşi europeni" și...
18:50
Ce se întâmplă cu salariul minim în 2026. Coaliția de guvernare a... StiriDiaspora.ro
Ce se întâmplă cu salariul minim în 2026. Coaliția de guvernare a...
18:20
Nicușor Dan, primit de Regele Charles la Palatul Buckingham StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan, primit de Regele Charles la Palatul Buckingham
17:40
Românii din diaspora trimit din ce în ce mai puțini bani acasă StiriDiaspora.ro
Românii din diaspora trimit din ce în ce mai puțini bani acasă
16:50
Germania taie celebrul "venit de cetățean". Fără ajutoare sociale... StiriDiaspora.ro
Germania taie celebrul "venit de cetățean". Fără ajutoare sociale...
16:50
Germania deschide conturi de pensie pentru copiii de 6 ani StiriDiaspora.ro
Germania deschide conturi de pensie pentru copiii de 6 ani
16:20
Cetăţean spaniol de 75 de ani, dat dispărut de familie într-o... StiriDiaspora.ro
Cetăţean spaniol de 75 de ani, dat dispărut de familie într-o...
15:50
Programul Erasmus revine în Marea Britanie. Șansă bună pentru... StiriDiaspora.ro
Programul Erasmus revine în Marea Britanie. Șansă bună pentru...
15:30
"Frații Dedeman" au cumpărat Carrefour. Sumă uriașă plătită StiriDiaspora.ro
"Frații Dedeman" au cumpărat Carrefour. Sumă uriașă plătită 
15:00
Ilie Bolojan, mesaj pentru cei care-l numesc "Ilie Sărăcie" StiriDiaspora.ro
Ilie Bolojan, mesaj pentru cei care-l numesc "Ilie Sărăcie"
14:00
Leul s-a prăbușit. Cursul euro a ajuns la cel mai înalt nivel din... StiriDiaspora.ro
Leul s-a prăbușit. Cursul euro a ajuns la cel mai înalt nivel din...
13:00
O româncă a murit după ce a fost dată jos de șoferul de microbuz... StiriDiaspora.ro
O româncă a murit după ce a fost dată jos de șoferul de microbuz...
12:10
Români, duși forțat să muncească la abatoarele din Olanda, deși... StiriDiaspora.ro
Români, duși forțat să muncească la abatoarele din Olanda, deși...
11:30
Super salariu pentru badantele din Italia în decembrie. Ce sume... StiriDiaspora.ro
Super salariu pentru badantele din Italia în decembrie. Ce sume...
10:30
Pedeapsa primită de românul din Italia care și-a omorât cumnatul la... StiriDiaspora.ro
Pedeapsa primită de românul din Italia care și-a omorât cumnatul la...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.