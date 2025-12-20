EFSA: Europa este bine protejată, dar rămâne în alertă față de gripa aviară din fermele de lapte americane

23:10

După ce președintele Nicușor Dan a declarat astăzi că România susține acordul UE-Mercosur, pe care îl consideră unul avantajos, reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC), care reunește unele dintre cele mai puternice organizații de fermieri din țară, îi cer președintelui să spună cu ce fermieri s-a consultat înainte de a exprima această poziție