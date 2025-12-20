EFSA: Europa este bine protejată, dar rămâne în alertă față de gripa aviară din fermele de lapte americane
Jurnalul.ro, 20 decembrie 2025 12:50
Probabilitatea ca tulpina de gripă aviară înalt patogenă (HPAI) găsită la vacile de lapte din SUA să ajungă în Europa este foarte scăzută, conform noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).
Acum 15 minute
13:10
Capricornul este una dintre cele mai complexe și puternice zodii ale zodiacului.
Acum o oră
12:50
12:30
Primăria Capitalei a pus, în dezbatere publică, taxa specială de promovarea turistică a Bucureștiului. Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București presupune aplicarea unui tarif de 10 lei/noapte/turist.
Acum 2 ore
12:10
Poprire pe averea fraților Tate: Circa un milion de lire sterline va fi folosit pentru combaterea violenței împotriva femeilor # Jurnalul.ro
Peste un milion de lire sterline din conturile bancare din Devon ale fraților Tate va fi utilizată pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor.
11:50
Triplul campion de Grand Slam Stanislas Wawrinka a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa profesionistă. Tenismenul elvețian, care va împlini 41 de ani în martie, spune că își dorește să încheie cariera „în cel mai bun mod posibil”.
11:30
Costurile privind războiul din Ucraina, dezvăluite pentru prima dată de un raport bugetar al Rusiei # Jurnalul.ro
Legislația privind bugetul național de apărare al Rusiei dezvăluie, pentru prima dată, în mod public, care sunt costurile Moscovei privind războiul din Ucraina.
Acum 4 ore
11:10
Horoscop zilnic, 21 decembrie 2025: Berbecii ies în evidență, Leii muncesc mai mult, iar Capricornii sunt pe primul loc # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 21 decembrie 2025: Racii nu mai suportă regulile, Săgetătorii sunt foarte atenți cu banii, iar Vărsătorii încheie niște capitole.
10:50
Relația SUA-Europa, în pericol. Marco Rubio avertizează UE asupra renunțării la valorile democratice: "Va amenința alianța pe termen lung" # Jurnalul.ro
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avertizat, vineri, că relațiile dintre SUA și Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.
10:30
Crescătorii de animale ale căror animale au fost ucise din cauza unor boli vor primi despăgubiri. Măsura intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026, fiind adoptată deja în Parlamentul European care a alocat și un buget pentru aceste despăgubiri.
10:10
Greșeala pe care o faci dimineața și care îți distruge colesterolul. Medicii trag un semnal de alarmă # Jurnalul.ro
Sari peste micul dejun? Cardiologii avertizează că acest obicei aparent banal poate crește colesterolul și riscul de boli de inimă. Află ce spun studiile și ce alternative ai.
09:50
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune introducerea unei taxe de 100 de lei pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii, solicitat în special de persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop, pe fondul creșterii numărului de astfel de cereri.
09:30
Planurile lui Putin privind războiul din Ucraina rămân neschimbate, au declarat, pentru Reuters, șase surse familiare cu situația. Raportul serviciilor americane arată o imagine diferită de cea descrisă de Trump și negociatorii săi de pace pentru Ucraina.
Acum 6 ore
09:10
Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an, dar și un moment profund de resetare energetică.
08:50
Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale anului, asociată cu familia, cadourile și mesele festive. Dincolo de tradițiile cunoscute, această sărbătoare ascunde o mulțime de curiozități și povești mai puțin știute, adunate de-a lungul secolelor.
08:30
Aloe Vera nu este doar o plantă populară, este un remediu natural. De la calmarea arsurilor solare până la îmbunătățirea calității aerului din interior, aceasta și-a câștigat locul în aproape fiecare casă.
08:10
Carieră, bani și iubire: zodiile care câștigă tot în 2026
07:50
Panettone este unul dintre cele mai iubite deserturi ale Crăciunului, simbol al sărbătorilor în Italia și, tot mai des, prezent pe mesele din întreaga lume.
Acum 8 ore
07:10
Ziua ta norocoasă: Află când susține Universul fiecare zodie, între 22 și 28 Decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare zodie, în perioada 22–28 decembrie 2025, îți arată momentul ideal pentru a-ți dedica timp viselor tale, pe măsură ce apar oportunități importante.
06:50
Într-o societate tot mai orientată spre afirmare personală și competiție, anumite valori par să se estompeze, deși rămân esențiale pentru echilibrul interior și pentru relațiile dintre oameni.
06:30
Un studiu realizat de cercetători japonezi arată că mici schimbări făcute la masa de prânz pot avea un impact semnificativ asupra tensiunii arteriale, unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru bolile cardiovasculare.
06:10
Pe 20 decembrie 2025, universul transmite un mesaj puternic pentru patru zodii.
Acum 12 ore
00:50
Uniunea Europeană va lua un împrumut comun pentru a sprijini Ucraina. Contribuabilii europeni vor plăti anual miliarde de euro dobânzi pentru acest sprijin.
00:40
Copiii valoroși ai României: Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade de informatică # Jurnalul.ro
Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade de informatică și este inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”
00:30
Susținătorii hidrogenului speră că acesta va putea fi produs și utilizat la scară largă în transporturi și în industria grea în viitor, oferind o alternativă curată combustibililor fosili, deoarece emite doar vapori de apă.
Acum 24 ore
00:20
Pe 20 decembrie 2025, universul își arată recunoștința față de trei zodii, oferindu-le semne clare că eforturile lor nu au fost în zadar.
00:00
Trump nu exclude un război cu Venezuela, iar SUA intensifică loviturile asupra industriei petroliere # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că un conflict deschis cu regimul lui Nicolas Maduro rămâne o opțiune, în timp ce Statele Unite își extind acțiunile militare și economice împotriva industriei petroliere venezuelene.
19 decembrie 2025
23:40
Ministerul Muncii a pus vineri, în transparență, proiectul privind creșterea salariului minim brut pe țară, care vine, la pachet, și cu majorarea punctului de amendă.
23:30
Din 8 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu comentează reality anului! Telespectatorii vor avea parte de un show de neratat – Survivor – Povești din junglă # Jurnalul.ro
Cel mai așteptat format al începutului de an aduce noi surprize pentru cei de acasă! Reality show-ul care rescrie lupta pentru supraviețuire, care demonstrează că limitele sunt făcute pentru a fi depășite și care scoate la iveală cele mai puternice motivații ale oamenilor este aproape de start la Antena 1 și pe AntenaPLAY: Survivor. Faimoși vs Războinici!
23:10
România susține Mercosur, dar fermierii nu: președintele, acuzat că a ignorat vocea agricultorilor # Jurnalul.ro
După ce președintele Nicușor Dan a declarat astăzi că România susține acordul UE-Mercosur, pe care îl consideră unul avantajos, reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC), care reunește unele dintre cele mai puternice organizații de fermieri din țară, îi cer președintelui să spună cu ce fermieri s-a consultat înainte de a exprima această poziție
23:10
Goya primit cadou de Nicolae Ceaușescu de la Regele Spaniei, în cea mai mare licitație de artă din această iarnă din România! # Jurnalul.ro
Casa de licitații A10 by Artmark anunțǎ cea mai importantă licitație de artă a iernii 2025 – un eveniment care reunește piese de patrimoniu de rară valoare, capodopere ale istoriei artei occidentale și românești. Între acestea, și o gravură cu o semnificație aparte realizată de Francisco Goya.
23:00
Avertisment: „Creștere a numărului de infecții cu transmitere sexuală” în perioada sărbătorilor # Jurnalul.ro
Experții în sănătate le reamintesc oamenilor să aibă grijă de sănătatea lor în perioada sărbătorilor de iarnă. Se preconizează o creștere a numărului de boli cu transmitere sexuală.
22:40
Fostul premier Marcel Ciolacu și-a preluat vineri mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău: „Nu am preluat doar mandatul, ci și o datorie fața de oamenii locului unde m-am născut”.
22:30
Ministerul Mediului a pus în consultare Ordinul de ministru pentru aprobarea regulamentului privind marcarea arborilor.
22:20
Romgaz listează a doua emisiune de obligațiuni la BVB, în valoare de 500 milioane de euro # Jurnalul.ro
Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (BVB: SNG), cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, listează cea de-a doua emisiuni de obligațiuni pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
22:20
Darryl Nirenberg, desemnat de fostul președinte american Donald Trump pentru funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, a fost confirmat oficial în funcție în urma unui vot în Senatul SUA.
22:10
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi Ordinul de începere a lucrărilor pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu.
22:10
Președintele rus Vladimir Putin a lansat, vineri, atacuri dure la adresa șefului NATO, Mark Rutte, în cadrul conferinței de presă de la sfârșit de an, urmărită îndeaproape de presa rusă, dar și de cea internațională.
22:00
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 20 decembrie 2025. Vineri poartă energia Porcului de Apă într-o Zi Închisă, care este mai puțin despre finalizarea sarcinilor și mai mult despre încheierea capitolelor.
21:50
Un accident spectaculos s-a produs vineri seara în județul Timiș. O mașină scăpată de sub control a ajuns în vârful unui sens giratoriu.
21:30
O seară de Crăciun cu soprana Leontina Văduva și pianistul Cătălin Răducanu: Bella voce, bella musica la Bucharest Opera Christmas Market, duminică, 21 decembrie. Concert pe esplanada operei cu intrare liberă # Jurnalul.ro
După un recital emoționant susținut pentru românii care au venit la Accademia di Romania de la Roma, în luna octombrie, soprana Leontina Văduva împreună cu pianistul Cătălin Răducanu, vor cânta pentru bucureștenii și turiștii care vor veni duminică, 21 decembrie, de la ora 19:45, pe esplanada Operei Naționale, la Bucharest Opera Christmas Market. Intrarea este liberă.
21:20
Anul 2026 aduce majorări semnificative ale impozitelor pe locuințe, în special pentru proprietarii de apartamente vechi.
21:10
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat peste 1.600 de magazine și a oprit produse în valoare de peste 800.000 de lei.
21:00
Primăria Capitalei vrea să introducă o nouă taxă din 2026. Care este valoarea si cine o va plăti # Jurnalul.ro
PMB a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând cu anul 2026. Potrivit documentului, taxa ar urma să fie de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist.
20:50
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată vineri seara, la Antena 3 CNN, care este stadiul pregătirilor întâlnirii din președintele Nicușor Dan și omologul său din SUA, Donald Trump.
20:40
Trafic blocat pe DN 24, în județul Vaslui, după un accident urmat de o coliziune în lanț # Jurnalul.ro
Circulația rutieră este oprită pe DN 24, între Vaslui și Bârlad, în zona localității Banca, după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma incidentului, o persoană a fost rănită, iar alte trei mașini au fost implicate într-un accident secundar.
20:40
Elevii intră în vacanţă vineri, după finalizarea cursurilor, şi se vor întoarce la şcoală pe 8 ianuarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
20:30
Apele Română anunţă, vineri, că a început pregătirea lucrărilor în regim de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova, o sursă de rezervă esențială pentru alimentarea cu apă potabilă.
20:10
Pe 22 decembrie, La Antena 1 şi pe AntenaPLAY începe cea mai frumoasă săptămană din an! Trăieşti emoția Crăciunului cu poveştile tale preferate # Jurnalul.ro
Zilele speciale sunt sãrbãtorite cu programe speciale, astfel cã de Crăciun, Antena 1 a pregătit o mulțime de surprize pentru întreaga familie. Săptămâna finală a sezonului 16 Chefi la cuțite, ediții speciale Super Neatza, finalul celui de-al doilea sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, filme de colecţie ce surprind magia sãrbãtorii, un concert extraordinar semnat Ştefan Bănică, toate se vor regãsi în programul special de Crãciun de la Antena 1.
20:00
Antena Stars pregătește, în perioada sărbătorilor de iarnă, o serie amplă de ediții speciale de Crăciun, menite să aducă în casele telespectatorilor emoție autentică, tradiții românești, povești de viață impresionante și momente artistice de neuitat.
19:40
Secretul Crăciunului: Planta care aduce noroc în casă. Beneficii neașteptate pentru sănătate # Jurnalul.ro
O tradiție de sărbători este respectaă de majoritatea românilor. Planta care aduce noroc în casă dacă este atârnată la ușa de la intrare are și beneficii neașteptate pentru sănătate.
