Patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Ce au descoperit oamenii de știință
StirileProtv.ro, 20 decembrie 2025 12:50
Putem avea un creier mai tânăr cu până la opt ani, pur și simplu, adoptând câteva obiceiuri pozitive de stil de viață.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
13:10
Guvernul Bolojan a înființat ”Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei” # StirileProtv.ro
Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea unui grup de lucru pentru a analiza situația din justiție a fost publicată în Monitorul Oficial.
Acum o oră
12:50
Taxă de 10 lei la Spitalul Judeţean Suceava pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii” # StirileProtv.ro
Spitalul Judeţean Suceava instituie o taxă de 10 lei pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”, o taxă similară fiind impusă şi pentru furnizarea altor documente cu caracter medical.
12:50
Patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Ce au descoperit oamenii de știință # StirileProtv.ro
Putem avea un creier mai tânăr cu până la opt ani, pur și simplu, adoptând câteva obiceiuri pozitive de stil de viață.
12:40
Recomandările medicilor pentru mesele de sărbători: Există ceva mai important decât renunțarea la anumite mâncăruri # StirileProtv.ro
Medicii recomandă consumul preparatelor tradiţionale de sărbători fără restricţii severe, cu condiţia respectării moderaţiei, pentru a evita problemele cauzate de excesele alimentare din această perioadă.
12:40
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat # StirileProtv.ro
Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară.
12:40
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE.
Acum 2 ore
12:10
Accident pe un drum județean din Vâlcea: trei persoane rănite după ciocnirea a trei mașini # StirileProtv.ro
Trei persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţă, pe un drum judeţean din Vâlcea, unde trei autoturisme s-au ciocnit, primele date arătând că nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers reprezintă cauza evenimentului.
11:50
În Fâșia Gaza nu mai există foamete, potrivit unui raport publicat vineri de o organizație pentru securitate alimentară susținută de Organizația Națiunilor Unite, informează Politico.
11:40
Donald Trump şi nouă mari companii farmaceutice ajung la un acord pentru reducerea preţurilor medicamentelor # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi nouă mari companii farmaceutice au anunţat vineri acorduri pentru reducerea semnificativă a preţurilor medicamentelor în programul Medicaid şi pentru pacienţii care plătesc direct.
Acum 4 ore
11:10
Un spaniol concediat pentru că a oferit colegilor dulciuri de ziua lui a obținut peste 100.000 de euro despăgubiri # StirileProtv.ro
Un supermarket din Spania a fost obligat să plătească peste 100.000 de euro despăgubiri unui angajat concediat, după ce acesta le-a oferit colegilor dulciuri de ziua lui, scrie cotidianul La Vanguardia, care citează Diario SUR.
11:00
Atac în Marea Caspică: drone ucrainene lovesc o platformă Lukoil și o navă militară rusă # StirileProtv.ro
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei.
10:50
Cuba denunţă un număr „fără precedent” de refuzuri de vize din partea SUA pentru sportivii săi. „Un climat de incertitudine” # StirileProtv.ro
Cuba a denunţat vineri un număr ''fără precedent" de refuzuri de vize din partea ambasadei Statelor Unite pentru sportivi, arbitri şi responsabili sportivi de pe insulă în 2025, informează AFP.
10:30
INTERVIU. Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025: ”A fost un șoc pentru mine, nu mă așteptam deloc” # StirileProtv.ro
Alessia Pop este câștigătoarea ”cu noroc” a sezonului 13 „Vocea României”. Antrenată de Tudor Chirilă, a reușit să cucerească telespectatorii, care au decis că merită marele premiu în valoare de 100.000 de euro.
10:20
Un pilot din Mexic a refuzat să decoleze pentru că nu a fost plătit de cinci luni. Mesajul său către pasageri a devenit viral # StirileProtv.ro
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP.
09:50
Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela: „Nicolas Maduro știe exact ce vreau” # StirileProtv.ro
Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, într-un interviu difuzat vineri, în momentul în care Statele Unite intensifică presiunea asupra Caracasului cu un blocaj petrolier, informează AFP:
09:30
Cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile pe raza a 27 de judeţe din Banat, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi Moldova, precum şi în municipiul Bucureşti.
Acum 6 ore
09:20
Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA. Rustem Umerov: „Avem o atitudine constructivă” # StirileProtv.ro
Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.
09:10
Una dintre figurile proeminente ale PNL Prahova, Bogdan Nica, a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie # StirileProtv.ro
Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Bogdan Cristian Nica, a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie.
09:00
Reacția lui Cristi Chivu, după ce echipa sa a ratat 3 penaltiuri și fost eliminată din Supercupa Italiei: ”Nu am regrete” # StirileProtv.ro
Echipa italiană Bologna a învins vineri seara, la Riad, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, după loviturile de departajare, scor 3-2. Nerazzurii au ratat trei penaltiuri, faţă de doar două ale adversarilor.
08:50
Documentele dosarului Epstein includ o plângere a unei victime care a declarat că a fost prezentată lui Donald Trump # StirileProtv.ro
Documentele dosarului Epstein publicate vineri includ referiri la Donald Trump și la un proces din 2020, în care o femeie susține că Epstein și Maxwell au recrutat-o într-o tabără din Michigan în 1994, la 13 ani, scrie The Guardian.
08:50
Descoperire rară în nordul Canadei: o ursoaică polară a adoptat un pui rămas orfan # StirileProtv.ro
Cercetătorii care monitorizează familiile de urși polari din nordul Canadei sunt încântați de o descoperire rară.
08:40
Vremea azi, 20 decembrie. Ceață densă în est și sud-est și vreme bună în restul țării, cu maxime între 2 și 12 grade # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce atmosferă închisă în estul și în sud-estul țării și vreme bună în rest. În prima parte a zilei, în zonele joase se formează ceață, fenomen care poate fi asociat cu ploi slabe sau burniță.
08:40
Ignatul porcilor: Obiceiuri vechi de sute de ani pe care nu le știai. De ce este bine să vezi cum e sacrificat porcul # StirileProtv.ro
În fiecare an, pe 20 decembrie, românii sărbătoresc Ignatul porcilor, unul dintre cele mai importante ritualuri tradiționale înainte de Crăciun.
08:30
Scrisori pentru Moș Crăciun și concerte la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Distracția continuă până pe 28 decembrie # StirileProtv.ro
Mai sunt doar câteva zile până când Moș Crăciun se va strecura tiptil în casele din întreaga lume și va lăsa darurile sub brad. Dar, pe ultima sută de metri, încă ascultă dorințele a mii de copii.
08:30
Forțele armate ale SUA au declanșat ”Operaţiunea Hawkeye Strike”. ”Atac masiv” în Siria. Oficial: ”Vă vor ucide fără milă” # StirileProtv.ro
Armata Statelor Unite ale Americii a desfăşurat un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară, relatează BBC, potrivit News.ro.
08:20
Un băiețel de doar patru ani și-a salvat mama, care a leșinat, după ce a sunat calm la ambulanță # StirileProtv.ro
Un băiețel de patru ani, din Ungaria, a dat dovadă de un calm și de o prezență de spirit uluitoare pentru vârsta lui.
08:20
Alertă într-un restaurant din Sao Paulo, după ce o pumă a pătruns în clădire înainte de închidere # StirileProtv.ro
Un restaurant din Sao Paulo a fost călcat de un intrus pe cât de neobișnuit, pe atât de periculos.
08:10
Focar de pestă porcină în Mehedinți. Peste 1.500 de porci sunt sacrificați la o fermă din Devesel # StirileProtv.ro
Peste 1500 de porci de la o fermă din județul Mehedinți sunt sacrificați în aceste zile - însă nu pentru sărbători, ci din cauza unui nou focar de pestă porcină.
08:10
Ceremonie militară la Târgu Jiu: Batalionul 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu” a primit drapelul de luptă # StirileProtv.ro
Ceremonie spectaculoasă la Târgu Jiu, unde Batalionul 24 Infanterie a primit drapelul de luptă.
08:10
România aprobă un contingent de 90.000 de angajați din afara UE, sub nivelul de anul trecut # StirileProtv.ro
90 de mii de muncitori străini pot veni, anul viitor, să lucreze la noi în țară. Este anunțul Ministerului Muncii, care aprobă astfel un nou contingent de angajați din afara Uniunii Europene.
08:00
Alertă pe râul Bega, lângă Gara de Nord din Timișoara. O persoană ar fi fost văzută înghițită de ape # StirileProtv.ro
A fost alertă vineri noapte pe râul Bega, în apropierea Gării de Nord din Timișoara.
08:00
Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami # StirileProtv.ro
În acest weekend, în Statele Unite, au loc noi negocieri de pace între ruși, ucraineni și europeni.
08:00
Radu Miruță, propus ministru al Apărării, își cere scuze pentru cuvinte jignitoare: ”Nu sunt şi nu am fost niciodată rasist” # StirileProtv.ro
Ministrul Radu Miruţă, propus de USR la conducerea Ministerului Apărare, prezintă scuze publice, după ce a folosit o expresie jignitoare.
08:00
Aglomerație record înainte de sărbători: românii pierd ore în trafic pentru cumpărături și cadouri # StirileProtv.ro
Pricepuți în achiziții de ultim moment, sute de mii de români s-au lansat zilele acestea în trafic, pentru cumpărături de sărbători: alimente și, desigur, cadouri.
07:40
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene # StirileProtv.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro.
Acum 8 ore
07:20
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară # StirileProtv.ro
Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.
07:20
SUA accelerează cursa spațială: Donald Trump cere o nouă aselenizare cu echipaj uman până în 2028 # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028 şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare, printr-un ordin executiv amplu.
07:20
Consiliul UE susține euro digital cu funcționalitate online și offline, în divergență cu poziția Parlamentului European # StirileProtv.ro
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European.
07:20
Un bărbat din Mureş a fost plasat sub control judiciar 60 de zile după ce a postat mesaje antisemite în online # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Reghin a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a postat mesaje antisemite pe o reţea de socializare, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.
07:20
Horoscop săptămânal 22–28 decembrie 2025: Venus în Capricorn aduce claritate în relații și planuri de viitor # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 22–28 decembrie 2025 aduce o combinație de reflecție, emoții profunde și dorință de stabilitate, sub influența intrării lui Venus în Capricorn.
07:20
„Jaful secolului” – filmul românesc propus la Premiile Oscar 2026, disponibil în exclusivitate pe VOYO # StirileProtv.ro
Pregătește-te pentru unul dintre cele mai așteptate filme românești ale anului - Jaful secolului, disponibil din 20 decembrie pe VOYO.
07:10
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure # StirileProtv.ro
Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.
Acum 24 ore
00:10
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă # StirileProtv.ro
Marea Finală Vocea României sezonul 13 a avut loc vineri, 19 decembrie, iar marele premiu de 100.000 de euro a fost câștigat de Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă.
19 decembrie 2025
22:10
General NATO: Alianța va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia # StirileProtv.ro
Livrările de arme către Ucraina nu au scăzut după oprirea donațiilor directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller. Misiunea NATO estimează că, din ianuarie, va folosi și un centru în România, alături de cel din Rzeszow, Polonia.
21:50
Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League # StirileProtv.ro
Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, după ce a fost învinsă cu scorul de 3-2 (0-1) de AEK Atena, joi seara, pe AEK Arena din Atena, în ultima etapă.
21:40
Darryl Nirenberg este noul ambasador al SUA în România. De la băiat de ziare și zugrav, la avocat în Senat și diplomat # StirileProtv.ro
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, a anunţat vineri misiunea diplomatică americană din România.
21:40
Brad Pitt câștigă o etapă majoră în procesul Miraval împotriva fostei soții, Angelina Jolie # StirileProtv.ro
Brad Pitt a obținut o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama sa cu fosta soție, Angelina Jolie, o etapă importantă într-un conflict legal care durează de mai mulți ani.
21:20
Cum poți scăpa de teama de zbor. Metode pentru a afla dacă vei avea turbulențe pe drum # StirileProtv.ro
Frica de zbor poate transforma orice vacanță într-o experiență extrem de stresantă. De-a lungul timpului, persoanele afectate au încercat numeroase metode pentru a-și învinge teama, de la hipnoză până la discuții cu membrii echipajului de cabină.
21:20
Un avion Boeing 747 a eliberat tone de kerosen peste opt comune belgiene înainte de o aterizare de urgenţă # StirileProtv.ro
Un avion Boeing 747 a efectuat o evacuare de urgenţă a kerosenului deasupra a opt comune din Liège, după ce a avut o problemă cu trenul de aterizare în timpul zborului, relatează Le Figaro.
21:10
Descoperire arheologică neobișnuită. Provincia Imperiului în care soldații romani sufereau de diaree și dureri de stomac # StirileProtv.ro
Soldații romani care apărau Zidul lui Hadrian din Britania sufereau de diaree și dureri de stomac, potrivit unui studiu publicat de oamenii de știință care au descoperit cel puțin trei paraziți în latrinele castrului roman Vindolanda.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.