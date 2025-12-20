Victorie de 139 de miliarde de dolari pentru Musk: Curtea Supremă din Delaware a răsturnat decizia privind pachetul salarial de la Tesla pentru 2018
HotNews.ro, 20 decembrie 2025 14:20
Pachetul salarial al lui Elon Musk pentru 2018 de la Tesla, care valora la acel moment 56 de miliarde de dolari, a fost restabilit vineri de Curtea Supremă din Delaware, la aproape doi ani după…
Acum 15 minute
14:40
Piața de Flori “George Coșbuc”, colțul de București care nu doarme niciodată și unde e mereu ud pe jos # HotNews.ro
Dacă ajungi foarte devreme pe Bulevardul George Coșbuc, vei prinde, cel mai probabil, minunatele ore de aproape stranie liniște din București, momentul de dinainte ca orașul să se freamăte. Apoi, apar primele tramvaie care taie…
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:40
Nicușor Dan: Am primit sute de pagini relevante despre problemele din justiție / Cum se vor desfășura discuțiile de luni cu magistrații care l-au contactat # HotNews.ro
Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a primit de la magistrați ”sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție”. „Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de…
13:40
Tudor Chirilă, antrenorul record de la Vocea României. De opt ori câștigător cu echipa sa # HotNews.ro
Marea finală Vocea României, sezonul 13, a avut loc vineri seară, iar câștigătoarea este Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă. Este pentru a opta oară când Tudor Chirilă reușește să câștige competiția cu echipa…
13:30
O taxă de 10 lei pentru „eliberare documente care atestă ora naşterii” se cere la Spitalul Judeţan „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Tariful vine după ce medicii au primit în ultima perioadă tot mai…
13:00
Avertisment către angajații Google cu vize americane: Nu plecați din SUA că nu se știe când puteți reveni # HotNews.ro
Google și-a sfătuit angajați cu vize americane să evite să plece din SUA în călătorii internaționale din cauza întârzierilor la ambasade, potrivit unui e-mail intern, citat de Business Insider și Reuters. E-mailul, trimis joi de…
Acum 4 ore
12:30
În decembrie 2025 se încheie, în sfârșit, anul 2024. Dar continuă minciunile despre comunism și continuă propaganda împotriva României democratice. Tinerii din România sunt expuși masiv pe TikTok la postări prin care se răspândesc nostalgii…
12:20
Recomandările medicilor pentru mesele de sărbători: Există ceva mai important decât renunțarea la anumite mâncăruri # HotNews.ro
Deși este o perioadă în care mesele sunt mai bogate, putem savura preparatele tradiționale fără a ne confrunta cu disconfort sau excese, făcând câteva alegeri inteligente, spune Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) într-o…
12:10
Câte interacțiuni sunt suficiente pentru a-ți crea cel mai bun profil psihologic. Explicațiile unui expert în război cognitiv privind mecanismele manipulării # HotNews.ro
Polarizarea societății, lipsa dialogului și tendința de a-i devaloriza pe ceilalți sunt vulnerabilități care pot fi exploatate în războiul cognitiv, avertizează colonelul în rezervă și psihologul Ciprian Pripoae-Șerbănescu într-un interviu la Europa Liberă. Ofițerul în…
11:50
Guvernul a format grupul de lucru pentru modificarea legilor justiției. Ce atribuţii are și cine face parte # HotNews.ro
Grupul de lucru care urmează să propună modificări legislative în domeniul justiției, anunțat de premierul Ilie Bolojan, a fost constituit oficial printr-o decizie publicată vineri în Monitorul Oficial. Inițiativa a apărut în urma dezvăluirilor făcute…
11:40
Negocierile privind Ucraina: Emisarul lui Putin a anunțat că a plecat spre Miami și a postat un emoji special # HotNews.ro
Emisarul rus pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunțat sâmbătă că merge în Statele Unite la Miami, unde a început o serie de discuții pentru a oprirea războiului din Ucraina, transmite France Press. „În drum…
11:10
Șapte elefanți, uciși într-un accident de tren în India. Mecanicul a spus că turma s-a repezit spre locomotivă # HotNews.ro
Șapte elefanți au fost uciși și unul rănit când un tren cu destinația Delhi a intrat în coliziune cu o turmă de pachiderme în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineața, a anunțat șeful poliției districtuale VV Rakesh…
Acum 6 ore
10:40
Câți români s-au uitat la Alessia Pop, câștigătoarea finalei Vocea României 2025 / Emisiunea surpriză de pe ProTV, care a învins-o și e preferată de tineri # HotNews.ro
Vocea României 2025 a avut o audiență maximă de 1,4 milioane de telespectatori în toată țara. Tot vineri pe ProTV, o nouă emisiune de divertisment s-a plasat foarte aproape la maxim, a învins-o ca medie…
10:40
Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că România intră într-o nouă etapă demografică: mai puțini oameni, mai în vârstă, distribuiți tot mai inegal pe teritoriul țării. În ultimii 10 ani (2025-2015), sunt județe…
10:40
Parlamentarii lituanieni au votat pentru a permite unei pisici să aibă un cuvânt de spus în privința posibilității de demitere a șefei radioteleviziunii naționale, relatează Politico. Situația neobișnuită a apărut în timp ce Parlamentul unicameral al…
10:30
Ucraina a spus că dronele sale au lovit o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică și o navă militară de patrulare rusească a FSB în apropierea unei platforme, anunțul venind în contextul intensificării atacurilor Kievului…
10:10
SuperLiga: Echipa care a făcut până acum 100 de schimbări, maximul permis de regulament # HotNews.ro
Meciul FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia din SuperLiga se joacă sâmbătă de la ora 14.30, precizează lpf.ro, care notează că echipa gazdă a făcut toate schimbările în toate meciurile jucate până acum în acest…
10:00
SuperLiga: Tensiuni în vestiarul unei echipe, jucătorii cer conducerii să dea afară antrenorul # HotNews.ro
La Unirea Slobozia au început să apară tensiunile, după ce echipa a intrat într-o criză de rezultate, scrie Prima Sport. Parcursul sportiv a provocat o ruptură evidentă între vestiar şi staff-ul tehnic, iar relaţia cu…
09:50
VIDEO Incident rar în industria aeriană: Un pilot a refuzat să decoleze pentru că nu a fost plătit de cinci luni / Ce le-a spus pasagerilor din avion # HotNews.ro
Autoritatea mexicană pentru aviație civilă a deschis o anchetă vineri după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a protesta pentru a ajuns la cinci luni de salarii neplătite, așa cum le-a…
09:40
Goana după resurse naturale: Japonia își stabilește proiecte de afaceri de 19 miliarde de dolari în Asia Centrală # HotNews.ro
Japonia a anunțat sâmbătă un obiectiv pe cinci ani pentru proiecte de afaceri în valoare totală de 19 miliarde de dolari în Asia Centrală, în contextul în care Tokyo concurează pentru influență în regiunea bogată…
09:20
Dosarele Epstein: Un document relatează cum i-a fost prezentată lui Trump o fată de 14 ani / „Era prea tânără pentru a înțelege de ce” # HotNews.ro
Printre referirile la Donald Trump din documentele publicate vineri se numără una dintr-un proces intentat în 2020 împotriva moștenitorilor lui Epstein de o femeie care a susținut că a fost recrutată de Jeffrey Epstein și…
09:20
Economia României, văzută prin bani: cine are surplus, cine trăiește pe datorie și de ce contează asta # HotNews.ro
La prima vedere, conturile naționale financiare par un document tehnic, destinat economiștilor. În realitate, ele spun o poveste mult mai simplă și mai importantă: cine economisește în România, cine se împrumută, cine finanțează pe cine…
09:00
O extensie gratuită pentru browserul Chrome, folosită de milioane de oameni, interceptează conversațiile oamenilor cu chatbot-uri AI, precum ChatGPT, fără ca utilizatorii să știe. Datele colectate sunt vândute în scopuri de marketing. O investigație recentă…
Acum 8 ore
08:40
Turul cozonacilor artizanali din București. Idei de Crăciun pentru cei care caută alternative la produsele de supermarket # HotNews.ro
În fiecare lună decembrie, pe unele străzi ale Bucureștiului începe să miroasă a cozonac delicios, făcut cu unt, portocale, cacao și așa mai departe. Majoritatea brutăriilor artizanale care se respectă încep pregătirile pentru frământatul lent…
08:20
Lifturi în blocurile cu 3-4 etaje. Program național, începând cu 100 de blocuri, împărțite în fiecare județ – proiect # HotNews.ro
Este un program gândit să fie aplicat la nivel național. Vizează blocurile cu 3 sau 4 etaje construite înainte de 1990. Blocurile cu 3-4 etaje, inclusiv cele din capitală, nu dispun de lifturi. Unele astfel…
08:10
Fermierii români reuniți în Forumul APPR au participat la protestele de la Bruxelles și îi cer președintelui Nicușor Dan să nu mai susțină Acordul UE-Mercosur # HotNews.ro
Fermierii români reuniți în Forumul APPR au participat la protestele de la Bruxelles și îi cer președintelui Nicușor Dan să nu mai susțină proiectul de Acord UE-Mercosur, criticat de o parte dintre producătorii europeni agricoli…
08:00
A început publicare Dosarelor Epstein: Puține referiri la Trump, apare mult numele unui fost președinte american # HotNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri mii de documente, masiv cenzurate, referitoare la fostul om de afaceri și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, cu câteva mențiuni la Donald Trump, dar în care apare…
07:40
SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani / Anunțul făcut de Trump # HotNews.ro
Armata americană anunță că a desfăşurat vineri un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la uciderea a trei cetățeni americani, doi dintre ei militari, într-un atac armat produs în deșertul…
07:30
Motivele care îi determină pe tineri să abandoneze studiile și veștile bune pentru România # HotNews.ro
Un nou raport la nivelul Uniunii Europene arată că alegerile inițiale greșite pentru studii sunt principalul motiv al abandonului studiilor, mult mai mult decât constrângerile financiare, care sunt adesea considerate factorul principal. Conform datelor Eurostat,…
07:10
Weekend trending în București, 20-21 decembrie: concerte de Crăciun, nostalgii, muzică clasică la circ, spectacol la lumina lumânării și Avatar pe marile ecrane # HotNews.ro
Weekendul de dinainte de Crăciun vine peste București cu o densitate de evenimente care spune multe despre orașul acesta înainte de sărbători: e un amestec de concerte clasice de sezon, formule alternative de spectacol și…
07:00
Este reprodus până la saturație pe tot felul de obiecte, de la căni la umbrele. Cu toate acestea, puterea magnetică a „The Kiss/ Sărutul” de Gustav Klimt rămâne intactă. Capodoperă a Muzeului Belvedere din Viena,…
07:00
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi # HotNews.ro
În cea de-a doua parte a seriei dedicate familiei de romi căldărari din Corcova, jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț – Teleleu.eu continuă povestea lui Geo. Plecat dintr-unul dintre cele mai sărace județe ale țării,…
Acum 24 ore
01:10
Bombardament cu rachete balistice asupra portului Odesa. „Unul dintre cele mai mari” atacuri de la începutul războiului # HotNews.ro
Un atac al forțelor ruse cu rachete balistice, efectuat vineri seara târziu, asupra infrastructurii portuare din jurul orașului ucrainean Odesa, de la Marea Neagră, a ucis șapte persoane și a rănit alți 15 oameni, au…
01:00
Taxă pe una din cele mai importante atracţii turistice din Roma. Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie # HotNews.ro
Turiştii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a…
00:10
Vocea României 2025 și-a desemnat marele câștigător, în finala de vineri seară, de pe ProTv. Marea câștigătoare a sezonului 13 Vocea României este Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă. Sezonul 13 al emisiunii Vocea…
00:00
Clubul Fermierilor cere președintelui Dan să respingă acordul comercial dintre UE și Mercosur: „Riscă să pună în pericol securitatea alimentară” # HotNews.ro
Clubul Fermierilor Români avertizează, vineri seară, că acordul comercial UE–Mercosur, în forma sa actuală, riscă să afecteze grav agricultura românească. Organizaţia a cerut Administraţiei Prezidenţiale respingerea acordului, considerând că acesta poate genera riscuri semnificative pentru…
00:00
Câștigător finala Vocea României 2025 – finala de pe ProTV a fost câștigată de Alessia Pop, antrenor Tudor Chirilă – cea mai audiată emisiune de TV din România # HotNews.ro
Românii sunt printre cei mai mari consumatori de TV din Europa și, cu toate scăderile din ultimii ani, câteva show-uri continuă să adune milioane de telespectatori, inclusiv din segmente tinere. Cel mai audiat dintre acestea…
19 decembrie 2025
23:30
Ministrul Miruță își cere scuze pentru expresia „ca țiganul cu cortul”: „Mulțumesc că mă trageți de mânecă atunci când greșesc!” # HotNews.ro
Ministrul Economiei Radu Miruță (USR) și-a cerut scuze, printr-o postare pe Facebook, pentru folosirea expresiei „nu mă mut ca țiganul cu cortul” într-o intervenție televizată. Scuzele survin după ce ministrul a fost criticat dur de…
23:20
Informațiile serviciilor americane de spionaj descriu o cu totul altă imagine despre obiectivele reale de război ale lui Putin decât ce susține public Trump # HotNews.ro
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să revendice părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic, au declarat șase surse familiarizate cu…
23:00
România a depus a patra cerere de plată prin PNRR. Suma pe care guvernul de la București speră să o primească de la Bruxelles # HotNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, vineri seară, că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2,62 miliarde de euro. Ea conţine 62 de ţinte…
22:50
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia # HotNews.ro
Livrările de arme către Ucraina nu s-au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistenţă de Securitate…
22:40
Echipa CFR Cluj a învins vineri seară, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, în etapa cu numărul 21 din SuperLiga. Pe o ceaţă densă, clujenii au deschis scorul la Botoşani, în minutul 5, prin…
22:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în timp ce marina militară americană continuă să atace în apropierea acestei ţări ambarcaţiuni despre care susţine că transportă droguri…
22:00
O imagine care înfăţişează puterea tăcută a unei fete în vârstă de 10 ani din Afganistan absorbită de un manual şcolar a câştigat competiţia Fotografia Anului 2025, organizată de UNICEF, informează agenția germană DPA, citată…
21:50
Petrecere de Crăciun controversată în armata germană. Anchetă după ce a fost cântat imnul Germaniei în varianta din perioada nazistă # HotNews.ro
Ministerul german al Apărării a deschis o investigaţie după ce la o petrecere de Crăciun a armatei germane a fost cântată prima strofă din piesa în care se regăseşte imnul naţional al Germaniei, respectiv strofa…
21:20
Noul ambasador al SUA în România a fost confirmat în funcție de către Senatul american. Mesajul ambasadei de la București # HotNews.ro
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA în România, a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului american, informează News.ro. „Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea…
21:00
Cele mai frumoase opt târguri de Crăciun din Europa. Au fost votate de oamenii care le-au vizitat # HotNews.ro
Nouă târguri de Crăciun din toată Europa sunt cotate de site-ul Falstaff ca fiind cele mai frumoase de anul acesta, după ce iubitorii de turism le-au trecut pragurile. Potrivit site-ului Falstaff, platformă vizitată de peste…
21:00
Un avion Boeing a eliberat tone de kerosen peste opt localități belgiene înainte de o aterizare de urgenţă # HotNews.ro
Un avion Boeing 747 a efectuat o evacuare de urgenţă a kerosenului deasupra a opt comune din Liège, după ce a avut o problemă cu trenul de aterizare în timpul zborului. Un miros neobişnuit a…
20:50
Oana Țoiu anunță când va avea loc întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan. Temele care se vor afla pe agenda discuțiilor # HotNews.ro
Ministrul Oana Ţoiu, a declarat vineri, la Antena 3, că întâlnirea preşedintelui României, Nicuşor Dan cu preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc în prima parte a anului 2026, ea arătând că se lucrează pe…
20:40
Recorder, despre interviul șefei CAB la Realitatea TV: „Mișcare simbolică, apare în prime-time la televiziunea unui codamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care ea o conduce” # HotNews.ro
Jurnaliștii de la Recorder au comentat vineri seară „mișcarea simbolică” făcută în urmă cu o zi de președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, care a acordat un interviu postului de televiziune Realitatea Plus.…
