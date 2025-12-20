Antifrauda ANAF a controlat o firmă din Giurgiu și a descoperit„abateri grave”. Sute de mii de euro încasări nefiscalizate
HotNews.ro, 20 decembrie 2025 17:20
Antifrauda ANAF a descoperit, în urma unui control la o firmă din județul Giurgiu, încasări nefiscalizate de peste 2,56 milioane de lei (circa 500.000 EUR), aferente perioadei iulie-august 2025.
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
17:50
Avertisment de la Berlin pentru producătorii auto europeni. „Dificultățile lor vor fi mai mari” # HotNews.ro
După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai ţării să nu fie prea dependenţi de motoare pe combustie,…
Acum 30 minute
17:30
Ce pățesc evreii din întreaga lume în ultimii doi ani. Opinia unor editorialiști de la The Free Press # HotNews.ro
Din Franța în Australia de la New York la Amsterdam, atacurile împotriva evreilor au devenit parte a unei campanii deliberate pentru a-i face să evite întâlnirile cu alți membrii ai comunității. Astfel, evreii sunt nevoiți…
Acum o oră
17:20
Antifrauda ANAF a controlat o firmă din Giurgiu și a descoperit„abateri grave”. Sute de mii de euro încasări nefiscalizate # HotNews.ro
Antifrauda ANAF a descoperit, în urma unui control la o firmă din județul Giurgiu, încasări nefiscalizate de peste 2,56 milioane de lei (circa 500.000 EUR), aferente perioadei iulie-august 2025.
17:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că nu Vladimir Putin este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina, după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi…
17:00
Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a SuperLigii de fotbal, informează News.ro. Echipa din Slobozia a condus cu 3-0, prin golurile…
Acum 2 ore
16:40
Primarul Ciucu spune câți bani speră să aducă la bugetul local noua taxă turistică pentru Capitală. „Orice leuţ contează” # HotNews.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă…
16:20
Furt de veselă în palatul prezidențial al lui Macron. Un angajat de la Élysée este principalul suspect # HotNews.ro
Angajatul însărcinat cu argintăria palatului prezidențial din Franța și alte două persoane urmează să fie judecate pentru furt de porțelanuri și alte tipuri de veselă, informează Reuters. Palatul Élysée a raportat dispariția unor piese de…
16:10
VIDEO INTERVIU „Ascultătorii radioului public din România, care au dat drumul la radio luni, la ora 9, după alegerile pentru București, nu au aflat cine este noul primar al orașului: Am chemat echipa și am întrebat: de ce?” – noul director Robert Schwartz # HotNews.ro
„Există în instituțiile publice din România acest „Să trăiți!”, care pe mine mă deranjează”, spune Robert Schwartz, noul director al Radio România. 65% din bugetul anual se duce pe salariile celor 1800 de angajați ai…
16:00
Managerul Spitalului Judeţean Buzău, unde directorul medical Ştefania Szabo a decedat în camera de gardă: Avem în continuare situaţii cu 6-7 gărzi efectuate de către un medic. Două luni le petrece în spital # HotNews.ro
Sorin Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a explicat pentru agenția News.ro care este situaţia unităţii sanitare din punctul de vedere al numărului de medici de pe secţii şi al celor care efctuează gărzi.…
Acum 4 ore
15:30
Datoriile uriașe preluate de către noul primar Ciprian Ciucu. „Este o mică minune că Nicușor Dan a ținut primăria pe linia de plutire” # HotNews.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au. Mare parte a acestor datorii e formată din debitele acumulate de…
15:00
Anunțul Romsilva: Populația poate cumpăra online lemne de foc de la noi / Prețurile pentru un metru cub # HotNews.ro
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de achiziţie, potrivit informaţiilor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva și…
15:00
Demers al societății civile pentru a-i cere lui Bolojan modificarea legilor justiției. „E la kilometrul 0 al Capitalei” # HotNews.ro
Un banner enorm, cu imaginea premierului Ilie Bolojan și mesajul „Modificați legile justiției”, se vede în aceste zile pe fațada magazinului Cocor din București. Bannere similare se regăsesc și în alte puncte cheie ale Capitalei.…
14:40
Piața de Flori “George Coșbuc”, colțul de București care nu doarme niciodată și unde e mereu ud pe jos # HotNews.ro
Dacă ajungi foarte devreme pe Bulevardul George Coșbuc, vei prinde, cel mai probabil, minunatele ore de aproape stranie liniște din București, momentul de dinainte ca orașul să se freamăte. Apoi, apar primele tramvaie care taie…
14:20
Victorie de 139 de miliarde de dolari pentru Musk: Curtea Supremă din Delaware a răsturnat decizia privind pachetul salarial de la Tesla pentru 2018 # HotNews.ro
Pachetul salarial al lui Elon Musk pentru 2018 de la Tesla, care valora la acel moment 56 de miliarde de dolari, a fost restabilit vineri de Curtea Supremă din Delaware, la aproape doi ani după…
Acum 6 ore
13:40
Nicușor Dan: Am primit sute de pagini relevante despre problemele din justiție / Cum se vor desfășura discuțiile de luni cu magistrații care l-au contactat # HotNews.ro
Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a primit de la magistrați ”sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție”. „Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de…
13:40
Tudor Chirilă, antrenorul record de la Vocea României. De opt ori câștigător cu echipa sa # HotNews.ro
Marea finală Vocea României, sezonul 13, a avut loc vineri seară, iar câștigătoarea este Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă. Este pentru a opta oară când Tudor Chirilă reușește să câștige competiția cu echipa…
13:30
O taxă de 10 lei pentru „eliberare documente care atestă ora naşterii” se cere la Spitalul Judeţan „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Tariful vine după ce medicii au primit în ultima perioadă tot mai…
13:00
Avertisment către angajații Google cu vize americane: Nu plecați din SUA că nu se știe când puteți reveni # HotNews.ro
Google și-a sfătuit angajați cu vize americane să evite să plece din SUA în călătorii internaționale din cauza întârzierilor la ambasade, potrivit unui e-mail intern, citat de Business Insider și Reuters. E-mailul, trimis joi de…
12:30
În decembrie 2025 se încheie, în sfârșit, anul 2024. Dar continuă minciunile despre comunism și continuă propaganda împotriva României democratice. Tinerii din România sunt expuși masiv pe TikTok la postări prin care se răspândesc nostalgii…
12:20
Recomandările medicilor pentru mesele de sărbători: Există ceva mai important decât renunțarea la anumite mâncăruri # HotNews.ro
Deși este o perioadă în care mesele sunt mai bogate, putem savura preparatele tradiționale fără a ne confrunta cu disconfort sau excese, făcând câteva alegeri inteligente, spune Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) într-o…
12:10
Câte interacțiuni sunt suficiente pentru a-ți crea cel mai bun profil psihologic. Explicațiile unui expert în război cognitiv privind mecanismele manipulării # HotNews.ro
Polarizarea societății, lipsa dialogului și tendința de a-i devaloriza pe ceilalți sunt vulnerabilități care pot fi exploatate în războiul cognitiv, avertizează colonelul în rezervă și psihologul Ciprian Pripoae-Șerbănescu într-un interviu la Europa Liberă. Ofițerul în…
Acum 8 ore
11:50
Guvernul a format grupul de lucru pentru modificarea legilor justiției. Ce atribuţii are și cine face parte # HotNews.ro
Grupul de lucru care urmează să propună modificări legislative în domeniul justiției, anunțat de premierul Ilie Bolojan, a fost constituit oficial printr-o decizie publicată vineri în Monitorul Oficial. Inițiativa a apărut în urma dezvăluirilor făcute…
11:40
Negocierile privind Ucraina: Emisarul lui Putin a anunțat că a plecat spre Miami și a postat un emoji special # HotNews.ro
Emisarul rus pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunțat sâmbătă că merge în Statele Unite la Miami, unde a început o serie de discuții pentru a oprirea războiului din Ucraina, transmite France Press. „În drum…
11:10
Șapte elefanți, uciși într-un accident de tren în India. Mecanicul a spus că turma s-a repezit spre locomotivă # HotNews.ro
Șapte elefanți au fost uciși și unul rănit când un tren cu destinația Delhi a intrat în coliziune cu o turmă de pachiderme în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineața, a anunțat șeful poliției districtuale VV Rakesh…
10:40
Câți români s-au uitat la Alessia Pop, câștigătoarea finalei Vocea României 2025 / Emisiunea surpriză de pe ProTV, care a învins-o și e preferată de tineri # HotNews.ro
Vocea României 2025 a avut o audiență maximă de 1,4 milioane de telespectatori în toată țara. Tot vineri pe ProTV, o nouă emisiune de divertisment s-a plasat foarte aproape la maxim, a învins-o ca medie…
10:40
Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că România intră într-o nouă etapă demografică: mai puțini oameni, mai în vârstă, distribuiți tot mai inegal pe teritoriul țării. În ultimii 10 ani (2025-2015), sunt județe…
10:40
Parlamentarii lituanieni au votat pentru a permite unei pisici să aibă un cuvânt de spus în privința posibilității de demitere a șefei radioteleviziunii naționale, relatează Politico. Situația neobișnuită a apărut în timp ce Parlamentul unicameral al…
10:30
Ucraina a spus că dronele sale au lovit o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică și o navă militară de patrulare rusească a FSB în apropierea unei platforme, anunțul venind în contextul intensificării atacurilor Kievului…
10:10
SuperLiga: Echipa care a făcut până acum 100 de schimbări, maximul permis de regulament # HotNews.ro
Meciul FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia din SuperLiga se joacă sâmbătă de la ora 14.30, precizează lpf.ro, care notează că echipa gazdă a făcut toate schimbările în toate meciurile jucate până acum în acest…
10:00
SuperLiga: Tensiuni în vestiarul unei echipe, jucătorii cer conducerii să dea afară antrenorul # HotNews.ro
La Unirea Slobozia au început să apară tensiunile, după ce echipa a intrat într-o criză de rezultate, scrie Prima Sport. Parcursul sportiv a provocat o ruptură evidentă între vestiar şi staff-ul tehnic, iar relaţia cu…
Acum 12 ore
09:50
VIDEO Incident rar în industria aeriană: Un pilot a refuzat să decoleze pentru că nu a fost plătit de cinci luni / Ce le-a spus pasagerilor din avion # HotNews.ro
Autoritatea mexicană pentru aviație civilă a deschis o anchetă vineri după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a protesta pentru a ajuns la cinci luni de salarii neplătite, așa cum le-a…
09:40
Goana după resurse naturale: Japonia își stabilește proiecte de afaceri de 19 miliarde de dolari în Asia Centrală # HotNews.ro
Japonia a anunțat sâmbătă un obiectiv pe cinci ani pentru proiecte de afaceri în valoare totală de 19 miliarde de dolari în Asia Centrală, în contextul în care Tokyo concurează pentru influență în regiunea bogată…
09:20
Dosarele Epstein: Un document relatează cum i-a fost prezentată lui Trump o fată de 14 ani / „Era prea tânără pentru a înțelege de ce” # HotNews.ro
Printre referirile la Donald Trump din documentele publicate vineri se numără una dintr-un proces intentat în 2020 împotriva moștenitorilor lui Epstein de o femeie care a susținut că a fost recrutată de Jeffrey Epstein și…
09:20
Economia României, văzută prin bani: cine are surplus, cine trăiește pe datorie și de ce contează asta # HotNews.ro
La prima vedere, conturile naționale financiare par un document tehnic, destinat economiștilor. În realitate, ele spun o poveste mult mai simplă și mai importantă: cine economisește în România, cine se împrumută, cine finanțează pe cine…
09:00
O extensie gratuită pentru browserul Chrome, folosită de milioane de oameni, interceptează conversațiile oamenilor cu chatbot-uri AI, precum ChatGPT, fără ca utilizatorii să știe. Datele colectate sunt vândute în scopuri de marketing. O investigație recentă…
08:40
Turul cozonacilor artizanali din București. Idei de Crăciun pentru cei care caută alternative la produsele de supermarket # HotNews.ro
În fiecare lună decembrie, pe unele străzi ale Bucureștiului începe să miroasă a cozonac delicios, făcut cu unt, portocale, cacao și așa mai departe. Majoritatea brutăriilor artizanale care se respectă încep pregătirile pentru frământatul lent…
08:20
Lifturi în blocurile cu 3-4 etaje. Program național, începând cu 100 de blocuri, împărțite în fiecare județ – proiect # HotNews.ro
Este un program gândit să fie aplicat la nivel național. Vizează blocurile cu 3 sau 4 etaje construite înainte de 1990. Blocurile cu 3-4 etaje, inclusiv cele din capitală, nu dispun de lifturi. Unele astfel…
08:10
Fermierii români reuniți în Forumul APPR au participat la protestele de la Bruxelles și îi cer președintelui Nicușor Dan să nu mai susțină Acordul UE-Mercosur # HotNews.ro
Fermierii români reuniți în Forumul APPR au participat la protestele de la Bruxelles și îi cer președintelui Nicușor Dan să nu mai susțină proiectul de Acord UE-Mercosur, criticat de o parte dintre producătorii europeni agricoli…
08:00
A început publicare Dosarelor Epstein: Puține referiri la Trump, apare mult numele unui fost președinte american # HotNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri mii de documente, masiv cenzurate, referitoare la fostul om de afaceri și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, cu câteva mențiuni la Donald Trump, dar în care apare…
07:40
SUA au lansat un atac masiv împotriva ISIS în Siria, după uciderea unor militari americani / Anunțul făcut de Trump # HotNews.ro
Armata americană anunță că a desfăşurat vineri un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la uciderea a trei cetățeni americani, doi dintre ei militari, într-un atac armat produs în deșertul…
07:30
Motivele care îi determină pe tineri să abandoneze studiile și veștile bune pentru România # HotNews.ro
Un nou raport la nivelul Uniunii Europene arată că alegerile inițiale greșite pentru studii sunt principalul motiv al abandonului studiilor, mult mai mult decât constrângerile financiare, care sunt adesea considerate factorul principal. Conform datelor Eurostat,…
07:10
Weekend trending în București, 20-21 decembrie: concerte de Crăciun, nostalgii, muzică clasică la circ, spectacol la lumina lumânării și Avatar pe marile ecrane # HotNews.ro
Weekendul de dinainte de Crăciun vine peste București cu o densitate de evenimente care spune multe despre orașul acesta înainte de sărbători: e un amestec de concerte clasice de sezon, formule alternative de spectacol și…
07:00
Este reprodus până la saturație pe tot felul de obiecte, de la căni la umbrele. Cu toate acestea, puterea magnetică a „The Kiss/ Sărutul” de Gustav Klimt rămâne intactă. Capodoperă a Muzeului Belvedere din Viena,…
07:00
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi # HotNews.ro
În cea de-a doua parte a seriei dedicate familiei de romi căldărari din Corcova, jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț – Teleleu.eu continuă povestea lui Geo. Plecat dintr-unul dintre cele mai sărace județe ale țării,…
Acum 24 ore
01:10
Bombardament cu rachete balistice asupra portului Odesa. „Unul dintre cele mai mari” atacuri de la începutul războiului # HotNews.ro
Un atac al forțelor ruse cu rachete balistice, efectuat vineri seara târziu, asupra infrastructurii portuare din jurul orașului ucrainean Odesa, de la Marea Neagră, a ucis șapte persoane și a rănit alți 15 oameni, au…
01:00
Taxă pe una din cele mai importante atracţii turistice din Roma. Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie # HotNews.ro
Turiştii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a…
00:10
Vocea României 2025 și-a desemnat marele câștigător, în finala de vineri seară, de pe ProTv. Marea câștigătoare a sezonului 13 Vocea României este Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă. Sezonul 13 al emisiunii Vocea…
00:00
Clubul Fermierilor cere președintelui Dan să respingă acordul comercial dintre UE și Mercosur: „Riscă să pună în pericol securitatea alimentară” # HotNews.ro
Clubul Fermierilor Români avertizează, vineri seară, că acordul comercial UE–Mercosur, în forma sa actuală, riscă să afecteze grav agricultura românească. Organizaţia a cerut Administraţiei Prezidenţiale respingerea acordului, considerând că acesta poate genera riscuri semnificative pentru…
00:00
Câștigător finala Vocea României 2025 – finala de pe ProTV a fost câștigată de Alessia Pop, antrenor Tudor Chirilă – cea mai audiată emisiune de TV din România # HotNews.ro
Românii sunt printre cei mai mari consumatori de TV din Europa și, cu toate scăderile din ultimii ani, câteva show-uri continuă să adune milioane de telespectatori, inclusiv din segmente tinere. Cel mai audiat dintre acestea…
19 decembrie 2025
23:30
Ministrul Miruță își cere scuze pentru expresia „ca țiganul cu cortul”: „Mulțumesc că mă trageți de mânecă atunci când greșesc!” # HotNews.ro
Ministrul Economiei Radu Miruță (USR) și-a cerut scuze, printr-o postare pe Facebook, pentru folosirea expresiei „nu mă mut ca țiganul cu cortul” într-o intervenție televizată. Scuzele survin după ce ministrul a fost criticat dur de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.