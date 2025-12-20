Care a fost, de fapt, prima iubire a lui Bogdan de la Ploiești. Cântărețul a făcut lumină

18:30

Cel mai recent sezon de la Mireasa a început sub soarele Mediteranei, iar concurenții au pășit timizi către un nou capitol din viața lor, într-o atmosferă de vis, prinși în peisajele cinematografice pe care Grecia le oferă. Aceștia și-au clădit, pas cu pas, poveștile de iubire, clipele frumoase s-au împletit cu provocările, emoțiile, lacrimile și zâmbetele. Câțiva au reușit să își cunoască sufletul pereche, iar finala emisiunii le-a oferit telespectatorilor nunți rupte din povești. În același timp, au fost desemnați câștigătorii, căci un singur cuplu a reușit să cucerească fanii.