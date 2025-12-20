Un medic dezvăluie secretul pentru mesele de sărbători / ”Fără restricții drastice, dacă sunt cantități moderate / ”Porțiile mai mici și mâncatul lent permit organismului să se adapteze mai ușor”
G4Media, 20 decembrie 2025 15:40
Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu mese mai bogate, însă există un secret care odată pus în aplicare, pot fi savurate preparatele tradiționale fără a exista disconfort, relatează Mediafax. Mesele de sărbători obișnuiesc să fie mai diversificate, iar unii oameni se pot confrunta cu disconfort dacă aceștia consumă mâncăruri mai bogate. Dr. Andreea Ștefănescu, […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
15:50
Meghan Markle și prințul Harry pregătesc un documentar despre Prințesa Diana pentru Netflix # G4Media
Meghan Markle și prințul Harry ar lucra la un nou documentar pentru Netflix dedicat Prințesei Diana, un proiect considerat de surse din industrie drept o tentativă de a revitaliza interesul publicului, după ce mai multe producții recente ale cuplului au avut performanțe sub așteptări, scrie Sky News. Potrivit informațiilor apărute în presă, filmul ar urma […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
15:40
Un medic dezvăluie secretul pentru mesele de sărbători / ”Fără restricții drastice, dacă sunt cantități moderate / ”Porțiile mai mici și mâncatul lent permit organismului să se adapteze mai ușor” # G4Media
Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu mese mai bogate, însă există un secret care odată pus în aplicare, pot fi savurate preparatele tradiționale fără a exista disconfort, relatează Mediafax. Mesele de sărbători obișnuiesc să fie mai diversificate, iar unii oameni se pot confrunta cu disconfort dacă aceștia consumă mâncăruri mai bogate. Dr. Andreea Ștefănescu, […] © G4Media.ro.
15:40
Breșă găsită în regulamentul motoarelor de F1 în 2026? Ce avantaj au descoperit Mercedes și Red Bull # G4Media
Mercedes și, posibil, Red Bull Powertrains ar fi găsit o metodă de a crește raportul de compresie a motorului V6 atunci când acesta este fierbinte, în timp ce verificările Federației Internaționale de Automobilism (FIA) sunt făcute la temperatură ambientală, ceea ce ar putea reprezenta o breșă în noul regulament al motoarelor de Formula 1 din […] © G4Media.ro.
15:40
Ministrul german de Finanţe avertizează producătorii auto: „Viitorul mobilităţii este electric” / Producătorii europeni ar trebui să-i ajungă din urmă pe cei chinezi, susține el # G4Media
După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai ţării să nu fie prea dependenţi de motoare pe combustie, transmite Agerpres, care preia DPA. Producătorii auto germani nu ar trebui să interpreteze greşit propunerea. Dacă firmele cred că în […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:30
Un atac armat a avut loc sâmbătă într-un oraș din Franța. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost împușcat de polițiști. Incidentul s-a produs pe o stradă aglomerată, anunță Mediafax. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost ucis de poliție în centrul orașului Ajaccio din Corsica. Agresorul este un bărbat în vârstă de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:20
VIDEO Militarii NATO din Sibiu, ”colind politic” în catedrală: ”Tot în frig şi-n foame, tot cu mâini întinse, pe la porţi străine ce ne stau închise…” / Reacția comandamentului # G4Media
Colindul ”Vin colindătorii”, pe versuri de Tudor Gheorghe, a fost cântat de militari ai Corului Regimentului 46 Sprijin, ce ține de Comandamentul NATO de la Sibiu, la începutul acestei săptămâni, la Catedrala Mitropolitană, relatează Turnul Sfatului. ”Am murit degeaba, ce-ați făcut din țară / Tot în frig și-n foame, tot cu mâini întinse /Pe la […] © G4Media.ro.
15:00
Trafic blocat pe DN 11 Brașov – Târgu Secuiesc, după un accident în lanț în care au fost implicate șapte mașini # G4Media
Traficul rutier este complet întrerupt pe DN 11 Brașov-Târgu Secuiesc, în județul Covasna, după un accident în lanț în care au fost implicate șapte autoturisme. Două persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, transmite MEDIAFAX. Accidentul a avut loc pe DN 11, la kilometrul 44+300 de metri, în zona localității Dalnic, potrivit Centrului Infotrafic din […] © G4Media.ro.
15:00
Pentru mulți oameni, expresia „consum excesiv de alcool” evocă petreceri studențești și shot-uri în serie. În realitate însă, trei pahare de vin și un cocktail fierbinte la masa de Thanksgiving pot intra în aceeași categorie. Autoritățile federale din domeniul sănătății definesc consumul excesiv drept patru sau mai multe băuturi la o singură ocazie pentru femei […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:50
Copiii corului Allegretto, dar şi micuţii Grădiniţei CONIL au fost primiţi la Cotroceni, unde au interpretat colinde şi cântece de Crăciun. Aceştia au fost primiţi de Mirabela Grădinaru, partenera de viaţa a preşedintelui Nicuşor Dan, dar şi de consilieri prezidenţiali, transmite Agerpres. ”Copiii corului Allegretto de la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti au avut onoarea […] © G4Media.ro.
14:40
O nouă variantă a virusului gripal ridică semne de întrebare în rândul specialiștilor, care avertizează că sezonul gripal din acest an ar putea fi mai dificil decât de obicei. Virusul gripei se modifică permanent, însă de această dată schimbările sunt mai ample decât cele anticipate. Cercetătorii se pregătesc pentru un sezon intens, alimentat de apariția […] © G4Media.ro.
14:30
Serialul Emily in Paris poate că s-a mutat recent la Roma, însă impactul său asupra Parisului rămâne vizibil. O distincție oficială prestigioasă și lansarea unei noi cărți confirmă faptul că producția Netflix a lăsat o amprentă stilistică puternică asupra Orașului Luminilor, scrie The New York Times. Când Emily Cooper, personajul principal interpretat de Lily Collins, […] © G4Media.ro.
14:30
VIDEO Cum arăta Timișoara la prânz, în 20 decembrie 1989: orașul liber de comunism, dar în pragul unui masacru # G4Media
La 20 decembrie 1989, la prânz, Timișoara trăia unul dintre cele mai tensionate și decisive momente din istoria sa. Zeci de mii de oameni au ieșit în centrul orașului, fără a conștientiza pe deplin pericolul uriaș care îi pândea. Orașul avea să se declare primul oraș liber de comunism din România, însă autoritățile pregăteau, în […] © G4Media.ro.
14:20
Banner uriaș pe magazinul Cocor din Capitală cu poza premierului Bolojan și mesajul „Modificați legile justiției” # G4Media
Comunitatea Declic a anunțat, sâmbătă, un banner uriaș pe magazinul Cocor din Capitală cu poza premierului Bolojan și mesajul „Modificați legile justiției”. Petiția pentru modificarea legilor justiției a depășit 200.000 de semnături. Context: Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea grupului de lucru pentru analiza legislației din justiție, pe care l-a anunțat după izbucnirea scandalului din justiție, […] © G4Media.ro.
14:10
Peste 50 de tone de petarde și artificii au fost confiscate de polițiști, la nivel național, în pragul sărbătorilor de iarnă, în cadrul acțiunii „PIROTEHNIC”, una dintre cele mai ample operațiuni de combatere a comerțului ilegal cu materiale pirotehnice din ultimii ani, transmite MEDIAFAX. Aproape 53 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de […] © G4Media.ro.
14:10
În fiecare an, povestea se repetă. Listele se lungesc, zilele se scurtează, iar Crăciunul ajunge mai repede decât ne-am dori. Între agende pline, trafic, cozi și termene-limită, mulți ajung să caute cadouri cu doar câteva zile înainte de sărbători. Cu toate acestea, un cadou cumpărat pe ultima sută de metri nu trebuie să arate ca […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:30
Nicușor Dan: O sinteză a problemelor din justiție semnalate de magistrați, prezentată duminică / Conferință de presă la finalul zilei de luni, pentru a prezenta concluziile discuțiilor cu magistrații # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că va prezenta concluziile discuțiilor cu magistrații, la finalul zilei de luni, într-o conferință de presă. O sinteză a problemelor semnalate de magistrați va fi publicată duminică. Șeful statului a precizat că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție, pe care […] © G4Media.ro.
13:20
Rusia anunță că a doborât 27 de drone trimise de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă # G4Media
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 de drone ucrainene care intenţionau să atace obiective de pe teritoriul Rusiei, a informat sâmbătă Ministerul rus Apărării, transmite EFE preluată de Agerpres. Cea mai mare parte a atacurilor a afectat regiunile Belgorod (10) şi Voronej (10), ambele situate la graniţă […] © G4Media.ro.
12:50
Regula supermodelului Miranda Kerr, care nu permite purtarea parfumului în locuința sa, ridică o întrebare incomodă despre mirosuri, putere și ceea ce înseamnă astăzi un stil de viață „curat”. Mirosul plăcut de pământ umed după ploaie, aroma intensă a unui foc de tabără sau senzația familiară a cremei de protecție solară într-o zi toridă, potrivit […] © G4Media.ro.
12:40
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar cumpărăturile pentru masa de Crăciun sunt și ele pe ultima sută de metri. Marile lanțuri de magazine au anunțat ce program de funcționare vor avea în următoarea perioadă, care include închideri în zilele de sărbătoare sau orare reduse în altele, transmite MEDIAFAX. Program Kaufland Crăciun 2025 În […] © G4Media.ro.
12:40
De ce am plecat din sală de la „Cravata galbenă” înainte să se termine / Filmul despre Celibidache, fenomen cultural sau kitsch înduiășător? # G4Media
Opinie O toropeală plăcută îmi face pleoapele să se închidă, involuntar. Or fi de vină şi scaunul confortabil de cinema, şi întunericul din sala plină, şi liniştea deferentă a publicului, întreruptă doar de câte un ronţăit de popcorn. Mă uit cam de 30 de minute la „Cravata galbenă”, iar somnul mă loveşte cotropitor şi câştigă […] © G4Media.ro.
12:40
Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul cu K.O. în runda a șasea: „A durat puțin mai mult decât mă așteptam” # G4Media
Fostul campion mondial la categoria grea Anthony Joshua i-a servit o doză de realitate lui Jake Paul, cu un knockout dur în runda a șasea, vineri, la Miami, care l-a lăsat pe starul rețelelor sociale, devenit boxer, cu o suspiciune de fractură de mandibulă, transmite Reuters. Paul a reușit să evite loviturile britanicului, clar favorit, […] © G4Media.ro.
12:40
VIDEO EXCLUSIV | Temperaturile scăzute afectează și animalele de companie. Cât trebuie să stea cățeii afară și când e prea frig pentru plimbare: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Sezonul de iarnă a debutat cu temperaturi extrem de scăzute, cu mult mai mici decât ar fi normal în această perioadă. Pe lângă frig, organismele resimt schimbarea și mai puternic, din cauza răcirii bruște a vremii. Nu doar oamenii sunt afectați de aceste modificări, ci și animalele. La temperaturi sub 5 grade Celsius, plimbările, reduse Atunci […] © G4Media.ro.
12:30
Raport: Bolile cardiovasculare cauzează peste jumătate din totalul deceselor din România / Aproape 2,4 milioane de români trăiesc cu o boală cardiovasculară # G4Media
Raportul privind Starea de sănătate, publicat recent de Comisia Europeană arată că peste jumătate din totalul deceselor înregistrate în România sunt cauzate de boli cardiovasculare. Bolile cardiovasculare (inclusiv cardiopatia ischemică și accidentul vascular cerebral) au rămas principala cauză de mortalitate în România în 2022, reprezentând 56% din totalul deceselor. Cancerul a fost a doua cauză principală de […] © G4Media.ro.
12:10
Specialiștii încă dezbat dacă „dependența de iubire” descrie corect atașamentul romantic distructiv # G4Media
Conceptul de „dependență de iubire” continuă să divizeze specialiștii, în contextul în care tot mai multe persoane descriu relații romantice marcate de obsesie, pierderea limitelor și comportamente autodistructive, scrie The Guardian. Scriitoarea Elizabeth Gilbert abordează acest subiect în memoriul său All the Way to the River, publicat în septembrie, unde povestește despre relația intensă și […] © G4Media.ro.
12:10
Mohammed Salah și-a cerut scuze vestiarului lui Liverpool după declarațiile acide adresate clubului și antrenorului # G4Media
Mijlocașul Curtis Jones a dezvăluit pentru Sky Sports că Mohammed Salah, aflat într-o perioadă tensionată cu Liverpool, și-a cerut scuze vestiarului după declarațiile acide făcute la adresa clubului și a antrenorului Arne Slot. Mo este liber să facă alegerile lui. Poate spune ce gândește”, a spus inițial Jones, înainte de a adăuga: „Și-a cerut scuze […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:40
Alegerea cadoului potrivit poate părea complicată, însă este posibil să fie oferit un dar cu semnificație, care să aducă bucurie celor dragi și să nu ajungă rapid la gunoi. Pentru mulți oameni, oferirea cadourilor devine o sursă de stres, mai ales în perioada sărbătorilor, când presiunea comercială asociază generozitatea cu consumul excesiv. Potrivit Emmei Seppälä, […] © G4Media.ro.
11:30
Impozitul auto din 2026: RAR explică unde este trecută norma Euro pe cartea mașinii, în funcție de tipul de CIV # G4Media
Începând cu anul 2026, calculul impozitului auto va include și norma de depoluare a vehiculului, motiv pentru care Registrul Auto Român a venit cu precizări privind modul în care această informație poate fi identificată pe Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Reprezentanții RAR subliniază că pe piață se află încă în circulație mai multe tipuri […] © G4Media.ro.
11:20
Diana Buzoianu: Cum arată munca reală în Ministerul Mediului / După raportul Corpului de control din octombrie la Apele Române, în noiembrie au fost făcute mai multe controale la balastiere decât în toată prima jumătate a anului # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a publicat, sâmbătă, o staticită potrivit căreia, după raportul Corpului de control din octombrie la Apele Române, în noiembrie au fost făcute mai multe controale la balastiere decât în toată prima jumătate a anului. „Amenzi aplicate? Cam la fel de multe amenzi într-o singură lună cât au fost date în tot […] © G4Media.ro.
11:20
Crăciunul din acest an ar putea fi cel mai „verde” din istoria Marii Britanii, spun operatorii din energie # G4Media
Crăciunul din 2025 are șanse să fie cel mai puțin poluant de până acum în Regatul Unit, potrivit operatorului național al sistemului energetic, care estimează un nivel record de energie cu emisii scăzute de carbon în ziua de 25 decembrie, scrie The Guardian. Dacă vremea va rămâne blândă și vântoasă până la finalul lunii decembrie, […] © G4Media.ro.
11:20
Curtea Supremă din Delaware reinstaurează pachetul uriaș de compensație al lui Elon Musk acordat de Tesla # G4Media
Curtea Supremă din statul american Delaware a decis vineri să reinstaureze controversatul pachet de compensație al lui Elon Musk, în valoare inițială de 56 de miliarde de dolari, acordat de Tesla în anul 2018, transmite MEDIAFAX. Hotărârea unanimă anulează decizia Curții de Cancelarie din Delaware, care anul trecut a invalidat acordul de remunerare, considerându-l incorect […] © G4Media.ro.
11:00
Ucraina anunță că a lovit o platformă petrolieră rusă şi o navă de patrulare în Marea Caspică # G4Media
Ucraina a anunţat că dronele sale au lovit o platformă de foraj rusă aparţinând Lukoil în Marea Caspică şi o navă de patrulare militară din apropierea unei platforme, pe măsură ce Kievul îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere a Moscovei, informează sâmbătă Reuters potrivit Agerpres. Atacul, despre care Statul Major al Ucrainei a spus că […] © G4Media.ro.
10:50
Contrar promisiunilor Kremlinului, sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri a președintelui Vladimir Putin nu este niciodată un moment în care rușii să poată împărtăși ceea ce au pe suflet. În realitate, lucrurile stau exact invers: evenimentul îi oferă lui Putin o platformă pentru a transmite ceea ce este important pentru el, se arată într-o analiză realizată […] © G4Media.ro.
10:50
În universul sărbătorilor de iarnă, Secret Santa rămâne unul dintre puținele ritualuri care păstrează farmecul surprizei. Departe de cadourile opulente și de presiunea performanței, acest schimb aparent modest devine, de fapt, un exercițiu de gust, intuiție și atenție la detalii, valori esențiale într-o cultură a luxului discret. Obiecte de zi cu zi, ridicate la rang […] © G4Media.ro.
10:40
Cristi Chivu, după semifinala de Supercupa Italiei pierdută la penalty în fața Bolognei: „Este ceva ce nu poți antrena” # G4Media
Cristi Chivu a oferit primele reacții după ce echipa sa, Inter Milano, s-a văzut eliminată din Supercupa Italiei de Bologna la capătul loviturilor de departajare, spunând ca acele momente ale jocului nu sunt un aspect pe care îl poate antrena. Marcus Thuram a deschis scorul rapid pentru „Nerazzurri” în minutul 2, dar Bologna a egalat […] © G4Media.ro.
10:30
Trump numeşte un şef al marinei la conducerea Comandamentului pentru America Latină şi Centrală # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a numit în funcţia de comandant al forţelor armate pentru America Latină un general de marină şi forţe speciale în locul unui amiral care, potrivit presei, a criticat atacurile împotriva presupuşilor traficanţi de droguri în largul Venezuelei, transmite sâmbătă AFP, preluată de Agerpres. Într-un comunicat publicat vineri pe site-ul Pentagonului, ministrul […] © G4Media.ro.
10:20
Stan Wawrinka a anunțat vineri seară că 2026 va fi ultimul său sezon în tenis. Câștigătorul a trei titluri de Mare Șlem în ATP a dat de veste pe rețelele sale de socializare. „Orice carte are un sfârșit. Este timpul să scriu ultimul capitol din cariera mea de jucător profesionist de tenis. 2026 va fi […] © G4Media.ro.
10:20
Cu toții iubim cadourile și suntem de acord că gestul contează, nu conținutul acestuia. Dar care este limita atunci când vine vorba de cadouri „inspirate”? Șosete, o cană sau… săpun, ce consideră europenii ca fiind cel mai nepotrivit cadou de Secret Santa? Echipele ENTR din multiple țări europene au lansat un quiz pentru a afla, iar răspunsurile […] © G4Media.ro.
10:20
Ce înseamnă cu adevărat un consum responsabil de alcool? Răspunsul nutriționistului / 3 propuneri de băuturi non-alcoolice pentru masa de Crăciun # G4Media
Alcoolul este adesea asociat cu relaxarea, socializarea și momentele festive. Un pahar de vin sau un toast la masă pot face parte din bucuria Sărbătorilor. Problema nu este alcoolul în sine, ci cantitatea, frecvența și contextul în care este consumat. © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:40
BREAKING Grupul de lucru pentru legile justiției anunțat de Ilie Bolojan a fost constituit oficial / Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei premierului / Decizia de înființare nu prevede niciun termen pentru modificarea legislației # G4Media
Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea grupul de lucru pentru analiza legislației din justiție, pe care l-a anunțat după izbucnirea scandalului din justiție, a fost publicată în Monitorul Oficial. Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, așa cum a fost denumit oficial, este condus de reprezentantul Cancelariei premierului, iar din acesta fac parte […] © G4Media.ro.
09:20
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava solicită deliberativului județean să aprobe, în ședința de marți, 23 decembrie, introducerea unui tarif de 100 de lei „pentru eliberare document ce atestă ora nașterii”, scrie Monitorul de Suceava. Noul tarif este prevăzut la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie” și, potrivit propunerii spitalului, […] © G4Media.ro.
08:40
Veniturile din pensii în Europa. Care sunt țările care oferă cele mai mari pensii și unde se situează România în acest clasament? # G4Media
Pensiile reprezintă principala sursă de venit pentru persoanele în vârstă din Europa. Aproximativ două treimi din veniturile acestora în UE provin din transferuri publice, în principal pensii și prestații sociale de stat. În ciuda acestui fapt, persoanele peste 65 de ani primesc doar aproximativ 86% din venitul mediu al populației totale din 28 de țări europene. Potrivit […] © G4Media.ro.
08:20
Delegația română S&D: Sănătatea femeilor nu mai poate fi amânată. Europarlamentarul Gabriela Firea cere garanții ferme la nivel european # G4Media
Sănătatea femeilor este un drept fundamental, nu o promisiune politică. Acesta este mesajul ferm al delegației române din grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European în această sesiune parlamentară. Prin vocea europarlamentarei Gabriela Firea, delegația română din grupul S&D susține o serie de măsuri legislative care să faciliteze accesul femeilor la servicii medicale […] © G4Media.ro.
08:20
Un tribunal francez a respins cererea guvernului de a suspenda platforma online Shein, considerând măsura „disproporționată”. Cu toate acestea, platforma trebuie să implementeze o verificare fiabilă a vârstei înainte de a relua vânzarea produselor pentru adulți, transmite Euronews. Un tribunal din Paris a respins cererea guvernului francez de a suspenda platforma chineză de vânzare online […] © G4Media.ro.
08:20
Banca Națională identifică drept vulnerabilitate structurală a economiei faptul că sistemul educațional nu ține pasul cu piața muncii – doar 75% dintre proaspeții absolvenți se angajează # G4Media
România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale proaspeților absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea dintre sistemul de educație și cerințele pieței muncii, arată cel mai recent Raport asupra stabilității financiare al Băncii Naționale a României, publicat în decembrie 2025, scrie Edupedu.ro. Potrivit BNR, „rata […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
07:40
Un milion de lire sterline confiscate de la frații Tate vor fi folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, în Marea Britanie # G4Media
Poliția britanică a anunțat că peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare din Devon ale controversatului influencer Andrew Tate și ale fratelui său Tristan vor fi folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, transmite BBC. Anunțul urmează unei hotărâri judecătorești din decembrie 2024, care a constatat că frații Tate nu au […] © G4Media.ro.
07:40
Raport al serviciilor americane: Putin vrea să cucerească toată Ucraina și părți din Europa (surse) # G4Media
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic. Informația a fost comunicată de către șase surse familiarizate cu situația, pentru agenția Reuters preluată de MEDIAFAX. Cel mai recent dintre rapoarte datează de la sfârșitul […] © G4Media.ro.
07:10
Cod galben de ceață în București și 11 județe / Vizibilitate redusă pe mai multe autostrăzi și drumuri județene # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceață pentru București și 11 județe, valabilă până la ora 9.00. Vizibilitatea este redusă pe alocuri sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura București, A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea, carosabilul fiind uscat, iar valorile de trafic reduse, a transmis și Centrul Infotrafic al […] © G4Media.ro.
07:00
Departamentul de Justiţie al SUA a început vineri să publice sute de mii de documente legate de scandalul Epstein, după luni de tergiversări ale preşedintelui american Donald Trump în această chestiune, scrie AFP preluată de Agerpres. Aceste documente, provenite din ancheta efectuată de autorităţile americane asupra influentului finanţator şi agresor sexual newyorkez, decedat în 2019, […] © G4Media.ro.
07:00
Atac rusesc în Odesa. Șapte morți și 15 răniți în urma loviturilor asupra infrastructurii portuare # G4Media
Un atac rusesc asupra Odesei a avut loc vineri seară târziu, când forțele armate ale Federației Ruse au lovit infrastructura portuară din regiunea Odesa cu rachete balistice, potrivit autorităților ucrainene. În urma atacului, șapte persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, conform unor rapoarte preliminare transmise de oficialii locali, anunță Reuters preluată de […] © G4Media.ro.
06:20
Cum faci cei mai buni biscuiți cu unt în formă de brăduți/ Desertul fraged care aduce magia Crăciunului în fiecare casă # G4Media
În fiecare an, magia Crăciunului începe din bucătărie, acolo unde mirosul de unt, vanilie și mirodenii umple casa de căldură. Brăduții fragezi cu unt sunt genul acela de răsfăț simplu, dar plin de farmec, care aduce împreună întreaga familie. Cu o textură moale, aromă fină de vanilie și un strop de verde oferit de pudra de […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.