Hansi Flick, indignat după ce Raphinha nu a prins FIFA’s Best XI: „Este o glumă, chiar e o glumă”
G4Media, 20 decembrie 2025 17:20
Hansi Flick n-a ezitat să-și arate indignarea față de premiile FIFA, mai exact de secțiunea FIFA’s Best XI, după ce Raphinha nu s-a regăsit în echipa publicată de forul internațional. Tehnicianul german s-a arătat nemulțumit că jucătorul brazilian nu este inclus în cel mai bun prim 11 al sezonului și a declarat că acest FIFA’s […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
17:50
Moment colectiv de reculegere și solidaritate la Memorialul Renașterii / ”Proiectul nu își dorește să fie un spectacol, ci o invitație la normalitate și comunitate – fără scene, fără concerte, fără gesturi grandioase” # G4Media
Un eveniment comemorativ va fi găzduit sâmbătă, în zona Memorialului Renașterii. Zona este reamenajată cu bănci, jardiniere cu arbuști și o instalație simbolică de lumânări LED, pentru a crea un mediu propice liniștii și contemplației. Sâmbătă, până la ora 21:00 va fi prezentat un montaj audio imersiv cu sunetele Revoluției. Momentul culminant al evenimentului va […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:40
Căsuțe pentru pisici vandalizate de copii, la câteva ore de la instalare: Dispensere blocate și vase umplute cu pământ, în Sectorul 1 (FOTO) # G4Media
Un proiect gândit să ofere protecție și un minim de confort pisicilor comunitare din Sectorul 1 a fost afectat la doar câteva ore după instalare. Inițiativa „Miau Casă în Sectorul 1”, lansată de Protecția Animalelor Sector 1, a debutat în Parcul Nicolae Iorga, acolo unde au fost amplasate primele căsuțe pentru pisici. Zona nu a fost aleasă […] © G4Media.ro.
17:30
Apare ”indicele de reparabilitate” pe etichetele produselor electrice și electrocasnice / Cumpărătorul să știe din start dacă un aparat poate fi reparat ușor sau nu # G4Media
Produsele electrice și electrocasnice din magazine ar putea avea o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să știe din start dacă un aparat poate fi reparat ușor sau nu, notează Mediafax. „Indicele de reparabilitate le oferă consumatorilor produse mai durabile și ușor de întreținut, le oferă producătorilor oportunitatea de a se diferenția […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:20
Hansi Flick, indignat după ce Raphinha nu a prins FIFA’s Best XI: „Este o glumă, chiar e o glumă” # G4Media
Hansi Flick n-a ezitat să-și arate indignarea față de premiile FIFA, mai exact de secțiunea FIFA’s Best XI, după ce Raphinha nu s-a regăsit în echipa publicată de forul internațional. Tehnicianul german s-a arătat nemulțumit că jucătorul brazilian nu este inclus în cel mai bun prim 11 al sezonului și a declarat că acest FIFA’s […] © G4Media.ro.
17:10
Cum erau urmăriți de securitate diplomații străini care ajungeau în Sibiu: ”A încălcat în mod premeditat regulile de circulație, verifica dacă nu este urmărit / Întrebări despre Tokes # G4Media
Întrebau de preotul Tokes, de situația alimentelor și satelor din județ și știau că sunt urmăriți. Cu două luni înainte de Revoluția din 1989, un grup de diplomați au vizitat Sibiul, iar rapoartele Securității prezintă în detaliu cum erau aceștia urmăriți și verificați, scrie Turnul Sfatului. În aproape fiecare grup de persoane cu care aveau […] © G4Media.ro.
17:00
Consumul de alcool de sărbători: mănâncă înainte de a bea, bea apă între pahare, nu te baza pe ideea că vinul este mai sănătos / Medic: „Nu avem o pastilă pentru trezire” # G4Media
Băutul ocazional în exces, mai ales de sărbători, poate avea riscuri pentru sănătate, în special pe termen scurt, chiar dacă nu se întâmplă des, anunță Mediafax. În perioada sărbătorilor, mulți oameni ajung să bea mai mult alcool decât în restul anului. Deși expresia „consum excesiv de alcool” trimite adesea la excese evidente, chiar și câteva […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:50
Zelenski despre alegerile din Ucraina: Nu Putin decide / Liderul rus a spus că ar putea înceta focul în ziua votului # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că nu omologul său rus, Vladimir Putin, este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina, după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care vor avea loc […] © G4Media.ro.
16:40
Magazinul online al Romsilva vinde lemn de foc / ”Sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii” / Prețul e de aproximativ 300 lei pe metru cub, fără TVA # G4Media
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de achiziţie, potrivit informaţiilor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, transmite Agerpres. „Anul acesta am reuşit, în premieră să creăm un magazin online pe care sper să-l utilizeze de acum cât […] © G4Media.ro.
16:40
O nouă actualizare pentru ChatGPT: Acum poți modifica cât de „drăguț” este asistentul AI, și altele # G4Media
OpenAI îți va oferi acum posibilitatea de a regla cât de „cald” și entuziast este ChatGPT. Un update care începe să fie lansat de vineri îți permite să alegi dacă vrei „mai mult” sau „mai puțin” din aceste trăsături de personalitate, sau să rămâi la setarea implicită. Există și opțiuni prin care poți ajusta cât […] © G4Media.ro.
16:40
Crăciunul este, în esență, o sărbătoare creștină care marchează nașterea lui Iisus Hristos. Cu toate acestea, forma în care este celebrat astăzi diferă radical de originile sale. Puțini știu că primii creștini nu marcau anual nașterea lui Iisus sau că figura lui Moș Crăciun își are rădăcinile în viața unui episcop creștin din secolul al […] © G4Media.ro.
16:20
Un proiect de lege ar putea introduce o nouă etichetă pe electrocasnice, care să arate cât de ușor pot fi reparate – proiect USR # G4Media
Produsele electrice și electrocasnice comercializate în România ar putea avea, pe lângă eticheta energetică, o etichetă standardizată care să indice clar cât de ușor pot fi reparate. O inițiativă legislativă depusă de parlamentari ai USR, propune introducerea unui „indice de reparabilitate„, conceput după modelul etichetei energetice, astfel încât informația să fie ușor de identificat, comparat […] © G4Media.ro.
16:20
Rânduiala colindatului în satul transilvănean / ”Era ruşine pentru gazdă să nu primească colindători” / ”Goaga aduna toate darurile primite” # G4Media
Suntem aproape siguri că aţi prins cel puţin un concert de colinde în ultimele săptămâni. Aţi auzit de toate, de la colinde pentru fete mari şi până la colinde pentru gospodari; de la colinde despre naşterea Domnului şi până la colinde despre vânătoare, relatează Agenția de presă Rador care citează Radio Cluj. Diversitatea aceasta nu […] © G4Media.ro.
16:20
O nou dronă descoperită în Turcia / Luni, forțele de apărare turcești au doborât o dronă „scăpată de sub control” # G4Media
O dronă a fost descoperită lângă un oraș din nord-vestul Turciei. Este a doua dronă descoperită în ultimele 24 de ore. La începutul săptămânii, turcii au doborât o dronă rusească scăpată de sub control, relatează Mediafax. O altă dronă prăbușită a fost găsită în nord-vestul Turciei. Este o dronă de origine și proveniență necunoscute care […] © G4Media.ro.
16:10
Șapte elefanți au murit după ce au fost loviți de un tren de mare viteză în India / În total, circa 100 de elefanți se aflau pe șine # G4Media
Șapte elefanți asiatici sălbatici au murit, iar un pui a fost rănit, după ce un tren de pasageri a lovit o turmă care traversa calea ferată în statul Assam, din nord-estul Indiei. Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață, într-o zonă împădurită, relatează Mediafax. Potrivit autorităților locale, trenul Rajdhani Express, care se deplasa spre New Delhi […] © G4Media.ro.
16:10
Autoritățile chineze din domeniul securității naționale încurajează forțele de ordine din întreaga țară să acorde prioritate unei rase locale de câini de serviciu, în detrimentul raselor occidentale consacrate precum ciobănescul german, Rottweilerul, Malinoisul belgian sau Springer Spanielul. Inițiativa se înscrie în strategia mai amplă a Beijingului de consolidare a autonomiei tehnologice și operaționale, scrie Reuters. […] © G4Media.ro.
16:10
Neplătit de cinci luni, un pilot de avion mexican a refuzat să decoleze / Echipajul a fost înlocuit # G4Media
Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis vineri o anchetă după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri ţinuţi la sol, informează sâmbătă Agerpres, care preia AFP. „Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea […] © G4Media.ro.
16:00
Prima conferință de presă a lui Ciprian Ciucu ca primar general: „Subvențiile ne mănâncă bugetul. Avem două găuri majore care ne duc în pragul famlimentului” / „Nu îmi este frică de cuvântul insolvență” / Anunță reforme structurale în 2026 # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, în prima sa conferință de presă, că structura actuală a bugetului Municipiului București împinge orașul spre un risc real de faliment, în lipsa unor reforme structurale care să fie aplicate cel târziu din 2026. El a vorbit despre două „găuri majore” în buget – transportul public […] © G4Media.ro.
16:00
Antisemiții de azi urmează o cale care în trecut a condus spre Mișcarea legionară și Ion Antonescu și s-a sfârșit cu un dezastru (OPINIE) # G4Media
A doua zi după adoptarea definitivă de către Camera Deputaților a propunerii legislative inițiate e deputatul Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), Silviu Vexler, privind înăsprirea pedepselor prevăzute de Ordonanța de Urgență 31/2002, care incriminează printre altele negarea Holocaustului, apologia criminalilor de război condamnați și propaganda legionară, un grup de simpatizanți ai fostului candidat la […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:50
Meghan Markle și prințul Harry pregătesc un documentar despre Prințesa Diana pentru Netflix # G4Media
Meghan Markle și prințul Harry ar lucra la un nou documentar pentru Netflix dedicat Prințesei Diana, un proiect considerat de surse din industrie drept o tentativă de a revitaliza interesul publicului, după ce mai multe producții recente ale cuplului au avut performanțe sub așteptări, scrie Sky News. Potrivit informațiilor apărute în presă, filmul ar urma […] © G4Media.ro.
15:40
Un medic dezvăluie secretul pentru mesele de sărbători / ”Fără restricții drastice, dacă sunt cantități moderate / ”Porțiile mai mici și mâncatul lent permit organismului să se adapteze mai ușor” # G4Media
Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu mese mai bogate, însă există un secret care odată pus în aplicare, pot fi savurate preparatele tradiționale fără a exista disconfort, relatează Mediafax. Mesele de sărbători obișnuiesc să fie mai diversificate, iar unii oameni se pot confrunta cu disconfort dacă aceștia consumă mâncăruri mai bogate. Dr. Andreea Ștefănescu, […] © G4Media.ro.
15:40
Breșă găsită în regulamentul motoarelor de F1 în 2026? Ce avantaj au descoperit Mercedes și Red Bull # G4Media
Mercedes și, posibil, Red Bull Powertrains ar fi găsit o metodă de a crește raportul de compresie a motorului V6 atunci când acesta este fierbinte, în timp ce verificările Federației Internaționale de Automobilism (FIA) sunt făcute la temperatură ambientală, ceea ce ar putea reprezenta o breșă în noul regulament al motoarelor de Formula 1 din […] © G4Media.ro.
15:40
Ministrul german de Finanţe avertizează producătorii auto: „Viitorul mobilităţii este electric” / Producătorii europeni ar trebui să-i ajungă din urmă pe cei chinezi, susține el # G4Media
După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai ţării să nu fie prea dependenţi de motoare pe combustie, transmite Agerpres, care preia DPA. Producătorii auto germani nu ar trebui să interpreteze greşit propunerea. Dacă firmele cred că în […] © G4Media.ro.
15:30
Un atac armat a avut loc sâmbătă într-un oraș din Franța. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost împușcat de polițiști. Incidentul s-a produs pe o stradă aglomerată, anunță Mediafax. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost ucis de poliție în centrul orașului Ajaccio din Corsica. Agresorul este un bărbat în vârstă de […] © G4Media.ro.
15:20
VIDEO Militarii NATO din Sibiu, ”colind politic” în catedrală: ”Tot în frig şi-n foame, tot cu mâini întinse, pe la porţi străine ce ne stau închise…” / Reacția comandamentului # G4Media
Colindul ”Vin colindătorii”, pe versuri de Tudor Gheorghe, a fost cântat de militari ai Corului Regimentului 46 Sprijin, ce ține de Comandamentul NATO de la Sibiu, la începutul acestei săptămâni, la Catedrala Mitropolitană, relatează Turnul Sfatului. ”Am murit degeaba, ce-ați făcut din țară / Tot în frig și-n foame, tot cu mâini întinse /Pe la […] © G4Media.ro.
15:00
Trafic blocat pe DN 11 Brașov – Târgu Secuiesc, după un accident în lanț în care au fost implicate șapte mașini # G4Media
Traficul rutier este complet întrerupt pe DN 11 Brașov-Târgu Secuiesc, în județul Covasna, după un accident în lanț în care au fost implicate șapte autoturisme. Două persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, transmite MEDIAFAX. Accidentul a avut loc pe DN 11, la kilometrul 44+300 de metri, în zona localității Dalnic, potrivit Centrului Infotrafic din […] © G4Media.ro.
15:00
Pentru mulți oameni, expresia „consum excesiv de alcool” evocă petreceri studențești și shot-uri în serie. În realitate însă, trei pahare de vin și un cocktail fierbinte la masa de Thanksgiving pot intra în aceeași categorie. Autoritățile federale din domeniul sănătății definesc consumul excesiv drept patru sau mai multe băuturi la o singură ocazie pentru femei […] © G4Media.ro.
14:50
Copiii corului Allegretto, dar şi micuţii Grădiniţei CONIL au fost primiţi la Cotroceni, unde au interpretat colinde şi cântece de Crăciun. Aceştia au fost primiţi de Mirabela Grădinaru, partenera de viaţa a preşedintelui Nicuşor Dan, dar şi de consilieri prezidenţiali, transmite Agerpres. ”Copiii corului Allegretto de la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti au avut onoarea […] © G4Media.ro.
14:40
O nouă variantă a virusului gripal ridică semne de întrebare în rândul specialiștilor, care avertizează că sezonul gripal din acest an ar putea fi mai dificil decât de obicei. Virusul gripei se modifică permanent, însă de această dată schimbările sunt mai ample decât cele anticipate. Cercetătorii se pregătesc pentru un sezon intens, alimentat de apariția […] © G4Media.ro.
14:30
Serialul Emily in Paris poate că s-a mutat recent la Roma, însă impactul său asupra Parisului rămâne vizibil. O distincție oficială prestigioasă și lansarea unei noi cărți confirmă faptul că producția Netflix a lăsat o amprentă stilistică puternică asupra Orașului Luminilor, scrie The New York Times. Când Emily Cooper, personajul principal interpretat de Lily Collins, […] © G4Media.ro.
14:30
VIDEO Cum arăta Timișoara la prânz, în 20 decembrie 1989: orașul liber de comunism, dar în pragul unui masacru # G4Media
La 20 decembrie 1989, la prânz, Timișoara trăia unul dintre cele mai tensionate și decisive momente din istoria sa. Zeci de mii de oameni au ieșit în centrul orașului, fără a conștientiza pe deplin pericolul uriaș care îi pândea. Orașul avea să se declare primul oraș liber de comunism din România, însă autoritățile pregăteau, în […] © G4Media.ro.
14:20
Banner uriaș pe magazinul Cocor din Capitală cu poza premierului Bolojan și mesajul „Modificați legile justiției” # G4Media
Comunitatea Declic a anunțat, sâmbătă, un banner uriaș pe magazinul Cocor din Capitală cu poza premierului Bolojan și mesajul „Modificați legile justiției”. Petiția pentru modificarea legilor justiției a depășit 200.000 de semnături. Context: Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea grupului de lucru pentru analiza legislației din justiție, pe care l-a anunțat după izbucnirea scandalului din justiție, […] © G4Media.ro.
14:10
Peste 50 de tone de petarde și artificii au fost confiscate de polițiști, la nivel național, în pragul sărbătorilor de iarnă, în cadrul acțiunii „PIROTEHNIC”, una dintre cele mai ample operațiuni de combatere a comerțului ilegal cu materiale pirotehnice din ultimii ani, transmite MEDIAFAX. Aproape 53 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de […] © G4Media.ro.
14:10
În fiecare an, povestea se repetă. Listele se lungesc, zilele se scurtează, iar Crăciunul ajunge mai repede decât ne-am dori. Între agende pline, trafic, cozi și termene-limită, mulți ajung să caute cadouri cu doar câteva zile înainte de sărbători. Cu toate acestea, un cadou cumpărat pe ultima sută de metri nu trebuie să arate ca […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:30
Nicușor Dan: O sinteză a problemelor din justiție semnalate de magistrați, prezentată duminică / Conferință de presă la finalul zilei de luni, pentru a prezenta concluziile discuțiilor cu magistrații # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că va prezenta concluziile discuțiilor cu magistrații, la finalul zilei de luni, într-o conferință de presă. O sinteză a problemelor semnalate de magistrați va fi publicată duminică. Șeful statului a precizat că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție, pe care […] © G4Media.ro.
13:20
Rusia anunță că a doborât 27 de drone trimise de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă # G4Media
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 de drone ucrainene care intenţionau să atace obiective de pe teritoriul Rusiei, a informat sâmbătă Ministerul rus Apărării, transmite EFE preluată de Agerpres. Cea mai mare parte a atacurilor a afectat regiunile Belgorod (10) şi Voronej (10), ambele situate la graniţă […] © G4Media.ro.
12:50
Regula supermodelului Miranda Kerr, care nu permite purtarea parfumului în locuința sa, ridică o întrebare incomodă despre mirosuri, putere și ceea ce înseamnă astăzi un stil de viață „curat”. Mirosul plăcut de pământ umed după ploaie, aroma intensă a unui foc de tabără sau senzația familiară a cremei de protecție solară într-o zi toridă, potrivit […] © G4Media.ro.
12:40
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar cumpărăturile pentru masa de Crăciun sunt și ele pe ultima sută de metri. Marile lanțuri de magazine au anunțat ce program de funcționare vor avea în următoarea perioadă, care include închideri în zilele de sărbătoare sau orare reduse în altele, transmite MEDIAFAX. Program Kaufland Crăciun 2025 În […] © G4Media.ro.
12:40
De ce am plecat din sală de la „Cravata galbenă” înainte să se termine / Filmul despre Celibidache, fenomen cultural sau kitsch înduiășător? # G4Media
Opinie O toropeală plăcută îmi face pleoapele să se închidă, involuntar. Or fi de vină şi scaunul confortabil de cinema, şi întunericul din sala plină, şi liniştea deferentă a publicului, întreruptă doar de câte un ronţăit de popcorn. Mă uit cam de 30 de minute la „Cravata galbenă”, iar somnul mă loveşte cotropitor şi câştigă […] © G4Media.ro.
12:40
Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul cu K.O. în runda a șasea: „A durat puțin mai mult decât mă așteptam” # G4Media
Fostul campion mondial la categoria grea Anthony Joshua i-a servit o doză de realitate lui Jake Paul, cu un knockout dur în runda a șasea, vineri, la Miami, care l-a lăsat pe starul rețelelor sociale, devenit boxer, cu o suspiciune de fractură de mandibulă, transmite Reuters. Paul a reușit să evite loviturile britanicului, clar favorit, […] © G4Media.ro.
12:40
VIDEO EXCLUSIV | Temperaturile scăzute afectează și animalele de companie. Cât trebuie să stea cățeii afară și când e prea frig pentru plimbare: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Sezonul de iarnă a debutat cu temperaturi extrem de scăzute, cu mult mai mici decât ar fi normal în această perioadă. Pe lângă frig, organismele resimt schimbarea și mai puternic, din cauza răcirii bruște a vremii. Nu doar oamenii sunt afectați de aceste modificări, ci și animalele. La temperaturi sub 5 grade Celsius, plimbările, reduse Atunci […] © G4Media.ro.
12:30
Raport: Bolile cardiovasculare cauzează peste jumătate din totalul deceselor din România / Aproape 2,4 milioane de români trăiesc cu o boală cardiovasculară # G4Media
Raportul privind Starea de sănătate, publicat recent de Comisia Europeană arată că peste jumătate din totalul deceselor înregistrate în România sunt cauzate de boli cardiovasculare. Bolile cardiovasculare (inclusiv cardiopatia ischemică și accidentul vascular cerebral) au rămas principala cauză de mortalitate în România în 2022, reprezentând 56% din totalul deceselor. Cancerul a fost a doua cauză principală de […] © G4Media.ro.
12:10
Specialiștii încă dezbat dacă „dependența de iubire” descrie corect atașamentul romantic distructiv # G4Media
Conceptul de „dependență de iubire” continuă să divizeze specialiștii, în contextul în care tot mai multe persoane descriu relații romantice marcate de obsesie, pierderea limitelor și comportamente autodistructive, scrie The Guardian. Scriitoarea Elizabeth Gilbert abordează acest subiect în memoriul său All the Way to the River, publicat în septembrie, unde povestește despre relația intensă și […] © G4Media.ro.
12:10
Mohammed Salah și-a cerut scuze vestiarului lui Liverpool după declarațiile acide adresate clubului și antrenorului # G4Media
Mijlocașul Curtis Jones a dezvăluit pentru Sky Sports că Mohammed Salah, aflat într-o perioadă tensionată cu Liverpool, și-a cerut scuze vestiarului după declarațiile acide făcute la adresa clubului și a antrenorului Arne Slot. Mo este liber să facă alegerile lui. Poate spune ce gândește”, a spus inițial Jones, înainte de a adăuga: „Și-a cerut scuze […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
11:40
Alegerea cadoului potrivit poate părea complicată, însă este posibil să fie oferit un dar cu semnificație, care să aducă bucurie celor dragi și să nu ajungă rapid la gunoi. Pentru mulți oameni, oferirea cadourilor devine o sursă de stres, mai ales în perioada sărbătorilor, când presiunea comercială asociază generozitatea cu consumul excesiv. Potrivit Emmei Seppälä, […] © G4Media.ro.
11:30
Impozitul auto din 2026: RAR explică unde este trecută norma Euro pe cartea mașinii, în funcție de tipul de CIV # G4Media
Începând cu anul 2026, calculul impozitului auto va include și norma de depoluare a vehiculului, motiv pentru care Registrul Auto Român a venit cu precizări privind modul în care această informație poate fi identificată pe Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Reprezentanții RAR subliniază că pe piață se află încă în circulație mai multe tipuri […] © G4Media.ro.
11:20
Diana Buzoianu: Cum arată munca reală în Ministerul Mediului / După raportul Corpului de control din octombrie la Apele Române, în noiembrie au fost făcute mai multe controale la balastiere decât în toată prima jumătate a anului # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a publicat, sâmbătă, o staticită potrivit căreia, după raportul Corpului de control din octombrie la Apele Române, în noiembrie au fost făcute mai multe controale la balastiere decât în toată prima jumătate a anului. „Amenzi aplicate? Cam la fel de multe amenzi într-o singură lună cât au fost date în tot […] © G4Media.ro.
11:20
Crăciunul din acest an ar putea fi cel mai „verde” din istoria Marii Britanii, spun operatorii din energie # G4Media
Crăciunul din 2025 are șanse să fie cel mai puțin poluant de până acum în Regatul Unit, potrivit operatorului național al sistemului energetic, care estimează un nivel record de energie cu emisii scăzute de carbon în ziua de 25 decembrie, scrie The Guardian. Dacă vremea va rămâne blândă și vântoasă până la finalul lunii decembrie, […] © G4Media.ro.
11:20
Curtea Supremă din Delaware reinstaurează pachetul uriaș de compensație al lui Elon Musk acordat de Tesla # G4Media
Curtea Supremă din statul american Delaware a decis vineri să reinstaureze controversatul pachet de compensație al lui Elon Musk, în valoare inițială de 56 de miliarde de dolari, acordat de Tesla în anul 2018, transmite MEDIAFAX. Hotărârea unanimă anulează decizia Curții de Cancelarie din Delaware, care anul trecut a invalidat acordul de remunerare, considerându-l incorect […] © G4Media.ro.
11:00
Ucraina anunță că a lovit o platformă petrolieră rusă şi o navă de patrulare în Marea Caspică # G4Media
Ucraina a anunţat că dronele sale au lovit o platformă de foraj rusă aparţinând Lukoil în Marea Caspică şi o navă de patrulare militară din apropierea unei platforme, pe măsură ce Kievul îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere a Moscovei, informează sâmbătă Reuters potrivit Agerpres. Atacul, despre care Statul Major al Ucrainei a spus că […] © G4Media.ro.
10:50
Contrar promisiunilor Kremlinului, sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri a președintelui Vladimir Putin nu este niciodată un moment în care rușii să poată împărtăși ceea ce au pe suflet. În realitate, lucrurile stau exact invers: evenimentul îi oferă lui Putin o platformă pentru a transmite ceea ce este important pentru el, se arată într-o analiză realizată […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.