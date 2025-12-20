Am protejat copiii și nepoții de provocările acestei lumi
MainNews.ro, 20 decembrie 2025 15:40
Acordul UE prevede un împrumut de 90 miliarde euro pentru Ucraina, destinat nevoilor financiare urgente. Viktor Orbán, premierul Ungariei, a refuzat participarea, susținând că acest împrumut ar putea prelungi războiul, punând o povară financiară asupra generațiilor viitoare. Descoperiți detalii despre această decizie și implicațiile ei. Acordul de la summitul UE prevede un împrumut de 90 … Articolul Am protejat copiii și nepoții de provocările acestei lumi apare prima dată în Main News.
Acum 5 minute
15:50
Scăderea serviciilor pentru populație în România indică o contracție a consumului discreționar, afectând economia și PIB-ul. Analiza Institutului Național de Statistică arată o reducere generalizată a cheltuielilor, semn că gospodăriile devin mai prudente. Impactul se extinde asupra afacerilor și locurilor de muncă. Serviciile de piață prestate populației au scăzut cu 1,9% față de luna precedentă … Articolul Impactul scăderii serviciilor pentru populație: de ce contează atât de mult apare prima dată în Main News.
15:50
Uber Eats lansează livrarea de mâncare cu roboți în Marea Britanie, în orașele Leeds și Sheffield, în parteneriat cu Starship Technologies. Acești roboți pot face livrări rapide, sub 30 de minute, pe distanțe de până la două mile. Extinderea serviciului în Europa și SUA este planificată pentru următorii ani. Uber Eats va introduce roboți care … Articolul Uber Eats introduce livrarea de mâncare cu roboți în Marea Britanie apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
15:40
Nicușor Dan anunță consultări cu magistrații după documentarul Recorder „Justiție capturată”, evidențiind problemele din justiție. La finalul discuțiilor, vor fi prezentate concluziile, inclusiv o sinteză a materialelor primite. Totodată, se va asigura confidențialitatea participanților. Abonați-vă pentru cele mai recente informații! Nicușor Dan a primit sute de pagini de materiale despre problemele din justiție de la … Articolul Nicușor Dan: Magistrații au trimis sute de pagini despre justiție apare prima dată în Main News.
15:40
Acum o oră
15:10
Comitetul pentru revizuirea legislației din justiție a fost înființat, conform unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Acest organism consultativ, condus de un reprezentant al Cancelariei Prim-Ministrului, va analiza legislația și va propune măsuri pentru eficiența actului de justiție, implicând diverse autorități și organizații internaționale. Comitetul pentru revizuirea legislației din justiție a fost înființat și publicat … Articolul Comitetul pentru revizuirea legislației în Justiție, oficializat în Monitorul Oficial apare prima dată în Main News.
15:00
Ilie Dobre, cunoscut comentator radio și campion la ținerea respirației, a suferit un preinfarct și a fost operat de urgență. La 72 de ani, Dobre a montat două stenturi și se află în recuperare la Spitalul Militar. El deține recorduri mondiale pentru transmisiuni radio fără respirație, fiind un simbol al perseverentei în domeniul media. Ilie … Articolul Ilie Dobre, campion la ținerea respirației, internat după preinfarct apare prima dată în Main News.
15:00
Primăria Capitalei se confruntă cu datorii colosale de 8,5 miliarde de lei, afectând transportul public și termoficarea. Ciprian Ciucu avertizează despre riscul insolvenței și necesitatea unor reforme structurale. Fără intervenții, deficitul pe anul viitor se va adânci, punând în pericol bugetul municipal. Societatea de Transport București are datorii de 1,38 miliarde de lei către ANAF … Articolul Necesitatea urgentă de 8,5 miliarde pentru proiecte vitale apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
14:50
Valve va lansa o nouă consolă de gaming în 2026, promițând o experiență similară cu PC-ul. În Românie, un studiu recent arată că 68% din utilizatorii de internet, adică 7,9 milioane de gameri, se joacă lunar, majoritatea preferând PC-ul. The Game Awards 2025 se vor desfășura pe 11 decembrie, unde Clair Obscur: Expedition 33 concurează … Articolul Numărul gamerilor din România și cele mai populare platforme de jocuri apare prima dată în Main News.
14:40
Acord între liderii coaliției: creșterea salariului minim și impozitul pe cifra de afaceri # MainNews.ro
Liderii coaliției de guvernare au convenit asupra creșterii salariului minim la 4.325 lei din iulie 2026 și reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile mari. Reforma administrației publice a fost finalizată, iar subvențiile partidelor politice vor fi reduse cu 10%. Deciziile sunt cruciale pentru bugetul pe 2026. Coaliția de guvernare a decis creșterea salariului … Articolul Acord între liderii coaliției: creșterea salariului minim și impozitul pe cifra de afaceri apare prima dată în Main News.
14:40
Atacul recent cu rachete balistice rusești asupra regiunii Odesa a dus la moartea a cel puțin opt persoane și rănirea a 27. Victimele se aflau într-un autobuz, iar infrastructura portuară a fost sever avariată. Acest incident face parte dintr-o campanie continuă a Rusiei împotriva Ucrainei, vizând infrastructura critică. Atacul Rusiei asupra regiunii Odesa a ucis … Articolul Atac tragic: peste 8 morți și 27 răniți într-un incident violent apare prima dată în Main News.
14:40
Dacia a deschis comenzile pentru noul Logan facelift în România, disponibil din 19 decembrie 2025. Prețurile pornesc de la 14.950 euro pentru versiunea Essential și ajung la 18.550 euro pentru versiunile Journey. Noul model aduce îmbunătățiri de design și tehnologii avansate, fiind cel mai vândut model în 2025. Dacia Logan facelift a fost prezentat în … Articolul Dacia lansează comenzile pentru noul Logan: prețuri și detalii disponibile apare prima dată în Main News.
14:00
Accident mortal pe DN2G în Moinești: Tânără însărcinată și victimă a unui șofer inconștient # MainNews.ro
Tânără însărcinată a murit în urma unui accident tragic pe DN2G, în Moinești. Soțul ei, un tânăr de 25 de ani, a decedat ulterior la spital. Accidentul, provocat de un șofer care a intrat pe contrasens, subliniază importanța respectării regulilor de circulație. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei. Tânără însărcinată de 27 de ani a murit în … Articolul Accident mortal pe DN2G în Moinești: Tânără însărcinată și victimă a unui șofer inconștient apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
13:50
Claudiu Răducanu, fost golgheter al României, își reconstruiește viața după divorț. Acum activează în imobiliare, vânzând case în Craiova, și se bucură de o vacanță în Dubai alături de noua sa familie. Pe TikTok, împărtășește momente din viața sa prosperă, inclusiv ironii la adresa criticilor din trecut. Claudiu Răducanu, după divorț, își trăiește viața în … Articolul Claudiu Răducanu, după divorț, își reîncepe cariera în afaceri imobiliare apare prima dată în Main News.
13:40
Cât câștigă un parlamentar în România și ce înseamnă tăierea cu 10% a sumei forfetare. Fiecare parlamentar va pierde aproximativ 3.500 de lei lunar, dar va continua să primească peste 30.000 de lei. Salariul lunar brut este de 18.720 de lei, iar suma forfetară acoperă cheltuielile cabinetelor parlamentare. Află mai multe detalii! Parlamentarii din România … Articolul Cât câștigă un parlamentar român și impactul tăierii cu 10% a sumei forfetare apare prima dată în Main News.
13:40
Un pilot al companiei MagniCharters s-a încuiat în cabina unui avion pregătit pentru zborul către Cancún, după ce a fost informat că a fost concediat. Întreaga situație a dus la suspendarea zborului și evacuarea pasagerilor. Autoritățile investighează incidentul, iar pilotul riscă acuzații penale pentru tentativă de deturnare. Un pilot al companiei MagniCharters s-a blocat în … Articolul Pilot blocat în cabină înainte de decolare: Ce l-a supărat pe avionul cu pasageri apare prima dată în Main News.
13:40
Ucraina a anunțat că dronele sale au lovit o navă FSB și o platformă Lukoil în Marea Caspică, intensificând atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse. Acest atac, recunoscut oficial, vizează infrastructura care finanțează războiul și susține campania ucraineană împotriva Rusiei. Ucraina a atacat o platformă Lukoil și o navă FSB în Marea Caspică cu drone Atacul … Articolul Ucraina atacă nava FSB și platforma Lukoil în Marea Caspică apare prima dată în Main News.
13:40
Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) oferă Europei oportunitatea de a-și restabili competitivitatea digitală. Aceasta sprijină investițiile în tehnologii avansate, asigură reglementări armonizate și stimulează dezvoltarea unei infrastructuri digitale sustenabile și incluzive, esențială pentru creșterea economică. Legea Rețelelor Digitale oferă Europei oportunitatea de a-și redobândi competitivitatea digitală și de a stimula investițiile în inovație Europa … Articolul Legea Rețelelor Digitale: Viitorul digital al Europei explicat apare prima dată în Main News.
13:00
George Pușcaș, atacantul de 29 de ani, a fost exclus de la națională și consideră o revenire în Superliga României. Cu 11 goluri și 46 de selecții la echipa națională, Pușcaș cere 50.000 de euro lunar. El a fost afectat de scandalul Nordis, pierzând 1,2 milioane de euro. Dinamo își exprimă interesul pentru serviciile sale. … Articolul George Pușcaș: Excludere de la națională și pierderi financiare în Nordis apare prima dată în Main News.
13:00
Află cum să te bucuri de masa de Crăciun fără excese care pot afecta sănătatea! Medici subliniază importanța echilibrului în alimentație, recomandând alegerea conștientă a preparatelor tradiționale și respectarea pauzelor între mese. Evită risipa alimentară și planifică-ți mesele pentru o sărbătoare sănătoasă. Masa de Crăciun poate provoca probleme de sănătate din cauza combinației excesive de … Articolul Cea mai nefericită alegere: motive și consecințe în viața noastră apare prima dată în Main News.
12:40
Jucătorii Universității Craiova au petrecut pe ritmuri de manele la doar 24 de ore după eliminarea din Europa, înregistrând un eșec dramatic cu AEK Atena. Deși au condus cu 2-0, oltenii au încasat două goluri în prelungiri, pierzând astfel ocazia de a avansa în play-off-ul pentru „optimi”. Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa după … Articolul Fotbaliștii Craiovei se distrează pe manele după eliminarea din Europa apare prima dată în Main News.
12:40
Cătălin Pavel, arheolog și scriitor, discută despre importanța literaturii pentru copii și despre valorile pe care le promovează prin cărțile sale. El subliniază bucuria, apropierea de animale și încrederea în părinți imperfecți. Literatură ce îmbogățește imaginația copiilor, fără didacticism. Cătălin Pavel, arheolog și scriitor, discută despre importanța literaturii pentru copii în interviul acordat Libertatea Scrisul … Articolul Morală a bucuriei: apropierea de animale și încrederea în părinți iubitori apare prima dată în Main News.
12:40
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările prin punctul de frontieră Palanca, datorită riscurilor de securitate și continuării atacurilor cu drone în zonă. Ministerul Afacerilor Externe din Chișinău a emis o atenționare de … Articolul Atenționare de călătorie Chișinău: atacuri asupra podului de la granița cu Ucraina apare prima dată în Main News.
12:40
Marcel Ciolacu își va prelua oficial mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău vineri, la ora 12:00, după ce a câștigat alegerile locale parțiale cu 51,97% din voturi. La ceremonie va participa și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Detalii despre eveniment și rezultatele votului. Marcel Ciolacu va prelua oficial funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău … Articolul Marcel Ciolacu preia conducerea Consiliului Județean Buzău oficial apare prima dată în Main News.
12:40
Un șofer de TIR din Spania a provocat un accident grav pe autostrada din Palma de Mallorca după ce a fost prins cu o alcoolemie de 1,25 mg/l, de nouă ori peste limita legală. Camionul său a intrat în mediană, blocând circulația timp de ore întregi. Garda Civilă investighează incidentul și ia în considerare deschiderea … Articolul Șofer de TIR cu alcoolemie uriașă provoacă haos pe autostrada din Spania apare prima dată în Main News.
12:40
Românii pot retrage 500 de lei cash din magazinele sătești printr-un parteneriat PayPoint și Mastercard. Această opțiune, disponibilă în peste 14.000 de locații, simplifică accesul la numerar în comunități fără bancomate. Află detalii despre condiții și beneficii pentru clienți și comercianți. Românii pot retrage până la 500 de lei cash de la magazinele partener PayPoint, … Articolul Românii pot retrage 500 lei cash de la magazinele sătești, cu condiții apare prima dată în Main News.
12:40
Google a lansat SynthID, un nou detector de imagini deepfake, disponibil pentru toți utilizatorii. Acest instrument analizează imaginile pentru a identifica conținutul generat de AI, folosind filigrane invizibile. SynthID este un pas important în combaterea dezinformării și a creșterii conținutului fals online. Google a lansat SynthID, un instrument pentru identificarea imaginilor generate de AI SynthID … Articolul Gemini lansează SynthID, soluția pentru identificarea imaginilor deepfake apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
11:40
Jake Paul a fost învins de Anthony Joshua prin K.O. în runda a 6-a la gala de la Miami. Fostul campion la categoria grea a doborât adversarul de două ori în runda a 5-a și a finalizat meciul cu un croșeu devastator. Jake Paul a recunoscut dificultățile și promite să revină mai puternic în ring. … Articolul Jake Paul, youtuber și boxer, învins de Anthony Joshua în ring apare prima dată în Main News.
11:40
Medicii din spitalul unde a decedat Ștefania Szabo continuă să lucreze 6-7 gărzi pe lună, evidențiind criza de personal din sectoarele cheie. Neonatologia și cardiologia se confruntă cu lipsuri severe, în timp ce UPU se adaptează la volumul crescut de pacienți. Pierderea doctoriței a avut un impact semnificativ asupra spitalului. Medicii din spitalul unde a … Articolul Medicii din spitalul unde a decedat Ștefania Szabo continuă gărzi intense apare prima dată în Main News.
11:40
Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului, va depune jurământul săptămâna viitoare, conform prefectului Andrei Nistor. El a câștigat alegerile din 7 decembrie cu 36,16% din voturi, în fața contracandidaților de la AUR, PSD și USR. După jurământ, Ciucu își va prelua oficial atribuțiile. Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului, obținând 36,16% … Articolul Ciprian Ciucu, pregătit să depună jurământul ca primar general apare prima dată în Main News.
11:40
Discuții de pace pentru Ucraina între oficiali americani, ucraineni și ruși au loc la Miami, cu ocazia întâlnirii între consilierii de securitate națională din diverse țări. După declarațiile lui Putin, Kievul rămâne ferm, refuzând cedarea de teritorii. Progrese se fac, dar un acord depinde de voința ambelor părți implicate. Discuții de pace între oficiali americani, … Articolul Discuții de pace separate pentru Ucraina între oficialii americani, ucraineni și ruși apare prima dată în Main News.
11:40
România se confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populației, având deja mai mulți bunici decât nepoți. Scăderea natalității și emigrarea tinerilor generează dezechilibre demografice, afectând economia și sistemul de pensii. Află detalii despre această criză demografică și provocările viitoare. România are mai mulți bunici decât nepoți, cu un indice de îmbătrânire de 130 de persoane … Articolul România: mai mulți bunici decât nepoți, arată statisticile recente apare prima dată în Main News.
11:40
Ucraina a lansat un atac asupra platformei petroliere Lukoil din Marea Caspică, utilizând drone cu rază lungă de acțiune. Acest incident face parte dintr-o serie de atacuri împotriva infrastructurii energetice rusești, având ca scop perturbarea finanțării războiului. Autoritățile ucrainene consideră aceste acțiuni o lovitură legitimă. Ucraina a lovit o platformă Lukoil în Marea Caspică folosind … Articolul Ucraina atacă din nou infrastructura petrolieră rusă din Marea Caspică apare prima dată în Main News.
11:40
În 2025, Black Friday aduce reduceri semnificative pe Amazon și AliExpress, extinzând perioada de oferte pe aproape două săptămâni. Românii pot profita de prețuri reduse la gadgeturi, electrocasnice și produse de sezon. Află cum să navighezi printre capcane și taxe pentru a obține cele mai bune oferte. Black Friday 2025 în SUA se desfășoară pe … Articolul Black Friday 2025: Cum să profiti de reducerile Amazon și AliExpress în România apare prima dată în Main News.
10:40
O femeie a izbucnit în plâns în fața Parlamentului European în timp ce traducea povestea unui băiat ucrainean, Roman Oleksiv, despre ultima întâlnire cu mama sa, ucisă în atacul rușilor din 2022. Roman a devenit simbolul devastării războiului Rusia-Ucraina, inspirând inițiative pentru drepturile copiilor. O interpretă a plâns în fața Parlamentului European în timp ce … Articolul Plânsete în Parlamentul European: povestea emoționantă a unui băiat ucrainean apare prima dată în Main News.
10:40
Guvernul României va majora salariul minim cu 275 de lei de la 1 iulie 2026, dar decizia stârnește nemulțumiri în rândul angajatorilor. Florin Jianu, președintele IMM România, atrage atenția asupra impactului negativ al acestei măsuri asupra mediului de afaceri. Află mai multe detalii pe StartupCafe. Guvernul a decis majorarea salariului minim cu 275 de lei … Articolul Salariul minim 2026: Reprezentant IMM România acuză guvernul de păcăleală apare prima dată în Main News.
10:40
În 2025, Samsung introduce servicii premium pentru utilizatorii Galaxy din București, precum Van Service, care aduce reparațiile acasă, și Service Locker, disponibil 24/7. Îți păstrezi dispozitivele conectate cu Loan Service. Testează telefoanele Galaxy cu opțiunea Buy & Try timp de 60 de zile. Timp câștigat, zero stres. Samsung introduce Van Service pentru reparații la domiciliu … Articolul Servicii premium Samsung pentru utilizatorii Galaxy: griji mai puține, timp mai mult apare prima dată în Main News.
10:30
Parlamentarii USR ar putea vota moțiunile simple împotriva miniștrilor Justiției, Radu Marinescu (PSD), și Internelor, Cătălin Predoiu (PNL), ca răspuns la votul PSD împotriva ministrei USR, Diana Buzoianu. Moțiunile vizează nereguli în conducerile celor două ministere, iar votul este așteptat să se desfășoare luni. Parlamentarii USR sunt tentați să voteze moțiunile simple depuse de AUR … Articolul PSD votează împotriva miniștrilor USR: Moțiuni Radu Marinescu și Cătălin Predoiu apare prima dată în Main News.
10:30
Angajat din Spania concediat după ce a adus produse de patiserie la birou în ziua aniversării sale. Concedierea a fost considerată abuzivă de instanță, care a decis ca firma să plătească despăgubiri de peste 105.000 euro. Această situație ridică întrebări despre politicile interne ale companiilor și drepturile angajaților. Un angajat din Spania a fost concediat … Articolul Concediat după mic dejun cu colegii: angajat spaniol câștigă peste 100.000 euro apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:50
Mario Iorgulescu a fost condamnat la 8 ani și 8 luni pentru ucidere din culpă, însă nu a petrecut nicio zi în închisoare. Văduva bărbatului ucis critică decizia instanței și evidențiază incongruențele legate de permisul de conducere și faptul că, în ciuda gravității faptei, nu a suferit consecințe. Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, a … Articolul Văduva victimei lui Mario Iorgulescu acuză: „N-a plătit pentru crimă!” apare prima dată în Main News.
09:50
Mihai Barbu, fotojurnalist și coautor al jurnalului de călătorie DUSÎNTORS, documentează mascaroanele din București, simboluri ale arhitecturii vechi. Proiectul său „Faces of Bucharest” îmbină fotografia cu explorarea urbană, invitând oamenii să observe detaliile ascunse ale orașului, majoritatea fiind în centrul său. Mihai Barbu, fotojurnalist freelance și co-autor al jurnalului de călătorie DUSÎNTORS, locuiește în București … Articolul Centrul orașului: Majoritatea locuitorilor aleg să locuiască aici apare prima dată în Main News.
09:40
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București, înlocuindu-l pe Hubert Thuma, cu scopul de a îmbunătăți activitatea organizațiilor liberale de sector. PNL a decis să reducă cheltuielile administrației publice și subvențiile partidelor, pregătind reforme majore pentru 2026, inclusiv creșterea salariului minim. Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București, înlocuindu-l pe Hubert Thuma Decizia a fost aprobată în … Articolul Ciprian Ciucu preia conducerea PNL București, decizii importate luate în ședință apare prima dată în Main News.
09:40
Dezvăluiri în cazul Epstein includ nume celebre precum Bill Clinton, Trump, Mick Jagger și Michael Jackson. Documentele recente arată imagini vechi, dar simpla lor prezență nu implică ilegalitate. Investigarea continuă, iar victimele sunt protejate. Află detalii despre conexiunile controversate din lumea vedetelor. Documente recente dezvăluie implicarea unor VIP-uri, inclusiv Bill Clinton și Donald Trump, în … Articolul Bill Clinton, Mick Jagger și Michael Jackson: VIP-uri celebre în centrul atenției apare prima dată în Main News.
09:40
Economia României se confruntă cu o creștere modestă de 0,9% în 2024, alimentată de consum, dar cu investiții în scădere. Familiile economisesc masiv, dar statul rămâne cel mai mare consumator de resurse. Descoperă cum interacționează cei mai influenți actori economici și provocările viitoare. România a înregistrat o creștere economică modestă de 0,9% în 2024, bazată … Articolul Economia României: surplusuri și datorii – impactul financiar explicat apare prima dată în Main News.
09:40
Atac rusesc asupra Odesei: 7 morți și 15 răniți. Forțele ruse au lovit infrastructura portuară din regiune, provocând distrugeri semnificative. Portul Pivdennyi, esențial pentru exporturile Ucrainei, a fost vizat, iar intensitatea atacurilor a crescut, afectând electricitatea și transportul. Autoritățile caută rute alternative. Atac rusesc asupra Odesei, în noaptea de vineri spre sâmbătă Șapte morți și … Articolul Atac mortal la infrastructura portuară: 7 decese și 15 răniți apare prima dată în Main News.
09:40
Armele cerebrale care pot modifica gândirea umană nu mai sunt ficțiune. Cercetătorii Michael Crowley și Malcolm Dando avertizează asupra riscurilor utilizării neuroștiinței ca armă. E nevoie de reglementări internaționale pentru a preveni manipularea minții și a asigura integritatea științifică. Progresele în neuroștiință pot transforma creierul într-un câmp de luptă Cercetătorii avertizează despre riscul utilizării tehnologiilor … Articolul Armele cerebrale: Creierul, noul câmp de luptă al minții umane apare prima dată în Main News.
08:50
Gigi Becali primește o pensie de 5.700 lei lunar de la statul român, provenind din mandatul său de europarlamentar. Pe lângă aceasta, încală aproximativ 11.000 lei ca parlamentar, sumă pe care o consideră excesivă. Averea sa estimată este de aproximativ 100 de milioane de euro. Gigi Becali primește o pensie lunară de aproape 5.700 de … Articolul Pensia lui Gigi Becali de la stat: Cât câștigă și ce părere are? apare prima dată în Main News.
08:50
Scumpirile la gaze sunt iminente după 1 aprilie 2026, când liberalizarea pieței va determina prețuri stabilite de furnizori. Ofertele post-plafonare indică creșteri între 6,5% și 35%. Romgaz va intra pe piață, iar asociațiile estimează majorări de până la 5% în funcție de evoluția pieței. Liberalizarea pieței gazelor pentru populație va avea loc pe 1 aprilie … Articolul Scumpiri gaze după 1 aprilie 2026: oferte post-plafonare și creșteri facturi apare prima dată în Main News.
08:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că propunerile pentru modificarea legilor justiției vor fi gata până la finalul lunii ianuarie. Grupul de lucru, creat după documentarul Recorder, va include reprezentanți ai diverselor instituții și organizații. Modificările legislative necesită susținerea majorității parlamentare. Ilie Bolojan anunță că grupul de lucru pentru modificarea legilor justiției va prezenta propunerile până … Articolul Ilie Bolojan: Propunerile pentru modificarea legilor justiției, în lucru apare prima dată în Main News.
08:30
Donald Trump a anunțat organizarea „Jocurilor Patriotice”, un eveniment sportiv de patru zile dedicat tinerilor sportivi din toate statele americane, în cadrul sărbătoririi a 250 de ani de independență a SUA. Criticii au comparat competiția cu „Jocurile Foamei”, evidențiind asemănări legate de puterea și patriotismul autoritar. Donald Trump a anunțat organizarea „Jocurilor Patriotice”, un eveniment … Articolul Trump propune „Jocurile Patriotice” la Casa Albă, asemănate cu „Jocurile Foamei” apare prima dată în Main News.
08:30
Artmark a înregistrat un decembrie record în 2025, cu vânzări de aproximativ 3 milioane de euro în România, Bulgaria și Croația. Licitațiile au demonstrat un interes crescut pentru artă, incluzând opere semnificative de la artiști precum Nicolae Grigorescu și Vlaho Bukovac, consolidându-și poziția de lider în Europa de Sud-Est. Casa de Licitații A10 by Artmark … Articolul Recorduri în licitațiile de artă: 3 milioane euro în România, Bulgaria și Croația! apare prima dată în Main News.
