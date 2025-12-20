Poziția României pe harta bunăstării în Europa

10:30

Angajat din Spania concediat după ce a adus produse de patiserie la birou în ziua aniversării sale. Concedierea a fost considerată abuzivă de instanță, care a decis ca firma să plătească despăgubiri de peste 105.000 euro. Această situație ridică întrebări despre politicile interne ale companiilor și drepturile angajaților. Un angajat din Spania a fost concediat …