Toni Neacşu îl face praf pe noul ministru USR după declarații controversate. „Structură de gândire antidemocratică”
PSNews.ro, 20 decembrie 2025 15:50
Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost magistrat și fost membru al CSM, susține că senatorul Irineu Darău, pe care USR l-a validat pentru funcția de ministru al Economiei, nu este potrivit pentru acest post. Toni Neacșu îl acuză pe Irineu Darău că ar avea „o structură de gândire antidemocratică". Avocatul Neacșu readuce în atenția publică, în
Ministrul Radu Miruță a prezentat scuze public după ce a zis că nu se mută „ca ţiganul cu cortul"
Organizația „Roma for Democracy România" a reacţionat vineri seară, după ce ministrul Radu Miruţă a afirmat că el nu se mută "ca ţiganul cu cortul". Avertizează că în declarația acestuia nu a fost vorba despre o scăpare. A fost reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea şi lipsa de demnitate. Imediat
Peste un milion de lire sterline confiscate din conturi bancare aflate în Devon, aparținând fraţilor Andrew Tate și Tristan Tate, vor fi direcționate către inițiative de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și fetelor, potrivit BBC. Decizia vine după o hotărâre judecătorească pronunțată în decembrie 2024. Prin aceasta s-a stabilit că cei doi frați
Petrișor Peiu: „MERCOSUR: Regimul Dan – Bolojan distruge fermierii și satul românesc" / Mesaj dur al AUR
AUR cere dezbatere publică și definirea unui mandat național pentru poziția României în privința semnării tratatului dintre UE și statele MERCOSUR şi condamnă lipsa de transparență și voluntarismul cu care președintele a decis să acționeze la Consiliul European în numele României, anunţă Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. "De asemenea, condamnăm lipsa poziției Guvernului României și
Primăria Municipiului București (PMB) a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând cu anul 2026, potrivit Mediafax. Conform documentului, taxa va avea un cuantum fix de 10 lei/noapte/turist. Va fi percepută tuturor persoanelor care beneficiază de servicii de cazare pe raza municipiului București, indiferent
Trafic aerian afectat de ceaţă la Iași, a doua zi consecutiv. Curse anulate sau redirecţionate
Traficul este afectat sâmbătă pe Aeroportul din Iaşi din cauza ceţii, pentru a doua zi la rând. Două zboruri Ryanair au fost redirecţionate către Otopeni, iar un altul către Cluj. Cursa WizzAir Iaşi-Eindhoven, care urma să decoleze la 11.55, a fost anulată. Totodată au fost anulate zborurile TAROM Otopeni-Iaşi şi Iaşi-Otopeni. Aeroportul din Iaşi a
Toni Neacşu îl face praf pe noul ministru USR după declarații controversate. „Structură de gândire antidemocratică” # PSNews.ro
Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost magistrat și fost membru al CSM, susține că senatorul Irineu Darău, pe care USR l-a validat pentru funcția de ministru al Economiei, nu este potrivit pentru acest post. Toni Neacșu îl acuză pe Irineu Darău că ar avea „o structură de gândire antidemocratică". Avocatul Neacșu readuce în atenția publică, în
Trump cere revenirea astronauţilor americani pe Lună până în 2028, printr-un ordin amplu de politică spaţială
Donald Trump a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028. Obiectivul SUA este şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare. Trump a emis joi un ordin executiv amplu în acest sens. Este prima mare iniţiativă de politică spaţială din al doilea său mandat. Ordinul, intitulat "Asigurarea
TVA pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) va rămâne la 11%, au declarat surse guvernamentale pentru Profit.ro. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, în noiembrie, că înclină pentru menţinerea la 11%. El a spus atunci că o decizie urma să fie luată în procesul de pregătire a elaborării bugetului. Potrivit informaţiilor obţinute de Profit.ro, decizia este
Ungaria și România, datornicii Europei cu strategii opuse. Guvernul Bolojan se împrumută masiv de la români
România se confruntă cu un nou record negativ în privința datoriei publice. Ce face statul când are nevoie disperată de bani pentru a reechilibra bugetul țării? Se împrumută de la cetățeni. În 2025, anul unei crize economice generalizate, cu impact la nivelul întregii țări, s-a înregistrat un record istoric pentru programul de titluri de stat emise
Ziua de 20 decembrie este dedicată Sfântului Ignatie al Antiohiei. Este cunoscută în tradiția populară sub numele de Ignatul porcilor sau Inătoarea. Oamenii cred că, în noaptea de Ignat, porcii își prevăd sfârșitul prin vis. Din această cauză, se spune că nu mai mănâncă și nu mai cresc, pentru că știu ce urmează. În această zi, singura activitate
Fost manager de spital judeţean, trimis în judecată pentru corupţie. E una dintre figurile proeminente ale PNL Prahova
Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti Bogdan Cristian Nica a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie. Dosarul este înscris pe rolul Tribunalului Prahova. Sunt inculpaţi şi directorul economic al spitalului şi un om de afaceri şi firma acestuia. Aceasta se ocupă cu furnizarea de echipamente medicale. Potrivit portalului instanţelor de judecată,
Nicuşor Dan a încheiat turneul european. Care sunt cele patru teme esenţiale discutate la Bruxelles
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri seară, că a încheiat „turneul european cu ultimul Consiliu din acest an". Au fost discutate „patru teme esențiale pentru viitorul Uniunii și al României", spune el. „Am încheiat turneul european cu ultimul Consiliu din acest an la care am discutat patru teme esențiale pentru viitorul Uniunii și al
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia
Livrările de arme către Ucraina nu s-au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA. Precizarea a fost făcută de declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina". Misiunea, însărcinată cu coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina, estimează că din
Bugetul Bucureștiului, într-un punct critic. Ciucu: Peste 60% se duce pe transport, termoficare și plăți sociale
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că bugetul Bucureștiului a ajuns într-un punct critic. Majoritatea banilor merg pe subvenții, datorii și cheltuieli obligatorii, lăsând foarte puțin spațiu pentru investiții sau dezvoltare. Ciucu a prezentat sâmbătă situația financiară a Primăriei Municipiului București. El a arătat că bugetul este puternic dezechilibrat. Marile companii municipale se află
O investigație Rise Project ridică semne de întrebare legate de proiectul Nibiru, cunoscut publicului și ca „Planeta Beach Please". Jurnaliștii vorbesc despre posibile ilegalități privind schimbarea regimului unor terenuri din Tuzla și despre suspiciuni de corupție. Contactat pentru un punct de vedere, Selly respinge acuzațiile. El spune că dezvoltarea actuală a proiectului se desfășoară exclusiv
Vocea României 2025 și-a desemnat marele câștigător în finala de vineri seară, difuzată pe Pro TV. Câștigătoarea sezonului 13 al emisiunii este Alessia Pop, concurentă din echipa lui Tudor Chirilă. Sezonul 13 al show-ului Vocea României s-a încheiat cu o competiție extrem de strânsă. În marea finală au intrat patru concurente cu voci remarcabile: Alessia
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale despre problemele din justiție". Concluziile, luni
Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că va prezenta concluziile discuțiilor cu magistrații, la finalul zilei de luni, într-o conferință de presă. O sinteză a problemelor semnalate de magistrați va fi publicată duminică. Nicușor Dan a spus că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. El le
PS News la Strasbourg/Andi Cristea: „Europa a pierdut cursa pentru Inteligența Artificială"
Inteligența Artificială schimbă deja piața muncii, iar Europa este, în mare parte, absentă din competiția globală. UE nu produce marile tehnologii, doar le reglementează, în timp ce AI democratizează cunoașterea și începe să înlocuiască joburile de birou, bazate pe procesarea informației. AI, o revoluție fără Europa: ce urmează pentru joburile de birou Eurodeputatul
„Lift pentru Viață". PSD inițiază un proiect de construire de lifturi pentru blocurile de trei și patru etaje
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat depunerea proiectului de lege pentru demararea programului național intitulat 'Lift pentru Viață'. Proiectul are ca scop instalarea de lifturi la blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de anul 1990. „Am depus, astăzi, la Senat, proiectul de lege pentru demararea Programului Național 'Lift pentru Viață', unul dintre cele
Întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu Donald Trump va avea loc în prima parte a anului 2026. Anunţul a fost făcut de ministrul Oana Ţoiu. Se lucrează acum pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta. Oana Ţoiu a declarat la Antena 3, despre întâlnirea Nicuşor Dan-Donald Trump,
Ziua de sâmbătă aduce atmosferă închisă în estul și în sud-estul țării și vreme bună în rest. În prima parte a zilei, în zonele joase s-a format ceață, fenomen care poate fi asociat cu ploi slabe sau burniță. Până la ora 9 am avut 27
Victor Ponta despre datoria naţională: „Peste 200 miliarde de euro. Avem de achitat 10 miliarde euro doar dobânzile!” # PSNews.ro
Victor Ponta a vorbit pentru Gândul despre situația economică îngrijorătoare a României. El a vorbit și despre modul în care dobânzile foarte mari au înrăutățit situația deja delicată a țării. Invitat în emisiunea „Marius Tuca Show”, Victor Ponta a vorbit despre despre datoria națională. Aceasta este de peste 200 de miliarde de euro. Cel mai […] Articolul Victor Ponta despre datoria naţională: „Peste 200 miliarde de euro. Avem de achitat 10 miliarde euro doar dobânzile!” apare prima dată în PS News.
Cristian Păun, economist și profesor la Academia de Studii Economice (ASE) afirmă că românii o vor duce foarte greu în următoarea perioadă, loviți de inflație și taxe tot mai mari. „Vom avea, exact cum ați spus și dumneavoastră, 4-5% la carburanți, vom mai avea cam 3% la energia electrică, tot din motive legate de accize, […] Articolul Avertismentul unui cunoscut economist: O vom duce foarte greu în următoarea perioadă apare prima dată în PS News.
Departamentul de Justiție al SUA a început să publice sute de mii de documente legate de scandalul Epstein. Publicarea vine după luni de tergiversări ale președintelui american Donald Trump în această chestiune. Documentele provin din ancheta efectuată de autoritățile americane asupra agresorului sexual newyorkez decedat în 2019. Documentele sunt menite să scoată la lumină legăturile […] Articolul Administraţia Trump a început publicarea documentelor din celebrul Dosar Epstein apare prima dată în PS News.
Primarii din Constanţa, pe un butoi de pulbere. Edili liberali și-ar pregăti demisiile din cauza măsurilor lui Bolojan # PSNews.ro
Peisajul politic constănțean a fost zguduit în ultima perioadă de demisii în masă. Primul a fost președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, urmat de președintele PSD Constanța, Felix Stroe. A urmat cea mai șocantă și neașteptată demisie – cea a lui Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța. Vineri, primarul din Lipnița, Nicolae Florin Dinu, de la […] Articolul Primarii din Constanţa, pe un butoi de pulbere. Edili liberali și-ar pregăti demisiile din cauza măsurilor lui Bolojan apare prima dată în PS News.
S-a constituit oficial grupul de lucru care va analiza legile Justiției ca urmare a investigației Recorder # PSNews.ro
A fost publicată în Monitorul Oficial decizia premierului Ilie Bolojan pentru formarea unui Comitet de analiză și revizuire a legislației Justiției. Inițiativa a apărut după ce un documentar al jurnaliștilor de la Recorder au scos la iveală nereguli grave în domeniul Justiției. La dezbateri pot participa, pe baza unei invitații, inclusiv reprezentanți din societatea civilă […] Articolul S-a constituit oficial grupul de lucru care va analiza legile Justiției ca urmare a investigației Recorder apare prima dată în PS News.
Ministrul Justiţiei va merge în Parlament la moţiunea împotriva sa şi la “Ora Guvernului“: Voi răspunde concret # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, se va prezenta luni la moţiunea simplă a opoziţiei împotriva sa. El va fi prezent şi la dezbaterea “Ora Guvernului“ iniţiată de USR. Spune că va răspunde criticilor cu “elemente punctuale, concrete şi detaliate“. Radu Marinescu a declarat, vineri seară, la Antena 3, că respectă Parlamentul României. El se va duce […] Articolul Ministrul Justiţiei va merge în Parlament la moţiunea împotriva sa şi la “Ora Guvernului“: Voi răspunde concret apare prima dată în PS News.
Bolojan, vizită-fulger la PNL Constanţa. „Sunt probleme administrative şi politice! După Anul Nou vom anunţa deciziile” # PSNews.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, s-a deplasat, vineri, la Constanţa. Deplasarea a venit după ce preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, şi preşedintele Consiliului Judeţean, Florin Mitroi, au demisionat din funcţii. Bolojan a anunţat, la finalul discuţiilor, că a înţeles dezamăgirile celor doi şi că situaţia se va lămuri după Anul Nou. Ilie Bolojan a participat, vineri, […] Articolul Bolojan, vizită-fulger la PNL Constanţa. „Sunt probleme administrative şi politice! După Anul Nou vom anunţa deciziile” apare prima dată în PS News.
A fost confirmat noul ambasador al SUA la Bucureşti. Darryl Nirenberg are 40 de ani de experienţă în politica externă # PSNews.ro
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului. ”Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump […] Articolul A fost confirmat noul ambasador al SUA la Bucureşti. Darryl Nirenberg are 40 de ani de experienţă în politica externă apare prima dată în PS News.
România a depus a patra cerere de plată din PNRR. Dragoş Pîslaru: Valoarea totală, 2,62 miliarde euro # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR. Valoarea este de peste 2.62 miliarde de euro. Sunt 62 de ţinte şi jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili. ”A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi, vineri, 19 decembrie, la […] Articolul România a depus a patra cerere de plată din PNRR. Dragoş Pîslaru: Valoarea totală, 2,62 miliarde euro apare prima dată în PS News.
Fifor (PSD), atac dur la Bolojan și USR: „Ministerul Apărării este tranzacționat la bursa politică” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa USR și a premierului Ilie Bolojan, acuzând lipsă de responsabilitate în gestionarea unor portofolii strategice ale statului. Într-o postare pe Facebook, Fifor afirmă că, după „uriașele scandaluri Moșteanu și Buzoianu”, ar fi fost de așteptat ca USR să adopte o atitudine mai prudentă, însă „de unde […] Articolul Fifor (PSD), atac dur la Bolojan și USR: „Ministerul Apărării este tranzacționat la bursa politică” apare prima dată în PS News.
Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat # PSNews.ro
Salvat de justiția din Grecia, care a refuzat acum trei săptămâni să îl trimită la închisoare în România, fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a primit o veste proastă. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au reconfirmat decizia condamnării sale definitive la închisoare. Sorin Oprescu, nimeni altul decât fostul primar general […] Articolul Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat apare prima dată în PS News.
Bujduveanu, primul mesaj după ce Ciprian Ciucu a preluat mandatul de primar al Capitalei # PSNews.ro
Liberalul Stelian Bujduveanu şi-a încheiat mandatul de primar general interimar al Capitalei, odată cu depunerea jurământului de către Ciprian Ciucu, câştigătorul alegerilor locale parţiale pentru Primăria Municipiului Bucureşti, organizate pe 7 decembrie. Bujduveanu a anunţat că va continua să fie alături de bucureşteni din poziţia de viceprimar, „cu aceeaşi implicare şi responsabilitate”. „Îi urez mult […] Articolul Bujduveanu, primul mesaj după ce Ciprian Ciucu a preluat mandatul de primar al Capitalei apare prima dată în PS News.
PE SCURT: UE a decis acordarea unui împrumut fără dobândă Ucrainei pentru a-i acoperi nevoile militare și economice, dar nu a ajuns la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate. În Franța, guvernul cere un armistițiu de Crăciun cu fermierii aflați în protest din cauza gestionării acordului comercial Mercosur. În Germania, un nou sondaj arată […] Articolul Știri din capitalele Europei, 19 decembrie apare prima dată în PS News.
Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Economist: „Românii o să o ducă foarte greu” # PSNews.ro
Românii vor resimți din plin scumpirile anunțate pentru anul viitor, pe fondul majorării taxelor, liberalizării pieței gazelor și menținerii dezechilibrelor macroeconomice. Economistul Cristian Păun avertizează, într-o intervenție la Digi24, că inflația va continua să pună presiune pe bugetele populației și că ideea unei relaxări rapide a prețurilor este nerealistă, iar lumea „o să o ducă foarte […] Articolul Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Economist: „Românii o să o ducă foarte greu” apare prima dată în PS News.
Medicii care dau concedii medicale nejustificate, „vânați” de CNAS. Ce sancțiuni au în vedere specialiștii # PSNews.ro
Medicii care vor da concedii medicale nejustificate riscă să rămână fără drept de liberă practică. Este cea mai dură măsură pe care o au în vedere, în acest moment, specialiștii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se caută, de fapt, soluţii pentru descurajarea acordarii de concedii medicale celor care nu sunt de fapt bolnavi sau […] Articolul Medicii care dau concedii medicale nejustificate, „vânați” de CNAS. Ce sancțiuni au în vedere specialiștii apare prima dată în PS News.
Justiția a făcut dreptate la Hidrocentrala Răstolița, anunță deputatul liberal Ciprian Dobre # PSNews.ro
Deputatul PNL Ciprian Dobre anunță pe pagina sa de socializare că ”Justiția a făcut dreptate la Hidrocentrala Răstolița”, deoarece lucrările vor fi reluate, în ciuda opoziției unor ONG-uri. ”Curtea de Apel Cluj a admis recursul Hidroelectrica în procesul intentat de ONG-urile de mediu, astfel că lucrările pot fi reluate. Prin urmare, continuă proiectul deblocat de […] Articolul Justiția a făcut dreptate la Hidrocentrala Răstolița, anunță deputatul liberal Ciprian Dobre apare prima dată în PS News.
Viktor Orbán: Summit-ul de la Bruxelles a fost un consiliu de război cu tema „înfrângerea Rusiei” # PSNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a spus că summit-ul UE a fost „un consiliu de război” și a criticat planurile de sprijinire a Ucrainei. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a descris summit-ul Uniunii Europene drept „un consiliu de război”, unde tema centrală a fost „înfrângerea Rusiei”. „Ne-am întâlnit ieri la Bruxelles într-o situație neobișnuit de tensionată, a […] Articolul Viktor Orbán: Summit-ul de la Bruxelles a fost un consiliu de război cu tema „înfrângerea Rusiei” apare prima dată în PS News.
Concedieri masive vor avea loc imediat după Sărbători în industria auto, o primă notificare prealabilă fiind deja înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă și trimisă unor salariați. Leoni, unul dintre cei mai importanți jucători pe piața automotive, se vede nevoită să își reducă activitatea și ca atare câteva sute de arădeni vor rămâne fără un loc de […] Articolul Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători apare prima dată în PS News.
Invitat miercuri în emisiunea Puterea Ştirilor, Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a declarat că România pierde oportunități importante din cauza lipsei de colaborare între mediul de afaceri și decidenții politici. „Sunt perspective, trebuie să știm să le jucăm, trebuie să știm ce punem pe masă și să fim serioși. Fac […] Articolul Daraban, CCIR: „Ascultăm doar sfaturi din străinătate, iar între noi ne scoatem ochii” apare prima dată în PS News.
Atacurile continuă în coaliție. Bolojan: E o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost # PSNews.ro
Atacurile din coaliție se întețesc după ce PSD a votat alături de AUR la moțiunea imptriva Dianei Buzoianu. Ilie Bolojan a propus o ”resetare” a raporturilor dintre partide, dar Sorin Grindeanu insistă că niciun protocol nu va împiedica PSD să voteze împotriva unui ministru pe care-l consideră incompetent. În timp ce USR decide dacă va […] Articolul Atacurile continuă în coaliție. Bolojan: E o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost apare prima dată în PS News.
Meteo ANM – Previziuni pentru următoarele 4 săptămâni. Unde ninge de Crăciun și Revelion # PSNews.ro
Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei până la începutul săptămânii viitoare. Vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade Celsius. Ulterior însă, un val de aer rece va pătrunde în România începând cu data de 23 decembrie. Potrivit directorului executiv al ANM, Elena Mateescu, cele mai scăzute temperaturi se vor […] Articolul Meteo ANM – Previziuni pentru următoarele 4 săptămâni. Unde ninge de Crăciun și Revelion apare prima dată în PS News.
Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a ajuns vineri, la Constanța, pentru a discuta cu mai mulți reprezentanți ai filialei județene a liberalilor, în contextul demisiilor anunțate în ultimele zile de către Bogdan Huțucă și Florin Mitroi. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat, la intrarea în sediul județean al PNL, ce se întâmplă la […] Articolul Bolojan aruncă buzduganul la Constanța: Sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm apare prima dată în PS News.
FOTO Ultima inspecție pe șantierul Autostrăzii Moldovei: Încă 50 de km de autostradă, deschişi înainte de Crăciun – # PSNews.ro
Ultima inspecție importantă a avut loc vineri pe șantierul Autostrăzii Moldovei înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud. Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost la fața locului. Sectorul se va deschide înainte de Crăciun. Inspecția la care a participat Cristian Pistol s-a desfășurat vineri. Directorul companiei de drumuri […] Articolul FOTO Ultima inspecție pe șantierul Autostrăzii Moldovei: Încă 50 de km de autostradă, deschişi înainte de Crăciun – apare prima dată în PS News.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a ajuns în secret vineri, 19 decembrie, la Constanța, după demisiile pe bandă rulantă din Organizația de la malul mării. Premierul va participa la Biroul Politic Județean, ce va avea loc la ora 17.00, la sediul PNL, transmite Replica. Situația delicată de la vârful PNL Constanța l-a adus pe litoral pe Ilie Bolojan premierul României […] Articolul Ilie Bolojan a ajuns în secret la Constanța, după demisiile în masă din PNL! apare prima dată în PS News.
Moțiunea simplă pe Justiție, dezbătută luni, în Camera Deputaților. Radu Marinescu, invitat la ‘Ora Guvernului’ # PSNews.ro
Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției depusă de AUR va fi prezentată luni, și tot luni va avea loc votul final, a anunțat, vineri, Biroul permanent al Camerei Deputaților. Ședința va începe la ora 15:00 cu prezentarea moțiunii, apoi vor avea loc dezbaterile și votul. Guvernul va avea alocate 40 de minute, pe care le poate […] Articolul Moțiunea simplă pe Justiție, dezbătută luni, în Camera Deputaților. Radu Marinescu, invitat la ‘Ora Guvernului’ apare prima dată în PS News.
VIDEO. Ciprian Ciucu a depus jurământul de Primar al Capitalei. Ce a promis, din nou, bucureștenilor # PSNews.ro
Primarul Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, el declarând că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General şi vrea o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine, informează news.ro. Primarul a mai spus că va avea discuţii cu liderii partidelor. Potrivit lui […] Articolul VIDEO. Ciprian Ciucu a depus jurământul de Primar al Capitalei. Ce a promis, din nou, bucureștenilor apare prima dată în PS News.
Apele Române anunţă lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. Ce trebuie să știe oamenii # PSNews.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) anunţă, vineri, intervenţii în regim de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. Potrivit sursei citate, acest bazin reprezintă o sursă de rezervă esenţială pentru tratarea apei, folosită în special în situaţiile în care apa evacuată din acumularea Paltinu înregistrează valori ridicate de turbiditate. Lucrările constau în […] Articolul Apele Române anunţă lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova. Ce trebuie să știe oamenii apare prima dată în PS News.
PS News la Strasbourg/„În noua strategie, Statele Unite ale Americii vor o Europă fragmentată” – Andi Cristea # PSNews.ro
Uniunea Europeană nu susține războiul, ci dreptul Ucrainei de a exista, punctează europarlamentarul Andi Cristea, răspunzînd acuzației formulate în spațiul public la adresa blocului comunitar. În același timp, noua strategie de securitate a SUA vorbește deschis despre o Europă fragmentată, iar resentimentele lui Donald Trump față de criticile europenilor complică parteneriatul transatlantic, mai spune Cristea, […] Articolul PS News la Strasbourg/„În noua strategie, Statele Unite ale Americii vor o Europă fragmentată” – Andi Cristea apare prima dată în PS News.
STB: Tramvaiul Colindelor circulă pe linia 1, cu surprize oferite de spiriduşii lui Moş Crăciun # PSNews.ro
Tramvaiul Colindelor circulă pe traseul liniei 1, în acordurile colindelor româneşti şi ale celor din repertoriul internaţional, informează Societatea de Transport Bucureşti (STB). Conform sursei citate, luni, de la ora 11:00, călătoria cu Tramvaiul Colindelor va fi şi mai specială. Astfel, vagonul porneşte în cursă de la Depoul Dudeşti. „Spiriduşii lui Moş Crăciun, trimişi de […] Articolul STB: Tramvaiul Colindelor circulă pe linia 1, cu surprize oferite de spiriduşii lui Moş Crăciun apare prima dată în PS News.
