Managerul spitalului unde a murit Ştefania Szabo în camera de gardă: Avem situaţii de 6-7 gărzi efectuate de un medic

19:40

Medicii care vor da concedii medicale nejustificate riscă să rămână fără drept de liberă practică. Este cea mai dură măsură pe care o au în vedere, în acest moment, specialiștii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se caută, de fapt, soluţii pentru descurajarea acordarii de concedii medicale celor care nu sunt de fapt bolnavi sau […] Articolul Medicii care dau concedii medicale nejustificate, „vânați” de CNAS. Ce sancțiuni au în vedere specialiștii apare prima dată în PS News.