Ionuț Radu, la al treilea meci consecutiv fără gol primit în La Liga! Nota primită + Ce s-a întâmplat cu Horațiu Moldovan

Ivan Mamut (28 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova și FCSB, a reușit să înscrie vineri seară pentru Varazdin în duelul de pe teren propriu cu Istra 1961, contând pentru etapa a 18-a din campionatul Croației, însă reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea, scor 1-3.