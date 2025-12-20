Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man înaintea deplasării de foc de la Utrecht
Sport.ro, 20 decembrie 2025 12:50
Dennis Man se pregătește să fie titular duminică, de la ora 12:15, în duelul pe care liderul PSV Eindhoven îl va susține în deplasare la FC Utrecht.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
13:10
Decizie radicală luată de oficialii fotbalului din Hexagon.
13:10
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a susținut conferința de presă înaintea ultimul meci din 2025, derby-ul cu FCSB, programat duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în runda cu numărul 21 din Superliga.
Acum o oră
12:50
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man înaintea deplasării de foc de la Utrecht # Sport.ro
Dennis Man se pregătește să fie titular duminică, de la ora 12:15, în duelul pe care liderul PSV Eindhoven îl va susține în deplasare la FC Utrecht.
12:50
Cassano a dat verdictul după eliminarea lui Inter din Supercupă. Cum a numit echipa lui Chivu # Sport.ro
Cristi Chivu a ratat șansa de a cuceri primul său trofeu la Inter Milano, după eșecul din Supercupa Italiei contra celor de la Bologna, scor 1-1 (2-3 d.l.d.).
12:40
Tottenham - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 19:30! „Cormoranii” înfruntă echipa lui Radu Drăgușin # Sport.ro
Tottenham - Liverpool se vede LIVE pe VOYO, de la ora19:30.
12:30
În afara lui Dinamo din Superligă, mai există CS Dinamo și Dinamo 2 în a doua și, respectiv, a treia divizie.
12:30
Ilie Dumitrescu, opinie contra curentului: cine e de vină pentru eliminarea Craiovei din Conference League # Sport.ro
Ilie Dumitrescu a comentat eliminarea Universității Craiova din Conference League, după eșecul dramatic contra lui AEK Atena, scor 2-3.
Acum 2 ore
12:10
Fostul atacant al FCSB a marcat la ultimul meci din 2025, însă echipa sa a pierdut clar acasă # Sport.ro
Ivan Mamut (28 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova și FCSB, a reușit să înscrie vineri seară pentru Varazdin în duelul de pe teren propriu cu Istra 1961, contând pentru etapa a 18-a din campionatul Croației, însă reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea, scor 1-3.
12:10
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar # Sport.ro
Primul număr 1 ATP din istorie încasează o pensie pe care vesticii nu ar putea nici să o bănuiască.
12:00
FCSB o va întâlni pe Rapid în ultimul meci din 2025.
11:40
Dinamo încearcă să transfere un atacant în fereastra de mercato din ianuarie, iar pe lista "câinilor" sunt mai multe variante.
11:40
Conform regulamentului din Formula 1, numărul 1 poate fi deținut doar de campionul mondial en-titre.
11:40
Durerile teribile ale sportului de performanță: Sorana Cîrstea povestește calvarul prin care a trecut recent # Sport.ro
Sorana Cîrstea nu a fost scutită de probleme serioase fizice nici în ultima parte a carierei.
Acum 4 ore
11:10
Fostul atacant al lui Rapid este golgheterul campionatului! ”Domină autoritar clasamentul” # Sport.ro
La 21 de ani, el se luptă pentru titlul de golgheter cu un adversar în vârstă de 43 de ani.
11:00
Manchester City - West Ham se vede LIVE pe VOYO, de la ora 17:00.
10:50
„Fanii nu au plătit să vadă prostia asta!” Momentul care a declanșat KO-ul lui Joshua în fața lui Jake Paul # Sport.ro
Anthony Joshua a revenit în ring vineri noaptea, la Kaseya Center din Miami, pentru mult așteptata confruntare cu youtuber-ul devenit pugilist, Jake Paul.
10:40
După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: "Va avea respectul meu toată viața" # Sport.ro
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, i-a criticat dur pe jucătorii care s-au dat accidentați și au refuzat să facă deplasarea la Botoșani.
10:20
Derby-ul FCSB - Rapid, prin ochii lui Florin Matache! Dinamovistul a dat verdictul: „E greu pentru ei” # Sport.ro
Florin Matache a fost invitatul lui Andru Nenciu, alături de Daniel Anghel, la Poveștile Sport.ro.
10:10
Chivu i-a bulversat pe italieni: "Nu e adevărat ce spune! Uneori face niște declarații surprinzătoare" # Sport.ro
Inter Milano a ratat calificarea în finala Supercupei Italiei după ce a fost învinsă de Bologna (1-1, 2-3 d.l.d.).
10:00
Partida dintre UTA și Dinamo din etapa cu numărul 21, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:50
Câți bani încasează Gigi Becali de la statul român!? Suma uriașă l-a făcut să răbufnească: „Ce-mi dați, bă, atâția?” # Sport.ro
Patronul FCSB încasează lunar sume importante de la statul român, cumulând pensia de fost europarlamentar cu actuala indemnizație de deputat. Deși cifrele sunt considerabile pentru un român de rând, latifundiarul din Pipera s-a arătat contrariat de banii care îi intră în conturi.
09:30
Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Se anunță un start spectaculos în runda 17 din Premier League # Sport.ro
Newcastle - Chelsea se vede LIVE pe VOYO, de la ora 14:30.
09:30
Oțelul Galați - FC Argeș, duel de play-off de la 17:00. Primele echipe din Superligă la două capitole inedite # Sport.ro
Partida contează pentru etapa cu numărul 21 din Superliga României.
Acum 6 ore
09:20
Metaloglobus - Unirea Slobozia, de la 14:30. Recordul UNIC în Superligă al bucureștenilor după primele 20 de etape! # Sport.ro
Meciul dintre Metaloglobus București și Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:10
Pițurcă intervine după ce Contra s-a plâns că a fost ignorat de Chivu: „Dacă ar vorbi cu toată lumea...” # Sport.ro
Victor Pițurcă a explicat de ce Cristi Chivu, ajuns antrenor la Inter Milano în vara acestui an, a devenit inabordabil chiar și pentru foștii colegi, după ce „Guriță” s-a arătat deranjat că nu i s-a răspuns la telefon.
09:10
CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Botoșani, într-un meci din runda a 21-a din Superliga.
09:00
Anthony Joshua l-a bătut măr pe youtuber-ul Jake Paul! KO brutal: ”Cred că mi-am rupt maxilarul” # Sport.ro
Meci de pomină la Miami.
09:00
FCSB se pregătește de ultimul meci al anului, derby-ul cu Rapid, programat duminică, de la ora 20:00.
08:50
Inter a fost eliminată din semifinalele Supercupei Italiei după înfrângerea 2-3 la loviturile de departajare.
08:40
Cristi Chivu explică de ce l-a scos pe Lautaro din primul 11 în Supercupă: „Nu ne permitem asta” # Sport.ro
Inter a ratat calificarea în finala Supercupei Italiei, fiind învinsă de Bologna la loviturile de departajare (3-4), după un meci intens disputat joi seară.
08:40
Pe-aici nu se trece! Omul-cheie care a câștigat derby-ul Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach # Sport.ro
A început etapa cu numărul 15 din Bundesliga.
08:10
Adrian Mutu (46 de ani) este unul dintre numele vehiculate pentru preluarea băncii tehnice la Fiorentina, echipă care traversează un sezon dezastruos.
07:30
Hearts este liderul-surpriză din Scoția. Celtic, contraperformanță înregistrată ultima dată în 1978 # Sport.ro
Cu Celtic și Rangers într-o formă slabă, Heart of Midlothian a preluat conducerea clasamentului în Scoția.
07:30
Chelsea a fost refuzată, după prima ofertă făcută pentru transferul unui atacant supranumit "Noul Mbappe" # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Acum 12 ore
02:00
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!” # Sport.ro
La 10 ani, actualul căpitan al lui Dinamo debuta cu gol la seniori. Ce urmează e de poveste.
Acum 24 ore
00:00
Maniera dureroasă în care jurnaliștii i-au dat dreptate lui Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei: „Mare onestitate intelectuală” # Sport.ro
Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu după ce Inter a fost învinsă de Bologna la penalty-uri.
19 decembrie 2025
23:40
Nota primită de Cristi Chivu și concluzia amară trasă de italieni după eșecul suferit de Inter în Supercupa Italiei # Sport.ro
Inter Milano nu a reușit să se califice în finala Supercupei Italiei.
23:40
„Ăsta nu e un motiv.” Baschetbalistul Ștefan Grasu comentează Legea Novak la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Baschetbalistul Ștefan Grasu a comentat legea Novak în exclusivitate pentru Sport.ro.
23:30
Moș Crăciun a venit la juniorii Rapidului! Cristi Ignat și-a pus o dorință alături de copii # Sport.ro
Copiii din academia Rapidului au primit vizita lui Moș Crăciun. Cântărețul CRBL s-a jucat cu ei.
23:00
Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: ”Nu suntem vreo mare echipă!” # Sport.ro
FC Botoșani a pierdut cu scorul de 0-1 în fața lui CFR Cluj în ultima etapă de dinainte de pauza de iarnă.
23:00
Daniel Pancu a anunțat „tăieri de capete” după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine” # Sport.ro
Discursul lui Daniel Pancu după victoria obținută de CFR Cluj la Botoșani (0-1).
22:40
Mihai Stoica a anunțat câte bilete s-au vândut la derby-ul FCSB – Rapid: ”Vor veni foarte mulți!” # Sport.ro
Derby-ul FCSB – Rapid se va juca duminică, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa cu numărul 21 din Superliga.
22:30
Adrian Păun, supărat chiar dacă a marcat golul victoriei în Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Suntem într-o situație grea în continuare” # Sport.ro
Mesajul lui Adrian Păun la finalul jocului FC Botoșani - CFR Cluj 0-1.
22:10
Mutu poate ajunge antrenor în Serie A, lângă Chivu! Anunțul italienilor: ”Au vorbit la telefon!” # Sport.ro
Adrian Mutu își poate îndeplini visul și poate ajunge antrenor în Serie A. Italienii au lansat un scenariu incredibil.
22:00
Stan Wawrinka a anunţat vineri, pe reţelele de socializare, că sezonul competiţional 2026 va fi ultimul din cariera sa.
21:40
Ilie Dumitrescu a spus ce are FCSB de pierdut dacă nu câștigă derby-ul cu Rapid: ”Nu mai poți face asta!” # Sport.ro
Derby-ul FCSB – Rapid se va juca duminică, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa cu numărul 21 din Superliga.
21:40
O echipă națională a pierdut patru meciuri la "masa verde", după ce a folosit șapte jucători pe fals! # Sport.ro
Reprezentativa asiatică a fost amendată cu aproape jumătate de milion de dolari de către FIFA.
21:00
Nana Falemi le bate obrazul unor foști coechipieri cu o lecție de modestie predată de Samuel Eto'o # Sport.ro
Nana Falemi a povestit o lecție de viață predată starurile naționalei Camerunului. Anumiți foști coechipieri, rămași repetenți!
20:50
Născut din părinți care au scris istorie în volei – Cristina Pîrv, cea mai mare voleibalistă a României, și Giba, simbolul absolut al voleiului mondial – Patrick a ales să iasă din umbra lor și să-și croiască propriul drum pe terenul de fotbal.
20:40
Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final # Sport.ro
Universitatea Craiova a cedat cu scorul de 2-3 în fața grecilor de la AEK Atena și a ratat calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, chiar dacă oltenii au condus cu scorul de 2-0.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.