Laszlo Balint, reacție fără echivoc după Oțelul - Argeș 2-1: „Vedem cine va pleca”
Sport.ro, 20 decembrie 2025 20:20
Ce a spus antrenorul Laszlo Balint după ce echipa sa, Oțelul Galați, a învins-o pe FC Argeș cu 2-1.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
20:40
Internaționalul român e pe „tobogan“ în Turcia, la Rizespor, unde spera să-și relanseze cariera.
Acum o oră
20:30
Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit # Sport.ro
Tottenham - Liverpool, LIVE - AICI.
20:20
Ce a spus antrenorul Laszlo Balint după ce echipa sa, Oțelul Galați, a învins-o pe FC Argeș cu 2-1.
Acum 2 ore
20:00
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Ioan Becali: ”Cel mai bun român! A făcut meciuri extraordinare” # Sport.ro
Ioan Becali, reverență în fața unui internațional român.
19:40
Veste mare pentru Radu Drăgușin înainte de Tottenham – Liverpool, din etapa cu numărul 17 din Premier League.
19:40
Oțelul Galați - FC Argeș s-a încheiat 2-1.
19:30
Tottenham - Liverpool se joacă astăzi, de la ora 19:30, în exclusivitate pe Voyo. Anunț oficial despre Radu Drăgușin.
19:20
Cândva, internaționalul român a fost un fotbalist pentru transferul căruia, de la Standard Liege la Trabzonspor, s-a plătit 1,7 milioane de euro. Astăzi, Denis n-ar convinge pe nimeni să mai dea o asemenea sumă pe el, la ce arată pe teren.
Acum 4 ore
19:00
Barcelona nu va putea conta pe unul dintre cei mai importanți fotbaliști la partida cu Villarreal.
18:50
Cum a reacționat Rapid după revenirea miraculoasă a lui Daniel Bîrligea înainte de derby: ”Să nu uităm asta” # Sport.ro
Daniel Bîrligea va fi apt pentru meciul de duminică.
18:50
Cine este jucătorul de la FCSB care îl poate umple de bani pe Gigi Becali: ”Va crește mult!” # Sport.ro
Ioan Becali a dezvăluit cine este fotbalistul cu care Gigi Becali poate da lovitura.
18:30
Thiago Silva, din nou în Europa la 41 de ani! Durata contractului și prima reacție a brazilianului # Sport.ro
În vârstă de 41 de ani, Thiago Silva a revenit în fotbalul european.
18:30
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro duminică seară.
18:20
Ionuț Radu, la al treilea meci consecutiv fără gol primit în La Liga! Nota primită + Ce s-a întâmplat cu Horațiu Moldovan # Sport.ro
Ionuț Radu continuă să se numere printre cei mai în formă portari din La Liga și după partida Real Oviedo - Celta Vigo 0-0.
18:10
Transferul la FCSB l-a „îngropat“: starul pe care Becali a dat 1,3 milioane de euro, de nerecunoscut astăzi! # Sport.ro
În România, impresia generală e că FCSB e cea mai bună „vitrină“ din fotbalul nostru. Nu mereu e însă așa, iar acum avem un exemplu concret, în acest sens.
18:00
Mihai Teja nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Unirea Slobozia: ”Plecăm în vacanță cu gust amar / Greșeala te pedepsește” # Sport.ro
Metaloglobus București a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 2-3, la Clinceni.
17:50
Un jucător al echipei naționale U21 a României a devenit ținta unor cluburi de top pentru perioada de transferuri de iarnă.
17:50
Metaloglobus București - Unirea Slobozia s-a încheiat 2-3.
17:30
Inter Milano, decizie fermă în cazul lui Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei: „E nevoie de mai multă determinare” # Sport.ro
Conducerea lui Inter Milano l-a evaluat pe Cristi Chivu după eșecul dramatic cu Bologna din Supercupa Italiei.
17:20
FCSB - Rapid e duminică seară de la ora 20:00.
17:10
Vladislav Blănuță ar putea pleca în această iarnă de la Dinamo Kiev.
Acum 6 ore
17:00
Președintele FR de Culturism și Fitness avertizează: „Este cel mai mare flagel al României moderne”. Ce trebuie să facă părinții pentru a-și proteja copiii # Sport.ro
Mesajul lui Gabriel Toncean cu privire la una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România.
16:50
FCSB - Rapid este duminică seară, de la ora 20:00.
16:40
Derby-ul FCSB – Rapid este programat duminică, de la 22:00, în etapa 21 din Superliga României.
16:40
Spaniolul o antrenează pe Manchester City din 2016.
16:30
Universitatea Craiova a pierdut în ultima etapă din Conference League cu AEK Atena, scor 2-3.
16:20
Olăroiu l-a cucerit pe fostul jucător al lui City și Arsenal: „Imens! Un miracol ce a reușit“ # Sport.ro
Tehnicianul de 56 de ani are o imagine excelentă în fotbalul mondial. Dovadă și modul în care a vorbit despre el un fost internațional francez, cu 65 de selecții în prima reprezentativă.
16:20
Vestea care bucură fanii lui FCSB înaintea derby-ului cu Rapid, confirmată de Elias Charalambous: ”E pregătit!” # Sport.ro
După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League, în care a fost integralist, încheiat 1-0 pentru adversari, Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la glezna stângă.
15:50
Ioan Andone, despre calvarul lui Drăgușin la Tottenham: „Concurează cu doi dintre cei mai buni din lume” # Sport.ro
Ioan Andone a tras un semnal de alarmă sâmbătă în privința situației delicate a lui Radu Drăgușin la Tottenham, avertizând că fundașul român are șanse minime să prindă minute în Premier League înaintea barajului cu Turcia, din cauza concurenței stelare cu Micky van de Ven și Cristian Romero.
15:40
Rapid o va întâlni pe FCSB în ultimul meci din 2025.
15:20
FIFA lansează Campionatul Mondial Under 15, naționala României este invitată! Cum vor arăta competițiile internaționale pentru cei mici # Sport.ro
Măsură importantă luată de forul fotbalistic mondial.
15:20
Florin Gardoș a povestit la Play on Sport cum era Crăciunul în Premier League: „Foarte ciudat” # Sport.ro
Florin Gardoș a descris prima sa experiență de „Boxing Day” în Premier League.
Acum 8 ore
15:00
Renașterea lui Florent Hasani. Atacantul are cifre fabuloase în Turcia după despărțirea de Rapid # Sport.ro
Florent Hasani (28 de ani), vârful care a părăsit Giuleștiul la începutul acestui an, face senzație în liga secundă din Turcia.
14:50
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a comentat distincțiile acordate de FIFA în cadrul galei The Best, care a fost organizată în această săptămână.
14:40
Revenirea lui Radu Drăgușin la Tottenham se lasă așteptată.
14:10
Jurnalistul italian Sandro Sabatini a analizat sâmbătă situația lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, după înfrângerea suferită de milanezi în Supercupa Italiei în fața Bolognei, criticând discursul defensiv al tehnicianului român, dar reconfirmându-și încrederea în calitățile acestuia.
14:10
Patrick Mouratoglou nu crede că Novak Djokovic va doborî un record istoric în care îi este, momentan, inferior lui Roger Federer.
14:00
Naționala României va disputa anul viitor barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.
14:00
Nicolae Stanciu (32 de ani) pare că va pleca de la Genoa în iarnă, după ce nu a reușit să se adapteze la clubul din Serie A
13:50
Everton - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Liderul din Premier League întâlnește „caramelele” din Liverpool # Sport.ro
Everton - Arsenal se vede LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.
13:30
Barcelona vrea să șocheze! Catalanii, transfer de 70.000.000 de euro de la Manchester City # Sport.ro
Barcelona vrea să șocheze în următoarea perioadă de transferuri din vară.
13:10
Decizie radicală luată de oficialii fotbalului din Hexagon.
13:10
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a susținut conferința de presă înaintea ultimul meci din 2025, derby-ul cu FCSB, programat duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în runda cu numărul 21 din Superliga.
Acum 12 ore
12:50
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man înaintea deplasării de foc de la Utrecht # Sport.ro
Dennis Man se pregătește să fie titular duminică, de la ora 12:15, în duelul pe care liderul PSV Eindhoven îl va susține în deplasare la FC Utrecht.
12:50
Cassano a dat verdictul după eliminarea lui Inter din Supercupă. Cum a numit echipa lui Chivu # Sport.ro
Cristi Chivu a ratat șansa de a cuceri primul său trofeu la Inter Milano, după eșecul din Supercupa Italiei contra celor de la Bologna, scor 1-1 (2-3 d.l.d.).
12:40
Tottenham - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 19:30! „Cormoranii” înfruntă echipa lui Radu Drăgușin # Sport.ro
Tottenham - Liverpool se vede LIVE pe VOYO, de la ora19:30.
12:30
În afara lui Dinamo din Superligă, mai există CS Dinamo și Dinamo 2 în a doua și, respectiv, a treia divizie.
12:30
Ilie Dumitrescu, opinie contra curentului: cine e de vină pentru eliminarea Craiovei din Conference League # Sport.ro
Ilie Dumitrescu a comentat eliminarea Universității Craiova din Conference League, după eșecul dramatic contra lui AEK Atena, scor 2-3.
12:10
Fostul atacant al FCSB a marcat la ultimul meci din 2025, însă echipa sa a pierdut clar acasă # Sport.ro
Ivan Mamut (28 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova și FCSB, a reușit să înscrie vineri seară pentru Varazdin în duelul de pe teren propriu cu Istra 1961, contând pentru etapa a 18-a din campionatul Croației, însă reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea, scor 1-3.
12:10
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar # Sport.ro
Primul număr 1 ATP din istorie încasează o pensie pe care vesticii nu ar putea nici să o bănuiască.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.