Bundesliga: Bayer Leverkusen urcă pe podium după 3-1 la RB Leipzig
News.ro, 20 decembrie 2025 21:50
Echipa germană Bayer Leverkusen a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, de formaţia RB Leipzig, în etapa a 15-a din Bundesliga, şi a urcat pe ultima treaptă a podiumului.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum o oră
22:00
Echipa UTA Arad a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 21-a din Superligă.
21:50
Ionuţ Dumitru consideră ”cel puţin hilar” ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond: Deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, nu cred că ar trebui să mai întindem coarda # News.ro
Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, consideră cel puţin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond, el precizând că întindem prea mult lucrurile şi deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, astfel că nu crede că ar trebui să mai întindem coarda. El a mai spus că oamenii din ţară ”nici nu concep ideea de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani”, arătând că este o aberaţie.
21:50
„Da, o vei face”: Donald Trump spune că l-a ameninţat pe Emmanuel Macron cu taxe vamale pentru a creşte preţul medicamentelor # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, care vineri şi-a susţinut bilanţul economic în Carolina de Nord, a menţionat o presupusă discuţie la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron pentru a ilustra strategia sa de negociere menită să reducă preţul medicamentelor în Statele Unite. „Nu are nicio logică” a fost reacţia Élysée, potrivit Le Figaro.
21:50
Premier League: Radu Drăguşin a revenit în lotul lui Tottenham, care a cedat acasă cu FC Liverpool, scor 1-2 # News.ro
Echipa engleză FC Liverpool a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea londoneză Tottenham Hotspur, în etapa a 17-a din Premier League. Radu Drăguşin a fost convocat în lotul gazdelor după aproape un an de absenţă.
21:50
Echipa germană Bayer Leverkusen a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, de formaţia RB Leipzig, în etapa a 15-a din Bundesliga, şi a urcat pe ultima treaptă a podiumului.
21:40
Ionuţ Dumitru: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Ceea ce trebuia făcut s-a făcut, trebuie să luăm o pauză / Am reuşit să evităm criza economică, mergem însă pe o gheaţă destul de subţire # News.ro
Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a declarat, sâmbătă, că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori, pentru că ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză. El a precizat că am reuşit să evităm criza economică, dar mergem însă pe o gheaţă destul de subţire şi va trebui să gestionăm foarte atent lucrurile, pentru a menţine această creştere economică şi a o reaccelera un pic, în anii următori.
Acum 2 ore
21:30
Ionuţ Dumitru consideră ”cel puţin hilar” ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond: Întindem prea mult lucrurile. Deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, nu cred că ar trebui să mai întindem coarda # News.ro
Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, consideră cel puţin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond, el precizâns că întindem prea mult lucrurile şi deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, astfel că nu crede că ar trebui să mai întindem coarda.
21:10
Ionuţ Dumitru: Dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB. În momentul de faţă, nu cred că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a ajusta deficitul în 2026 # News.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că, dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB, arătând că în momentul de faţă nu crede că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a putea ajusta deficitul bugetar în 2026. El a mai spus că efectul creşterii de TVA este în linie cu aşteptările, iar măsurile luate îşi fac efectele.
20:50
Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida FCSB – Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20.00, în etapa a 21-a a Superligii.
20:50
Sâmbătă s-au jucat patru partide din cadrul etapei a XI-a, ultima din 2025 în Divizia A masculină, iar echipele învingătoare au fost Steaua Bucureşti, Arcada Galaţi, CSU Ştiinţa şi Dinamo. Şi în Divizia A feminină s-a jucat ultima partidă din acest an.
Acum 4 ore
20:20
Nicuşor Dan: Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018 # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se referă, sâmbătă, la o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care a adus o schimbare esenţială şi anume preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament. El arată că este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei.
19:50
Prinţul William şi fiul său George au făcut voluntariat la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost / În urmă cu 32 de ani, prinţul a fost acolo cu mama sa, prinţesa Diana # News.ro
Prinţul William al Marii Britanii l-a dus pe fiul său cel mare, prinţul George, la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost din Londra, unde cei doi au ajutat la pregătirea prânzului de Crăciun pentru persoanele nevoiaşe, a anunţat sâmbătă Palatul Kensington.
19:40
Apărătorul brazilian Thiago Silva a semnat sâmbătă un contract cu formaţia portugheză FC Porto, pentru care va juca până la finalul acestui sezon.
19:30
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea londoneză West Ham, în etapa a 17-a din Premier League.
19:20
Director ANPC: Lǎmâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru, considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată / Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri! # News.ro
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autoritatăţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) atrage atenţia că lǎmâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru sunt considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată, iar în multe hiper/super marketuri sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate CALITATEA I. Anghel consideră că suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri.
19:00
Michaela Benthaus, o femeie de 33 de ani din Germania, a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spaţiu, reuşind acest lucru cu ajutorul companiei Blue Origin a lui Jeff Bezos, relatează NBC News.
19:00
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, victorie cu Corona Braşov în derby-ul etapei a X-a din Liga Naţională # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Corona Braşov, scor 37-29 (17-11), în derby-ul etapei a X-a din Liga Naţională. Tot sâmbătă, Dunărea Brăila – Minaur Baia Mare, scor 32-28 (19-13). Două meciuri se mai joacă până la finalul anului.
19:00
Echipa Oţelul Galaţi a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia piteşteană FC Argeş, în etapa a 21-a din Superligă.
18:50
UPDATE - Alba: Incendiu la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie / Incendiul a fost lichidat. Nu s-au înregistrat victime - FOTO / VIDEO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, iar după verificarea situaţiei au constatat că nu se impune evacuarea pacienţilor internaţi în unitatea sanitară. Incendiul a fost lichidat şi nu s-au înregistrat victime.
18:50
Din anul 2028, Cupa Africii pe Naţiuni se va desfăşura din patru în patru ani, în loc de formatul actual, care presupune organizarea CAN la fiecare doi ani, a anunţat sâmbătă preşedintele Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), Patrice Motsepe.
18:40
Alba: Incendiu la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie - FOTO / VIDEO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, iar după verificarea situaţiei au constatat că nu se impune evacuarea pacienţilor internaţi în unitatea sanitară.
18:40
Peste 5000 de articole pirotehnice interzise la comercializare, descoperite în urma unor percheziţii făcute în mai multe localităţi din judeţul Călăraşi - FOTO / VIDEO # News.ro
Peste 5000 de articole pirotehnice interzise prin lege au descoperite în urma unor percheziţii făcute sâmbătă în mai multe localităţi din judeţul Călăraşi. Anchetatorii spun că valoarea bunurilor este de aproximativ 50.000 de lei, iar acestea urmau să fie vândute online, fiind trimise prin firme de curierat.
Acum 6 ore
18:30
Alba: Incendiu la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, iar după verificarea situaţiei au constatat că nu se impune evacuarea pacienţilor internaţi în unitatea sanitară.
18:30
Caraş-Severin: Intervenţie timp de trei ore a pompierilor, pentru salvarea unei bovine căzute într-un puţ / Pentru ca animalul să nu intre în hipotermie, salvatorii au scos apa cu motopompa # News.ro
Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin au avut, sâmbătă, o intervenţie mai puţin obişnuită, pentru salvarea unei bovine căzute într-un puţ. Pentru ca animalul să nu intre în hipotermie, salvatorii au scos apa cu motopompa, vita fiind scoasă la finalul unei acţiuni care a durat trei ore.
18:00
Centrul Infotrafic: Se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că sâmbătă seara se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. În plus, fenomenul poate favoriza apariţia poleiului.
18:00
Preşedintele brazilian Lula da Silva avertizează că o intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi ”o catastrofă umanitară” # News.ro
Preşedintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a avertizat sâmbătă că o eventuală intervenţie armată a Statelor Unite în Venezuela ar reprezenta ”o catastrofă umanitară”, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington şi guvernul de la Caracas, relatează Reuters.
17:50
Iniţiativă USR: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice şi electrocasnice # News.ro
Produsele electrice şi electrocasnice din magazine ar putea avea o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să ştie din start dacă un aparat poate fi reparat uşor sau nu. Iniţiativa legislativă depusă de parlamentarii USR Pollyanna Hangan şi Remus Negoi urmăreşte să îi ajute pe consumatori să facă alegeri informate, după modelul etichetei privind valoarea nutritivă a produselor alimentare.
17:40
Jake Paul, youtuber-ul devenit boxer, a confirmat că a suferit o dublă fractură de maxilar, după înfrângerea prin KO în faţa lui Anthony Joshua, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Miami.
17:40
Statele Unite au propus un posibil nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, care ar putea include participarea unor emisari americani şi, eventual, europeni, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
17:30
Accident în care au fost implicate 7 autoturisme şi 17 persoane, produs în judeţul Covasna. Cinci victime au fost duse la spital - FOTO # News.ro
Autorităţile din judeţul Covasna s-au mobilizat, sâmbătă după amiază, după ce un accident rutier în care au fost implicate 7 autoturisme în care se aflau 17 persoane s-a produs pe drumul naţional 11. Cinci victime, între care un copil, au fost preluate de ambulanţe şi duse la spital.
17:20
Accident în care au fost implicate 7 autoturisme şi 17 persoane, produs în judeţul Covasna. Cinci victime au fost duse la spital # News.ro
Autorităţile din judeţul Covasna s-au mobilizat, sâmbătă după amiază, după ce un accident rutier în care au fost implicate 7 autoturisme în care se aflau 17 persoane s-a produs pe drumul naţional 11. Cinci victime, între care un copil, au fost preluate de ambulanţe şi duse la spital.
17:10
Netanyahu intenţionează să-l informeze pe Trump despre posibile noi lovituri împotriva Iranului # News.ro
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, urmează să-l informeze pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o ameninţare care ar putea impune acţiuni rapide, a relatat sâmbătă NBC News.
17:00
Autorul britanic de literatură pentru copii David Walliams, abandonat de editură după acuzaţii de hărţuire a unor angajate tinere # News.ro
Scriitorul britanic de literatură pentru copii David Walliams, unul dintre cei mai bine vânduţi autori din Regatul Unit, a fost exclus vineri din portofoliul HarperCollins UK, după ce publicaţia Daily Telegraph a relatat că editura a investigat acuzaţii potrivit cărora acesta ar fi hărţuit mai multe angajate tinere, transmite Reuters.
17:00
La Liga: „Duelul portarilor români” s-a încheiat la egalitate, Real Oviedo – Celta Vigo 0-0 # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a încheiat la egalitate sâmbătă, duelul din etapa a 17-a, din deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedp, la care Horaţiu Moldovan a fost rezervă.
16:40
Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a Superligii.
Acum 8 ore
16:30
Ciucu: Vom elibera trotuarele de maşini în centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari. Sunt agenţii şi ministere ale statului care ocupă trotuare, nu o să găsească înţelegere # News.ro
Primarul nou ales al municipiului Bucureşti anunţă că va elibera trotuarele marilor bulevarde din centrul, oraşului de maşinile parcate ilegal, maşini care de multe ori aparţin unor instituţii publice. Măsurile vor fi implementate gradual, spune Ciprian Ciucu.
16:30
Avionul de la Londra care urma să aterizeze la Suceava a fost redirecţionat la Timişoara. Pasagerii vor fi aduşi la Suceava cu autocarul # News.ro
Activitatea pe Aeroportul din Suceava a fost afectată din cauza ceţii persistente, un avion de la Londra care nu a putut ateriza fiind redirecţionat către Timişoara. Pasagerii vor fi aduşi apoi cu autocarul la Suceava, distanţa până la Timişoara fiind de peste 600 de kilometri.
16:30
Cluj: Bărbat cu arsuri, la spital, în urma unui incendiu care i-a cuprins locuinţa. Focul a pornit de o afumătoare # News.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost rănit, ajungând la spital cu arsuri, după ce un incendiu i-a cuprins casa. Pompierii care au intervenit pentru a stinge flăcările au stabilit că focul a pornit de la o afumătoare.
16:20
Taxa turistică pe care autorităţile vor să o implementeze în Capitală va aduce, conform estimărilor, 15 milioane de lei la bugetul local # News.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă că „orice leuţ contează” pentru bugetul local.
16:10
Google îşi avertizează angajaţii cu vize americane să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasadele SUA # News.ro
Google, companie deţinută de Alphabet, le-a recomandat unor angajaţi care deţin vize pentru Statele Unite să evite călătoriile internaţionale, pe fondul întârzierilor tot mai mari în procesarea vizelor la ambasade, relatează Business Insider, citând un e-mail intern.
16:10
Ciucu: Cel târziu în martie o să vin cu propuneri clare de eficientizare şi de restructurare. E nevoie de coerenţă, fiindcă sunt dublări între ceea ce fac administraţiile, companiile municipale şi anumite ADI-uri. Nu îmi e frică de cuvântul insolvenţă # News.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă că cel mai târziu în luna martie a anului viitor va formula „propuneri clare de eficientizare şi restructurare” a primăriei generale a Capitalei. Ciucu anunţă că vrea să eficientizeze acele servicii sau instituţii care au atribuţii similare, subliniind că nu se teme să folosească cuvântul „insolvenţă”.
16:00
Ciucu: Îi mulţumesc domnului Nicuşor Dan că a iniţiat referendumul de anul trecut/ Voi duce mai departe acest proiect # News.ro
Succesorul lui Nicuşor Dan la Primăria generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a mulţumit preşedintelui pentru că, atunci când conducea primăria, a iniţiat referendumul votat de bucureşteni. El anunţă că va „duce mai departe acest proiect, în sensul că referendumul trebuie să se întâmple”.
15:50
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării a creat 2.850 de noi locuri în creşe prin Programul guvernamental "Sfânta Ana" # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat, la Fântânele, cea de-a doua creşă din judeţul Mureş, construită prin Programul guvernamental de construire de creşe "Sfânta Ana", el anunţând că ministerul a creat până în prezent 2.850 de noi locuri în creşe şi aceasta fiind cea de-a 46-a creşă finalizată.
15:40
Şapte elefanţi au fost ucişi, iar unul a fost rănit după ce un tren care se îndrepta spre metropola Delhi a lovit un grup de elefanţi în statul Assam, în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineaţă, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.
15:30
Mohamed Salah a cerut scuze coechipierilor, după declaraţiile dure la adresa clubului şi a antrenorului # News.ro
Mijlocaşul echipei Liverpool, Curtis Jones, a vorbit, vineri, la Sky Sports, despre declaraţiile considerate „incendiare” ale lui Mohamed Salah de către presa engleză.
15:30
UPDATE - Accident cu şapte maşini între Braşov şi Târgu Secuiesc - Cinci persoane, inclusiv un minor, au fost rănite. Traficul este complet blocat # News.ro
Patru adulţi şi un minor au fost răniţi în urma unui accident în care au fost implicate şapte maşini produs sâmbătă, pe DN11, între Braşov şi Târgu Secuiesc. Traficul este complet blocat.
15:30
Naomi Osaka, de patru ori campioană de Grand Slam, părăseşte Evolve, agenţia sportivă pe care a înfiinţat-o în 2022, a anunţat fostul numărul unu mondial, fără a preciza însă care va fi următoarea ei destinaţie.
15:30
Ciprian Ciucu anunţă că Bucureştiul are nevoie de un buget minim de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, pentru a putea să funcţioneze # News.ro
Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, anunţă noul primar al Capitalei, explicând că, dacă Bucureştiul va primi în continuare 50% din cota de taxe, de la Guvern, suma va fi total insuficientă. Edilul nou ales remarcă faptul că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”, arătând că, în aceste condiţii, primarul general al Capitalei a avut şi are o „infimă marjă de manevră şi de flexibilitate” dacă nu se vor face reforme de structură în ceea ce priveşte bugetul Capitalei.
15:10
Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. Doar STB are debite de 1,3 miliarde de lei, mare parte către ANAF, edilul spunând că, dacă datoria nu e plătită, compania e aproape de faliment # News.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au. Mare parte a acestor datorii e formată din debitele acumulate de Societatea de Transport Bucureşti (STB), despre care noul edil spune că, dacă nu achită datoriile, este aproape de faliment.
15:00
Ucraina şi Portugalia au convenit asupra co-producţiei de drone maritime ucrainene, a anunţat sâmbătă un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.