Accident în care au fost implicate 7 autoturisme şi 17 persoane, produs în judeţul Covasna. Cinci victime au fost duse la spital
News.ro, 20 decembrie 2025 17:20
Autorităţile din judeţul Covasna s-au mobilizat, sâmbătă după amiază, după ce un accident rutier în care au fost implicate 7 autoturisme în care se aflau 17 persoane s-a produs pe drumul naţional 11. Cinci victime, între care un copil, au fost preluate de ambulanţe şi duse la spital.
Iniţiativă USR: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice şi electrocasnice # News.ro
Produsele electrice şi electrocasnice din magazine ar putea avea o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să ştie din start dacă un aparat poate fi reparat uşor sau nu. Iniţiativa legislativă depusă de parlamentarii USR Pollyanna Hangan şi Remus Negoi urmăreşte să îi ajute pe consumatori să facă alegeri informate, după modelul etichetei privind valoarea nutritivă a produselor alimentare.
Jake Paul, youtuber-ul devenit boxer, a confirmat că a suferit o dublă fractură de maxilar, după înfrângerea prin KO în faţa lui Anthony Joshua, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Miami.
Statele Unite au propus un posibil nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, care ar putea include participarea unor emisari americani şi, eventual, europeni, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
Netanyahu intenţionează să-l informeze pe Trump despre posibile noi lovituri împotriva Iranului # News.ro
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, urmează să-l informeze pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o ameninţare care ar putea impune acţiuni rapide, a relatat sâmbătă NBC News.
Autorul britanic de literatură pentru copii David Walliams, abandonat de editură după acuzaţii de hărţuire a unor angajate tinere # News.ro
Scriitorul britanic de literatură pentru copii David Walliams, unul dintre cei mai bine vânduţi autori din Regatul Unit, a fost exclus vineri din portofoliul HarperCollins UK, după ce publicaţia Daily Telegraph a relatat că editura a investigat acuzaţii potrivit cărora acesta ar fi hărţuit mai multe angajate tinere, transmite Reuters.
La Liga: „Duelul portarilor români” s-a încheiat la egalitate, Real Oviedo – Celta Vigo 0-0 # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a încheiat la egalitate sâmbătă, duelul din etapa a 17-a, din deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedp, la care Horaţiu Moldovan a fost rezervă.
Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a Superligii.
Ciucu: Vom elibera trotuarele de maşini în centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari. Sunt agenţii şi ministere ale statului care ocupă trotuare, nu o să găsească înţelegere # News.ro
Primarul nou ales al municipiului Bucureşti anunţă că va elibera trotuarele marilor bulevarde din centrul, oraşului de maşinile parcate ilegal, maşini care de multe ori aparţin unor instituţii publice. Măsurile vor fi implementate gradual, spune Ciprian Ciucu.
Avionul de la Londra care urma să aterizeze la Suceava a fost redirecţionat la Timişoara. Pasagerii vor fi aduşi la Suceava cu autocarul # News.ro
Activitatea pe Aeroportul din Suceava a fost afectată din cauza ceţii persistente, un avion de la Londra care nu a putut ateriza fiind redirecţionat către Timişoara. Pasagerii vor fi aduşi apoi cu autocarul la Suceava, distanţa până la Timişoara fiind de peste 600 de kilometri.
Cluj: Bărbat cu arsuri, la spital, în urma unui incendiu care i-a cuprins locuinţa. Focul a pornit de o afumătoare # News.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost rănit, ajungând la spital cu arsuri, după ce un incendiu i-a cuprins casa. Pompierii care au intervenit pentru a stinge flăcările au stabilit că focul a pornit de la o afumătoare.
Taxa turistică pe care autorităţile vor să o implementeze în Capitală va aduce, conform estimărilor, 15 milioane de lei la bugetul local # News.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă că „orice leuţ contează” pentru bugetul local.
Google îşi avertizează angajaţii cu vize americane să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasadele SUA # News.ro
Google, companie deţinută de Alphabet, le-a recomandat unor angajaţi care deţin vize pentru Statele Unite să evite călătoriile internaţionale, pe fondul întârzierilor tot mai mari în procesarea vizelor la ambasade, relatează Business Insider, citând un e-mail intern.
Ciucu: Cel târziu în martie o să vin cu propuneri clare de eficientizare şi de restructurare. E nevoie de coerenţă, fiindcă sunt dublări între ceea ce fac administraţiile, companiile municipale şi anumite ADI-uri. Nu îmi e frică de cuvântul insolvenţă # News.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă că cel mai târziu în luna martie a anului viitor va formula „propuneri clare de eficientizare şi restructurare” a primăriei generale a Capitalei. Ciucu anunţă că vrea să eficientizeze acele servicii sau instituţii care au atribuţii similare, subliniind că nu se teme să folosească cuvântul „insolvenţă”.
Ciucu: Îi mulţumesc domnului Nicuşor Dan că a iniţiat referendumul de anul trecut/ Voi duce mai departe acest proiect # News.ro
Succesorul lui Nicuşor Dan la Primăria generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a mulţumit preşedintelui pentru că, atunci când conducea primăria, a iniţiat referendumul votat de bucureşteni. El anunţă că va „duce mai departe acest proiect, în sensul că referendumul trebuie să se întâmple”.
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării a creat 2.850 de noi locuri în creşe prin Programul guvernamental "Sfânta Ana" # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat, la Fântânele, cea de-a doua creşă din judeţul Mureş, construită prin Programul guvernamental de construire de creşe "Sfânta Ana", el anunţând că ministerul a creat până în prezent 2.850 de noi locuri în creşe şi aceasta fiind cea de-a 46-a creşă finalizată.
Şapte elefanţi au fost ucişi, iar unul a fost rănit după ce un tren care se îndrepta spre metropola Delhi a lovit un grup de elefanţi în statul Assam, în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineaţă, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.
Mohamed Salah a cerut scuze coechipierilor, după declaraţiile dure la adresa clubului şi a antrenorului # News.ro
Mijlocaşul echipei Liverpool, Curtis Jones, a vorbit, vineri, la Sky Sports, despre declaraţiile considerate „incendiare” ale lui Mohamed Salah de către presa engleză.
Naomi Osaka, de patru ori campioană de Grand Slam, părăseşte Evolve, agenţia sportivă pe care a înfiinţat-o în 2022, a anunţat fostul numărul unu mondial, fără a preciza însă care va fi următoarea ei destinaţie.
Ciprian Ciucu anunţă că Bucureştiul are nevoie de un buget minim de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, pentru a putea să funcţioneze # News.ro
Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, anunţă noul primar al Capitalei, explicând că, dacă Bucureştiul va primi în continuare 50% din cota de taxe, de la Guvern, suma va fi total insuficientă. Edilul nou ales remarcă faptul că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”, arătând că, în aceste condiţii, primarul general al Capitalei a avut şi are o „infimă marjă de manevră şi de flexibilitate” dacă nu se vor face reforme de structură în ceea ce priveşte bugetul Capitalei.
Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. Doar STB are debite de 1,3 miliarde de lei, mare parte către ANAF, edilul spunând că, dacă datoria nu e plătită, compania e aproape de faliment # News.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au. Mare parte a acestor datorii e formată din debitele acumulate de Societatea de Transport Bucureşti (STB), despre care noul edil spune că, dacă nu achită datoriile, este aproape de faliment.
Ucraina şi Portugalia au convenit asupra co-producţiei de drone maritime ucrainene, a anunţat sâmbătă un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de Reuters.
Ciprian Ciucu: Este o mică minune faptul că domnul Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire/ Oricare ar fi primarul general, el nu poate decât să ia bani şi să-i de mai departe # News.ro
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu anunţă, în prima conferinţă de presă susţinută după instalarea în funcţie, că situaţia financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti este una foarte dificilă, el susţinând că este „o mică minune” faptul că fostul edil Nicuşor Dan „a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”. El spune că din primele ore ale mandatului a constatat că oricine ar deţine funcţia de primar general nu poate gândi proiecte de dezvoltare, ci doar „să dea mai departe” banii pe care îi primeşte primăria din diverse surse.
Negociatori din SUA şi Rusia se întâlnesc în Florida pentru noi negocieri privind războiul din Ucraina # News.ro
Negociatori americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruşi pentru o nouă rundă de discuţii menite să ducă la încheierea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse oficiale, citate de Reuters.
Accident cu şapte maşini între Braşov şi Târgu Secuiesc - Două persoane sunt evaluate medical. Traficul este complet blocat # News.ro
Două persoane sunt evaluate medical în urma unui accident în care au fost implicate şapte maşini produs sâmbătă, pe DN11, între Braşov şi Târgu Secuiesc. Traficul este complet blocat.
Emisarul lui Putin merge la Miami pentru discuţii privind planul de pace pentru Ucraina. El nu se va întâlni cu oficiali ucraineni # News.ro
Kirill Dmitriev, trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, a mers la Miami pentru a se întâlni cu emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele acestuia, Jared Kushner, anunţă presa internaţională.
DOSARELE EPSTEIN: Documentele publicate de SUA îl menţionează frecvent pe Bill Clinton şi aproape deloc pe Trump # News.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente masiv redactate legate de finanţistul decedat Jeffrey Epstein, care îl menţionează pe larg pe fostul preşedinte democrat Bill Clinton, dar fac foarte puţine referiri la actualul preşedinte Donald Trump, relatează Reuters.
Schi alpin: Cornelia Hütter a câştigat proba de coborâre de la Val-d'Isère. Lindsey Vonn a fost a treia # News.ro
Schioara austriacă Cornelia Hütter a câştigat, sâmbătă, proba de coborâre din Cupa Mondială de la Val-d'Isère.
Nicuşor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie/ Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii şi vor fi urmate de o conferinţă de presă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. De asemenea, precizează că discuţiile de luni cu reprezentanţii judecătorilor şi procurorilorvor avea loc în mai multe runde de discuţii şi vor fi urmate de o conferinţă de presă.
Gorj: Doi şoferi, prinşi circulând cu viteză foarte mare, în condiţii de ceaţă, pe centura ocolitoare a oraşului Târgu Jiu # News.ro
Doi şoferi au fost prinşi circulând cu viteză foarte mare, de peste 140 de kilometri pe oră, în condiţii de ceaţă, pe centura ocolitoare a oraşului Târgu Jiu. Poliţiştii i-au sancţionat cu amenzi care depăşesc 4000 de lei fiecare, celor doi suspendându-li-se dreptul de a conduce pentru 90 de zile.
Timiş: Un muncitor a murit şi unul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă, în timp ce făceau lucrări de reparaţii la un imobil/ Bărbatul mort muncea fără forme legale # News.ro
Un bărbat a murit şi unul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă, în timp ce făceau lucrări de reparaţii la o grădiniţă, într-o comună din judeţul Timiş. În urma incidentului a fost deschis dosar penal, iar primele date arată că bărbatul mort lucra fără forme legale.
UPDATE - Ceaţa dă peste cap traficul pe Aeroportul din Iaşi, pentru a doua zi la rând, trei zboruri fiind redirecţionate către Otopeni şi Cluj / Curse anulate # News.ro
Traficul este afectat sâmbătă pe Aeroportul din Iaşi din cauza ceţii, pentru a doua zi la rând, două zboruri Ryanair fiind redirecţionate către Otopeni, iar un altul către Cluj.
Prahova: A fost repus în funcţiune şi cel de-al doilea hidroagregat al hidrocentralei de la Paltinu, după finalizarea lucrărilor de decolmatare şi curăţare/Populaţia nu a fost afectată, apa cu turbiditate fiind evacuată prin conductele unei firme private # News.ro
Operaţiunile tehnice continuă la barajul Paltinu, unde, în contextul lucrărilor realizate, turbiditatea apei a crescut din nou, pe fondul manevrelor de evacuare a apei prin hidrocentrala existentă la baraj. Autorităţile subliniază că furnizarea apei către populaţie nu a fost sistată, apa cu turbiditate ridicată fiind preluată nu de către conductele companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, ci de infrastructura unei firme private.
Un emisar al Chinei vizitează Cambodgia pentru a calma confruntările de la graniţa cu Thailanda # News.ro
Trimisul special al Chinei pentru afaceri asiatice a efectuat în această săptămână o vizită la Phnom Penh, în încercarea de a convinge Cambodgia şi Thailanda să detensioneze luptele violente de la graniţa comună, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Cambodgiei, citat de Reuters.
Moment de reculegere şi omagiu la Timişoara, la 36 de ani de la momentul în care oraşul s-a declarat liber de comunism # News.ro
Sirenele de alarmare au fost pornite, sâmbătă, la miezul zilei, în municipiul Timişoara, pentru a marca momentul în oraşul de pe Bega s-a declarat liber se comunism. Sute de oameni participă la evenimentele care marchează 36 de ani de la începutul Revoluţiei în urma căreia dictatura comunistă a fost răsturnată.
Taxă de 10 lei la Spitalul Judeţean Suceava pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”. Purtător de cuvânt: E posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme # News.ro
Spitalul Judeţean Suceava instituie o taxă de 10 lei pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”, o taxă similară fiind impusă şi pentru furnizarea altor documente cu caracter medical. Purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, Tiberiu Brădăţan, afirmă, referitor la solicitările vizând ora exactă a naşterii, că e posibil să aibă legătură cu dorinţa de a face nişte astrograme. De asemenea, a precizat că informaţiile privind valoarea de 100 de lei a acestei taxe au apărut din cauza unei erori materiale, care va fi remediată.
Trump a cerut ca trofeul „Premiul FIFA pentru pace” oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale # News.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut condiţii foarte stricte pentru acordarea „Premiului FIFA pentru pace” din partea lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care a avut loc în cadrul ceremoniei de tragerea la sorţi a fazei finale a Cupei Mondiale din 2026, din 5 decembrie, la Washington.
Elon Musk obţine o victorie juridică majoră: pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, evaluat acum la circa 139 de miliarde de dolari, este reactivat # News.ro
Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară. Acordul de compensare, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este evaluat în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari, relatează Reuters.
Bucharest Opera Christmas Market - Soprana Leontina Văduva şi pianistul Cătălin Răducanu susţin un concert pe esplanadă # News.ro
Soprana Leontina Văduva împreună cu pianistul Cătălin Răducanu vor cânta duminică, de la ora 19:45, pe esplanada Operei Naţionale, la Bucharest Opera Christmas Market.
Trei persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţă, pe un drum judeţean din Vâlcea, unde trei autoturisme s-au ciocnit, primele date arătând că nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers reprezintă cauza evenimentului.
Diana Buzoianu anunţă sute de controale la balastiere, luna trecută. Numărul verificărilor, egal cu cel din prima jumătate a anului, la fel şi numărul plângerilor penale # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că în luna noiembrie structurile din minister au făcut peste 650 de controale în ceea ce priveşte activitatea balastierelor, numărul fiind mai mare decât cel al verificărilor realizate în primele şase luni ale anului pe această temă.
Donald Trump şi nouă mari companii farmaceutice ajung la un acord pentru reducerea preţurilor medicamentelor # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi nouă dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume au anunţat vineri acorduri prin care vor reduce semnificativ preţurile medicamentelor furnizate programului guvernamental Medicaid şi pacienţilor care plătesc direct, într-un nou efort de a alinia costurile din Statele Unite cu cele practicate în alte economii dezvoltate, relatează Reuters.
O analiză de sânge, bazată pe microARN, ar putea accelera diagnosticarea sclerozei laterale amiotrofice cu o precizie ridicată.
Valentin Mihăilă, mesaj pentru suporteri: „Avem nevoie de încredere şi de sprijin. Toţi vrem să ne calificăm” - VIDEO # News.ro
Valentin Mihăilă a acordat un interviu pentru FRFtv, în care arată că rămâne optimist înaintea duelului direct dintre Turcia şi România, programat în primăvara anului viitor, în barajul de calificare la Cupa Mondială.
Decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie, publicată în Monitorul Oficial. Comitetul, condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului / Ce atribuţii va avea # News.ro
Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din justiţie va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului, conform deciziei de înfiinţare a comitetului, publicată vineri, în Monitorul Oficial. Printre atribuţii, va avea analiza efectelor punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilorşi de către ONG-uri. Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.
Ucraina anunţă un nou atac cu drone asupra unei platforme petroliere a Lukoil din Marea Caspică # News.ro
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aparţinând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum şi a unei nave militare de patrulare aflată în apropierea instalaţiei, în contextul intensificării atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice a Rusiei, transmite Reuters.
