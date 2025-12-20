Frica de singurătate: Cum ne sabotează fericirea și ce putem face
Aktual24, 20 decembrie 2025
Singurătatea nu este întotdeauna o alegere. Pentru unii oameni, ea devine o teamă profundă, greu de explicat și aproape imposibil de ignorat. Frica de singurătate, cunoscută sub numele de autofobie, este o tulburare de anxietate care se manifestă printr-o teamă intensă și persistentă de a rămâne singur sau de a fi izolat. Persoanele care trăiesc […]
• • •
„Educația începe acasă, iar respectul se învață”. Căsuțe pentru pisici comunitare instalate în Parcul Nicolae Iorga din Sectorul 1, vandalizate la mai puțin de 24 de ore de la montare de niște copii # Aktual24
Prima căsuță pentru pisici și dispensere pentru mâncare au fost montate vineri în Parcul Nicolae Iorga, marcând debutul unui proiect dedicat sprijinirii pisicilor comunitare din Sectorul 1. La nici 24 de ore, căsuțele și dispenserele au fost vandalizate de niște copii, a scris Protecția Animalelor Sector 1 pe pagina de Facebook. „Ieri am lansat proiectul […]
Adolescent palestinian ucis de trupele IDF pentru că ar fi aruncat cu o cărămidă. Imaginile video par să contrazică afirmația IDF # Aktual24
Un adolescent palestinian a fost împușcat mortal de trupele israeliene sâmbătă seară după ce ar fi aruncat cu o cărămidă asupra membrilor IDF în orașul Qabatiya din Cisiordania ocupată. IDF a declarat că soldații unității de recunoaștere a Brigăzii de Parașutiști au fost atacați de un palestinian care a aruncat cu o cărămidă spre ei, […]
Fostul premier pakistanez Imran Khan și soția sa, condamnați la 17 ani de închisoare pentru corupție. Ar fi subevaluat cadouri de protocol pentru a le putea achiziționa la prețuri mult sub valoarea lor # Aktual24
O instanță pakistaneză i-a condamnat sâmbătă pe fostul prim-ministru Imran Khan și pe soția sa, Bushra Bibi, la 17 ani de închisoare, după ce i-a găsit vinovați de păstrarea și vânzarea de cadouri prmite de la oficiali străini, au declarat oficiali și partidul său. Cei doi au pledat nevinovat când au fost puși sub acuzare […]
NORAD continuă tradiția veche de zeci de ani de a urmări călătoria lui Moș Crăciun în jurul lumii # Aktual24
Uneori, copiii lasă telefonul după ce aud că Moș Crăciun nu va veni dacă nu dorm. Alții care sună la linia telefonică dedicată NORAD Tracks Santa se întreabă dacă Moșul îi va putea găsi. Adulții care cred încă în personajul vesel care aduce cadouri în întreaga lume îi urmăresc călătoria. De 70 de ani, aceasta […]
Michaela Benthaus, o ingineră paraplegică din Germania în vârstă de 33 de ani a devenit primul utilizator de scaun cu rotile care a ajuns în spațiu cu Blue Origin, compania lui Jeff Bezos. Benthaus, însoțită de Hans Koenigsmann, un fost director executiv SpaceX născut tot în Germania, și alți cinci pasageri au decolat sâmbătă din […]
Statele Unite interceptează și capturează o navă în apele internaționale din largul coastei Venezuelei, au declarat sâmbătă trei oficiali americani pentru Reuters, o mișcare care vine la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat o „blocadă” a tuturor petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela. Aceasta ar fi a doua […]
O tânără de 27 de ani din Bihor a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era fotoreporter și colabora cu două publicații locale # Aktual24
O tânără în vârstă de 27 de ani dintr-o comună bihoreană, care locuia cu chirie în Oradea, a murit sâmbătă dimineața după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuințe. Tânăra era fotoreporter activ la evenimentele din oraș, dar și la cele fotbalistice din țară și colabora cu două publicații locale, […]
Timiș: Doi muncitori care lucrau la reparații pe acoperișul unei grădinițe au căzut de la 7 metri înălțime. Unul a murit # Aktual24
Doi muncitori care lucrau la reparații pe acoperișul grădiniței din Jebel, județul Timiș, au căzut de la înălțime. Din primele informații, unul dintre bărbați, de 45 de ani, a alunecat de pe schelă, iar în cădere s-a agățat și de colegul său, un tânăr de 34 de ani. Primul s-a prăbușit în gol, pe pământ, […]
Nicușor Dan, precizare ”esențială” legată de atribuțiile sale: ”Președintele și-a recâștigat dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond” # Aktual24
Nicușor Dan a făcut, sâmbătă seara, o precozare importantă privind atribuțiile președintelui. Această precizare vine fără o legătură concretă cu un anumit subiect, însă este în contextul puternicelor dezbateri legate de situația din Justiție. ”Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o […]
SUA propun un nou format de negocieri pentru pacea din Ucraina. Reprezentanții UE vor fi și ei prezenți # Aktual24
Statele Unite au propus un posibil nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, care ar putea include participarea unor emisari americani şi, eventual, europeni, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Vorbind cu reporterii la Kiev, Zelenski a afirmat că Ucraina va decide dacă acceptă acest format după ce […]
Israel, gata de noi atacuri contra Iranului. Trump va fi informat din timp despre acțiunile militare # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să fie informat de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o amenințare majoră la adresa securității regionale și ar putea necesita acțiuni rapide, a relatat sâmbătă NBC News, citată de Reuters. Potrivit postului american, oficialii israelieni sunt îngrijorați că Iran […]
Vladimir Putin urmărește controlul asupra unor părți din Europa, arată rapoarte ale serviciilor de informații americane # Aktual24
Rapoarte ale agențiilor de informații din Statele Unite continuă să avertizeze că liderul rus Vladimir Putin își propune să obțină controlul asupra întregii Ucraine și asupra unor părți din Europa care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică, relatează European Pravda. Potrivit sursei citate, în acest context ar fi vizată inclusiv Republica Moldova. O sursă […]
Brazilia se teme de război: ”O intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară” # Aktual24
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters şi dpa, citate de Agerpres. Totodată, el a îndemnat UE să dea dovadă de „curaj” în ce priveşte semnarea acordului de liber schimb cu Mercosur. „La patru decenii după […]
”Internaționala suveranistă”. Documentele Epstein scot la iveală construcția unei mișcări pan-naționale, legături între Steve Bannon, finanțatori MAGA și lideri ai dreptei radicale europene # Aktual24
Documente provenite din corespondența lui Jeffrey Epstein, făcută public la începutul anului 2025, relevă informații extinse despre eforturile de construire a unei rețele transnaționale a dreptei radicale, care a reunit finanțatori americani, strategii politici apropiați de fostul președinte american Donald Trump, lideri suveraniști europeni și structuri de mobilizare politică și mediatică. Potrivit documentelor, schimburile de […]
202 indieni au ajuns să lupte pentru Rusia în Ucraina. 18.092 de cetățeni străini din 128 de țări au fost aduși ca mercenari de Rusia pe frontul ucrainean # Aktual24
Un total de 202 cetățeni indieni au fost recrutați în armata rusă din anul 2022, dintre care cel puțin 26 au fost uciși, iar șapte sunt dați dispăruți, potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe al Indiei. Ministerul a menționat aceste cifre într-un raport oficial transmis la Rajya Sabha, camera superioară a Parlamentului Indiei, la […]
Ciucu s-a luat cu mâinile de cap când a văzut ce-i la Primăria Capitalei: ”Este o mică minune faptul că domnul fost primar general Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire” # Aktual24
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, în prima conferinţă de presă susţinută după preluarea mandatului, că situaţia financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti este foarte dificilă, apreciind că este „o mică minune” faptul că fostul edil, Nicuşor Dan, „a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”. „Vreau să spun, din capul locului, […]
Aproximativ 200 de persoane au participat, sâmbătă, la Braşov, la un marş organizat în contextul manifestaţiilor de susţinere a unei Justiţii independente, care au loc de mai bine de o săptămână. Manifestanţii – purtând pancarte, un banner uriaş, pe care se putea citi mesajul „Justiţie, nu corupţie”, tobe şi un megafon – au mărşăluit, de […]
FBI a plătit un milion de dolari pentru o mie de agenți însărcinați cu „redactarea” dosarelor Epstein – democrații acuză că au fost șterse ilegal toate referirile la Donald Trump # Aktual24
Documente interne ale FBI, obținute prin Legea Libertății de Informații (FOIA) și publicate recent, dezvăluie un efort masiv și costisitor al agenției federale americane pentru procesarea și „redactarea” dosarelor legate de Jeffrey Epstein, traficantul de minori decedat în 2019. Potrivit acestor documente citate de The Daily Beast, FBI a alocat aproximativ 851.000 de dolari doar […]
Zelenski îl pune la punct pe Putin: ”Nu el decide când şi în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că nu omologul său rus, Vladimir Putin, este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina, după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care vor avea loc […]
CTP îi cere președintelui Dan ca presa să transmită în direct discuțiile de la Cotroceni cu magistrații: ”Simplii cetățeni trebuie să afle cât mai multe în legătură cu caracatița din Justiție” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îi solicită președintelui Dan ca presa să aibă acces la discuțiile pe care le va purta, luni, cu magistrații. Dan a anunțat că presa nu va avea acces întrucât sunt magistrați care doresc să nu fie văzuți la Cotroceni. ”Presa, care a crestat buboiul, ținută la ușa Cotrocenilor. Acum câteva zile, […]
Trăim într-o epocă în care întâlnirile romantice nu mai depind de coincidențe întâmplătoare în cafenele sau parcuri, ci de swipe-uri, match-uri și notificări digitale. Aplicațiile de dating au transformat fundamental modul în care ne conectăm cu ceilalți, redefinind conceptele de apropiere, flirt și iubire. În timp ce pentru unii acestea sunt o ușă către oportunități […]
Aproape 1,2 milioane de ţigarete descoperite într-un TIR oprit pentru control pe DN 7 au fost confiscate de către poliţiştii sibieni, şoferul fiind reţinut pentru deţinerea sau comercializarea de produse accizabile, fără a fi marcate corespunzător. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, în data de 19 decembrie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a […]
”Suveranismul e o sectă apocaliptică”. Transformarea lui Georgescu: ”La început avea lumânări yoga tantric în loc de icoane” – VIDEO # Aktual24
Un documentar despre ”suveranismul” românesc și Călin Georgescu, realizat de jurnalistul Radu Alexandru, afirmă cu numeroase argumente că ”suveranismul e o sectă apocaliptică”. Documentarul prezintă numeroase paralele cu secte care au șocat lumea în decursul ultimilor 200 de ani. În material, autorul afirmă că astfel de mișcări urmează un tipar recognoscibil. „Orice sectă apocaliptică are […]
Anca Alexandrescu, propagandistă AUR la Realitatea Plus, a avut parte de momente umilitoare în Piața Crângași, unde pretindea că face un reportaj despre ”problemele” românilor. Anca Alexandrescu s-a băgat cu un microfon în fața oamenilor care stăteau la rând încercând să-i pună întrebări unei vânzătoare, însă aceasta a refuzat. ”Ne scuzați, nu voiam să vă […]
Ucraina își intensifică atacurile cu drone contra Rusiei. În fiecare noapte, zeci drone zboară spre ținte din Rusia # Aktual24
Sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât în noaptea de vineri spre sâmbătă 27 de drone ucrainene care intenţionau să atace obiective de pe teritoriul Rusiei, a informat sâmbătă Ministerul rus Apărării, transmite EFE, citată de Agerpres. Cea mai mare parte a atacurilor a afectat regiunile Belgorod (10) şi Voronej (10), ambele situate la graniţă […]
Nicuşor Dan, nou anunț privind gravele probleme din Justiție. Anumiți magistrați se tem, nu vor să fie văzuți când vin la Cotroceni # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din Justiţie, iar consultările de luni de la Cotroceni vor avea loc în mai multe runde de discuţii – atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual. ”Am primit de la magistraţi […]
Arta chihlimbarului: Model uriaș al Titanicului expus la Varșovia. În 2020 a intrat în Cartea Recordurilor # Aktual24
O machetă masivă a Titanicului, realizată aproape în întregime din chihlimbar, sau „aur baltic”, este expusă pentru scurt timp la o expoziție din Varșovia. Cu o înălțime de peste 1,5 metri și o greutate de peste 10 kilograme, în 2020 macheta a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai mare sculptură de chihlimbar din lume, […]
Orașul polonez Cracovia a fost desemnat oficial cel mai curat oraș din lume. Radical Storage, un serviciu global de depozitare a bagajelor, a analizat peste 70 de mii de recenzii turistice din 100 de destinații turistice importante. Potrivit Radical Storage, 98,5% din recenziile legate de curățenie postate între octombrie 2024 și noiembrie 2025 au fost […]
Pe cine o să mai sune Lia? A fost constituit oficial Comitetul pentru revizuirea legilor justiției, care va fi condus de premierul Ilie Bolojan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a făcut un pas concret în direcția reformei sistemului judiciar, după scandalul declanșat de documentarul Recorder „Justiție capturată” și protestele masive din ultimele săptămâni. Decizia de înființare a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a fost publicată în Monitorul Oficial pe 19 decembrie 2025, oficializând grupul de lucru anunțat […]
Creșterea nivelului de dioxid de carbon în mediu face ca alimentele să devină mai calorice, dar mai puțin nutritive # Aktual24
Un studiu efectuat la o universitate olandeză a descoperit că mai mult dioxid de carbon în mediu face ca alimentele să fie mai calorice, dar mai puțin nutritive – și, de asemenea, potențial mai toxice. Sterre ter Haar, lector la Universitatea Leiden din Olanda, și alți cercetători din cadrul instituției au creat o metodă pentru […]
Administrația SUA vrea să transforme Fâșia Gaza într-o zonă turistică exclusivistă. Proiectul, condus de ginerele lui Trump, va fi finanțat cu 112 miliarde de dolari – deși nu se spune care va fi soarta celor 2 milioane de palestinieni de aici # Aktual24
Administrația Trump a dezvoltat un plan ambițios numit „Project Sunrise”, elaborat de o echipă condusă de Jared Kushner (ginerele președintelui) și Steve Witkoff (emisar special pentru Orientul Mijlociu). Potrivit Wall Street Journal, proiectul vizează reconstrucția Fâșiei Gaza pe o perioadă de 20 de ani, cu un cost estimat la 112,1 miliarde de dolari doar în […]
„Când foamea justifică mijloacele”: Supermarket din Montreal jefuit de un grup de Moși Crăciuni și elfi. O parte din alimente au fost lăsate sub un brad de Crăciun, iar restul vor fi distribuite prin băncile de alimente # Aktual24
Îmbrăcați în costume roșii și sprijiniți de elfi mascați, mai mulți Moși Crăciuni au intrat într-un supermarket din Montreal, Canada, și-au umplut sacoșele cu alimente în valoare de mii de dolari și au dispărut în noapte. Bandiții au emis ulterior o declarație în care spuneau că alimentele vor fi distribuite celor nevoiași și spunând că […]
Planul de interzicere a bicicletelor în zona pietonală din Bruxelles, considerat „periculos și absurd”. Va intra în vigoare din 2026 # Aktual24
La zece ani de la introducerea zonei pietonale din Bruxelles, orașul își schimbă politicile pentru a evita să devină victima propriului succes. Când Le Pietonnier, de 50 de hectare, s-a deschis în 2015, aceasta a fost concepută ca o inimă curată, verde și pietonală pentru oraș. Unele magazine din apropiere se temeau că eliminarea a […]
Donald Trump va pleca spre Florida pentru a purta discuții cu trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat că pleacă spre Florida, unde sunt programate mai multe întâlniri importante. Declarația vine în contextul unor negocieri intense pentru încheierea războiului din Ucraina, cu întâlniri planificate la Miami între oficiali americani și ruși. Pe 19 decembrie 2025, Trump a informat că se deplasează în Florida, menționând „multe întâlniri programate […]
Accident neobișnuit: În India, opt elefanți au fost uciși în urma coliziunii cu un tren de pasageri # Aktual24
În dimineața zilei de 20 decembrie 2025, un incident tragic a avut loc în districtul Hojai din statul indian Assam. Trenul expres Sairang-New Delhi Rajdhani Express a lovit o turmă de elefanți sălbatici care traversau calea ferată în zona Changjurai, secțiunea Jamunamukh-Kampur. Potrivit publicației The Indian Express, coliziunea, survenită în jurul orei 2:17, pe fondul […]
Gest unic în politica românească: Ministru Economiei, Radu Miruță (USR), și-a cerut scuze public după ce a spus „nu mă mut ca țiganul cu cortul” # Aktual24
Ministrul Economiei din România, Radu Miruță (USR), propus recent pentru portofoliul Apărării, a stârnit un val de critici după ce a folosit, într-o emisiune televizată de la Prima News din 18 decembrie 2025, expresia „nu mă mut ca țiganul cu cortul”. Declarația a venit în contextul unei discuții despre veniturile și locuința sa: întrebat dacă […]
Spectacol pe plaja de pe insula iraniană Ormuz. Ploile abundente colorează apele mării în roșu aprins # Aktual24
Precipitațiile de pe insula Ormuz din Iran au transformat pentru scurt timp, în această săptămână, coasta Plajei Roșii într-un peisaj natural izbitor, pământul roșu curgând în mare și colorând apa în nuanțe de roșu intens. Plaja este cunoscută pentru nisipul și stâncile de culoare roșie datorită concentrației mari de oxid de fier, potrivit The Guardian. […]
Proprietarul unui magazin de sendvișuri din Anglia a încercat să stabilească un record mondial Guinness petrecând 42 de ore consecutive cântând cântece de Crăciun. Recordul pentru cel mai lung maraton de cântat cântece de Crăciun, fusese de 40 de ore de Confidence Survival Eyong din Nigeria în 2024, potrivit UPI. Melodiile cântate de Purchase au […]
Un biciclist din orașul american Baltimore a colectat peste 700 de capace de roți pierdute, majoritatea în timpul plimbărilor cu bicicleta prin oraș. Acestea au inspirat o inițiativă de a transforma deșeurile în artă, inclusiv coronițe de Crăciun, un pește uriaș și un cap mare al lui Snoopy. Este un hobby care s-a dezvoltat acum […]
Avertisment dur al șefului serviciilor secrete ucrainene, Kirilo Budanov: „Rusia ar putea ataca Europa începând din 2027, iar statele baltice vor fi primele vizate” # Aktual24
Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), a lansat recent un avertisment grav privind intențiile Rusiei față de Europa. Într-o declarație publică, Budanov a afirmat că Rusia și-a revizuit planurile militare, scurtând termenul pentru o posibilă agresiune directă împotriva țărilor NATO. Inițial, Moscova viza anul 2030 ca moment în […]
Ultimii cenți americani bătuți vreodată s-au vândut la licitație pentru 16,76 milioane de dolari # Aktual24
Pentru cei care susțin că centul american nu avea nicio valoare: unii colecționari de monede nu sunt de acord. De fapt, au dat milioane pentru ultimele monede care au circulat în SUA înainte ca guvernul să oprească producția de cenți în noiembrie. Monetăria a vândut 232 de seturi de trei cenți pentru suma uriașă de […]
Forțele americane și iordaniene au lovit peste 70 de ținte ISIS în Siria, într-o operațiune aeriană de amploare # Aktual24
Forțele Statelor Unite, în cooperare cu armata iordaniană, au desfășurat o amplă operațiune militară aeriană în Siria, vizând peste 70 de obiective ale organizației teroriste Stat Islamic (ISIS). Potrivit autorităților americane, citate de ABC News, în cadrul atacurilor au fost utilizate mai mult de 100 de muniții ghidate de precizie. Loviturile au avut loc pe […]
Rusia a lovit regiunea ucraineană Odesa cu rachete balistice. Șapte persoane au fost ucise și alte 15 rănite # Aktual24
Forțele ruse au lansat vineri seara un atac masiv cu rachete balistice asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, soldat cu victime și distrugeri semnificative. Potrivit autorităților locale, citate de RBC Ukraine, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte cincisprezece au fost rănite și transportate la spital. Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a anunțat […]
Mușamalizare rușinoasă: „Dosarele Epstein”, publicate de administrația SUA, conțin referiri minime la Donald Trump, deși acesta a fost „cel mai bun prieten” al miliardarului pedofil # Aktual24
Pe 19 decembrie 2025, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a început să publice o parte semnificativă din dosarele legate de Jeffrey Epstein, finanțatorul și agresorul sexual decedat în 2019. Această acțiune vine în urma Epstein Files Transparency Act, o lege adoptată de Congres în noiembrie 2025 și semnată de președintele Donald Trump, care impunea […]
În ultimele decenii, gamingul a evoluat spectaculos, trecând de la o activitate recreativă practicată în intimitatea camerelor de adolescenți, la un fenomen global cu impact economic, cultural și social major. Astăzi, gamingul nu mai este doar un hobby, ci un domeniu complex care reunește competiție, performanță, disciplină și strategie, caracteristici esențiale ale oricărui sport consacrat. […]
Într-un colț liniștit al unui studio virtual din Tokyo, un algoritm de inteligență artificială tocmai a generat o pictură ce ar putea fi confundată cu un tablou impresionist clasic. Culorile vibrante, textura aproape palpabilă și compoziția sofisticată nu sunt rodul unui artist uman, ci al unui set complex de algoritmi care analizează milioane de imagini […]
Începând cu 1 februarie, turiștii care vor să vadă Fântâna Trevi din centrul istoric al Romei vor trebui să achiziționeze un bilet de 2 euro, a relatat vineri agenția de știri italiană ANSA, citându-l pe primarul Romei, Roberto Gualtieri. Accesul va rămâne gratuit pentru localnici. Fântâna Trevi este unul dintre cele mai importante obiective turistice […]
Un hotel temporar s-a deschis în satul elvețian Blatten distrus de o alunecare de teren în luna mai. „Un simbol al noilor începuturi și al solidarității în Lötschental” # Aktual24
La șase luni de la alunecarea de teren care a distrus un sat întreg, un nou hotel a fost inaugurat, vineri, în satul elvețian Blatten. Momentum, situat la o altitudine de aproape 2.000 de metru, are 64 de paturi și plănuiește să-și primească primii oaspeți de Crăciun. Construcția din lemn se află la ultima stație […]
Eve, unitatea de aeronave electrice a Embraer, a anunțat vineri că prototipul său de „mașină zburătoare” la scară reală a finalizat primul zbor la uzina din statul Brazilian Sao Paolo, marcând o etapă cheie către certificare. Eve se numără printre numeroasele firme care dezvoltă aeronave alimentate cu baterii, capabile de decolare și aterizare verticală pentru […]
