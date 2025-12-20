FOTO Ceaușescu citea pe 21 decembrie 1989, în ultimul număr Scînteia Tineretului, despre Timișoara, Iran și Zimbabwe, Loredana Groza, întoarcerea la tracțiunea animală. Planul pe 1990: ținte mari pe fond de austeritate

Ultimul număr al „Scînteii Tineretului” înainte de prăbușirea regimului, cel apărut în urmă cu fix 36 de ani, pe 21 decembrie 1989, combină relatarea ceremonială a revenirii lui Nicolae Ceaușescu din Iran și a „prieteniei între popoare” cu un decret de tip excepțional pentru Timișoara, o campanie agresivă de culpabilizare a protestelor, promisiuni de creșteri economice de „7-8 la sută” și „9—10 la sută”, telegrame industriale încărcate de cifre și, pe fond, texte bugetare și agricole marcate de ideea reducerii consumului, a „reducerii cheltuielilor materiale” și a înlocuirii motorinei cu tracțiune animală.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Profit.ro