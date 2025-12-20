Exclusivitățile săptămânii: Două mari fabrici vândute în România. Gigant mondial - în mineritul din România. Wizz Air analizează în România zboruri interne. Vin bonificații și de 1 leu
Profit.ro, 21 decembrie 2025 01:10
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
• • •
Acum 30 minute
01:10
Exclusivitățile săptămânii: Două mari fabrici vândute în România. Gigant mondial - în mineritul din România. Wizz Air analizează în România zboruri interne. Vin bonificații și de 1 leu # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Acum 2 ore
00:20
FOTO Ceaușescu citea pe 21 decembrie 1989, în ultimul număr Scînteia Tineretului, despre Timișoara, Iran și Zimbabwe, Loredana Groza, întoarcerea la tracțiunea animală. Planul pe 1990: ținte mari pe fond de austeritate # Profit.ro
Ultimul număr al „Scînteii Tineretului” înainte de prăbușirea regimului, cel apărut în urmă cu fix 36 de ani, pe 21 decembrie 1989, combină relatarea ceremonială a revenirii lui Nicolae Ceaușescu din Iran și a „prieteniei între popoare” cu un decret de tip excepțional pentru Timișoara, o campanie agresivă de culpabilizare a protestelor, promisiuni de creșteri economice de „7-8 la sută” și „9—10 la sută”, telegrame industriale încărcate de cifre și, pe fond, texte bugetare și agricole marcate de ideea reducerii consumului, a „reducerii cheltuielilor materiale” și a înlocuirii motorinei cu tracțiune animală.
Acum 4 ore
23:00
VIDEO "Trădarea maghiarilor din Transilvania", care l-au votat pe Nicușor Dan - reclamată la un miting în Ungaria # Profit.ro
Liderul partidului ungar de opoziție Tisza, Peter Magyar, susține că formațiunea sa va proteja Ungaria de migrația ilegală.
23:00
Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, susține că nu mai sunt necesare creșteri de taxe și impozite în momentul de față, dar nici pentru anii următori.
22:00
Șeful ANPC are un mesaj extrem de dur, afirmând că România a ajuns bătaia de joc a importatorilor de citrice.
21:50
ULTIMA ORĂ Uber- obligată în România la plata de drepturi de autor pentru muzica din mașină # Profit.ro
Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor a dat în judecată Uber pentru drepturi de autor, obținând câștig de cauză, la Curtea de Apel.
Acum 6 ore
21:10
Nicușor Dan anunță o schimbare esențială - Recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan anunță o decizie a Curții Constituționale care a adus o schimbare esențială - președintele României recâștigă dreptul de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.
Acum 8 ore
18:40
YouTube a închis Screen Culture și KH Studio, două canale care publicau false trailere de film, create cu ajutorul inteligenței artificiale generative.
18:20
Schimbare în magazinele din România: Apare încă o etichetă la produsele electrice și electrocasnice, care să arate cât de ușor pot fi reparate - proiect # Profit.ro
O etichetă standard, care va indica cât de ușor poate fi reparat un produs, este gândită să fie introdusă pentru produsele electrice și electrocasnice comercializate în România.
18:00
Taxa turistică de 10 lei pe noapte ce va fi impusă turiștilor din București va aduce la bugetul local circa15 milioane de lei, estimează autoritățile.
Acum 12 ore
17:20
Mașini scoase de pe trotuarele marilor bulevarde din centrul Bucureștiului, dacă sunt parcate ilegal - Prima măsură anunțată de Ciucu # Profit.ro
Noul primar al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță deja prima măsură aflată în plan.
17:00
Constructorul român Umbrărescu a adus muncitori și în wekend pe Lotul 4 Nord al Autostrazii A0, în zona lacului Cernica.
16:50
Lemn de foc, vândut populației online de Romsilva. Încasează bani frumoși și din produse nelemnoase # Profit.ro
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva va începe să vândă lemn de foc și online.
16:00
Viitoarea generație a SUV-ului Nissan Juke, care va deveni complet electric, va fi mai mare decât generația cu combustie și va utiliza platforma CMF-EV a noului Leaf.
15:40
EXIT din România - Unul dintre cele mai mari branduri premium elvețiene a închis firma locală # Profit.ro
Unul dintre cele mai mari branduri premium din Elveția, a cărui intrare în România a fost anunțată de Profit.ro, a închis, prin dizolvare, firma locală, relevă date publicate acum în Monitorul Oficial.
15:30
INEDIT Un spital din România introduce o taxă pentru ora exactă a nașterii ca astrograme. Taxă la care s-a adăugat un zero # Profit.ro
Un spital din România, respectiv cel județean din Suceava, instituie o taxă, prezentată acum ca fiind de 10 lei, pentru ”eliberare documente care atestă ora nașterii”.
15:00
Românii combină Crăciun-Revelion în călătorie de 2-3 săptămâni. Sorin Stoica, CEO Eturia: Turiștii au ales circuite ample, bugetele au crescut ușor # Profit.ro
Finalul de an a adus o creștere a cererii pentru vacanțe exotice și experiențe premium, cu bugete mai mari, rezervări făcute din timp și un interes tot mai mare pentru sejururi lungi, care combină Crăciunul și Revelionul, spune, pentru Profit.ro, Sorin Stoica, CEO-ul agenției de turism Eturia.
14:30
România intră într-o nouă etapă demografică. Are tot mai puțini locuitori în vârstă, inegal distribuiți pe teritoriul țării.
13:50
Un pilot a refuzat să decoleze reclamând chiar în fața pasagerilor salarii neplătite VIDEO # Profit.ro
Autoritatea de aviație civilă din Mexic a deschis o anchetă.
13:30
Registrul Auto explică șoferilor cum identifică norma de poluare și capacitatea cilindrică ale mașinii în Cartea de Identitate a Vehiculului # Profit.ro
Registrul Auto Român explică cum identifici norma de poluare și capacitatea cilindrică ale mașinii tale în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).
13:00
FOTO Val de controale la balastiere. Ministru: Un subiect de care nimeni nu vorbea (oare de ce?) până acum # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță peste 650 de controale lansate pentru activitatea balastierelor.
12:40
Scumpiri exagerate la cozonaci. Șeful ROMPAN: Sesizez un lucru - Noi avem o mare problemă, dacă mărim prețurile rău, nu mai vindem # Profit.ro
Patiserii din România scot la vânzare peste 7 milioane de cozonaci, în perioada Sărbătorilor de Iarnă.
Acum 24 ore
12:30
Vin banii spre Elon Musk. Primește cel mai mare acord de compensare din istoria corporativă, după o victorie la Curtea Supremă # Profit.ro
Elon Musk a câștigat la Curtea Supremă din Delaware, prin restabilirea pachetului său salarial, din 2018, de la Tesla.
11:50
Cea mai mare sală polivalentă din România, lucrările avansează. Ultimele imagini prezentate VIDEO # Profit.ro
Lucrările avansează la cea mai mare sală polivalentă, ridicată în Brașov, acum fiind prezentate noi imagini.
11:20
ANAF a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe după decesul economistului Mircea Coșea. Coșea a murit la vârsta de 83 de ani.
11:10
Tipuri de conectori la mașini electrice în Europa și ce mașină se potrivește infrastructurii de la noi # Profit.ro
Un detaliu tehnic aparent minor, dar foarte important în viața de zi cu zi, este tipul de conector pe care îl folosește mașina ta electrică.
10:40
După investițiile masive făcute în ultimele luni, Meta lucrează la noi modele lingvistice, care vor fi lansate undeva în prima jumătate a anului viitor.
10:20
Cel mai popular chatbot de inteligența artificială generativă include acum o serie de opțiuni prin care utilizatorii îi pot modela personalitatea.
09:50
Toyota Aygo X, unul dintre cele mai mici crossovere din Europa, poate fi comandat acum în cele mai multe țări europene cu noul motor hibrid care aduce consumul la valori apropiate de cele ale unui PHEV.
09:10
VIDEO Usturoiul românesc, pe cale de dispariție. Este înlocuit în piețe și supermarketuri cu importuri din China și Spania # Profit.ro
Usturoiul românesc este înlocuit în piețele și supermarketurile din România cu importuri din China și Spania. Acestea acoperă acum cea mai mare parte a consumului intern.
09:10
Vinul zilei: o Fetească Neagră de la o cramă românească de renume, un vin cu arome de coacăze negre, trufe, vișine, ciocolată amăruie și condimente. Un vin savuros, perfect alături de carne roșie, vânat sau paste cu sos # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Galeron Roșu de la Domeniile Franco-Române, este un vin roșu complex, profund și modern, semnat de Liviu Grigorică, unul dintre cei mai apreciați oenologi români
08:50
Safetech Innovations, companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în București, Londra, Abu Dhabi și Riyadh, anunță numirea lui Ionuț Georgescu în funcția de Director General (CEO) al companiei.
08:40
Pe fondul reacțiilor investitorilor la o serie amplă de decizii ale băncilor centrale, bursele europene au închis în creștere, indicele de referință al regiunii atingând un nou record.
08:00
Mai multe târguri și expoziții au fost deja pregătite pentru luna februarie cu oferte și contracte pentru oamenii de afaceri din diferite domenii.
02:40
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Veste bună pentru hoteluri și restaurante - TVA pentru sectorul HoReCa va rămâne la 11% - surse # Profit.ro
TVA pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) va rămâne la 11%, au declarat surse guvernamentale pentru Profit.ro.
Ieri
00:40
Compania națională aeriană TAROM integrează eSIM-ul în oferta sa pentru pasageri, cu conectare la internet de la sosirea în destinații internaționale/
00:30
Digi merge mai departe cu planul de listare a subsidiarei din Spania.
19 decembrie 2025
23:30
Incendiu la cel mai mare centru SPA din București: Vor fi redeschise acum mai multe spații după incendiul din toamnă # Profit.ro
Orhideea Spa, cel mai mare centru SPA din București, anunță că redeschide hamamul și sauna finlandeză, după ce a fost obligat să închidă temporar piscina, salina și zona de relaxare.
23:30
Tronson de autostradă deschis săptămâna viitoare, chiar înainte de Crăciun OFICIAL FOTO&VIDEO # Profit.ro
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud va fi dat în circulație pe 23 decembrie.
23:20
Incendiu la cel mai mare centru SPA din București: Vor fi redeschise acum mai multe spații # Profit.ro
Orhideea Spa, cel mai mare centru SPA din București, anunță că redeschide hamamul și sauna finlandeză, după ce a fost obligat să închidă temporar piscina, salina și zona de relaxare.
23:00
România a depus a patra cerere de plată pentru PNRR, în valoare de peste 2,62 miliarde euro # Profit.ro
România a depus astăzi a patra cerere de plată pentru PNRR, iar documentul conține un număr de 62 de ținte și jaloane, exclusiv din componenta de bani nerambursabili, cu o valoare de peste 2,62 miliarde euro.
22:30
FOTO Nouă investiție în România - Veronica Gușă de Drăgan, una dintre cele mai bogate antreprenoare, dezvoltă un sistem de stocare a energiei electrice CONFIRMARE # Profit.ro
Femeia de afaceri Veronica Gușă de Drăgan, printre cele mai bogate femei din România, soția lui Iosif Constantin Drăgan, decedat în 2008, pregătește o nouă mare investiție în România.
22:30
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după Polonia # Profit.ro
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după Polonia.
22:10
FOTO Nouă mare investiție în România - Veronica Gușă de Drăgan, una dintre cele mai bogate antreprenoare, dezvoltă un sistem de stocare a energiei electrice CONFIRMARE # Profit.ro
Femeia de afaceri Veronica Gușă de Drăgan, printre cele mai bogate femei din România, soția lui Iosif Constantin Drăgan, decedat în 2008, pregătește o nouă mare investiție în România.
22:00
Indicele BET a pierdut 0,4% într-o ședință în care lichiditatea a fost una consistentă.
21:30
Darryl Nirenberg a fost confirmat pentru postul de ambasador al SUA în România, prin votul Senatului american.
21:10
Bulgarii de la Solarpro, cu proiecte și în România, construiesc cel mai mare parc solar din Ungaria # Profit.ro
Contractorul bulgar de proiecte fotovoltaice Solarpro, parte a grupului Renalfa, cu proiecte și în România, construiește ceea ce va deveni cel mai mare complex solar din Ungaria.
21:10
ANUNȚ Nicușor Dan, la Casa Albă cu Donald Trump. Întâlnire programată în primăvară. Scrisoare elogioasă către Nicușor Dan de 1 Decembrie # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu președintele american, Donald Trump, în prima parte a anului 2026, anunță ministrul român de Externe.
20:40
Producătorul de cosmetice și parfumuri Coty și-a vândut participația rămasă la Wella către fondul de investiții KKR & Co. în schimbul sumei de 750 de milioane de dolari, păstrând, în același timp, dreptul la o parte din veniturile generate de o potențială listare sau vânzare în viitor.
20:30
"Fără înghețată sau pizza pe trepte!". Roma impune taxă la un obiectiv-capodoperă vizitat anual de milioane de turiști, după un an de discuții # Profit.ro
Primăria Romei a decis, după un an de discuții, să impună o taxă de acces la emblematica Fântână Trevi (Fontana di Trevi), vizitată anual de milioane de persoane.
