Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo! Cum a sărbătorit francezul reușita din Real Madrid – Sevilla 2-0. Video
Fanatik, 21 decembrie 2025 00:50
Kylian Mbappe a înscris din penalty în partida Real Madrid - Sevilla 2-0 și a egalat un record deținut de Cristiano Ronaldo. Francezul a ales să sărbătorească reușita într-un mod inedit.
Acum 30 minute
00:50
Kylian Mbappe a înscris din penalty în partida Real Madrid - Sevilla 2-0 și a egalat un record deținut de Cristiano Ronaldo. Francezul a ales să sărbătorească reușita într-un mod inedit.
Acum o oră
00:20
Care e adevărata Steaua pentru Săpunaru. Verdict șoc înainte de FCSB – Rapid: „N-avea cum să existe în Liga 1” # Fanatik
Cristi Săpunaru, idolul Giuleștiului, se implică în războiul FCSB vs. CSA Steaua, chiar înaintea derby-ului pe care Rapid îl joacă împotriva campioanei României
Acum 2 ore
23:50
Daună totală! Jake Paul a ajuns pe masa de operație după ce Anthony Joshua i-a rupt mandibula # Fanatik
Anthony Joshua i-a dat daună totală lui Jake Paul în meciul de box al finalului de an. Britanicul i-a rupt maxilarul youtuberului, care a ajuns pe masa de operație
23:20
Pontul zilei de duminică, 21 decembrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru FCSB – Rapid # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 21 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.25 la meciul FCSB - Rapid.
23:20
Andrei Nicolescu, veste proastă pentru acționarii lui Dinamo după 0-2 cu UTA: „Trebuie să vină cu 3 milioane de euro”. Ce a declarat despre accidentarea lui Adrian Mazilu # Fanatik
Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție după ce Dinamo a pierdut ultimul meci din 2025, 0-2 cu UTA. Președintele „câinilor” a vorbit și despre situația financiară a clubului.
23:10
Valentin Costache, declarația serii! A bătut-o pe Dinamo și spune că regretă: „Îmi pare rău” # Fanatik
Fostul jucător al lui Dinamo, Valentin Costache, nu și-a ascuns simpatia pentru echipa bucureșteană la finalul partidei pe care UTA a câștigat-o, 2-0.
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 21 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 333 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League și La Liga
22:40
Cătălin Cîrjan și-a găsit cu greu cuvintele după UTA - Dinamo 2-0. Căpitanul „câinilor” nu concepe că el și colegii săi au ratat șansa de a trece pe primul loc
22:30
Dinamo a pierdut fără drept de apel ultimul meci al anului, 0-2, contra celor de la UTA, după o prestație mult sub așteptări avută la Arad de către bucureșteni.
22:20
Adrian Mihalcea, declarație surprinzătoare după UTA – Dinamo 2-0: „Le doresc să ia campionatul!” # Fanatik
Dinamovist convins, Adrian Mihalcea și-a învins echipa de suflet, cu UTA, scor 2-0. Grație succesului de la Arad, „Bătrâna Doamnă” bate la porțile play-off-ului
22:10
Un campion național a fost condamnat la moarte! „Viața lui este în pericol. Execuția ar putea avea loc în orice moment” # Fanatik
Coșmar pentru un fost campion național. A fost condamnat cu moartea. Activiștii cer cu disperare ajutor pentru a putea să îi salveze viața. Clipe cumplite în închisoare.
21:40
Frank Lampard a provocat un scandal uriaș! Bătaie generală pe gazon după un meci tensionat. Video # Fanatik
Un nume uriaș din fotbalul englez, care activează momentan ca antrenor, a provocat un scandal uriaș după meciul echipei sale. De la ce a pornit totul.
21:20
Prima bombă a iernii pe piața transferurilor! Legendarul fotbalist a revenit în Europa și „atacă” prezența la Cupa Mondială # Fanatik
Un nume uriaș din fotbalul mondial a semnat cu o echipă importantă din Europa. Acesta va evolua în cupele europene și își dorește să fie prezent la Cupa Mondială din 2026.
Acum 6 ore
21:00
Vești proaste pentru Dinamo la ultimul meci al anului 2025, după ce Adrian Mazilu, trimis titular, a părăsit terenul cu probleme medicale înainte de pauză.
20:40
Greg Biffle, un renumit pilot american de NASCAR, a încetat din viață alături de soție și cei doi copii. Tragedia a avut loc în urma unui accident aviatic.
20:20
Florin Gardoș, dezvăluiri tulburătoare! Cum și-a salvat de la moarte un coleg: „A căzut la antrenament” # Fanatik
Povestea deosebită din cariera lui Florin Gardoș. Cum și-a salvat un coleg de la moarte și când s-a întâmplat, de fapt.
20:10
Care este pasiunea pe care Simona Halep nu o poate controla. Sportiva din Constanța a vorbit despre ea după ce a anunțat că renunță la competițiile din tenis.
19:50
Erling Haaland, peste Cristiano Ronaldo! Performanța atinsă chiar dacă a jucat 214 meciuri mai puțin # Fanatik
Erling Haaland continuă să fie o mașinărie de goluri pentru Manchester City, iar ultima etapă din Premier League, contra celor de la West Ham, a adus încă două reușite pentru el.
19:30
S-a terminat calvarul pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă cu fundașul lui Tottenham Hotspur în meciul cu Liverpool după ce a lipsit încă din luna februarie a acestui an
19:20
Schimbare importantă pentru Dinamo, anunțată chiar înainte de meciul cu UTA. Reacția suporterilor # Fanatik
Dinamo își surprinde fanii la meciul cu UTA, iar pentru partida de la Arad jucătorii bucureșteni vor avea echipamente noi, care au fost primite excelent de suporteri.
Acum 8 ore
18:50
Scenariu incredibil într-o competiție de top a Europei! Cum a ajuns o echipă să găzduiască un meci la aproape 7000 de kilometri distanță de propria arenă # Fanatik
O echipă implicată într-o competiție importantă din Europa a „găzduit” o partidă la aproape 7000 de kilometri distanță de propria arenă. Cum s-a ajuns în această situație.
18:30
Alex Stoian, viitorul transfer uriaş pentru FCSB?! Giovanni Becali a dat verdictul: “Poate să devină o piesă importantă” # Fanatik
Alex Stoian poate deveni noul transfer pe bani mulți efectuat de FCSB? Giovanni Becali a dat verdictul despre tânărul atacant venit de la Farul Constanța.
18:00
„Câți bani îți dau ăia?”. A semnat cu Dinamo fără să citească contractul: „După două zile m-a întrebat tata. Pluteam efectiv!” # Fanatik
Dezvăluiri de senzație făcute de fostul om important de la Dinamo despre cum a semnat primul contract cu echipa din „Ștefan cel Mare”!
17:40
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…” # Fanatik
Claudiu Răducanu a transmis un mesaj ieșit din comun din Dubai, unde se află alături de soție și fiica lor. Ce a putut să spună fostul jucător de fotbal.
17:20
Doi “tricolori” schimbă echipa! Giovanni Becali confirmă negocierile: “Încercăm să găsim ceva mai bun!” # Fanatik
Giovanni Becali a anunțat că doi jucători din echipa națională își vor schimba echipele de club. Despre cine este vorba.
17:10
Primele explicații pentru petrecerea cu manele la care au fost prezenți jucătorii Universității Craiova. „Am încercat să ne detașăm de ce s-a întâmplat” # Fanatik
Ce a declarat fotbalistul Universității Craiova despre imaginile de la petrecerea cu maneliști, organizată la o zi după înfrângerea din meciul cu AEK Atena.
Acum 12 ore
16:50
Theo Rose, reacție emoționantă despre Eva Nicolescu după finala de la Vocea României: ”Va schimba muzica din România!” # Fanatik
Theo Rose, aprecieri pentru Eva Nicolescu, finalista de la Vocea României. Ce părere are artista despre fiica președintelui de la Dinamo, Andrei Nicolescu.
16:30
Nu e interesat de SuperLiga României! Decizia celui mai prolific atacant român din străinătate # Fanatik
Fotbalistul de 29 de ani a avut un an foarte bun, fiind golgheterul echipei sale de club, și din 2026 e pregătit pentru o nouă aventură, tot în străinătate
16:10
Elias Charalambous a făcut marele anunț! Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea la derby-ul FCSB – Rapid # Fanatik
Vestea pe care suporterii FCSB o așteptau! Joacă sau nu Daniel Bîrligea în derby-ul FCSB - Dinamo. Antrenorul campioanei României a făcut anunțul oficial.
16:00
O tragedie cumplită s-a produs cu doar câteva ore înainte de UTA - Dinamo! Și-a pus capăt vieții după ce a luat cumplita decizie de a se arunca de la etajul 7 al unui bloc
15:40
Sabin Ilie și Robert Niță, amintiri fabuloase din perioada Dan Petrescu la Rapid. „Era un killer!”. Poză de colecție # Fanatik
O fotografie de colecție, cu lotul Rapidului din 2004 a declanșat o serie de amintiri fabuloase pentru Robert Niță și Sabin Ilie din perioada în care erau colegi la Rapid, iar Dan Petrescu antrenor.
15:30
„A explodat avionul de bucurie”. Reacție uluitoare a jucătorilor de la Steaua când au căzut cu Rapid în Cupa UEFA. „Dubla care a rupt România în două!” # Fanatik
Dubla dintre Steaua și Rapid din sferturile Cupei UEFA din sezonul 2005/2006 va rămâne în istorie ca una de referință pentru fotbalul românesc. Află detalii neștiute despre întâlnirea celor doi granzi în cupele europene
15:10
Cadoul primit de Leo Messi de la cea mai bogată familie din India. Valorează peste 1 milion de dolari # Fanatik
Leo Messi, impresionat de gestul făcut de cea mai bogată familie din India. Darul primit de sportiv în cadrul turneului său este unul extrem de valoros.
14:50
Prima întâlnire a jucătorilor de la U Craiova cu fanii după eșecul dramatic de la Atena. Suporterii s-au îmbulzit pentru a vorbi cu favoriții lor # Fanatik
„Leii din Bănie” au dat ochii cu fanii pentru prima dată după înfrângerea dramatică din UEFA Conference League. S-au format cozi interminabile pentru ca suporterii să poată vorbi cu favoriții lor
14:40
Alex Dobre amenință FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: „Nu ne mulțumește egalul. Țintim cele 3 puncte!” # Fanatik
Alex Dobre, încrezător înainte de FCSB - Rapid. Atacantul lui Costel Gâlcă vrea să încheie anul 2025 cu o victorie pe terenul rivalilor din Capitală.
14:20
Valentin Mihăilă le-a pus gând rău turcilor! Atacantul român de la Rizespor visează la Mondial. „Putem surprinde orice echipă” # Fanatik
Ce spune Valentin Mihăilă, fotbalistul român care evoluează în Turcia, despre duelul din barajul pentru Campionatul Mondial. „Cine e mai bun merge mai departe”.
14:10
Ce s-ar putea alege de proprietățile deținute de Răzvan Raț în Ucraina: ”Nu mai dau rușii drumul la Donbas” # Fanatik
Răzvan Raț deține mai multe proprietăți în Ucraina, însă cel mai probabil nu se va mai putea bucura de ele, având în vedere schimbările care au tot avut loc.
13:50
Război total între Barcelona și Real Madrid! Joan Laporta l-a distrus pe Florentino Perez. „O aroganță fără limite” # Fanatik
Joan Laporta, președintele celor de la FC Barcelona, a ieșit la atac. Șeful echipei de pe Camp Nou, declarații acide la adresa omologului său de la Real Madrid, Florentino Perez.
13:30
Dumitru Dragomir îl pune la zid pe Gino Iorgulescu pentru inițiativa de a micșora numărul de echipe în SuperLiga: “Ați luat-o razna?! Suntem experimentul altora!” # Fanatik
Gino Iorgulescu își dorește micșorarea numărul de echipe în SuperLiga. Varianta propusă de președintele LPF a fost vehement contestată de Dumitru Dragomir.
13:10
Topul românilor care vând cel mai bine în galeriile de artă. 71.000.000 de dolari s-au încasat pe o singură creație # Fanatik
Care sunt artiștii români cei mai căutați în galeriile de artă. O singură operă realizată de unul dintre ei a fost vândută cu valoarea de 71.000.000 de dolari.
13:10
Nicolae Stanciu și George Pușcaș la Rapid!? Costel Gâlcă a dat răspunsul înainte de derby-ul cu FCSB: „Mi-aș dori întăriri!” # Fanatik
Ce spune Costel Gâlcă, antrenorul celor de la rapid, despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu și George Pușcaș să ajungă în această iarnă în Giulești. „Îmi doresc jucători”.
12:50
Cea mai mare trădare din fotbalul românesc!? Cum l-a împiedicat Gigi Becali pe MM Stoica să semneze cu Rapidul lui Copos # Fanatik
Mihai Stoica, la un pas de a semna cu Rapid. Telefonul de la Gigi Becali i-a schimbat cariera. Ce salariu ar fi avut președintele FCSB în Giulești. Copos l-a ademenit cu o avere!
12:30
Mamoudou Karamoko şi-a găsit liniştea la Dinamo: “Am schimbat multe echipe şi sunt foarte mândru să joc aici! Îmi doresc titlul în acest sezon” # Fanatik
Atacantul lui Dinamo, sosit în vară la echipă, Mamoudou Karamoko a spus că visează să câștige titlul cu echipa bucureșteană încă din primul său sezon în România.
12:10
Pentru ce le mulțumește David Popovici părinților săi. Răspunsul senzațional din spatele performanțelor # Fanatik
David Popovici este recunoscător familiei sale și spune care este motivul. Campionul mondial a uimit cu afirmația făcută la adresa mamei și tatălui său.
Acum 24 ore
11:50
LPF, anunț de ultima oră pentru FCSB, Dinamo și Rapid! Ce se întâmplă cu concertele Metallica și Iron Maiden programate pe Arena Națională # Fanatik
Reacția LPF după reproșurile făcute de oficialii cluburilor din Superliga României. FCSB, Dinamo și Rapid nu vor putea juca pe Arena Națională pe finalul sezonului.
11:40
Bombă! Lovitură devastatoare primită de la FIFA de Cristiano Ronaldo și cel mai bogat club din lume # Fanatik
Veste neașteptată cu doar câteva zile înainte de deschiderea perioadei de transferuri. Cristiano Ronaldo a primit o veste cruntă. Ce sancțiune a dictat FIFA.
11:20
Denis Alibec și George Pușcaș, atacanții de titlu de la Dinamo?! Verdictul lui Giovanni Becali # Fanatik
Dinamo ar avea nevoie de un atacant pentru a se putea bate la titlu. Cum vede Giovanni Becali posibilitatea ca Denis Alibec și George Pușcaș să semneze cu ”câinii”
11:10
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale” # Fanatik
Cine e sportivul care s-a urcat sub influența alcoolului în avionul naționalei. A avut o contră cu un selecționar și l-a lăsat pe bară în 3 meciuri amicale.
10:50
De necrezut! Jucătorii Universității Craiova au sărbătorit pe manele ratarea calificării în primăvara Conference League. Video și foto # Fanatik
Au uitat rapid de eșecul de la Atena. Vedetele Universității Craiova, petrecere pe manele cu Florin Salam și Bogdan de la Ploiești. Ștefan Baiaram a făcut show.
