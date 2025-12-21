Sector 4 | Taxa pentru parcare ar urma să crească cu aproape 10% în 2026. Proiectul a fost lansat în consultare publică
Buletin de București, 21 decembrie 2025 03:30
Taxa pentru parcare din Sectorul 4, aplicată cetățenilor care au autovehicule dar nu și loc de parcare rezidențial, ar urma să crească cu 9,8% în 2026. Astfel, șoferii fără loc de parcare ar urma să plătească câte 593 lei pentru fiecare autovehicul deținut, potrivit unui proiect de hotărâre lansat în dezbatere publică. Taxa pentru parcare […] The post Sector 4 | Taxa pentru parcare ar urma să crească cu aproape 10% în 2026. Proiectul a fost lansat în consultare publică appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 15 minute
04:00
Catedrala Naţională se redeschide de sărbători. Care este programul de vizitare # Buletin de București
Catedrala Naţională se redeschide de sărbători, în perioada 24 decembrie-8 ianuarie. Începând cu 9 ianuarie 2026, cel mai mare lăcaș de cult din România va fi din nou închis, pentru continuarea lucrărilor la interior, potrivit basilica.ro. Programul de la Catedrala Națională de sărbători Credincioșii care își doresc să viziteze Catedrala Naţională de sărbători o pot […] The post Catedrala Naţională se redeschide de sărbători. Care este programul de vizitare appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
03:30
Sector 4 | Taxa pentru parcare ar urma să crească cu aproape 10% în 2026. Proiectul a fost lansat în consultare publică # Buletin de București
Taxa pentru parcare din Sectorul 4, aplicată cetățenilor care au autovehicule dar nu și loc de parcare rezidențial, ar urma să crească cu 9,8% în 2026. Astfel, șoferii fără loc de parcare ar urma să plătească câte 593 lei pentru fiecare autovehicul deținut, potrivit unui proiect de hotărâre lansat în dezbatere publică. Taxa pentru parcare […] The post Sector 4 | Taxa pentru parcare ar urma să crească cu aproape 10% în 2026. Proiectul a fost lansat în consultare publică appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
21:40
Bazinele complexului sportiv „Lia Manoliu”, modernizate cu aproape 100 milioane de lei. Cât ar trebui să dureze lucrările # Buletin de București
Complexul sportiv „Lia Manoliu” ar urma să intre în reabilitare. Bazinele de înot și de sărituri ar urma să fie modernizate cu aproximativ 100 milioane de lei, anunță Compania Națională de Investiții. Ministerul Dezvoltării a aprobat finanțarea proiectului și urmează lansarea licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Ce presupun lucrările de la complexul sportiv „Lia […] The post Bazinele complexului sportiv „Lia Manoliu”, modernizate cu aproape 100 milioane de lei. Cât ar trebui să dureze lucrările appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
17:20
Angajații Electrocentrale București (ELCEN) vor protesta luni dimineața, 22, decembrie, față de Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, cunoscută în spațiul public drept „ordonanța-trenuleț”. Noul protest va avea loc în intervalul orar 11:00 – 13:00, în fața sediului Ministerului Finanțelor. Manifestația este organizată de Sindicatul Liber Independent din Sucursala Electrocentrale București (SLI-SEB), în parteneriat cu Federația […] The post Angajații ELCEN anunță un nou protest față de „ordonanța-trenuleț” appeared first on Buletin de București.
16:50
Metrorex anunță programul de circulație pentru sărbătorile de iarnă. Cum vor circula garniturile de Crăciun și Revelion # Buletin de București
Metrorex anunță programul de circulație pentru sărbătorile de iarnă, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Trenurile vor circula inclusiv în noaptea de Revelion. Astfel, în perioada 25-26 decembrie 2025 trenurile de metrou vor circula după programul zilelor de weekend și sărbători legale. Pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2), Magistrala 2 (Tudor Arghezi – […] The post Metrorex anunță programul de circulație pentru sărbătorile de iarnă. Cum vor circula garniturile de Crăciun și Revelion appeared first on Buletin de București.
15:30
Ciprian Ciucu prezintă situația bugetară a PMB: STB și Termoenergetica, datorii de aproape 3 miliarde de lei la ANAF # Buletin de București
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat situația bugetară a Primăriei Municipiului București la final de 2025: municipalitatea a rămas cu 2-3 milioane de lei în buget, în timp ce Societatea de Transport București (STB) S.A. și Termoenergetica au datorii de circa trei miliarde de lei la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). În […] The post Ciprian Ciucu prezintă situația bugetară a PMB: STB și Termoenergetica, datorii de aproape 3 miliarde de lei la ANAF appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
13:00
Primăria Sectorului 3 mai cheltuie 30 de milioane de lei pentru un „mall în Hala Laminor” | Hotnews # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 va mai cheltui 30 de milioane de lei, din bugetul public, pentru a amenaja o zonă de mall în Hala Laminor. Cheltuiala a fost aprobată în ședința Consiliului Local de joi, scrie Hotnews. Banii vor fi alocați pentru construcția de spații comerciale: „zona de mall”, după cum au explicat în timpul ședinței […] The post Primăria Sectorului 3 mai cheltuie 30 de milioane de lei pentru un „mall în Hala Laminor” | Hotnews appeared first on Buletin de București.
12:30
EDITORIAL | Primar general pe repede-nainte: graba lui Ciprian Ciucu și jurământul în 12 minute # Buletin de București
Ciprian Ciucu a devenit primar general al Bucureștiului într-un stil care spune mai mult despre relația sa cu funcția decât toate promisiunile despre „capitală europeană” puse cap la cap: pe repede înainte, discret și fără declarații. Anunțul depunerii jurământului a venit vineri, cu doar patru ore înainte de ceremonia deloc ceremonioasă, într-o zi în care […] The post EDITORIAL | Primar general pe repede-nainte: graba lui Ciprian Ciucu și jurământul în 12 minute appeared first on Buletin de București.
09:10
Ceaţă densă pe Autostrada Capitalei şi Autostrada Soarelui. Sunt vizate 21 de judeţe # Buletin de București
Circulaţia pe Autostrada Capitalei (A0) şi Autostrada Soarelui (A2) este îngreunată de ceaţă densă, avertizează Ministerul Afacerilor Interne. Șoferii circulă cu vizibilitatea redusă și pe drumurile din 21 de județe ale țării, printre care și Ilfov, adaugă autoritățile. Ceaţă densă pe trei autostrăzi și mai multe drumuri județene Traficul rutier este îngreunat de ceață densă, […] The post Ceaţă densă pe Autostrada Capitalei şi Autostrada Soarelui. Sunt vizate 21 de judeţe appeared first on Buletin de București.
08:00
Autostrada Moldovei se leagă de București pe 244 de kilometri, până la Adjud. Cea mai probabilă dată de inaugurare: 23 decembrie # Buletin de București
Șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la București până la Adjud, începând cu data de 23 decembrie. Mobilizarea din teren a constructorului român UMB permite deschiderea traficului pe Lotul 1 al secțiunii Focșani – Bacău înainte de Sărbători, deși termenul contractual a fost depășit, iar statul român a achitat mai puțin de jumătate […] The post Autostrada Moldovei se leagă de București pe 244 de kilometri, până la Adjud. Cea mai probabilă dată de inaugurare: 23 decembrie appeared first on Buletin de București.
07:10
Robert Negoiță salută „noua ordine” de la Primăria Capitalei: „În sfârșit, un primar general care spune lucrurile pe drept, nu pe invers” # Buletin de București
Instalarea lui Ciprian Ciucu în funcția de Primar General a fost „validată” rapid de unul dintre cei mai vocali primari de sector din Capitală. Robert Negoiță, edilul Sectorului 3, a reacționat printr-un mesaj video pe Facebook, în care îl laudă pe noul primar general al Capitalei pentru că ar înțelege ideea descentralizării și ar fi […] The post Robert Negoiță salută „noua ordine” de la Primăria Capitalei: „În sfârșit, un primar general care spune lucrurile pe drept, nu pe invers” appeared first on Buletin de București.
07:00
Taxa specială de promovarea turistică a Bucureștiului, pusă în dezbatere publică # Buletin de București
Primăria Capitalei a pus, în dezbatere publică, taxa specială de promovarea turistică a Bucureștiului. Propunerile pot fi depuse până la dată de 30 decembrie 2025. Documentația poate fi consultată:– pe pagina de internet a instituției – www.pmb.ro;link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;– la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. Unde se poate consulta proiectul Proiectul de […] The post Taxa specială de promovarea turistică a Bucureștiului, pusă în dezbatere publică appeared first on Buletin de București.
06:30
Magazinele Mega Image vor avea program modificat, în perioada sărbătorilor. Acesta este valabil și pentru punctele Shop&Go din București. Toate magazinele Mega Image din Bucuresti vor fi închise de Crăciun, în data de 25 decembrie 2025 și pe 1 ianuarie 2026. Astfel, magazinele Mega Image vor avea următorul program: Reprezentanții Mega Image precizează că, în […] The post Program de sărbători pentru magazinele Mega Image appeared first on Buletin de București.
06:20
Lucrările la intrarea pe „drumul secret” către munte au ajuns la Chitila. Alternativa care reduce consistent timpii pentru București-Brașov de pe DN1 # Buletin de București
Promisiunile oficialilor din Ministerul Transporturilor vizează o descongestionare a traficului la ieșirea din București spre Mogoșoaia chiar înainte de Crăciun. Secretarul de stat Ionel Scrioșteanu a anunțat recent că lărgirea la patru benzi a DN1A, pe sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu Șoseaua Chitila – Parc, a intrat în linie dreaptă. Drumul național […] The post Lucrările la intrarea pe „drumul secret” către munte au ajuns la Chitila. Alternativa care reduce consistent timpii pentru București-Brașov de pe DN1 appeared first on Buletin de București.
05:30
Capitala, gazată în weekend: Senzorii uRADMonitor indică depășiri de nouă ori peste limita admisă # Buletin de București
Bucureștiul a înregistrat sâmbătă dimineață, 20 decembrie, un nou episod major de poluare a aerului, cu valori care au depășit cu mult limitele de siguranță pentru sănătatea populației. Datele furnizate de rețeaua independentă uRADMonitor indică un val de poluare începând cu primele ore ale nopții, fenomen care s-a accentuat spre dimineață. În timp ce oficial […] The post Capitala, gazată în weekend: Senzorii uRADMonitor indică depășiri de nouă ori peste limita admisă appeared first on Buletin de București.
05:30
Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 22–28 decembrie, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 22.12.2025 Marți, 23.12.2025 CITEȘTE ȘI: Cum poți parca gratuit un autoturism hibrid sau electric și […] The post Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:10
Patru linii STB ar putea devia traficul duminică, 21 decembrie, pentru partida FCSB-Rapid. Meciul are loc pe „Arena Națională”, de la ora 20:00. Duminică, 21.12.2025, începând cu ora 20:00, dacă situația o va impune, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate […] The post Partida FCSB-Rapid ar putea devia patru linii STB appeared first on Buletin de București.
Ieri
20:50
Noi probleme pe linia tramvaiului 32, după controversele legate de gazon: șine denivelate pe Calea Rahovei # Buletin de București
Au apărut noi probleme pe linia tramvaiului 32, la câțiva ani după controversele privind gazonul amplasat pe calea de rulare. În zona Calea Rahovei, șinele sunt denivelate, și afectează siguranța traficului, arată o serie de imagini apărute în spațiul public. În anul 2017, Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului București au semnat un protocol de […] The post Noi probleme pe linia tramvaiului 32, după controversele legate de gazon: șine denivelate pe Calea Rahovei appeared first on Buletin de București.
15:30
În acest weekend, traficul va fi restricționat, în Capitală. Mai multe evenimente se desfășoară în perioada 20-24 decembrie. Traficul va fi restricționat pentru comemorarea evenimentelor din 1989 În perioada 20-22 decembrie, în Municipiul București, se vor desfășura manifestări publice de comemorare a 36 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989. Pe 20 decembrie, […] The post Traficul va fi restricționat, în weekend, pentru mai multe evenimente appeared first on Buletin de București.
14:20
Ciprian Ciucu depune jurământul ca primar general. Prefectul Capitalei anunță posibila organizare a alegerilor în Sectorul 6 abia în 2028 # Buletin de București
Primarul general ales, Ciprian Ciucu, va depune jurământul vineri, 19 decembrie, de la ora 17.00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului București din Bulevardul Elisabeta numărul 47. Ceremonia formalizează preluarea conducerii PMB, dar declanșează simultan o criză administrativă în Sectorul 6, acolo unde fotoliul de primar rămâne vacant. Ceremonia are loc la scurt timp […] The post Ciprian Ciucu depune jurământul ca primar general. Prefectul Capitalei anunță posibila organizare a alegerilor în Sectorul 6 abia în 2028 appeared first on Buletin de București.
12:40
Cum poți parca gratuit un autoturism hibrid sau electric și în 2026, în București # Buletin de București
Gratuitatea parcării pentru un autoturism hibrid sau electric, care trebuia să expire la 31 decembrie, se prelungește până la finalul lunii februarie 2026, a anunțat Compania Municipală Parking București. Pentru a putea parca gratuit și în restul anului viitor, autovehiculul trebuie reînregistrat. „Gratuitatea parcării, care urma să expire la 31.12.2025, se prelungește până la 28.02.2026. […] The post Cum poți parca gratuit un autoturism hibrid sau electric și în 2026, în București appeared first on Buletin de București.
12:10
Sector 3 | Primăria suspendă temporar preluarea solicitărilor pentru autorizațiile de parcare # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 suspendă temporar preluarea solicitărilor pentru autorizațiile de parcare, potrivit unui comunicat al instituției. Măsura vine în contextul în care platforma trebuie pregătită pentru operațiunile aferente închiderii anului fiscal. Astfel, în perioada 27 decembrie, ora 12:00 – 1 ianuarie, ora 13:00, platforma GIS nu va prelua solicitări de atribuire pentru autorizațiile de parcare. […] The post Sector 3 | Primăria suspendă temporar preluarea solicitărilor pentru autorizațiile de parcare appeared first on Buletin de București.
12:10
Troleibuzele de pe linia 86 vor circula pe un traseu modificat, în noaptea zilei de 20 decembrie # Buletin de București
Troleibuzele de pe linia 86 vor circula pe un traseu modificat sâmbătă noapte, potrivit unui comunicat de presă al Societății de Transport din București (STB). Măsura devierii traseului vine ca răspuns la aplicarea unor restricții de circulație pe Strada Iancu Cavaler de Flondor. Astfel, datorită restricției ce va fi impusă în noaptea de 20/21 decembrie, în […] The post Troleibuzele de pe linia 86 vor circula pe un traseu modificat, în noaptea zilei de 20 decembrie appeared first on Buletin de București.
11:50
Petiție pentru protejarea Pădurii Băneasa. Peste 3.600 de persoane au semnat deja # Buletin de București
A fost lansată o petiție pentru protejarea Pădurii Băneasa, semnată deja de peste 3.600 de persoane. Susținătorii demersului precizează că pădurea este esențială pentru calitatea aerului și biodiversitatea Bucureștiului, din moment ce este una dintre puținele zone de natură nealterată din Capitală. În descrierea petiției, inițiatorii au menționat că în Pădurea Băneasa există numeroase specii […] The post Petiție pentru protejarea Pădurii Băneasa. Peste 3.600 de persoane au semnat deja appeared first on Buletin de București.
10:50
Sector 1 | Se schimbă modul în care se plătesc taxele locale, de la 1 ianuarie # Buletin de București
Se schimbă modul în care se plătesc taxele locale, în Sectorul 1, potrivit unui comunicat de presă al administrației locale. Astfel, de la 1 ianuarie, impozitele se vor plăti direct către primărie, evitând Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 (DGITL). „Această modificare are la bază, în principal, respectarea legislației conform căreia plăţile […] The post Sector 1 | Se schimbă modul în care se plătesc taxele locale, de la 1 ianuarie appeared first on Buletin de București.
09:00
Cât a costat campania pentru Primăria Generală. Ciucu a mers pe credit, Băluță a venit cu bani de acasă | G4Media # Buletin de București
Alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 s-au încheiat cu victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, dar și cu o notă de plată consistentă pe care statul urmează să o achite. O analiză a datelor publicate în Monitorul Oficial, realizată de G4Media, arată că Ciprian Ciucu a apelat la împrumuturi masive de la persoane […] The post Cât a costat campania pentru Primăria Generală. Ciucu a mers pe credit, Băluță a venit cu bani de acasă | G4Media appeared first on Buletin de București.
07:10
ILFOV | Giratorii luminate de Crăciun cu aproape 10.000 de euro bucata, în Voluntari. Firma „mufată“ și la contractele Primăriei Capitalei # Buletin de București
Primăria Voluntari a atribuit un contract pe 4 decembrie pentru achiziția și montajul unor ansambluri de iluminat festiv destinate unui număr de patru giratorii de pe raza localității. Beneficiarul contractului încredințat direct pentru aceste giratorii luminate este Corvin Design SRL, o firmă care apare recurent în achizițiile de decorațiuni de sărbători ale primăriilor din Ilfov […] The post ILFOV | Giratorii luminate de Crăciun cu aproape 10.000 de euro bucata, în Voluntari. Firma „mufată“ și la contractele Primăriei Capitalei appeared first on Buletin de București.
06:30
Sector 5 | Pregătire pentru maraton și ateliere de nutriție pentru elevii a două școli # Buletin de București
Elevii a două școli din Sectorul 5 al Capitalei ar putea beneficia de pregătire pentru maraton și ateliere de nutriție, în cadrul unui proiect cofinanțat prin Corpul European de Solidaritate. Implementarea programului depinde de votul consilierilor locali din ședința ordinară de marți, 23 decembrie. Dacă hotărârea va fi adoptată, elevii ar putea participa la mai […] The post Sector 5 | Pregătire pentru maraton și ateliere de nutriție pentru elevii a două școli appeared first on Buletin de București.
05:40
Program special de sărbători, pentru marile magazine. Pentru magazinele Carrefour este valabil în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco. Din data de 19 decembrie, programul pentru magazinele Carrefour se prelungește. De asemenea, pe 25 decembrie, respectiv 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise. Magazinele Carrefour au program special de sărbători Hipermarket […] The post Marile magazine anunță programe speciale de sărbători appeared first on Buletin de București.
05:10
În acest weekend, galeria Kulterra găzduiește Christmas Jewelry Fair, o expoziție de bijuterii cu vânzare. Evenimentul reunește 20 de designeri și artiști. Christmas Jewelry Fair reunește 20 de creatori de bijuterie contemporană, pe 20 si 21 decembrie, care transformă metalul, pietrele și materiale neconvenționale în piese cu valoare artistică și emoțională, concepute ca adevărate „povești purtabile”. […] The post Christmas Jewelry Fair, târg de Craciun, la galeria Kulterra appeared first on Buletin de București.
04:40
Sectorul 5 | Primăria vrea să prelungească contractul de închiriere pentru Colegiul „Grigore Cerchez” până în 2030 # Buletin de București
În următoarea ședință a Consiliului Local Sector 5, va fi discutat un proiect privind aprobarea unui nou contract de închiriere pentru sediul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”. În prezent, instituția de învățământ își desfășoară activitatea într-o clădire din Sectorul 4, care aparține Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), fără să aibă propriul sediu. […] The post Sectorul 5 | Primăria vrea să prelungească contractul de închiriere pentru Colegiul „Grigore Cerchez” până în 2030 appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Expoziție dedicată Revoluției din 1989, în Piața Amzei. Până când poate fi vizitată # Buletin de București
O expoziție dedicată Revoluției din 1989 a fost organizată în Piața Amzei, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sectorului 1. Evenimentul reunește peste 140 de fotografii realizate în perioada 21-28 decembrie 1989. Pozele, realizate de arhitectul și fotograful Andrei Pandele surprind momentele cheie ale evenimentului petrecut în Capitală și nu numai cu ocazia căderii […] The post Expoziție dedicată Revoluției din 1989, în Piața Amzei. Până când poate fi vizitată appeared first on Buletin de București.
18 decembrie 2025
19:30
Ciprian Ciucu primește putere de la Bolojan: va coordona PNL București și negocierile din CGMB # Buletin de București
Prim-ministrul și președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a acordat primarului ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, mai multă putere în ceea ce privește organizarea partidului în București. Deciziile au fost validate prin vot în ședința Biroului Politic Național, se arată într-un comunicat al PNL. Astfel, Ciprian Ciucu va prelua coordonarea filialei PNL București și va realiza o […] The post Ciprian Ciucu primește putere de la Bolojan: va coordona PNL București și negocierile din CGMB appeared first on Buletin de București.
15:20
Robert Negoiță își cere scuze pentru întârzierile de la Parcul Acvatic Pantelimon: „Nu este încă gata, că s-au terminat banii” # Buletin de București
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, își cere scuze pentru întârzierile semnificative de la Parcul Acvatic Pantelimon, proiect promis încă din 2018. Edilul susține că cele 22,5 milioane de euro alocate inițial pentru aquapark nu au fost suficiente. Este o mare vină a mea, și a mea, pentru că eu am tras neapărat să o facem […] The post Robert Negoiță își cere scuze pentru întârzierile de la Parcul Acvatic Pantelimon: „Nu este încă gata, că s-au terminat banii” appeared first on Buletin de București.
14:20
Mandatul lui Ciprian Ciucu a fost validat de Tribunalul București. Ar putea depune jurământul săptămâna viitoare # Buletin de București
Mandatul de primar general al lui Ciprian Ciucu a fost validat de Tribunalul București, însă mai trebuie parcurși câțiva pași până la depunerea jurământului, a transmis pentru Buletin de București prefectul Capitalei, Andrei Nistor. El a adăugat că săptămâna viitoare ar urma ca Ciucu să-și depună jurământul. Potrivit acestuia, după validarea mandatului de către instanță, […] The post Mandatul lui Ciprian Ciucu a fost validat de Tribunalul București. Ar putea depune jurământul săptămâna viitoare appeared first on Buletin de București.
14:00
Festivalul Filmelor de Crăciun, la Cinemateca Eforie, în weekendul 19 – 21 decembrie # Buletin de București
În acest weekend, la Cinemateca Eforie, are loc Festivalul Filmelor de Crăciun. Evenimentul este găzduit de Buzău International Arts Festival şi Cinemateca Eforie. Vor fi difuzate filme de Crăciun, printre care și cele din seria „Home Alone”, în fiecare zi a evenimentului. Ce program are Festivalul Filmelor de Crăciun, în acest weekend Vor fi difuzate […] The post Festivalul Filmelor de Crăciun, la Cinemateca Eforie, în weekendul 19 – 21 decembrie appeared first on Buletin de București.
13:20
Sector 3 | Semnătură electronică gratuită, pentru cetățeni și mediul de afaceri # Buletin de București
Cetățenii și mediul de afaceri din Sectorul 3 au la dispoziție o semnătură electronică gratuită. Primăria Sectorului 3 pune o pune la dispoziție, o singură dată, pentru o perioadă determinată, de trei luni. Semnătura electronică trebuie activată și utilizată în maximum șapte zile de la finalizarea procedurii de identificare video. Cum se realizează identificarea video Pentru a se activa […] The post Sector 3 | Semnătură electronică gratuită, pentru cetățeni și mediul de afaceri appeared first on Buletin de București.
12:20
În weekendul 19 – 21 decembrie, vor avea loc câteva concerte live la West Side Christmas Market, în parcul Drumul Taberei, pe lângă principalele atracții pentru vizitatori. Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei va rămâne deschis până pe 27 decembrie. De la deschiderea evenimentului, pe 28 noiembrie, au urcat pe scenă mai mulți artiști […] The post Concerte la West Side Christmas Market, în weekendul 19 – 21 decembrie appeared first on Buletin de București.
10:20
Componentele critice fabricate pe Calea Vitan „au lansat” pe orbită doi noi sateliți ai Uniunii Europene # Buletin de București
O rachetă Ariane 6 a Agenției Spațiale Europene (ESA) a fost lansată miercuri de la portul spațial din Guyana Franceză. „Liftul” a avut la bord doi noi sateliți pentru sistemul de navigație Galileo al Uniunii Europene, anunță Agerpres. Misiunea marchează un moment critic pentru strategia spațială a Uniunii Europene, care încearcă să elimine dependența de […] The post Componentele critice fabricate pe Calea Vitan „au lansat” pe orbită doi noi sateliți ai Uniunii Europene appeared first on Buletin de București.
09:30
FOTOGALERIE | Culisele coregrafiei-protest „Bolojan, te sună România!”, surprinse de fotoreporterii Inquam # Buletin de București
Câteva zeci de persoane s-au adunat miercuri seară în fața sediului Guvernului, ca urmare a reacției Executivului la dezvăluirile din documentarul Recorder. Acțiunea, organizată de Declic, Funky Citizens și Corupția Ucide, a vizat modul în care Guvernul Bolojan a gestionat soluțiile la recentele dezvăluiri ale jurnaliștilor Recorder despre problemele sistemice din justiție. Miercuri seara, protestatarii […] The post FOTOGALERIE | Culisele coregrafiei-protest „Bolojan, te sună România!”, surprinse de fotoreporterii Inquam appeared first on Buletin de București.
07:30
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, acces gratuit înainte de Sărbători # Buletin de București
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” se închide în perioada 22 decembrie 2025 – 07 ianuarie 2026. Măsura este luată pentru lucrări de mentenanță. Pe de altă parte, însă, vizitatorii vor avea acces gratuit între 17 și 21 decembrie 2025. Intrarea la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” se va face conform programului normal, respectiv […] The post Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, acces gratuit înainte de Sărbători appeared first on Buletin de București.
06:40
Classic Queen Vibes, Concertul Tradițional de Anul Nou, cu Orchestra Simfonică București, la Sala Palatului # Buletin de București
Pe 30 decembrie 2025, ora 19:30, la Sala Palatului, Orchestra Simfonică București va susține Concertul Tradițional de Anul Nou. Evenimentul aduce pe scenă muzică clasică și acordurile rock. Prima parte a concertului va fi dedicată muzicii clasice. În cea de-a doua parte, urmează muzica formației Queen și a inegalabilului Freddie Mercury, un artist care a […] The post Classic Queen Vibes, Concertul Tradițional de Anul Nou, cu Orchestra Simfonică București, la Sala Palatului appeared first on Buletin de București.
06:10
Corul Madrigal va susține un concert, în aer liber, la Mița Biciclista. Evenimentul are loc sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 19:00. Concertul, susținut de Corul Madrigal, în aer liber, va fi dirijat de Anna Ungureanu, chiar în fața casei istorice La Mița Biciclista – Stabiliment Creativ, din Strada Biserica Amzei 9. Accesul este liber. […] The post Corul Madrigal, concert în aer liber, la Mița Biciclista appeared first on Buletin de București.
05:40
Primăria Sectorului 2 lansează programul „Blănoșii în siguranță”, un program dedicat protejării pisicilor din comunitate. Banii pentru implementarea proiectului vin din fondurile autorității locale. Ce presupune programul „Blănoșii în siguranță” Cetățenii Sectorului 2, care doresc căsuțe pentru pisici, au de urmat câțiva pași: CITEȘTE ȘI: Noi căsuțe pentru pisici, în grădinile blocurilor și în Sectorul […] The post Sector 2 | Căsuțe pentru pisici, prin programul „Blănoșii în siguranță” appeared first on Buletin de București.
05:10
METEO | Vreme închisă și ceață, în weekend. Sunt posibile ploi, înainte de sărbători # Buletin de București
Vreme închisă și ceață, în weekend, la București. Meteorologii anunță maxime termice de până la 8 grade, ceață și vânt moderat. Joi, 18 decembrie, cerul va fi variabil, cu ceață, dar și cu burniță, în prima parte a zilei și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă […] The post METEO | Vreme închisă și ceață, în weekend. Sunt posibile ploi, înainte de sărbători appeared first on Buletin de București.
04:10
Sector 3 | „Aquapark-ul Negoiță” se scumpește în acte cu 25%. Deși neinaugurat, complexul va fi reconfigurat # Buletin de București
Aquaparkul Pantelimon, una dintre cele mai mari investiții din bani publici ale primăriei conduse de Robert Negoiţă, se scumpește cu 56 milioane de lei în acte. Un calcul simplu arată că este vorba despre o majorare a prețului de 25% față de ultima scumpire aprobată în Consiliul Local, în 2022. Noii indicatori tehnico-economici vor fi […] The post Sector 3 | „Aquapark-ul Negoiță” se scumpește în acte cu 25%. Deși neinaugurat, complexul va fi reconfigurat appeared first on Buletin de București.
03:10
Sector 3 | Încă 10 milioane de euro pentru companiile primăriei: Algorithm Construcţii şi Algorithm Residential # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 mai alocă încă zece milioane de euro pentru cele două companii de construcții din subordinea Consiliului Local, potrivit proiectelor de hotărâre supuse la vot în ședința de joi, 18 decembrie. După majorare, capitalul social al Algorithm Construcții se va apropia de 156 milioane de euro, în timp ce al Algorithm Residential va […] The post Sector 3 | Încă 10 milioane de euro pentru companiile primăriei: Algorithm Construcţii şi Algorithm Residential appeared first on Buletin de București.
17 decembrie 2025
21:10
Sector 1 | Piața volantă ajunge în Bucureștii Noi și va avea cinci zile, între 18 și 22 decembrie # Buletin de București
Piața volantă va avea o durată de cinci zile, în perioada 18 – 22 decembrie, și va ajunge în cartierul Bucureștii Noi, în zona Teatrului Masca, spre finalul acestei săptămâni, după cum a anunțat Primăria Sectorului 1. Înainte de sărbători, vizitatorii vor putea achiziționa produse autentice românești de la 19 producători locali. La târg vor […] The post Sector 1 | Piața volantă ajunge în Bucureștii Noi și va avea cinci zile, între 18 și 22 decembrie appeared first on Buletin de București.
15:30
Proiectul „Stop, petarde!” a rămas în sertarele PMB: șanse minime să fie adoptat până de Sărbători. Ce spun bucureștenii în urma dezbaterii publice # Buletin de București
În noiembrie 2025, a fost pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevedere interzicerea artificiilor și petardelor în București, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private. Inițiativa a putut fi „amendată” de cetățeni, până pe 12 decembrie 2025. Până atunci, bucureștenii au putut trimite sugestii, inclusiv pe site-ul Primăriei Capitalei. Teoretic, […] The post Proiectul „Stop, petarde!” a rămas în sertarele PMB: șanse minime să fie adoptat până de Sărbători. Ce spun bucureștenii în urma dezbaterii publice appeared first on Buletin de București.
15:20
Sector 1 | Clădirea fostului teatru Masca va fi reabilitată și modernizată. O parte din spațiu va fi dedicat unui Muzeu de Artă și Știință # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a cumpărat servicii de elaborare a documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenții la clădirea fostului teatru Masca. Imobilulul, aflat într-o zonă monument istoric din cartierul Bucureștii Noi, va fi reabilitat și modernizat, dar procedurile pentru obținerea finanțării vor dura minimum doi ani. Modernizarea presupune reconfigurarea spațiilor interioare pentru activitați culturale și Muzeu […] The post Sector 1 | Clădirea fostului teatru Masca va fi reabilitată și modernizată. O parte din spațiu va fi dedicat unui Muzeu de Artă și Știință appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.