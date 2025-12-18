Mandatul lui Ciprian Ciucu a fost validat de Tribunalul București. Ar putea depune jurământul săptămâna viitoare
Mandatul de primar general al lui Ciprian Ciucu a fost validat de Tribunalul București, însă mai trebuie parcurși câțiva pași până la depunerea jurământului, a transmis pentru Buletin de București prefectul Capitalei, Andrei Nistor. El a adăugat că săptămâna viitoare ar urma ca Ciucu să-și depună jurământul. Potrivit acestuia, după validarea mandatului de către instanță, […]
Mandatul de primar general al lui Ciprian Ciucu a fost validat de Tribunalul București, însă mai trebuie parcurși câțiva pași până la depunerea jurământului, a transmis pentru Buletin de București prefectul Capitalei, Andrei Nistor. El a adăugat că săptămâna viitoare ar urma ca Ciucu să-și depună jurământul. Potrivit acestuia, după validarea mandatului de către instanță, […]
Festivalul Filmelor de Crăciun, la Cinemateca Eforie, în weekendul 19 – 21 decembrie
În acest weekend, la Cinemateca Eforie, are loc Festivalul Filmelor de Crăciun. Evenimentul este găzduit de Buzău International Arts Festival şi Cinemateca Eforie. Vor fi difuzate filme de Crăciun, printre care și cele din seria „Home Alone", în fiecare zi a evenimentului. Ce program are Festivalul Filmelor de Crăciun, în acest weekend Vor fi difuzate […]
Sector 3 | Semnătură electronică gratuită, pentru cetățeni și mediul de afaceri
Cetățenii și mediul de afaceri din Sectorul 3 au la dispoziție o semnătură electronică gratuită. Primăria Sectorului 3 pune o pune la dispoziție, o singură dată, pentru o perioadă determinată, de trei luni. Semnătura electronică trebuie activată și utilizată în maximum șapte zile de la finalizarea procedurii de identificare video. Cum se realizează identificarea video Pentru a se activa […]
În weekendul 19 – 21 decembrie, vor avea loc câteva concerte live la West Side Christmas Market, în parcul Drumul Taberei, pe lângă principalele atracții pentru vizitatori. Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei va rămâne deschis până pe 27 decembrie. De la deschiderea evenimentului, pe 28 noiembrie, au urcat pe scenă mai mulți artiști […]
Componentele critice fabricate pe Calea Vitan „au lansat" pe orbită doi noi sateliți ai Uniunii Europene
O rachetă Ariane 6 a Agenției Spațiale Europene (ESA) a fost lansată miercuri de la portul spațial din Guyana Franceză. „Liftul" a avut la bord doi noi sateliți pentru sistemul de navigație Galileo al Uniunii Europene, anunță Agerpres. Misiunea marchează un moment critic pentru strategia spațială a Uniunii Europene, care încearcă să elimine dependența de […]
FOTOGALERIE | Culisele coregrafiei-protest „Bolojan, te sună România!", surprinse de fotoreporterii Inquam
Câteva zeci de persoane s-au adunat miercuri seară în fața sediului Guvernului, ca urmare a reacției Executivului la dezvăluirile din documentarul Recorder. Acțiunea, organizată de Declic, Funky Citizens și Corupția Ucide, a vizat modul în care Guvernul Bolojan a gestionat soluțiile la recentele dezvăluiri ale jurnaliștilor Recorder despre problemele sistemice din justiție. Miercuri seara, protestatarii […]
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I", acces gratuit înainte de Sărbători
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I" se închide în perioada 22 decembrie 2025 – 07 ianuarie 2026. Măsura este luată pentru lucrări de mentenanță. Pe de altă parte, însă, vizitatorii vor avea acces gratuit între 17 și 21 decembrie 2025. Intrarea la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I" se va face conform programului normal, respectiv […]
Classic Queen Vibes, Concertul Tradițional de Anul Nou, cu Orchestra Simfonică București, la Sala Palatului
Pe 30 decembrie 2025, ora 19:30, la Sala Palatului, Orchestra Simfonică București va susține Concertul Tradițional de Anul Nou. Evenimentul aduce pe scenă muzică clasică și acordurile rock. Prima parte a concertului va fi dedicată muzicii clasice. În cea de-a doua parte, urmează muzica formației Queen și a inegalabilului Freddie Mercury, un artist care a […]
Corul Madrigal va susține un concert, în aer liber, la Mița Biciclista. Evenimentul are loc sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 19:00. Concertul, susținut de Corul Madrigal, în aer liber, va fi dirijat de Anna Ungureanu, chiar în fața casei istorice La Mița Biciclista – Stabiliment Creativ, din Strada Biserica Amzei 9. Accesul este liber. […]
Primăria Sectorului 2 lansează programul „Blănoșii în siguranță", un program dedicat protejării pisicilor din comunitate. Banii pentru implementarea proiectului vin din fondurile autorității locale. Ce presupune programul „Blănoșii în siguranță" Cetățenii Sectorului 2, care doresc căsuțe pentru pisici, au de urmat câțiva pași: CITEȘTE ȘI: Noi căsuțe pentru pisici, în grădinile blocurilor și în Sectorul […]
METEO | Vreme închisă și ceață, în weekend. Sunt posibile ploi, înainte de sărbători
Vreme închisă și ceață, în weekend, la București. Meteorologii anunță maxime termice de până la 8 grade, ceață și vânt moderat. Joi, 18 decembrie, cerul va fi variabil, cu ceață, dar și cu burniță, în prima parte a zilei și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă […]
Sector 3 | „Aquapark-ul Negoiță" se scumpește în acte cu 25%. Deși neinaugurat, complexul va fi reconfigurat
Aquaparkul Pantelimon, una dintre cele mai mari investiții din bani publici ale primăriei conduse de Robert Negoiţă, se scumpește cu 56 milioane de lei în acte. Un calcul simplu arată că este vorba despre o majorare a prețului de 25% față de ultima scumpire aprobată în Consiliul Local, în 2022. Noii indicatori tehnico-economici vor fi […]
Sector 3 | Încă 10 milioane de euro pentru companiile primăriei: Algorithm Construcţii şi Algorithm Residential
Primăria Sectorului 3 mai alocă încă zece milioane de euro pentru cele două companii de construcții din subordinea Consiliului Local, potrivit proiectelor de hotărâre supuse la vot în ședința de joi, 18 decembrie. După majorare, capitalul social al Algorithm Construcții se va apropia de 156 milioane de euro, în timp ce al Algorithm Residential va […]
Sector 1 | Piața volantă ajunge în Bucureștii Noi și va avea cinci zile, între 18 și 22 decembrie
Piața volantă va avea o durată de cinci zile, în perioada 18 – 22 decembrie, și va ajunge în cartierul Bucureștii Noi, în zona Teatrului Masca, spre finalul acestei săptămâni, după cum a anunțat Primăria Sectorului 1. Înainte de sărbători, vizitatorii vor putea achiziționa produse autentice românești de la 19 producători locali. La târg vor […]
Proiectul „Stop, petarde!" a rămas în sertarele PMB: șanse minime să fie adoptat până de Sărbători. Ce spun bucureștenii în urma dezbaterii publice
În noiembrie 2025, a fost pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevedere interzicerea artificiilor și petardelor în București, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private. Inițiativa a putut fi „amendată" de cetățeni, până pe 12 decembrie 2025. Până atunci, bucureștenii au putut trimite sugestii, inclusiv pe site-ul Primăriei Capitalei. Teoretic, […]
Sector 1 | Clădirea fostului teatru Masca va fi reabilitată și modernizată. O parte din spațiu va fi dedicat unui Muzeu de Artă și Știință
Primăria Sectorului 1 a cumpărat servicii de elaborare a documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenții la clădirea fostului teatru Masca. Imobilulul, aflat într-o zonă monument istoric din cartierul Bucureștii Noi, va fi reabilitat și modernizat, dar procedurile pentru obținerea finanțării vor dura minimum doi ani. Modernizarea presupune reconfigurarea spațiilor interioare pentru activitați culturale și Muzeu […]
Ciprian Ciucu intră în "silenzio stampa": „Vă rog să-mi acordați o perioadă ca să aprofundez ceea ce e de aprofundat"
După ce a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu nu a mai fost foarte activ în mediul online. Pe rețelele de socializare, acesta a explicat motivul absenței din ultima perioadă. Înainte de a depune jurământul și va fi investit în noua funcție, Ciprian Ciucu trebuie să își dea demisia din funcția de primar al […]
Marș Memorial, în București, pe 21 decembrie, pentru victimele Revoluției din 1989
Pe 21 decembrie, va avea loc un marș memorial pe traseul Piața Victoriei – Piața Universității – Piața Revoluției, începând cu ora 17.00. Evenimentul este organizat de Rezistența, Asociația „21 Decembrie 1989" şi Asociația MEA. Marș Memorial, organizat pe 21 decembrie Duminică, pe 21 decembrie, participanții vor porni către Piața Universității, unde va avea loc un moment de […]
Solidaritate fără precedent în presă după atacurile CSM și ale Curții de Apel împotriva jurnaliștilor Recorder. Zeci de jurnaliști semnează o scrisoare deschisă
După atacurile CSM și ale Curții de Apel împotriva jurnaliștilor Recorder, zeci de jurnaliști s
Coregrafie-protest pentru independența justiției, miercuri seară, în Piața Victoriei: „Bolojan, te sună România” # Buletin de București
Un protest va avea loc miercuri, 17 decembrie, începând cu ora 18:30, în Piața Victoriei. Participanții urmează să afișeze trei pânze de mari dimensiuni, fiecare de aproximativ 3 metri lățime și 25 de metri lungime, cu mesajul „Bolojan, te sună România”. Manifestația e organizată de Declic, Funky Citizens, Corupția Ucide și Inițiativa România. Acțiunea vizează […] The post Coregrafie-protest pentru independența justiției, miercuri seară, în Piața Victoriei: „Bolojan, te sună România” appeared first on Buletin de București.
O nouă alunecare de teren pe DN1, la scurt timp de la incidentul de la Comarnic. Trafic restricționat în zona localității Cornu # Buletin de București
Infrastructura rutieră a DN1 de pe Valea Prahovei dă noi semne de slăbiciune, la scurt timp după incidentele înregistrate la începutul lunii. O porțiune din drumul național care leagă Capitala de Brașov s-a surpat miercuri seară în zona localității Cornu, la kilometrul 99+100. Incidentul a afectat prima bandă de circulație pe sensul de mers dinspre […] The post O nouă alunecare de teren pe DN1, la scurt timp de la incidentul de la Comarnic. Trafic restricționat în zona localității Cornu appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Se scumpește cu 10 milioane de euro renovarea mai multor instituții de învățământ. Cea mai creștere a cheltuielilor este la Colegiul „Nicolae Kretzulescu” # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 propune costuri mai mari pentru renovarea mai multor instituții de învățământ, potrivit mai multor proiecte incluse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 18 decembrie. Factura totală a majorărilor propuse prin noile rectificări de deviz depășește suma de 50 de milioane de lei, adică aproximativ 10 milioane de euro. Este […] The post Sector 3 | Se scumpește cu 10 milioane de euro renovarea mai multor instituții de învățământ. Cea mai creștere a cheltuielilor este la Colegiul „Nicolae Kretzulescu” appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Clădirea Teatrului Excelsior va fi reabilitată și modernizată. O parte din spațiu va fi dedicat unui Muzeu de Artă și Știință # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a cumpărat servicii de elaborare a documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenții la clădirea Teatrului Excelsior (fostul Teatru Masca). Imobilulul, aflat într-o zonă monument istoric din cartierul Bucureștii Noi, va fi reabilitat și modernizat, dar procedurile pentru obținerea finanțării vor dura minimum doi ani. Modernizarea presupune reconfigurarea spațiilor interioare pentru activitați culturale […] The post Sector 1 | Clădirea Teatrului Excelsior va fi reabilitată și modernizată. O parte din spațiu va fi dedicat unui Muzeu de Artă și Știință appeared first on Buletin de București.
Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 19 – 21 decembrie # Buletin de București
Pentru weekendul 19 – 21 decembrie, programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, include concerte susținute de unii dintre cei mai apreciați artiști, dar și spectacole de teatru pentru copii. Acest târg este organizat de Primăria Municipiului București, prin CREART, și este deschis până pe 28 decembrie 2025, inclusiv în zilele de Crăciun. Intrarea […] The post Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 19 – 21 decembrie appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Peste 20 de spații comerciale, scoase la licitație în Piața Matache # Buletin de București
Peste 20 de spații comerciale au fost scoase la licitație, de Primăria Sectorului 1, în Piața Matache, pe str. Piața Haralambie Botescu nr. 11-13. Data limită, pentru depunerea ofertelor, este 20 ianuarie. Cele 23 de spații comerciale, scoase la licitație, sunt următoarele: CITEȘTE ȘI: Sector 3 | Fonduri europene pentru dublarea capacităţii la Centrul de […] The post Sector 1 | Peste 20 de spații comerciale, scoase la licitație în Piața Matache appeared first on Buletin de București.
Fără restricții pe podul dintre Giurgiu și Ruse, în perioada sărbătorilor. Șantierul este aproape gata # Buletin de București
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, în perioada sărbătorilor, românii care pleacă în vacanță vor putea circula fără restricții pe dintre Giurgiu și Ruse. „Joi, 18 decembrie, traficul rutier va fi reluat pe Podul Prieteniei, Giurgiu – Ruse, pe ambele sensuri de deplasare, deoarece lucrările de construcție pe tronsonul de […] The post Fără restricții pe podul dintre Giurgiu și Ruse, în perioada sărbătorilor. Șantierul este aproape gata appeared first on Buletin de București.
STB a redimensionat stația „Piața Danny Huwe” pentru a elimina blocajele din trafic # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat finalizarea lucrărilor de redimensionare pentru stația „Piața Danny Huwe”, pe sensul de mers către Calea 13 Septembrie. Măsura a fost adoptată pentru eliminarea blocajelor care afectau circulația rutieră și transportul public din zonă. Înainte de această intervenție, stația avea o lungime insuficientă pentru ca două tramvaie să […] The post STB a redimensionat stația „Piața Danny Huwe” pentru a elimina blocajele din trafic appeared first on Buletin de București.
Record de călători în două stații de metrou. Magistrala M2, cea mai folosită | Ziarul financiar # Buletin de București
Magistrala M2 de metrou este cea mai circulată din rețeaua subterană de transport a Capitalei. Două stații de pe acest traseu au înregistrat un record de călători anul acesta, potrivit Ziarului financiar. M2 pleacă din zona fostei fabrici IMGB și merge până în Pipera, centrul financiar al Bucureștiului. Tocmai de aceea mai este cunoscută și […] The post Record de călători în două stații de metrou. Magistrala M2, cea mai folosită | Ziarul financiar appeared first on Buletin de București.
STB vrea să repare mai multe autobuze vechi, Mercedes, avariate în accidente. Oferă 340.000 de lei pentru reparațiile la șase autobuze # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) a lansat o licitație pentru achiziționarea serviciiilor de reparație a mai multor autobuze vechi, Mercedes Citaro, care au fost avariate de-a lungul timpul în diverse accidente. Reparația celor șase autobuze Mercedes Benz Citaro Euro 3 și Euro 4 tamponate, cu avarii la elementele de caroserie și structura de rezistență, ar […] The post STB vrea să repare mai multe autobuze vechi, Mercedes, avariate în accidente. Oferă 340.000 de lei pentru reparațiile la șase autobuze appeared first on Buletin de București.
AnimaWings introduce zboruri București – Milano Malpensa, din mai 2026. Care sunt tarifele # Buletin de București
Compania AnimaWings va lansa, începând cu luna mai 2026, o rută București – Milano Malpensa și retur, operată cu trei frecvențe săptămânale. Zborurile vor fi operate începând cu 11 mai 2026, în zilele de luni, miercuri și vineri, cu aeronave Airbus A220-300, configurate în trei clase (Business, Premium Economy și Economy). Zboruri directe București – […] The post AnimaWings introduce zboruri București – Milano Malpensa, din mai 2026. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
Centru social pentru copii şi victimele violenţei domestice, vândut de Patriarhia Română, unui dezvoltator imobiliar | Să fie Lumină # Buletin de București
Așezământul Social „Patriarhul Justinian Marina”, destinat victimelor violenţei domestice şi copiilor proveniţi din familii vulnerabile, a fost vândut de Patriarhia Română, pentru două milioane de euro. Centrul social va fi demolat pentru a face loc unui proiect imobiliar de lux: Pajurei Residence, arată jurnaliștii „Să fie lumină”. Centru social pentru victimele violenței domestice, transformat în […] The post Centru social pentru copii şi victimele violenţei domestice, vândut de Patriarhia Română, unui dezvoltator imobiliar | Să fie Lumină appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Peste 20 de spații comerciale, scoase la licitație, în Piața Matache # Buletin de București
Peste 20 de spații comerciale, scoase la licitație, de Primăria Sectorului 1. Mai exact, cele 23 de spații comerciale sunt amplasate în Piața Matache, pe str. Piața Haralambie Botescu nr. 11-13. Data limită, pentru depunerea ofertelor, este 20.01.2026. Cele 23 de spații comerciale, scoase la licitație, sunt următoarele: CITEȘTE ȘI: Sector 3 | Fonduri europene […] The post Sector 1 | Peste 20 de spații comerciale, scoase la licitație, în Piața Matache appeared first on Buletin de București.
Termoficare | Sute de blocuri fără apă caldă și căldură, deși sistemul funcționează la 91% # Buletin de București
Marți, 16 decembrie, sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură, deși sistemul funcționează la 91%, potrivit aplicației Termoalert. Mai multe blocuri sunt afectate de avariile la rețeaua primară, în timp ce în alte zone au loc lucrări sau manevre de echilibrare hidraulică. La momentul redactării acestui articol, sunt 468 de […] The post Termoficare | Sute de blocuri fără apă caldă și căldură, deși sistemul funcționează la 91% appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Fonduri europene pentru dublarea capacităţii la Centrul de zi „Brândușa”, pentru copiii cu nevoi speciale # Buletin de București
Copiii cu nevoi speciale din Centrul de zi „Brândușa” ar putea beneficia de mai multe activități de recuperare și reabilitare, susținute cu fonduri europene. Proiectul intră la votul Consiliul Local al Sectorului 3, pe data de 18 decembrie. Proiectul face parte din „Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021 – 2027.” Dacă inițiativa va primi vot […] The post Sector 3 | Fonduri europene pentru dublarea capacităţii la Centrul de zi „Brândușa”, pentru copiii cu nevoi speciale appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Primăria va cofinanţa noul stadion Dinamo cu 25 milioane de euro. Elevii vor avea parţial acces gratuit la competiţiile sportive # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 va contribui cu aproximativ 25 milioane de euro la lucrările pentru noul stadion Dinamo, a cărei construcţie ar urma să coste peste 170 milioane de euro, TVA inclus. Proiectul presupune demolarea stadionului și realizarea unei noi arene multifuncționale. Restul banilor vpr fi asigurați de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii, respectiv […] The post Sector 2 | Primăria va cofinanţa noul stadion Dinamo cu 25 milioane de euro. Elevii vor avea parţial acces gratuit la competiţiile sportive appeared first on Buletin de București.
Noi restricții de trafic pe autostrada A1, pentru efectuarea unor lucrări de reparații # Buletin de București
Noi restricții de trafic sunt impuse marți pe autostrada A1, pentru efectuarea unor lucrări de reparații. „Astăzi, până la ora 16:00, traficul este restricționat pe prima bandă și pe cea de urgență pe Autostrada A1, pe sensul dinspre București către Pitești, pe tronsonul kilometric 52 – 53, pentru efectuarea de reparații asfaltice. Conducătorii auto sunt […] The post Noi restricții de trafic pe autostrada A1, pentru efectuarea unor lucrări de reparații appeared first on Buletin de București.
La Teatrul „Constantin Tănase” va fi organizat Târgul de Crăciun 2025. Evenimentul se desfășoară în perioada 17-23 Decembrie 2025, la sediul din Calea Victoriei nr. 33. Târgul, de la Teatrul „Constantin Tănase”, este organizat de Romanian Handmade Team. În cele șapte zile, în holul teatrului vor fi expuse obiecte unicat, bijuterii, decorațiuni și cadouri speciale. […] The post Crăciunul Artizanilor, la „Constantin Tănase” appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | 20 de milioane de euro pentru întreţinerea şi amenajarea curţilor clădirilor publice, aflate în administraţia Consiliului Local # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 3 are, pe ordinea de zi a ședinței din data de 18 decembrie, proiectul „Întreținerea şi amenajarea curţilor aferente clădirilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti”. Dacă se va aproba, investiția va costa autoritatea locală 20 de milioane de euro. Oferta pentru proiect a fost […] The post Sector 3 | 20 de milioane de euro pentru întreţinerea şi amenajarea curţilor clădirilor publice, aflate în administraţia Consiliului Local appeared first on Buletin de București.
Tribunalul București nu a validat încă mandatul lui Ciucu, la peste o săptămână de la alegeri # Buletin de București
La mai bine de o săptămână de la alegerile locale parțiale, Tribunalul București nu a validat încă rezultatul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat pentru Buletin de București că procedura nu este finalizată, pentru că „încă nu sunt toate documentele gata”. „Încă nu e validat, nu sunt […] The post Tribunalul București nu a validat încă mandatul lui Ciucu, la peste o săptămână de la alegeri appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Bani pentru demolarea bisericii Sf. Ierarh Calinic-Titan. Va fi ridicat un nou lăcaş de cult, de două milioane de euro, cu spaţii „adecvate nevoilor spirituale” # Buletin de București
Administrația condusă de Robert Negoiță pregătește o nouă alocare bugetară către Biserica Ortodoxă, de data aceasta nu pentru reabilitare sau modernizare, ci pentru demolarea unui lăcaș de cult existent în vederea reconstrucției totale a acestuia. Consiliul Local al Sectorului 3 are pe ordinea de zi a ședinței din 18 decembrie un proiect de hotărâre prin […] The post Sector 3 | Bani pentru demolarea bisericii Sf. Ierarh Calinic-Titan. Va fi ridicat un nou lăcaş de cult, de două milioane de euro, cu spaţii „adecvate nevoilor spirituale” appeared first on Buletin de București.
VIDEO | „Calea Dreptății” către Piața Victoriei, a cincea zi: „Ce pierdem dacă justiția nu mai este independentă?” # Buletin de București
Marșul „Împreună pentru Justiție!” a avut loc duminică seara, începând cu ora 18:00. Peste 8.000 de oameni au plecat la pas către Piața Victoriei, protestând pentru o justiție independentă, după documentarul Recorder „Justiție Capturată”. A fost a cincea zi de proteste în Capitală. De data aceasta, reporterii Buletin de București au pus aceeași întrebare mai […] The post VIDEO | „Calea Dreptății” către Piața Victoriei, a cincea zi: „Ce pierdem dacă justiția nu mai este independentă?” appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Primăria va cofinanţa noul stadion Dinamo cu 25 milioane de euro. Elevii vor avea parţial acces gratuit la competiţiile sportive # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 va contribui cu aproximativ 25 milioane de euro la lucrările pentru noul stadion Dinamo, a cărei construcţie ar urma să coste peste 170 milioane de euro, TVA inclus. Proiectul presupune demolarea stadionului și realizarea unei noi arene multifuncționale. Restul banilor vor fi asiguraţi de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii, respectiv […] The post Sector 2 | Primăria va cofinanţa noul stadion Dinamo cu 25 milioane de euro. Elevii vor avea parţial acces gratuit la competiţiile sportive appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Lucrări de renovare de peste 9,6 milioane de euro, la Liceul „Petru Poni”. Proiectul se votează în Consiliul Local # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 continuă renovările, la Liceul „Petru Poni”. Căminul și cantina necesită investiții de peste 9,6 milioane de euro. Proiectul se votează pe 12 decembrie, în ședința Consiliului Local. Potrivit notei de fundamentare, valoarea Corpului Cămin C9 este de 26.452.581,93 lei fără TVA, respectiv31.932.266,33 lei cu TVA, iar valoarea Corpului Cantină C10 este de […] The post Sector 6 | Lucrări de renovare de peste 9,6 milioane de euro, la Liceul „Petru Poni”. Proiectul se votează în Consiliul Local appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 2 organizează un Târg de Crăciun, în Aula instituției. Evenimentul se desfășoară în perioada 15-19 decembrie. Vizitatorii vor putea vedea decorațiuni și ornamente realizate de copiii din centrele de zi ale DGASPC Sector 2. Vă așteptăm în perioada 15–19 decembrie, între 09:00 – 16:30, să dăruim împreună sprijin, zâmbete și un strop de […] The post Sector 2 | Târg de Crăciun, în Aula Primăriei appeared first on Buletin de București.
„Grădina Amintirilor”, eveniment dedicat Revoluției din 1989, pe 19 – 20 decembrie # Buletin de București
În perioada 19 – 20 decembrie 2025, Piața Revoluției găzduiește evenimentul „Grădina Amintirilor”, un demers comemorativ dedicat Revoluției din decembrie 1989. Pentru două zile, spațiul din jurul Memorialului Renașterii va fi amenajat temporar ca un loc de liniște, reflecție și omagiu, deschis publicului larg. „Pe 19 și 20 decembrie, Piața Revoluției devine „Grădina Amintirilor”: un […] The post „Grădina Amintirilor”, eveniment dedicat Revoluției din 1989, pe 19 – 20 decembrie appeared first on Buletin de București.
VIDEO | „Calea Dreptății” către Piața Victoriei, a cincea zi: „Ce pierdem dacă justiția nu mai este independentă?” # Buletin de București
Marșul „Împreună pentru Justiție!” a avut loc duminică seara, începând cu ora 18:00. Peste 8.000 de oameni au plecat la pas spre Piața Victoriei, protestând pentru o justiție independentă, după documentarul Recorder „Justiție Capturată”. A fost a cincea zi de proteste în Capitală. De data aceasta, reporterii Buletin de București au pus aceeași întrebare mai […] The post VIDEO | „Calea Dreptății” către Piața Victoriei, a cincea zi: „Ce pierdem dacă justiția nu mai este independentă?” appeared first on Buletin de București.
Mașinile parcate pe linia de tramvai au provocat întârzieri de 829 de minute anul acesta. Care sunt străzile cu cele mai multe probleme | Club feroviar # Buletin de București
Autoturismele parcate pe linia de tramvai au provocat în primele zece luni ale acestui an întârzieri ale mijloacelor de transport în comun de 829 de minute, circa 14 ore, scrie Club feroviar. În aceeași perioadă au avut loc aproape 500 de accidente în care au fost implicate tramvaie ale STB și alte vehicule, soldate cu […] The post Mașinile parcate pe linia de tramvai au provocat întârzieri de 829 de minute anul acesta. Care sunt străzile cu cele mai multe probleme | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Art Safari se mută din Palatul Dacia, locația care a găzduit muzeul în ultimii cinci ani, în Piața Amzei. Noul sezon va debuta în martie 2026 și va include expoziții dedicate pictorului Nicolae Vermont sau poetului Mihai Eminescu. Art Safari se mută în Piața Amzei După 12 ani și 17 ediții găzduite în mai multe […] The post Art Safari se mută în Piața Amzei, din 2026. Ce expoziții aduce noul sezon appeared first on Buletin de București.
„Vremea poveștilor”, conferință-recital susținută de Doina Lavric-Parghel, la Palatul Șuțu # Buletin de București
Joi, 18 decembrie 2025, de la ora 18:30, are loc „Vremea poveștilor”, o conferință-recital susținută de Doina Lavric-Parghel, la Palatul Suțu – Muzeul Municipiului București. Tema evenimentului este povestirea în satul tradițional românesc și rolul pe care aceasta îl are în viața comunității, în special iarna, atunci când transmiterea orală a poveștilor se petrecea în […] The post „Vremea poveștilor”, conferință-recital susținută de Doina Lavric-Parghel, la Palatul Șuțu appeared first on Buletin de București.
Lucrări nocturne, pe datorie, la Autostrada Moldovei | Nodul de la Tișița, către Panciu și Tecuci, aproape gata. Când se va putea circula de la București până la Adjud # Buletin de București
Termenul contractual asumat pentru finalizarea Lotului 1 al secțiunii Focșani – Bacău a fost depășit de aproape trei luni iar gradul de finanțare nu a trecut de 45%, arată cele mai recente date de la nivelul de Companie Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR). Totuși, mobilizarea din teren a constructorului român UMB arată că acest […] The post Lucrări nocturne, pe datorie, la Autostrada Moldovei | Nodul de la Tișița, către Panciu și Tecuci, aproape gata. Când se va putea circula de la București până la Adjud appeared first on Buletin de București.
