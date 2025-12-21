Zodii care se căsătoresc în 2026: cine își întâlnește sufletul pereche
Jurnalul.ro, 21 decembrie 2025 09:50
Anul 2026 vine cu schimbări majore în plan sentimental pentru unele zodii.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
Deși scrisul de mână pare o artă aproape pierdută în vremurile moderne ale tehnologiei, unde dactilografierea este noua modalitate de a face cuvântul scris să apară, s-ar putea să vrei să începi să acorzi o importanță mai mare acestei abilități.
Acum 2 ore
09:10
Zece persoane au fost ucise într-un incident armat în Johannesburg, Africa de Sud, a anunțat SABC News.
08:50
6 zodii chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 21 decembrie 2025. Ziua care marchează un nou început energetic # Jurnalul.ro
Pe 21 decembrie 2025, ziua Jia Zi aduce un nou început energetic. Află care sunt cele 6 zodii chinezești care atrag norocul și succesul financiar.
08:30
Superliga de fotbal. Dinamo a pierdut la Arad și a ratat oportunitatea de a urca pe primul loc # Jurnalul.ro
UTA a învins-o pe Dinamo în etapa a 21-a a Superligii de fotbal. Partida s-a disputat sâmbătă seara, la Arad. UTA s-a apropiat de locurile de play-off, în timp ce Dinamo a oportunitatea de a urca pe primul loc în clasament.
Acum 4 ore
08:10
Traficul rutier este afectat de ceață în aproape toată țara duminică dimineață. Avertismentul vine de la Centrul Infotrafic. În plus, pe unele porțiuni de drum se poate forma ghețuș.
07:50
Dormitorul este cel mai important spațiu din locuință atunci când vorbim despre odihnă, echilibru emoțional și relații.
07:30
Oricât de experimentat ai fi în bucătărie, micile accidente culinare se întâmplă tuturor.
07:10
Trei zodii atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii 22–28 decembrie 2025, prima săptămână completă din sezonul Capricornului.
06:50
Un nou studiu arată că pisicile miaună mai mult la stăpânii lor bărbați decât la femei, posibil pentru că bărbații tind să fie mai distanți când vine vorba de a acorda atenție animalelor lor de companie.
06:30
Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, întrebarea care revine în mintea multor oameni este: „Ce cadouri își doresc românii cu adevărat de Crăciun?”
Acum 6 ore
06:10
Cinci zodii se vor simți profund iubite în săptămâna 22–28 decembrie 2025
Acum 12 ore
00:20
Piața imobiliară din România a continuat să crească în 2025, atât din punctul de vedere al prețurilor, cât și al interesului manifestat de cumpărători
20 decembrie 2025
23:50
Patru zodii dau lovitura pe 21 decembrie 2025: noroc, bani și decizii care schimbă totul # Jurnalul.ro
Pe 21 decembrie 2025, Mercur în Săgetător activează Nodurile destinului. Patru zodii atrag abundență, noroc și oportunități decisive.
23:30
Riscurile dependenței economice: Care sunt principalele destinații pentru produsele românești? # Jurnalul.ro
România exportă majoritatea bunurilor în Uniunea Europeană, mai ales în Germania. Totuși, importăm mai mult decât vindme, ceea ce creează un deficit economic mare. Cele mai mari scăderi au fost la cereale și componente industriale.
23:10
Un chirurg celebru spune adevărul dur: aceste alimente banale îți distrug inima zilnic # Jurnalul.ro
Un chirurg cardiovascular din SUA dezvăluie ce a eliminat complet din dietă pentru a-și proteja inima. Fast-food, sucuri, lactate și alcool – pericolele ascunse din farfurie.
22:50
Mai multe drone au ajuns în nord-vestul Turciei. Ministerul Apărării de la Ankara a cerut Ucrainei și Rusiei „să dea dovadă de mai multă prudență”. # Jurnalul.ro
O dronă a fost descoperită lângă un oraș din nord-vestul Turciei. Este a doua dronă descoperită în ultimele 24 de ore. La începutul săptămânii, turcii au doborât o dronă rusească scăpată de sub control.
22:30
O femeie paralizată parțial devine prima persoană în scaun cu rotile care participă la un zbor în spațiu. Este vorba despre o ingineră din Germania care sâmbătă a participat la o călătorie a companiei Blue Origin. Femeia suferă de paraplegie.
22:10
Nicușor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive # Jurnalul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că, după o decizie recentă a Curţii Constituţionale, Preşedintele României poate sesiza CCR pentru orice lege.
21:50
Atac aerian masiv al SUA împotriva ISIS în Siria, după uciderea a trei cetățeni americani # Jurnalul.ro
Statele Unite au lansat o operațiune militară amplă împotriva ISIS în Siria, ca represalii pentru uciderea a trei cetățeni americani în urma unui atac armat produs în deșertul sirian.
21:30
Orașul indian Lucknow a fost inclus pe lista UNESCO a Orașelor Creative în domeniul gastronomiei, o recunoaștere a tradițiilor sale culinare vechi de secole, cunoscute pentru kebaburi, biryani și deserturi specifice regiunii Awadh.
Acum 24 ore
21:10
Pe măsură ce focul expansiv al sezonului Săgetătorului se încheie, Soarele se schimbă în Capricorn pe 21 decembrie 2025, inaugurând una dintre cele mai concentrate, determinate și orientate spre succes perioade ale anului.
20:50
Youtuberul și antreprenorul Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, a publicat un videoclip pe YouTube în care respinge acuzațiile din investigația Rise Project, intitulată „Planeta Beach Please”.
20:30
Prim-ministrul britanic, presat să obţină extrădarea lui Andrew Tate cu prilejul unei deplasări a acestuia în Dubai # Jurnalul.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer este presat să folosească o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai pentru a obţine extrădarea acestuia în Marea Britanie, relatează sâmbătă dpa.
20:10
Superliga de fotbal. Oțelul o învinge pe FC Argeș și încinge lupta pentru ultimul loc de play-off # Jurnalul.ro
Oțelul Galați a câștigat partida cu FC Argeș din etapa a 21-a a Superligii de fotbal și a încins lupta pentru ultimul loc de play-off. Cele două echipe și alte cinci formații, inclusiv FCSB și CFR Cluj, se bat pentru un loc în play-off.
19:50
Ce animal vrea Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: "Mi-e teamă să nu sară de la balcon și să ajungă în trafic" # Jurnalul.ro
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, vorbește despre o posibilă „mascotă” felină la Primăria București: își dorește să adopte o pisică abandonată, însă spune că siguranța ei este pe primul loc și se teme ca aceasta să nu ajungă „direct pe Elisabeta”.
19:30
Kelemen: Sunt convins că moţiunile simple împotriva ministrului Justiţiei şi a ministrului de Interne nu vor avea succes # Jurnalul.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a exprimat convingerea că cele două moţiuni simple, depuse de opoziţie împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, nu vor avea succes, el punctând că partidul pe care îl conduce va vota împotrivă.
19:10
Arena Națională găzduiește duminică unul dintre cele mai așteptate meciuri ale SuperLigii, FCSB – Rapid București. Jandarmeria Capitalei anunță controale suplimentare, trasee speciale de acces și măsuri stricte pentru prevenirea incidentelor.
18:50
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a primit la Palatul Cotroceni mai multe grupuri de copii care au interpretat colinde tradiționale românești, în cadrul unui eveniment organizat de Administrația Prezidențială cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
18:10
Circa 50 de tone de petarde și artificii au fost confiscate de polițiști înainte de sărbători # Jurnalul.ro
Peste 50 de tone de petarde și artificii au fost confiscate de polițiști, la nivel național, în pragul sărbătorilor de iarnă, în cadrul acțiunii „PIROTEHNIC”, una dintre cele mai ample operațiuni de combatere a comerțului ilegal cu materiale pirotehnice din ultimii ani.
17:50
Israelul se pregătește să atace Iranul: Liderul de la Casa Albă urmează să fie informat # Jurnalul.ro
Armata israeliană pregătește noi lovituri aeriene împotriva Iranului. Decizia nu a fost luată, dar președintele american Donald Trump va fi informat, susțin surse diplomatice.
17:30
Vești bune pentru consumatori. O nouă etichetă va arăta cât de ușor de reparat sunt produsele electrocasnice # Jurnalul.ro
Produsele electrice și electrocasnice din magazine ar putea avea o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să știe dacă un aparat poate fi reparat ușor sau nu.
17:10
Nicușor Dan se implică în scandalul din Justiție: „Am primit sute de pagini de materiale relevante” # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, anunță că analizează în acest weekend sute de pagini de documente transmise de magistrați privind problemele din justiție, urmând ca luni seara să prezinte concluziile, după consultările programate la Palatul Cotroceni.
16:50
Serviciul de Securitate al Ucrainei anunță că drone cu rază lungă au distrus două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată, într-un nou atac asupra infrastructurii militare ruse din peninsulă.
16:30
Marile lanțuri de magazine au anunțat ce program de funcționare vor avea de Crăciun, astfel încât clienții să își planifice din timp sesiunile de cumpărături.
16:10
Lupta între giganții IT: Microsoft actualizează Windows pentru a împiedica utilizatorii să descarce Google Chrome # Jurnalul.ro
„Microsoft încearcă o nouă modalitate de a împiedica utilizatorii să descarce Google Chrome.” Am mai văzut asta. La fel ca în cazul Apple, cei doi giganți tehnologici fac eforturi mari pentru a ține utilizatorii în propriile grădini închise, pe Safari și Edge.
15:50
Starea critică a bugetului Capitalei: Ciprian Ciucu spune că 60% din bani sunt cheltuiți pe transport, termoficare și plăți sociale # Jurnalul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că bugetul Bucureștiului a ajuns într-un punct critic, în care majoritatea banilor merg pe subvenții, datorii și cheltuieli obligatorii, lăsând foarte puțin spațiu pentru investiții sau dezvoltare.
15:30
Astăzi, 20 decembrie 2025, se împlinesc 36 de ani de când Timișoara se declara primul oraș liber de comunism din România.
15:10
Traficul rutier este complet întrerupt pe DN 11 Brașov-Târgu Secuiesc, în județul Covasna, după un accident în lanț în care au fost implicate șapte autoturisme. Două persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului.
15:10
Cinci semne zodiacale au nevoie să ia câteva măsuri simple pentru a evita o criză financiară în 2026. Acestea vor trebui să fie atente cum își gestionează banii și cum își controlează cheltuielile.
14:50
Consiliul UE a susținut, vineri, o poziție de negociere pentru un euro digital care include atât funcționalitate online, cât și offline. Susținerea este diferită față de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care se concentrau exclusiv pe utilizarea offline.
14:30
Descoperire istorică: Cea mai veche structură din lemn datează dinainte de Homo sapiens # Jurnalul.ro
Arheologii care lucrează la situl Kalambo Falls, situat în nordul Zambiei, au descoperit două trunchiuri masive de lemn ce făceau parte dintr-o structură construită intenționat de hominizi.
14:10
Ornamente de brad hand-made, făcute cu cei mici: idei simple și distractive de Crăciun # Jurnalul.ro
Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect pentru timp petrecut în familie, iar realizarea de ornamente de brad handmade alături de copii este una dintre cele mai frumoase activități.
13:50
Jake Paul a ajuns la spital cu maxilarul rupt după ce a fost făcut knockout de Anthony Joshua, în runda a șasea a meciului disputat la Miami, o confruntare cu o bursă estimată la peste 200 de milioane de euro.
13:30
Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, se va întâlni la Miami cu reprezentanții președintelui american Donald Trump pentru a discuta posibilități de soluționare a conflictului din Ucraina, potrivit unei surse rusești, citate de Reuters.
13:10
Capricornul este una dintre cele mai complexe și puternice zodii ale zodiacului.
12:50
EFSA: Europa este bine protejată, dar rămâne în alertă față de gripa aviară din fermele de lapte americane # Jurnalul.ro
Probabilitatea ca tulpina de gripă aviară înalt patogenă (HPAI) găsită la vacile de lapte din SUA să ajungă în Europa este foarte scăzută, conform noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).
12:30
Primăria Capitalei a pus, în dezbatere publică, taxa specială de promovarea turistică a Bucureștiului. Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București presupune aplicarea unui tarif de 10 lei/noapte/turist.
12:10
Poprire pe averea fraților Tate: Circa un milion de lire sterline va fi folosit pentru combaterea violenței împotriva femeilor # Jurnalul.ro
Peste un milion de lire sterline din conturile bancare din Devon ale fraților Tate va fi utilizată pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor.
11:50
Triplul campion de Grand Slam Stanislas Wawrinka a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa profesionistă. Tenismenul elvețian, care va împlini 41 de ani în martie, spune că își dorește să încheie cariera „în cel mai bun mod posibil”.
