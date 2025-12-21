Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”

Golazo.ro, 21 decembrie 2025 10:20

Real Madrid - Sevilla 2-0. Vinicius Junior (25 de ani) are probleme tot mai mari în acest sezon, în tricoul „galacticilor”.

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
10:50
„N-am mai văzut-o dominată așa”  Dinamo i-a surprins neplăcut pe specialiști, după înfrângerea cu UTA Arad: „Poate se gândeau la vacanță” Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani) și Bogdan Cosmescu, analiștii postului TV Prima Sport, au comentat evoluția lui Dinamo din partida cu UTA Arad.
Acum 15 minute
10:40
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc Golazo.ro
Cupa Africii 2025 începe astăzi, cu meciul dintre Maroc și Comoros, programat de la 21:00.
Acum o oră
10:20
Acum 2 ore
09:50
Cupa Africii, așa cum o știam, e istorie  Schimbare majoră pentru revitalizarea fotbalului de pe continentul african + Competiție nouă! Golazo.ro
Patrice Motsepe (63 de ani), președintele CAF, a anunțat că, începând cu anul 2028, Cupa Africii pe Națiuni se va disputa o dată la 4 ani.
Acum 12 ore
00:10
„Nu m-a convins” Dănciulescu a remarcat marea problemă a lui Dinamo + ce jucător a luat la țintă Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO 2-0. Ionel Dănciulescu (49 de ani) a analizat prestația elevilor antrenați de Zeljko Kopic.
00:00
„Prea multe greșeli personale” Cătălin Cîrjan, doborât după UTA - Dinamo 2-0: „A fost o seară neagră pentru noi” Golazo.ro
UTA Arad - Dinamo 2-0. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor roșii”, a fost dezamăgit de rezultat.
20 decembrie 2025
23:30
„Nu ne-a spus” Andrei Nicolescu l-a certat pe Adrian Mazilu: „Toți jucătorii să fie foarte asumați” Golazo.ro
UTA Arad - Dinamo 2-0. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul „câinilor” ar suferi probleme la nivelul spatelui.
23:10
„UTA a fost echipa mai bună” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli” Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO 2-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, s-a arătat dezămăgit de superficialitatea cu care elevii săi au tratat unele faze.
22:40
„Trebuie să ne gândim ce vrem” Adrian Mihalcea a dezvăluit cum a reușit să învingă pe Dinamo 2-0 + Mesaj emoționat pentru „câini”: „M-a făcut om&rdquo Golazo.ro
22:30
Revenire spectaculoasă în Europa! La 41 de ani, Thiago Silva a semnat cu un club de tradiție Golazo.ro
Thiago Silva (41 de ani), fost internațional brazilian, a plecat de la Fluminense și revine în Europa!
22:20
Spectacol la Arad VIDEO. Costache, gol superb în fața fostei sale echipe după o fază-blitz Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO 2-0. Valentin Costache (27 de ani) a fost autorul unui gol superb în fața fostei sale echipe.
22:00
Xavi Simons, fault brutal! FOTO: Van Dijk, victima unei intrări cu talpa a olandezului + Drăgușin, în lot după 11 luni! Golazo.ro
TOTTENHAM – LIVERPOOL 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin (23 de ani), cu românul pentru prima dată în lot în acest sezon, a rămas în inferioritate din minutul 33.
Acum 24 ore
21:30
„Îi văd cu prima șansă” VIDEO.  Ovidiu Herea a prefațat FCSB - Rapid + Semnal de alarmă pentru campioană Golazo.ro
Ovidiu Herea (40 de ani), fostul mijlocaș al giuleștenilor, îi vede favoriți pe elevii lui Costel Gâlcă în derby-ul cu FCSB.
21:10
Mazilu, înlocuit după 28 de minute FOTO. Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui Dinamo la meciul cu UTA Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul oaspeților, a fost înlocuit după mai puțin de o jumătate de oră.
21:00
N-a văzut mai nimic! Bogdan Andone, încurcat de ceață la Oțelul - FC Argeș 1-2: „Nu știu cum au fost primite golurile” + Ce a spus Laszlo Balint Golazo.ro
Oțelul Galați - FC Argeș 2-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a ratat mai multe faze importante din meci din cauza ceții dense.
20:40
Bîrligea, mesaj pentru fanii Rapidului Atacantul de la FCSB, ferm înainte de derby: „Doar încep să râd” Golazo.ro
FCSB - RAPID. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a avut un mesaj pentru suporterii giuleșteni înaintea partidei din etapa #21 din Liga 1.
20:10
Rapid și-a stabilit prima țintă a iernii Giuleștenii vor un jucător format de rivala FCSB  Golazo.ro
Alexandru Șuteu (21 de ani), fundaș stânga crescut la academia FCSB și, în prezent, jucător în Liga 2 la FC Voluntari, ar putea ajunge la Rapid în această iarnă.
19:50
„Cum să transferi un astfel de jucător?”  Blănuță, distrus în presa din Ucraina de fostul jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva” Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, a fost criticat dur de un ucrainean care a jucat în Liga 1.
19:40
Nu vrea remiză în derby Alex Dobre, înainte de FCSB - Rapid: „Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un egal” Golazo.ro
FCSB - RAPID. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a prefațat derby-ul etapei #21 din Liga 1.
19:30
„Victorie și atât” Florin Tănase, motivat înainte de FCSB - Rapid: „Avem șansa de a ne apropia de play-off” Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, este cu gândul la o victorie în ultimul derby din acest an.
19:20
Party, după eșec FOTO: De ce au cântat și au dansat jucătorii de la Craiova, după eliminarea dramatică din Europa Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Jucătorii formației din Bănie au fost suprinși la o petrecere, în timp ce cântau și dansau pe manele la 24 de ore, după eliminarea din Conference League.
18:40
Veste excelentă pentru Dinamo Când ar urma să înceapă lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” Golazo.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a vorbit despre lucrările pentru noul stadion Dinamo.
18:30
Nu se teme de Bîrligea Antrenorul de la Rapid a prefațat meciul cu FCSB:  „Suntem datori” Golazo.ro
FCSB - RAPID. Constantin Gâlcă (53 de ani) a comentat revenirea lui Daniel Bîrligea, atacant recuperat după accidentarea suferită la meciul cu Steaua Roșie Belgrad, pe 27 noiembrie.
18:10
Suspectat de trafic de droguri! Șef de club, interogat timp de două ore și nevoit să dea probe de păr și sânge Golazo.ro
Sadettin Saran (61 de ani), președintele lui Fenerbahce, este suspect într-un proces de trafic de droguri.
18:00
Rapid, schimbat din temelii?  Gâlcă, mesaj clar pentru Șucu: „Dacă vrem să fim mult mai competitivi, avem nevoie de un alt tip de jucători” Golazo.ro
FCSB - RAPID. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul oaspeților, a susținut conferința de presă premergătoare partidei.
16:40
SCM Timișoara a câștigat Cupa României FOTO. Bănățenii au învins marea rivală Știința Baia Mare în finală Golazo.ro
SCM USV Timișoara a câștigat Cupa României la Rugby, după ce a învins-o pe Știința Baia Mare, scor 11-18 (3-15).
16:20
Scandal monstruos pe Giulești! Scene incredibile în lojă, la meciul cu Farul: „Era în stare de ebrietate, l-a înjurat și pe Șucu , a sărit la bătaie” Golazo.ro
Tensiuni în Giulești! FC Rapid îl acuză pe Mugur Bolohan, director adjunct la CS Rapid, că a făcut scandal în timpul meciului cu Farul Constanța, scor 3-1, de pe 4 octombrie.
15:30
UTA Arad - Dinamo LIVE de la 20:00, în etapa #21 din Liga 1 » „Câinii” pot urca pe primul loc în clasament! Golazo.ro
UTA Arad și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la 20:00, în etapa #21 din Liga 1.
15:10
Condamnat pentru un banner rasist Ultrasul FCSB și-a aflat pedeapsa după incidentul de la derby-ul cu Rapid din toamna lui 2023 » Ce mesaj oribil a afișat Golazo.ro
Ultrasul FCSB care a afișat bannerul cu mesajul oribil „Mori țigane!” la meciul cu Rapid din 5 noiembrie 2023 și-a aflat pedeapsa. Judecătoria Sectorului 2 București a pronunțat sentința vineri, 19 decembrie.
15:00
Petre Grigoraș, prezentat Antrenorul are un obiectiv ambițios la noua echipă » Cu cine a semnat Golazo.ro
Petre Grigoraș (61 de ani), fostul antrenor de la Pandurii, CFR Cluj și Farul Constanța, a semnat cu Cetatea Suceava, formație din cel de-al treilea eșalon al României.
14:40
Ilie Dobre, operat de urgență  Comentatorul sportiv a suferit un preinfarct » Detalii despre starea sa de sănătate Golazo.ro
Ilie Dobre (72 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți comentatori din România, a suferit un preinfarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.
14:30
Abordat la Atena Patronul lui AEK a intrat pe teren și s-a dus direct la un jucător de la Universitatea Craiova » Ce a urmat Golazo.ro
Anzor Mekvabishvili (24 de ani), mijlocașul Universității Craiova, a fost felicitat de patronul lui AEK Atena, Marios Iliopoulos (56 de ani), după meciul din Conference League.
14:00
„Am identificat mecanisme de blocare, dar...” LPF a decis ce va face în privința concertelor de pe Arena Națională . Mesaj pentru noul primar al Capitalei Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat situația Arenei Naționale, stadion pe care cluburile nu-l vor putea folosi în luna mai 2026, fiind programate mai multe concerte.
13:10
„Turcia nu e Brazilia!”  Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!”  Golazo.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani), atacantul echipei naționale, a vorbit despre barajul de calificare la Campionatul Mondial din luna martie.
13:00
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, e complet refăcut după accidentarea gravă din ianuarie, se pregătește la capacitate maximă cu Tottenham
12:10
„Facem curățenie!”  Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale  în această iarnă » Ce spune despre Pancu Golazo.ro
Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a anunțat că vor urma schimbări importante la formația ardeleană, în această iarnă.
11:40
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva” Golazo.ro
Furio Valcareggi, impresar italian și fan al celor de la Fiorentina, a vorbit despre varianta ca Adrian Mutu (46 de ani) să preia formația aflată într-o situație extrem de complicată în Serie A, în acest moment.
11:10
Anthony Joshua i-a rupt maxilarul! VIDEO: Lovitura brutală prin care Jake Paul a fost făcut KO » Provocarea lansată de britanic + reacția lui Trump Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani) l-a învins pe Jake Paul (28 de ani) într-o luptă care a avut loc în Kaseya Center din Miami (SUA). Este prima înfrângere prin KO suferită de celebrul influencer devenit boxer.
Ieri
10:40
Ultimatum pentru conducere  Jucătorii echipei din Liga 1 s-au întors împotriva antrenorului Golazo.ro
Andrei Prepeliță (40 de ani) și Jean Vlădoiu (57 de ani) trec printr-o situație complicată la Unirea Slobozia.
10:00
Chivu, pus să dea explicații  Antrenorul lui Inter și-a justificat alegerile, după eliminarea din Supercupa Italiei: „E ușor să vorbești din exterior” Golazo.ro
BOLOGNA - INTER 1-1 (2-3 pen.). Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre înfrângerea echipei sale din semifinalele Supercupei Italiei.
09:50
Cine îl schimbă pe Guardiola Numele care prinde tot mai mult contur la City dacă Pep pleacă în vară. Ce au spus cei doi! Golazo.ro
Pep Guardiola are contract până în 2027, dar se speculează că ar putea părăsi Manchester City la sfârșitul acestui sezon
09:20
Banii lui Dan Petrescu, blocați FRF trimite în instanță litigiul de 120.000 de euro. Motivul pentru care Rapid refuză să plătească datoria Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) pasează instanțelor civile litigiul de 120.000 de euro declarat de CFR Cluj și Dan Petrescu (54 de ani) împotriva FC Rapid.
19 decembrie 2025
23:30
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul” Golazo.ro
FC Botoșani - CFR Cluj 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul ardelenilor, anunță mișcări de trupe în pauza competițională.
23:10
Steaua, viitor incert George Ogăraru, dezvăluiri din interior: „O anormalitate ce se întâmplă la club” Golazo.ro
George Ogăraru (45 de ani), coordonatorul Centrului de Copii și juniori de la Steaua, a vorbit despre situația „militarilor”.
23:00
Resemnat Grozavu a rămas cu un gust amar după eșecul cu CFR Cluj: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru” Golazo.ro
FC BOTOȘANI - CFR CLUJ 0-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre prima înfrângere a echipei sale pe teren propriu din acest sezon.
22:40
Dinamo, țintă din Liga 2 Golgheterul din B a ajuns din nou pe radarul „câinilor” Golazo.ro
Valentin Robu (23 de ani), atacantul celor de la Metalul Buzău, se află în vizorul celor de la Dinamo București.
22:20
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens” Golazo.ro
Silviu Tudor Samuilă, moderator la Prima Sport și editorialist GOLAZO.ro, a comentat decizia CSA Steaua de a premia echipa de fotbal drept cea mai bună echipă a clubului în 2025.
21:50
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal Golazo.ro
Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, anunță că a trimis solicitări către UEFA și FIFA prin care cere excluderea echipelor românești și a naționalei din competițiile internaționale!
21:10
„Lupul își schimbă părul...”  VIDEO. Cum a apărut Cristi Chivu în Golf Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a participat activ la exercițiile de apărare ale jucătorilor săi.
21:00
„Nu se compară cu Boro” MM Stoica, despre drama Craiovei: „A fost ciudat! N-o să mi se șteargă din memorie gesturile alea” Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit înfrângerea care a dus la eliminarea dramatică a echipei din Bănie din Conference League.
Mai multe ştiri
