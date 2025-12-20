„Nu m-a convins” Dănciulescu a remarcat marea problemă a lui Dinamo + ce jucător a luat la țintă
Golazo.ro, 21 decembrie 2025 00:10
UTA ARAD - DINAMO 2-0. Ionel Dănciulescu (49 de ani) a analizat prestația elevilor antrenați de Zeljko Kopic.
• • •
Acum o oră
00:10
Acum 2 ore
00:00
„Prea multe greșeli personale” Cătălin Cîrjan, doborât după UTA - Dinamo 2-0: „A fost o seară neagră pentru noi” # Golazo.ro
UTA Arad - Dinamo 2-0. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor roșii”, a fost dezamăgit de rezultat.
20 decembrie 2025
23:30
„Nu ne-a spus” Andrei Nicolescu l-a certat pe Adrian Mazilu: „Toți jucătorii să fie foarte asumați” # Golazo.ro
UTA Arad - Dinamo 2-0. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul „câinilor” ar suferi probleme la nivelul spatelui.
23:10
„UTA a fost echipa mai bună” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli” # Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO 2-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, s-a arătat dezămăgit de superficialitatea cu care elevii săi au tratat unele faze.
Acum 4 ore
22:40
22:30
Revenire spectaculoasă în Europa! La 41 de ani, Thiago Silva a semnat cu un club de tradiție # Golazo.ro
Thiago Silva (41 de ani), fost internațional brazilian, a plecat de la Fluminense și revine în Europa!
22:20
Spectacol la Arad VIDEO. Costache, gol superb în fața fostei sale echipe după o fază-blitz # Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO 2-0. Valentin Costache (27 de ani) a fost autorul unui gol superb în fața fostei sale echipe.
22:00
Xavi Simons, fault brutal! FOTO: Van Dijk, victima unei intrări cu talpa a olandezului + Drăgușin, în lot după 11 luni! # Golazo.ro
TOTTENHAM – LIVERPOOL 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin (23 de ani), cu românul pentru prima dată în lot în acest sezon, a rămas în inferioritate din minutul 33.
21:30
„Îi văd cu prima șansă” VIDEO. Ovidiu Herea a prefațat FCSB - Rapid + Semnal de alarmă pentru campioană # Golazo.ro
Ovidiu Herea (40 de ani), fostul mijlocaș al giuleștenilor, îi vede favoriți pe elevii lui Costel Gâlcă în derby-ul cu FCSB.
21:10
Mazilu, înlocuit după 28 de minute FOTO. Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui Dinamo la meciul cu UTA # Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul oaspeților, a fost înlocuit după mai puțin de o jumătate de oră.
Acum 6 ore
21:00
N-a văzut mai nimic! Bogdan Andone, încurcat de ceață la Oțelul - FC Argeș 1-2: „Nu știu cum au fost primite golurile” + Ce a spus Laszlo Balint # Golazo.ro
Oțelul Galați - FC Argeș 2-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a ratat mai multe faze importante din meci din cauza ceții dense.
20:40
Bîrligea, mesaj pentru fanii Rapidului Atacantul de la FCSB, ferm înainte de derby: „Doar încep să râd” # Golazo.ro
FCSB - RAPID. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a avut un mesaj pentru suporterii giuleșteni înaintea partidei din etapa #21 din Liga 1.
20:10
Rapid și-a stabilit prima țintă a iernii Giuleștenii vor un jucător format de rivala FCSB # Golazo.ro
Alexandru Șuteu (21 de ani), fundaș stânga crescut la academia FCSB și, în prezent, jucător în Liga 2 la FC Voluntari, ar putea ajunge la Rapid în această iarnă.
19:50
„Cum să transferi un astfel de jucător?” Blănuță, distrus în presa din Ucraina de fostul jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, a fost criticat dur de un ucrainean care a jucat în Liga 1.
19:40
Nu vrea remiză în derby Alex Dobre, înainte de FCSB - Rapid: „Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un egal” # Golazo.ro
FCSB - RAPID. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a prefațat derby-ul etapei #21 din Liga 1.
19:30
„Victorie și atât” Florin Tănase, motivat înainte de FCSB - Rapid: „Avem șansa de a ne apropia de play-off” # Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, este cu gândul la o victorie în ultimul derby din acest an.
19:20
Party, după eșec FOTO: De ce au cântat și au dansat jucătorii de la Craiova, după eliminarea dramatică din Europa # Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Jucătorii formației din Bănie au fost suprinși la o petrecere, în timp ce cântau și dansau pe manele la 24 de ore, după eliminarea din Conference League.
Acum 8 ore
18:40
Veste excelentă pentru Dinamo Când ar urma să înceapă lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” # Golazo.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a vorbit despre lucrările pentru noul stadion Dinamo.
18:30
Nu se teme de Bîrligea Antrenorul de la Rapid a prefațat meciul cu FCSB: „Suntem datori” # Golazo.ro
FCSB - RAPID. Constantin Gâlcă (53 de ani) a comentat revenirea lui Daniel Bîrligea, atacant recuperat după accidentarea suferită la meciul cu Steaua Roșie Belgrad, pe 27 noiembrie.
18:10
Suspectat de trafic de droguri! Șef de club, interogat timp de două ore și nevoit să dea probe de păr și sânge # Golazo.ro
Sadettin Saran (61 de ani), președintele lui Fenerbahce, este suspect într-un proces de trafic de droguri.
18:00
Rapid, schimbat din temelii? Gâlcă, mesaj clar pentru Șucu: „Dacă vrem să fim mult mai competitivi, avem nevoie de un alt tip de jucători” # Golazo.ro
FCSB - RAPID. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul oaspeților, a susținut conferința de presă premergătoare partidei.
Acum 12 ore
16:40
SCM Timișoara a câștigat Cupa României FOTO. Bănățenii au învins marea rivală Știința Baia Mare în finală # Golazo.ro
SCM USV Timișoara a câștigat Cupa României la Rugby, după ce a învins-o pe Știința Baia Mare, scor 11-18 (3-15).
16:20
Scandal monstruos pe Giulești! Scene incredibile în lojă, la meciul cu Farul: „Era în stare de ebrietate, l-a înjurat și pe Șucu , a sărit la bătaie” # Golazo.ro
Tensiuni în Giulești! FC Rapid îl acuză pe Mugur Bolohan, director adjunct la CS Rapid, că a făcut scandal în timpul meciului cu Farul Constanța, scor 3-1, de pe 4 octombrie.
15:30
UTA Arad - Dinamo LIVE de la 20:00, în etapa #21 din Liga 1 » „Câinii” pot urca pe primul loc în clasament! # Golazo.ro
UTA Arad și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la 20:00, în etapa #21 din Liga 1.
15:10
Condamnat pentru un banner rasist Ultrasul FCSB și-a aflat pedeapsa după incidentul de la derby-ul cu Rapid din toamna lui 2023 » Ce mesaj oribil a afișat # Golazo.ro
Ultrasul FCSB care a afișat bannerul cu mesajul oribil „Mori țigane!” la meciul cu Rapid din 5 noiembrie 2023 și-a aflat pedeapsa. Judecătoria Sectorului 2 București a pronunțat sentința vineri, 19 decembrie.
15:00
Petre Grigoraș, prezentat Antrenorul are un obiectiv ambițios la noua echipă » Cu cine a semnat # Golazo.ro
Petre Grigoraș (61 de ani), fostul antrenor de la Pandurii, CFR Cluj și Farul Constanța, a semnat cu Cetatea Suceava, formație din cel de-al treilea eșalon al României.
14:40
Ilie Dobre, operat de urgență Comentatorul sportiv a suferit un preinfarct » Detalii despre starea sa de sănătate # Golazo.ro
Ilie Dobre (72 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți comentatori din România, a suferit un preinfarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.
14:30
Abordat la Atena Patronul lui AEK a intrat pe teren și s-a dus direct la un jucător de la Universitatea Craiova » Ce a urmat # Golazo.ro
Anzor Mekvabishvili (24 de ani), mijlocașul Universității Craiova, a fost felicitat de patronul lui AEK Atena, Marios Iliopoulos (56 de ani), după meciul din Conference League.
14:00
„Am identificat mecanisme de blocare, dar...” LPF a decis ce va face în privința concertelor de pe Arena Națională . Mesaj pentru noul primar al Capitalei # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat situația Arenei Naționale, stadion pe care cluburile nu-l vor putea folosi în luna mai 2026, fiind programate mai multe concerte.
13:10
„Turcia nu e Brazilia!” Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!” # Golazo.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani), atacantul echipei naționale, a vorbit despre barajul de calificare la Campionatul Mondial din luna martie.
13:00
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, e complet refăcut după accidentarea gravă din ianuarie, se pregătește la capacitate maximă cu Tottenham
12:10
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale în această iarnă » Ce spune despre Pancu # Golazo.ro
Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a anunțat că vor urma schimbări importante la formația ardeleană, în această iarnă.
Acum 24 ore
11:40
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva” # Golazo.ro
Furio Valcareggi, impresar italian și fan al celor de la Fiorentina, a vorbit despre varianta ca Adrian Mutu (46 de ani) să preia formația aflată într-o situație extrem de complicată în Serie A, în acest moment.
11:10
Anthony Joshua i-a rupt maxilarul! VIDEO: Lovitura brutală prin care Jake Paul a fost făcut KO » Provocarea lansată de britanic + reacția lui Trump # Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani) l-a învins pe Jake Paul (28 de ani) într-o luptă care a avut loc în Kaseya Center din Miami (SUA). Este prima înfrângere prin KO suferită de celebrul influencer devenit boxer.
10:40
Ultimatum pentru conducere Jucătorii echipei din Liga 1 s-au întors împotriva antrenorului # Golazo.ro
Andrei Prepeliță (40 de ani) și Jean Vlădoiu (57 de ani) trec printr-o situație complicată la Unirea Slobozia.
10:00
Chivu, pus să dea explicații Antrenorul lui Inter și-a justificat alegerile, după eliminarea din Supercupa Italiei: „E ușor să vorbești din exterior” # Golazo.ro
BOLOGNA - INTER 1-1 (2-3 pen.). Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre înfrângerea echipei sale din semifinalele Supercupei Italiei.
09:50
Cine îl schimbă pe Guardiola Numele care prinde tot mai mult contur la City dacă Pep pleacă în vară. Ce au spus cei doi! # Golazo.ro
Pep Guardiola are contract până în 2027, dar se speculează că ar putea părăsi Manchester City la sfârșitul acestui sezon
09:20
Banii lui Dan Petrescu, blocați FRF trimite în instanță litigiul de 120.000 de euro. Motivul pentru care Rapid refuză să plătească datoria # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) pasează instanțelor civile litigiul de 120.000 de euro declarat de CFR Cluj și Dan Petrescu (54 de ani) împotriva FC Rapid.
Ieri
23:30
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul” # Golazo.ro
FC Botoșani - CFR Cluj 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul ardelenilor, anunță mișcări de trupe în pauza competițională.
23:10
Steaua, viitor incert George Ogăraru, dezvăluiri din interior: „O anormalitate ce se întâmplă la club” # Golazo.ro
George Ogăraru (45 de ani), coordonatorul Centrului de Copii și juniori de la Steaua, a vorbit despre situația „militarilor”.
23:00
Resemnat Grozavu a rămas cu un gust amar după eșecul cu CFR Cluj: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru” # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - CFR CLUJ 0-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre prima înfrângere a echipei sale pe teren propriu din acest sezon.
22:40
Valentin Robu (23 de ani), atacantul celor de la Metalul Buzău, se află în vizorul celor de la Dinamo București.
22:20
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens” # Golazo.ro
Silviu Tudor Samuilă, moderator la Prima Sport și editorialist GOLAZO.ro, a comentat decizia CSA Steaua de a premia echipa de fotbal drept cea mai bună echipă a clubului în 2025.
21:50
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal # Golazo.ro
Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, anunță că a trimis solicitări către UEFA și FIFA prin care cere excluderea echipelor românești și a naționalei din competițiile internaționale!
21:10
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a participat activ la exercițiile de apărare ale jucătorilor săi.
21:00
„Nu se compară cu Boro” MM Stoica, despre drama Craiovei: „A fost ciudat! N-o să mi se șteargă din memorie gesturile alea” # Golazo.ro
AEK Atena - U Craiova 3-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit înfrângerea care a dus la eliminarea dramatică a echipei din Bănie din Conference League.
20:50
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus” # Golazo.ro
CSA Steaua și-a premiat sportivii, iar echipa de fotbal a clubului a fost desemnată drept cea mai bună a anului, în ciuda faptului că ocupă locul 8 în Liga 2.
20:30
Gafă la prezentare VIDEO. Ce a scris președintele Consiliului Județean despre noul pas făcut la arena inutilă de 85 de milioane de euro # Golazo.ro
Corneliu Ștefan (43 de ani), președintele Consiliului Județean Târgoviște, a comis o mică eroare în momentul în care a venit cu noi detalii despre starea lucrărilor noului stadion din oraș, „Dâmbovița Arena”
20:00
Bologna - Inter LIVE de la ora 21:00 , în a doua semifinală din Supercupa Italiei » Echipa lui Cristi Chivu luptă pentru un loc în marea finală # Golazo.ro
Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, întâlnește Bologna în cadrul celei de-a doua semifinală din Supercupa Italiei.
20:00
La un pas de Colaps O echipă din Liga 2 s-ar putea retrage în mijlocul sezonului! Cer sprijinul Primăriei # Golazo.ro
Muscelul Câmpulung, penultima clasată din Liga 2, riscă să nu se mai prezinte la meciurile rămase de jucat în 2026.
