Semnal de la Kremlin privind negocierile de pace: „Aceste propuneri sigur nu îmbunătățesc documentul”
HotNews.ro, 21 decembrie 2025 11:20
Cel mai important consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat duminică că este convins că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse propunerilor americane de către…
• • •
Acum 5 minute
11:50
Preşedintele Nicuşor Dan va susține astăzi o declaraţie de presă, înaintea consultărilor de luni cu magistrații # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, 21 decembrie, de la ora 14:00, o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială. Președintele nu va lua întrebări din partea jurnaliștilor. Este de așteptat ca declarația lui…
Acum o oră
11:20
11:10
Semnalul clar pentru Banca Națională că mediul de afaceri resimte o schimbare de climat # HotNews.ro
La suprafață, economia României pare stabilă. Nu există o criză de credit, băncile sunt solide, iar firmele încă funcționează. Sub această liniște aparentă, însă, sondajul BNR privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare, publicat vineri,…
11:10
SuperLiga: Ce a spus Dănciulescu despre ultimul meci al lui Dinamo. „Toţi au jucat slab, în afară de unul singur” # HotNews.ro
Dinamo a încheiat anul 2025 cu o înfrângere, suferită pe terenul celor de la UTA, scor 2-0. Trupa din Ştefan cel Mare a avut o evoluţie slabă la Arad şi a pierdut fără să pună…
11:00
Ilie Bolojan, la 36 de ani de la Revoluție: „Să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase” # HotNews.ro
După 36 de ani de libertate, România are încă multe de corectat, însă este important „să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase”, spune premierul Ilie Bolojan în mesajul transmis duminică cu ocazia Zilei Memoriei…
11:00
Derbiul FCSB – FC Rapid din SuperLigă se joacă duminică seară de la ora 20.00, potrivit lpf.ro, care amintește că singura înfrângere suferită de roș-albaștri în ultimele 10 etape a fost pe 18 octombrie 2025…
Acum 2 ore
10:30
În România va exista un al doilea mare centru logistic european pentru a asigura aprovizionarea cu armament a Ucrainei, scrie publicația ucraineană Defence Express. Generalul maior Maik Keller, comandant adjunct al unității NATO pentru Asistență…
10:30
Una dintre cele mai digitalizate țări din lume renunță să mai livreze scrisori, după 400 de ani # HotNews.ro
Serviciul poștal de stat din Danemarca, PostNord, va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani, transmite The Guardian. Decizia a fost luată la începutul acestui an.…
10:20
Peste 500.000 de palestinieni și-au pierdut locurile de muncă și au suferit pierderi de 9 miliarde de dolari de la începutul războiului # HotNews.ro
Peste o jumătate de milion de palestinieni și-au pierdut mijloacele de trai în Cisiordania și Gaza de la începutul războiului israelian în octombrie 2023, potrivit unui comunicat al sindicatelor, citat de publicația Yeni Șafak. Federația…
Acum 4 ore
09:40
Tragerile LOTO speciale de Crăciun cu premii suplimentare. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro # HotNews.ro
Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Numerele câștigătoare vor fi afișate pe HotNews începând cu ora 18.30. Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 21 decembrie 2025 Pentru aceste trageri, Loteria Romană suplimentează…
09:20
Boeing a cerut derogare de la autoritățile americane ca să mai vândă încă 35 de avioane 777F # HotNews.ro
Compania Boeing a solicitat Administrației Federale a Aviației o derogare de la normele privind emisiile avioanelor, pentru a putea vinde încă 35 de aeronave cargo Boeing 777F, invocând cererea puternică din partea clienților și întârzierea…
09:10
Decizia TVR de a transmite documentarul Recorder, sprijinită. „La noi nu s-ar fi dat, din sentimentul de a nu deranja” # HotNews.ro
Filmul „Justiție capturată” rămâne încă în discuția publică, la distanță de o zi de întâlnirea de la „Cotroceni” dintre președintele României și magistrați. Luni, 22 decembrie, Nicușor Dan, se întâlnește cu magistrații pentru a discuta…
09:00
Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor a dat în judecată Uber pentru drepturi de autor, obținând câștig de cauză, la Curtea de Apel. Citește mai mult la profit.ro
09:00
VIDEO Statele Unite au interceptat un petrolier în apropierea Venezuelei / „Vă vom găsi și vă vom opri” # HotNews.ro
Statele Unite au interceptat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, în apele internaționale, a confirmat sâmbătă secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Acțiunea vine la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump…
09:00
După ce s-a certat cu patronii ANAT, ministrul Economiei schimbă condițiile de acordare a ajutoarelor pentru participarea firmelor la târgurile de turism: „De la «primul venit» la «cel mai potrivit»” # HotNews.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, care s-a certat de mai multe ori cu patronii de agenții de turism membre ANAT, a lansat un proiect de modificare a criteriilor prin care statul acordă…
08:50
Jim Beam, unul dintre cei mai mari producători de whisky american, oprește producția de bourbon timp de un an # HotNews.ro
Această mișcare vine pe fondul războiului comercial al președintelui Donald Trump cu Canada , care a contribuit la o scădere semnificativă a vânzărilor de băuturi alcoolice în SUA după ce Canada a introdus un boicot…
08:50
Marş memorial în București diseară pentru victimele Revoluției din 1989. „Jertfa lor nu poate fi prescrisă” / Ora și locația unde începe # HotNews.ro
Un marş memorial dedicat victimelor Revoluţiei din 1989 este anunţat pentru diseară, 21 decembrie, în centrul Capitalei. Oamenii vor porni din Piaţa Victoriei, vor trece prin Piaţa Universităţii şi vor încheia în Piaţa Revoluţiei. Evenimentul…
08:20
„Societatea e ruptă în două, radicalizată, capturată până la sufocare de găşti transpartinico-securiste”, spune unul dintre cei mai titrați regizori români # HotNews.ro
Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, a făcut o analiză dură a României actuale, la 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. Cineastul punctează scindarea din societate, faptul că România este o ţară…
08:20
Zeci de oameni au fost împușcați pe stradă, lângă Johannesburg, de bărbați necunoscuți. Cel puțin 10 morți # HotNews.ro
Un atac armat în masă a avut loc duminică, într-o localitate din afara Johannesburgului, cel mai populat oraș din Africa de Sud, a anunțat poliția locală. Bărbați înarmați, încă neidentificați, au deschis focul „la întâmplare”,…
08:10
VIDEO O ingineră din Germania a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu # HotNews.ro
Michaela Benthaus, care a suferit o leziune la coloana vertebrală într-un accident de mountain bike în urmă cu șapte ani, a contactat online un inginer spațial pensionat pentru a afla dacă visul ei de a…
08:00
Femei din România în Dosarele Epstein. Un document indică plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași # HotNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA a început să publice mii de documente legate de fostul om de afaceri și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, iar printre acestea se regăsesc și referiri directe la România, potrivit…
Acum 6 ore
07:40
Aproximativ 130.000 de locuitori din San Francisco au rămas fără curent electric sâmbătă noapte din cauza unei pene de curent, a anunțat principala companie de electricitate din oraș, citată de France Presse și Reuters. „Colaborăm…
07:10
Anul 2025 a fost unul plin de evenimente pentru muzeele din întreaga lume. Printre cele mai importante au fost inaugurările unor instituții grandioase, dar și redeschiderea unora care au trecut prin transformări radicale. Citește mai…
07:00
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de…
07:00
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare # HotNews.ro
Într-un cămin de bătrâni din Târgoviște trăiește un veteran de război în vârstă de 107 ani care, fără să știe, a ajuns în mijlocul unui scandal național, după ce a fost decorat de președinte României.…
06:50
„Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Ceea ce trebuia făcut s-a făcut”, spune consilierul economic al premierului # HotNews.ro
Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a declarat, sâmbătă, că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori, pentru că ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie…
Acum 12 ore
00:30
Dosarele Epstein: Administrația Trump publică noi documente, congresmenii sunt revoltaţi. „Una dintre cele mai mari muşamalizări din istoria Americii” # HotNews.ro
Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a publicat sâmbătă o nouă serie de dosare legate de ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, continuând divulgarea treptată a documentelor începută vineri după-amiază, relatează publicația Politico, citată de…
20 decembrie 2025
23:00
Semnal de la Guvern privind pensiile magistraților: „Starea de nervozitate în societate e destul de mare/ Nu cred că ar trebui să mai întindem coarda” # HotNews.ro
Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a afirmat, la Antena 3, că ar fi cel puţin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond, el susținând că…
Acum 24 ore
22:50
Rusia pune capăt unor acorduri militare încheiate cu 11 țări NATO, între care și România # HotNews.ro
Prim-ministrul Rusiei, Mihail Mișustin, a semnat un ordin prin care instruiește Ministerul rus al Apărării să pună capăt mai multor acorduri militare încheiate cu 11 state occidentale – printre care Germania, Marea Britanie, Polonia sau…
22:20
Orban este acuzat de „trădarea maghiarilor din Transilvania”. Episodul evocat de liderul opoziției din Ungaria # HotNews.ro
Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va reprezenta pe toţi maghiarii, indiferent de vârstă, afiliere de partid sau reşedinţă, transmite…
22:00
Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite, spune consilierul premierului Bolojan. „Ce trebuia făcut s-a făcut, trebuie să luăm o pauză” # HotNews.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că, dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, acestea aduc împreună un efect bugetar de circa 3,6%…
21:40
Multe vedete pro-Putin din Rusia folosesc Instagram ca să facă bani, deși compania Meta este interzisă pe teritoriul țării / Ce denumire nouă a primit rețeaua # HotNews.ro
Situația Facebook și Instagram în Rusiei este una bizară. Deși compania Meta, care deține cele două platforme, este considerată „extremistă” și a fost interzisă prin lege pe teritoriul țării, foarte mulți ruși continuă să le…
21:30
SUA au propus negocieri directe între Kiev și Moscova. Ce spune Zelenski despre eventuale discuții fără mediere americană # HotNews.ro
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir…
21:00
Consiliul UE susţine introducerea euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline # HotNews.ro
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care…
20:40
Nicușor Dan afirmă că CCR i-a dat dreptul să sesizeze Curtea cu o lege, pentru orice motive: „O revenire la practica constituțională dinainte de 2018” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-o postare pe Facebook, că o decizie recentă a Curții Constituționale îi dă dreptul să sesizeze CCR cu o lege, pe considerente care pot viza inclusiv fondul legii, chiar și…
20:20
Premierul Marii Britanii, presat să obţină extrădarea lui Andrew Tate. „Faptul că i se permite să cutreiere liber este un afront la adresa justiţiei” # HotNews.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer este presat să folosească o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai pentru a obţine extrădarea acestuia în Marea Britanie. În contextul în care Andrew Tate, în vârstă de 39 de…
20:10
Înainte de prima întâlnire, lui Witkoff i s-a cerut de către Vladimir Putin un singur lucru, dar complet neobișnuit având în vedere dificultatea discuțiilor și consecințele tratativelor care urmau să aibă loc. Putin i-a spus…
19:40
Povestea filmului „Nuremberg”, despre procesul naziștilor, reconstituită cu ajutorul regizorului Vanderbilt și a actorilor principali Rami Malek și Russell Crowe # HotNews.ro
Filmul „Nuremberg”, regizat de James Vanderbilt, readuce în prim-plan procesele naziștilor din faimosul oraș german, de după terminarea Celui De-al Doilea Război Mondial. O face nu ca pe o lecție încheiată de istorie, ci ca…
19:20
O supraviețuitoare a lui Epstein află după 30 de ani din dosarele publicate de FBI ce s-a întâmplat cu plângerea ei din 1996 # HotNews.ro
Publicarea a zeci de mii de dosare din anchetele privind infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein a confirmat faptul că un fost angajat a avertizat FBI-ul în 1996 – cu un deceniu înainte ca agenția să-l…
19:10
Oțelul Galați s-a impus în fața echipei FC Argeș, scor 2-1, într-un meci disputat, sâmbătă, în etapa a 21-a din SuperLiga, ultima din 2025. Oțelul Galați – FC Argeș 2-1 Primul gol al partidei a…
19:10
Netanyahu intenţionează să-l informeze pe Trump despre posibile noi lovituri asupra Iranului # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump urmează să fie informat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o ameninţare care ar putea necesita acţiuni rapide, a relatat sâmbătă…
19:00
Avertimentul președintelui Braziliei pentru Trump: „O intervenție armată în Venezuela ar fi o catastrofă” # HotNews.ro
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters şi DPA, citate de Agerpres. Totodată, el a îndemnat…
18:30
E ceaţă densă în mare parte din țară, iar vizibilitatea în trafic este redusă. Avertismentele Poliției # HotNews.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că sâmbătă seară se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub…
18:30
Ciprian Ciucu vrea să aducă ELCEN în subordinea Primăriei: „Dacă nu ar fi Termoenergetica, ar intra direct în faliment” # HotNews.ro
ELCEN trebuie să vină la Primăria Capitalei, pentru că principalul client este Primăria Municipiului București, a declarat sâmbătă primarul general Ciprian Ciucu, transmite Agerpres. El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă în planurile…
18:00
EXIT din România – Unul dintre cele mai mari branduri premium elvețiene a închis firma locală # HotNews.ro
Unul dintre cele mai mari branduri premium din Elveția, Calida, a cărui intrare în România a fost anunțată de Profit.ro, a închis, prin dizolvare, firma locală, relevă date publicate acum în Monitorul Oficial. Brandul a…
18:00
Iniţiativă legislativă: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice şi electrocasnice # HotNews.ro
Doi parlamentari USR au iniţiat un proiect de lege care prevede că produsele electrice şi electrocasnice din magazine ar trebui să aibă o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să ştie din…
17:50
Avertisment de la Berlin pentru producătorii auto europeni. „Dificultățile lor vor fi mai mari” # HotNews.ro
După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai ţării să nu fie prea dependenţi de motoare pe combustie,…
17:30
Ce pățesc evreii din întreaga lume în ultimii doi ani. Opinia unor editorialiști de la The Free Press # HotNews.ro
Din Franța în Australia de la New York la Amsterdam, atacurile împotriva evreilor au devenit parte a unei campanii deliberate pentru a-i face să evite întâlnirile cu alți membrii ai comunității. Astfel, evreii sunt nevoiți…
17:20
Antifrauda ANAF a controlat o firmă din Giurgiu și a descoperit„abateri grave”. Sute de mii de euro încasări nefiscalizate # HotNews.ro
Antifrauda ANAF a descoperit, în urma unui control la o firmă din județul Giurgiu, încasări nefiscalizate de peste 2,56 milioane de lei (circa 500.000 EUR), aferente perioadei iulie-august 2025.
17:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că nu Vladimir Putin este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina, după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi…
