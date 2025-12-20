Dosarele Epstein: Administrația Trump publică noi documente, congresmenii sunt revoltaţi. „Una dintre cele mai mari muşamalizări din istoria Americii”
HotNews.ro, 21 decembrie 2025 00:30
Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a publicat sâmbătă o nouă serie de dosare legate de ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, continuând divulgarea treptată a documentelor începută vineri după-amiază, relatează publicația Politico, citată de…
Acum o oră
00:30
Acum 4 ore
23:00
Semnal de la Guvern privind pensiile magistraților: „Starea de nervozitate în societate e destul de mare/ Nu cred că ar trebui să mai întindem coarda” # HotNews.ro
Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a afirmat, la Antena 3, că ar fi cel puţin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond, el susținând că…
22:50
Rusia pune capăt unor acorduri militare încheiate cu 11 țări NATO, între care și România # HotNews.ro
Prim-ministrul Rusiei, Mihail Mișustin, a semnat un ordin prin care instruiește Ministerul rus al Apărării să pună capăt mai multor acorduri militare încheiate cu 11 state occidentale – printre care Germania, Marea Britanie, Polonia sau…
22:20
Orban este acuzat de „trădarea maghiarilor din Transilvania”. Episodul evocat de liderul opoziției din Ungaria # HotNews.ro
Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va reprezenta pe toţi maghiarii, indiferent de vârstă, afiliere de partid sau reşedinţă, transmite…
22:00
Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite, spune consilierul premierului Bolojan. „Ce trebuia făcut s-a făcut, trebuie să luăm o pauză” # HotNews.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că, dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, acestea aduc împreună un efect bugetar de circa 3,6%…
21:40
Multe vedete pro-Putin din Rusia folosesc Instagram ca să facă bani, deși compania Meta este interzisă pe teritoriul țării / Ce denumire nouă a primit rețeaua # HotNews.ro
Situația Facebook și Instagram în Rusiei este una bizară. Deși compania Meta, care deține cele două platforme, este considerată „extremistă” și a fost interzisă prin lege pe teritoriul țării, foarte mulți ruși continuă să le…
21:30
SUA au propus negocieri directe între Kiev și Moscova. Ce spune Zelenski despre eventuale discuții fără mediere americană # HotNews.ro
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir…
Acum 6 ore
21:00
Consiliul UE susţine introducerea euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline # HotNews.ro
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care…
20:40
Nicușor Dan afirmă că CCR i-a dat dreptul să sesizeze Curtea cu o lege, pentru orice motive: „O revenire la practica constituțională dinainte de 2018” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-o postare pe Facebook, că o decizie recentă a Curții Constituționale îi dă dreptul să sesizeze CCR cu o lege, pe considerente care pot viza inclusiv fondul legii, chiar și…
20:20
Premierul Marii Britanii, presat să obţină extrădarea lui Andrew Tate. „Faptul că i se permite să cutreiere liber este un afront la adresa justiţiei” # HotNews.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer este presat să folosească o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai pentru a obţine extrădarea acestuia în Marea Britanie. În contextul în care Andrew Tate, în vârstă de 39 de…
20:10
Înainte de prima întâlnire, lui Witkoff i s-a cerut de către Vladimir Putin un singur lucru, dar complet neobișnuit având în vedere dificultatea discuțiilor și consecințele tratativelor care urmau să aibă loc. Putin i-a spus…
19:40
Povestea filmului „Nuremberg”, despre procesul naziștilor, reconstituită cu ajutorul regizorului Vanderbilt și a actorilor principali Rami Malek și Russell Crowe # HotNews.ro
Filmul „Nuremberg”, regizat de James Vanderbilt, readuce în prim-plan procesele naziștilor din faimosul oraș german, de după terminarea Celui De-al Doilea Război Mondial. O face nu ca pe o lecție încheiată de istorie, ci ca…
19:20
O supraviețuitoare a lui Epstein află după 30 de ani din dosarele publicate de FBI ce s-a întâmplat cu plângerea ei din 1996 # HotNews.ro
Publicarea a zeci de mii de dosare din anchetele privind infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein a confirmat faptul că un fost angajat a avertizat FBI-ul în 1996 – cu un deceniu înainte ca agenția să-l…
19:10
Oțelul Galați s-a impus în fața echipei FC Argeș, scor 2-1, într-un meci disputat, sâmbătă, în etapa a 21-a din SuperLiga, ultima din 2025. Oțelul Galați – FC Argeș 2-1 Primul gol al partidei a…
19:10
Netanyahu intenţionează să-l informeze pe Trump despre posibile noi lovituri asupra Iranului # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump urmează să fie informat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o ameninţare care ar putea necesita acţiuni rapide, a relatat sâmbătă…
Acum 8 ore
19:00
Avertimentul președintelui Braziliei pentru Trump: „O intervenție armată în Venezuela ar fi o catastrofă” # HotNews.ro
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters şi DPA, citate de Agerpres. Totodată, el a îndemnat…
18:30
E ceaţă densă în mare parte din țară, iar vizibilitatea în trafic este redusă. Avertismentele Poliției # HotNews.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că sâmbătă seară se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub…
18:30
Ciprian Ciucu vrea să aducă ELCEN în subordinea Primăriei: „Dacă nu ar fi Termoenergetica, ar intra direct în faliment” # HotNews.ro
ELCEN trebuie să vină la Primăria Capitalei, pentru că principalul client este Primăria Municipiului București, a declarat sâmbătă primarul general Ciprian Ciucu, transmite Agerpres. El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă în planurile…
18:00
EXIT din România – Unul dintre cele mai mari branduri premium elvețiene a închis firma locală # HotNews.ro
Unul dintre cele mai mari branduri premium din Elveția, Calida, a cărui intrare în România a fost anunțată de Profit.ro, a închis, prin dizolvare, firma locală, relevă date publicate acum în Monitorul Oficial. Brandul a…
18:00
Iniţiativă legislativă: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice şi electrocasnice # HotNews.ro
Doi parlamentari USR au iniţiat un proiect de lege care prevede că produsele electrice şi electrocasnice din magazine ar trebui să aibă o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să ştie din…
17:50
Avertisment de la Berlin pentru producătorii auto europeni. „Dificultățile lor vor fi mai mari” # HotNews.ro
După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai ţării să nu fie prea dependenţi de motoare pe combustie,…
17:30
Ce pățesc evreii din întreaga lume în ultimii doi ani. Opinia unor editorialiști de la The Free Press # HotNews.ro
Din Franța în Australia de la New York la Amsterdam, atacurile împotriva evreilor au devenit parte a unei campanii deliberate pentru a-i face să evite întâlnirile cu alți membrii ai comunității. Astfel, evreii sunt nevoiți…
17:20
Antifrauda ANAF a controlat o firmă din Giurgiu și a descoperit„abateri grave”. Sute de mii de euro încasări nefiscalizate # HotNews.ro
Antifrauda ANAF a descoperit, în urma unui control la o firmă din județul Giurgiu, încasări nefiscalizate de peste 2,56 milioane de lei (circa 500.000 EUR), aferente perioadei iulie-august 2025.
17:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că nu Vladimir Putin este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina, după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi…
Acum 12 ore
17:00
Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a SuperLigii de fotbal, informează News.ro. Echipa din Slobozia a condus cu 3-0, prin golurile…
16:40
Primarul Ciucu spune câți bani speră să aducă la bugetul local noua taxă turistică pentru Capitală. „Orice leuţ contează” # HotNews.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă…
16:20
Furt de veselă în palatul prezidențial al lui Macron. Un angajat de la Élysée este principalul suspect # HotNews.ro
Angajatul însărcinat cu argintăria palatului prezidențial din Franța și alte două persoane urmează să fie judecate pentru furt de porțelanuri și alte tipuri de veselă, informează Reuters. Palatul Élysée a raportat dispariția unor piese de…
16:10
VIDEO INTERVIU „Ascultătorii radioului public din România, care au dat drumul la radio luni, la ora 9, după alegerile pentru București, nu au aflat cine este noul primar al orașului: Am chemat echipa și am întrebat: de ce?” – noul director Robert Schwartz # HotNews.ro
„Există în instituțiile publice din România acest „Să trăiți!”, care pe mine mă deranjează”, spune Robert Schwartz, noul director al Radio România. 65% din bugetul anual se duce pe salariile celor 1800 de angajați ai…
16:00
Managerul Spitalului Judeţean Buzău, unde directorul medical Ştefania Szabo a decedat în camera de gardă: Avem în continuare situaţii cu 6-7 gărzi efectuate de către un medic. Două luni le petrece în spital # HotNews.ro
Sorin Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a explicat pentru agenția News.ro care este situaţia unităţii sanitare din punctul de vedere al numărului de medici de pe secţii şi al celor care efctuează gărzi.…
15:30
Datoriile uriașe preluate de către noul primar Ciprian Ciucu. „Este o mică minune că Nicușor Dan a ținut primăria pe linia de plutire” # HotNews.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au. Mare parte a acestor datorii e formată din debitele acumulate de…
15:00
Anunțul Romsilva: Populația poate cumpăra online lemne de foc de la noi / Prețurile pentru un metru cub # HotNews.ro
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de achiziţie, potrivit informaţiilor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva și…
15:00
Demers al societății civile pentru a-i cere lui Bolojan modificarea legilor justiției. „E la kilometrul 0 al Capitalei” # HotNews.ro
Un banner enorm, cu imaginea premierului Ilie Bolojan și mesajul „Modificați legile justiției”, se vede în aceste zile pe fațada magazinului Cocor din București. Bannere similare se regăsesc și în alte puncte cheie ale Capitalei.…
14:40
Piața de Flori “George Coșbuc”, colțul de București care nu doarme niciodată și unde e mereu ud pe jos # HotNews.ro
Dacă ajungi foarte devreme pe Bulevardul George Coșbuc, vei prinde, cel mai probabil, minunatele ore de aproape stranie liniște din București, momentul de dinainte ca orașul să se freamăte. Apoi, apar primele tramvaie care taie…
14:20
Victorie de 139 de miliarde de dolari pentru Musk: Curtea Supremă din Delaware a răsturnat decizia privind pachetul salarial de la Tesla pentru 2018 # HotNews.ro
Pachetul salarial al lui Elon Musk pentru 2018 de la Tesla, care valora la acel moment 56 de miliarde de dolari, a fost restabilit vineri de Curtea Supremă din Delaware, la aproape doi ani după…
13:40
Nicușor Dan: Am primit sute de pagini relevante despre problemele din justiție / Cum se vor desfășura discuțiile de luni cu magistrații care l-au contactat # HotNews.ro
Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a primit de la magistrați ”sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție”. „Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de…
13:40
Tudor Chirilă, antrenorul record de la Vocea României. De opt ori câștigător cu echipa sa # HotNews.ro
Marea finală Vocea României, sezonul 13, a avut loc vineri seară, iar câștigătoarea este Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă. Este pentru a opta oară când Tudor Chirilă reușește să câștige competiția cu echipa…
13:30
O taxă de 10 lei pentru „eliberare documente care atestă ora naşterii” se cere la Spitalul Judeţan „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Tariful vine după ce medicii au primit în ultima perioadă tot mai…
13:00
Avertisment către angajații Google cu vize americane: Nu plecați din SUA că nu se știe când puteți reveni # HotNews.ro
Google și-a sfătuit angajați cu vize americane să evite să plece din SUA în călătorii internaționale din cauza întârzierilor la ambasade, potrivit unui e-mail intern, citat de Business Insider și Reuters. E-mailul, trimis joi de…
12:30
În decembrie 2025 se încheie, în sfârșit, anul 2024. Dar continuă minciunile despre comunism și continuă propaganda împotriva României democratice. Tinerii din România sunt expuși masiv pe TikTok la postări prin care se răspândesc nostalgii…
12:20
Recomandările medicilor pentru mesele de sărbători: Există ceva mai important decât renunțarea la anumite mâncăruri # HotNews.ro
Deși este o perioadă în care mesele sunt mai bogate, putem savura preparatele tradiționale fără a ne confrunta cu disconfort sau excese, făcând câteva alegeri inteligente, spune Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) într-o…
12:10
Câte interacțiuni sunt suficiente pentru a-ți crea cel mai bun profil psihologic. Explicațiile unui expert în război cognitiv privind mecanismele manipulării # HotNews.ro
Polarizarea societății, lipsa dialogului și tendința de a-i devaloriza pe ceilalți sunt vulnerabilități care pot fi exploatate în războiul cognitiv, avertizează colonelul în rezervă și psihologul Ciprian Pripoae-Șerbănescu într-un interviu la Europa Liberă. Ofițerul în…
Acum 24 ore
11:50
Guvernul a format grupul de lucru pentru modificarea legilor justiției. Ce atribuţii are și cine face parte # HotNews.ro
Grupul de lucru care urmează să propună modificări legislative în domeniul justiției, anunțat de premierul Ilie Bolojan, a fost constituit oficial printr-o decizie publicată vineri în Monitorul Oficial. Inițiativa a apărut în urma dezvăluirilor făcute…
11:40
Negocierile privind Ucraina: Emisarul lui Putin a anunțat că a plecat spre Miami și a postat un emoji special # HotNews.ro
Emisarul rus pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunțat sâmbătă că merge în Statele Unite la Miami, unde a început o serie de discuții pentru a oprirea războiului din Ucraina, transmite France Press. „În drum…
11:10
Șapte elefanți, uciși într-un accident de tren în India. Mecanicul a spus că turma s-a repezit spre locomotivă # HotNews.ro
Șapte elefanți au fost uciși și unul rănit când un tren cu destinația Delhi a intrat în coliziune cu o turmă de pachiderme în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineața, a anunțat șeful poliției districtuale VV Rakesh…
10:40
Câți români s-au uitat la Alessia Pop, câștigătoarea finalei Vocea României 2025 / Emisiunea surpriză de pe ProTV, care a învins-o și e preferată de tineri # HotNews.ro
Vocea României 2025 a avut o audiență maximă de 1,4 milioane de telespectatori în toată țara. Tot vineri pe ProTV, o nouă emisiune de divertisment s-a plasat foarte aproape la maxim, a învins-o ca medie…
10:40
Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că România intră într-o nouă etapă demografică: mai puțini oameni, mai în vârstă, distribuiți tot mai inegal pe teritoriul țării. În ultimii 10 ani (2025-2015), sunt județe…
10:40
Parlamentarii lituanieni au votat pentru a permite unei pisici să aibă un cuvânt de spus în privința posibilității de demitere a șefei radioteleviziunii naționale, relatează Politico. Situația neobișnuită a apărut în timp ce Parlamentul unicameral al…
10:30
Ucraina a spus că dronele sale au lovit o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică și o navă militară de patrulare rusească a FSB în apropierea unei platforme, anunțul venind în contextul intensificării atacurilor Kievului…
10:10
SuperLiga: Echipa care a făcut până acum 100 de schimbări, maximul permis de regulament # HotNews.ro
Meciul FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia din SuperLiga se joacă sâmbătă de la ora 14.30, precizează lpf.ro, care notează că echipa gazdă a făcut toate schimbările în toate meciurile jucate până acum în acest…
10:00
SuperLiga: Tensiuni în vestiarul unei echipe, jucătorii cer conducerii să dea afară antrenorul # HotNews.ro
La Unirea Slobozia au început să apară tensiunile, după ce echipa a intrat într-o criză de rezultate, scrie Prima Sport. Parcursul sportiv a provocat o ruptură evidentă între vestiar şi staff-ul tehnic, iar relaţia cu…
