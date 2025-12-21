Ministerul Energiei din Ucraina: Sistemul energetic rămâne stabil în ciuda atacurilor inamice / În prezent, aproximativ 48.000 de consumatori din regiunea Odesa nu au energie electrică

18:50

Max Verstappen încă n-a ajuns la potențialul său maxim și are șansa de a deveni cel mai bun pilot din Formula 1. potrivit lui Sebastian Vettel. „Partea înfricoșătoare este că devine din ce în ce mai bun.” Așa îl vede Sebastian Vettel pe Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, care a încheiat recent […] © G4Media.ro.