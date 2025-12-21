Resturile unei drone, descoperite într-o zonă împădurită din Argeș / Se pare că aparatul de zbor era dotat cu o parașută
G4Media, 21 decembrie 2025 12:50
Resturile unei drone au fost descoperite într-o zonă împădurită din Argeș. Incidentul s-a produs duminică. Polițiștii care au ajuns la fața locului au izolat zona, anunță Mediafax. Resturile dronei au fost găsite de un vânător. Acesta a informat autoritățile. Se pare că aparatul de zbor era dotat cu o parașută. „Astăzi, 21 decembrie 2025, în […]
• • •
Acum 5 minute
13:20
Poșta daneză oprește distribuirea scrisorilor după 400 de ani / 1.500 de locuri de muncă vor dispărea / Cutiile poștale au fost deja demontate # G4Media
Decizia PostNord de a înceta serviciul la 30 decembrie vine în urma temerilor legate de „digitalizarea crescândă" a societății daneze, notează Mediafax. Serviciul poștal danez a anunțat că va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste 400 de ani. PostNord, companie formată în 2009 prin fuziunea serviciilor poștale din […]
13:20
Președintele lui Inter Milano, despre posibilitatea întăririi echipei lui Chivu în ianuarie: „Nu exclud nimic” # G4Media
Perioada de transferuri de iarnă se apropie, iar pentru fiecare club la care există lacune în lot fanii vehiculează nume, mai mult sau mai puțin fiabile unei posibile mutări. Acest caz nu este la Inter Milano, iar Giuseppe Marotta, președintele clubului, deși încearcă temperarea zvonurilor, nu exclude acțiuni pe piața transferurilor în luna ianuarie. „Pentru […]
Acum 15 minute
13:10
Piaţa berii se va contracta cu 2-5% în 2025 / Va ajunge la un minim istoric / Sectorul berii generează peste 60.000 de locuri de muncă în România # G4Media
Piaţa berii probabil că va închide anul 2025 cu o scădere de 2%, poate chiar 5%, ajungând la un minim istoric, iar efectele vor însemna taxe şi impozite colectate la bugetul statului mai mici cu 50 de milioane de euro şi o posibilă pierdere de aproape 400 de locuri de muncă în sectoarele conexe, respectiv […]
Acum 30 minute
13:00
De la susținerea celebrităților la oboseala digitală, firul alb, cândva depășit, a devenit un statement de stil și un mod discret de a te deconecta. Cu căști albe cu fir purtate și promovate de celebrități precum Lily-Rose Depp, Paul Mescal, Bella Hadid sau Apple Martin, tot mai mulți oameni aleg să se îndepărteze de ascultarea […]
13:00
Furt la Palatul Elysee / Un angajat e judecat după ce ar fi furat obiecte din argint / Prejudiciul e de aproximativ 40.000 de euro # G4Media
Un steward responsabil cu argintăria de la Palatul Elysee a fost arestat, fiind acuzat că a furat obiecte de patrimoniu în valoare de până la 40.000 de euro. Anchetatorii spun că bunurile ajungeau pe platforme de vânzări online, iar trei persoane vor ajunge în fața instanței, anunță Mediafax. Parchetul din Paris a anunțat că un […]
Acum o oră
12:50
12:40
O seară de Crăciun reușită nu începe cu un plan bine pus la punct și nici cu o listă bifată obsesiv. Nu arată ca în fotografiile perfect aranjate de pe Instagram și nu presupune ca totul să fie „ca la carte". Din contră, este o seară care se simte, nu se organizează. În ultimii ani, […]
12:40
Și-a schimbat sexul la 13 ani / Instanța italiană aprobă noul nume după terapia hormonală / „E cel mai tânăr caz din Italia. O decizie conștientă” # G4Media
Cererea părinților a fost acceptată, iar noul certificat de naștere a fost modificat în cazul unei fete de 13 ani care a devenit băiat. A fost recunoscută maturitatea deplină a adolescentului în gestionarea tranziției, relatează Curierul Italiei, care citează presa italiană. Sora ei geamănă a fost prima care a simțit și a înțeles acest lucru. […]
Acum 2 ore
12:20
Revelion în slip / Piscine cu apă fierbinte, la ”Băile Sărate” de la Ocna Mureș / 570 de lei costă revelionul cu baie, mâncare, băutură, muzică și artificii # G4Media
Complexul Balnear "Băile Sărate" de la Ocna Mureș organizează o petrecere de revelion în piscinele cu apă fierbinte și sărată pe care le deține. Complexul va fi deschis toată noaptea, iar participanții vor participa la o petrecere all inclusive cu mâncare, băutură și muzică. O petrecere similară a fost organizată și anul trecut, iar după […]
12:20
Migranţi ilegali din Bangladesh, depistaţi de poliţia de frontieră / Acțiunea comună a românilor și moldovenilor # G4Media
Patru cetăţeni din Bangladesh care intenţionau să ajungă ilegal în Italia şi un bărbat implicat în traficul de migranţi au fost depistaţi de poliţiştii de frontieră români şi moldoveni, într-o acţiune comună desfăşurată în zona de responsabilitate a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, transmite Agerpres. Pe 20 decembrie, în jurul orei 09:40, poliţiştii […]
12:10
Femeie însărcinată, salvată de pompieri după un incendiu, în Hunedoara / Intervenţie dificilă din cauza terenului accidentat # G4Media
O femeie însărcinată din satul Ormindea, comuna Băiţa, a fost salvată de pompierii Detaşamentului Deva după ce casa în care locuia a luat foc. Intervenţia a fost dificilă din cauza terenului accidentat şi a drumului impracticabil, potrivit informaţiilor comunicate duminică de ISU Hunedoara, transmite Agerpres. Pentru a ajunge la locuinţa femeii şi a-i acorda asistenţă […]
12:00
Putin îndrăgostit / De la gimnasta Alina Kabaeva, la studenta Alisa Kharcheva, toate femeile țarului # G4Media
Dictatorul rus este divorțat din 2014, dar de peste 18 ani are o relație romantică foarte stabilă cu cea mai importantă figură din gimnastica artistică rusă, scrie Corriere della Sera care trece în revistă ultimele cuceriri cunoscute ale lui Vladimir Putin. Vladimir Putin este îndrăgostit. Mai mult, el crede în dragostea la prima vedere. La […]
11:50
Ministerul Energiei din Ucraina: Sistemul energetic rămâne stabil în ciuda atacurilor inamice / În prezent, aproximativ 48.000 de consumatori din regiunea Odesa nu au energie electrică # G4Media
Sistemul energetic al Ucrainei rămâne stabil și sub control, deși Rusia a lansat în ultima perioadă atacuri dure asupra infrastructurii, anunță Mediafax. Sistemul energetic al Ucrainei funcționează, în acest moment, în limite normal, chiar dacă a fost ținta unor atacuri puternice ale Rusiei și rămâne sub control. Informația a fost transmisă duminică la televiziunea ucraineană […]
11:40
Raport: Intrarea în zonae euro face din Bulgaria destinaţia principală pentru serviciile de înaltă tehnologie / Companiile din Regatul Unit, Germania, SUA şi Ţările de Jos reprezintă aproape jumătate din totalul celor deţinute de străini # G4Media
Bulgaria rămâne o destinaţie de top pentru serviciile de înaltă tehnologie. Ţara continuă să fie un hub pentru servicii inovatoare şi o destinaţie consacrată pentru servicii cu valoare adăugată ridicată. Un avantaj competitiv pentru Bulgaria este şi intrarea sa iminentă la zona euro, pe lângă aderarea ţării la Spaţiul Schengen. Acestea se numără printre concluziile […]
Acum 4 ore
11:20
Președintele Nicușor Dan va face duminică o declarație de la Palatul Cotroceni / G4 va transmite live de la ora 14 # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va face duminică o declarație de la Palatul Cotroceni. G4 va transmite live de la ora 14 declarația președintelui. Este de așteptat ca declarația să se refere la cazul "Legii Vexler". Sâmbătă, printr-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a anunțat că Președintele României și-a recâștigat dreptul de a […]
11:00
A murit Ira „Ike” Schab, unul din ultimii supraviețuitorii atacului de la Pearl Harbor / Avea 105 ani / Peste 2.400 de militari au murit în atacul din 7 decembrie 1941 # G4Media
Veteranul Marinei SUA Ira „Ike" Schab, martor direct al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941, a murit la vârsta de 105 ani. Odată cu dispariția sa, mai trăiesc doar aproximativ 12 supraviețuitori ai evenimentului care a dus Statele Unite în Al Doilea Război Mondial, anunță Mediafax. Ira „Ike" Schab, veteran al Marinei americane […]
10:50
Director din ANPC: Lămâile și portocalele din România sunt furaj animalier / Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice # G4Media
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a transmis sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui multe din citricele aflate la vânzare în supermarketuri ar trebui în mod normal să intre în categoria , furaj animalier, fiind […]
10:40
Cozi uriașe la singurul magazin care comercializează alcool din Arabia Saudită / Nu se știe cine este proprietarul magazinului, iar securitatea este strictă # G4Media
Cozi uriașe s-au format la singurul magazin care comercializează alcool din Arabia Saudită. Asta după ce autoritățile au extins accesul pentru rezidenții non-musulmani. Comerțul cu alcool în Arabia Saudită a fost interzis în 1951, anunță Mediafax. Arabia Saudită a extins accesul la singurul magazin din țară care comercializează alcool. Fără a face anunțuri publice, autoritățile […]
10:40
Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică la ceremonia de depunere a unei coroane de flori la Monumentul dedicat victimelor Revoluției din 1989, din Piața Universității, anunță Mediafax. Ceremonia a avut loc în contextul manifestărilor comemorative organizate la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Prin acest gest, șeful statului a adus un […]
10:30
Sarmale în stil mediteraneean? Da, se poate! / Rețeta unui chef român stabilit la Barcelona: „Sunt geniale cu fructe de mare” # G4Media
Dragoș Badea s-a dus la Barcelona în vacanță la sfârșitul anilor '90 și nu s-a mai întors. A luat-o de la munca de jos și a ajuns să aibă propriul său restaurant, deschis în portul Badalona, în Catalonia. Aici, câteodată, îmbină ambele bucătării, cea de acasă și cea din noua sa patrie.
10:30
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: După 36 de ani de libertate, avem multe de corectat # G4Media
După 36 de ani de libertate, România are încă multe de îndreptat, se arată în mesajul premierului Ilie Bolojan transmis cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, acesta subliniind importanţa de a nu ne lăsa atraşi de nostalgii periculoase sau de tentativele de relativizare a crimelor comunismului, transmite Agerpres. „Astăzi îi comemorăm pe cei care au […]
10:20
Kylian Mbappe a egalat recordul de goluri al lui Cristiano Ronaldo în victoria lui Real Madrid cu Sevilla, scor 2-0 # G4Media
Kylian Mbappe a terminat anul 2025 într-o notă cel puțin pozitivă din punct de vedere individual, întrucât starul francez a egalat recordul legendei Cristiano Ronaldo din 2013, mai exact 59 de goluri într-un an calendaristic la Real Madrid, în victoria cu 2-0 a Los Merengues în fața Sevilla, sâmbătă seara, de pe Santiago Bernabeu. Cele […]
10:10
Extremiștii Claudiu Târziu și Diana Șoșoacă în cazul ”Legii Vexler”: ”Dominația ideologică neomarxistă” și „problema evreiască inventată” / Sprijin pentru Nicușor Dan și contestarea cifrelelor Holocaustului # G4Media
Claudiu Târziu îl apără pe președintele Nicușor Dan în cazul "Legii Vexler", în timp ce Diana Șoșoacă susține că nu evreii au fost asupriți în România, ci invers, iar cifrele Holocaustului ar fi "umflate". Este reacția unei părți a liderilor extremiști români în scandalul "Legii Vexler". O aprinsă dezbatere în Camera Deputaților, culminând cu adoptarea […]
09:40
Coreea de Nord amenință Japonia: „umanitatea” riscă „o catastrofă majoră” / ”Ambițiile nucleare ale Japoniei trebuie oprite cu orice preț” # G4Media
Armele nucleare cresc tensiunea între rivalii din Asia de Est. După ce un oficial japonez a vorbit despre achiziționare de astfel de arme, Coreea de Nord a amenințat Japonia transmițând că „umanitatea" riscă „o catastrofă majoră", anunță Mediafax. Coreea de Nord a avertizat duminică că ambițiile nucleare ale Japoniei „trebuie oprite cu orice preț", potrivit […]
Acum 6 ore
09:00
Începe iarna astronomică / Astăzi e cea mai scurtă zi din an / Aceasta era noaptea în care Marea Zeiţă dădea naştere noului Soare # G4Media
Solstiţiul de iarnă este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcarii reale a Pământului în jurul Soarelui, relatează Agerpres. În 2025, evenimentul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03. De la această dată și până pe 21 iunie 2026, când se va produce solstițiul de vară, durata […]
08:50
Un sfert din pârtiile din Tirolul de Sud sunt închise / În Trentino, la 1.800 de metri, plouă / Sfat pentru turiști: ”La fel cum mergeți la munte vara pentru a face drumeții, puteți face același lucru și iarna” # G4Media
Turiștii sosesc, iar pârtiile se închid. Nu sunt motive de bucurie pentru turismul de iarnă, în special pentru sărbătorile de Crăciun care se apropie, anunță Corriere della Sera, reflectând situația sporturilor de iarnă din nordul Italiei. Stațiunile de schi cu 100% din pârtii deschise pot fi numărate pe degete: Belpiano, Carezza, Plan în Val Passiria […]
08:30
Trimisul Moscovei la negocierile din Miami privind Ucraina, Kirill Dmitriev, a descris discuțiile cu trimisul prezidențial american Steve Witkoff și ginerele președintelui american, Jared Kushner, ca fiind constructive, anunță Corriere della Sera, care citează presa rusă. „Discuțiile se desfășoară în mod constructiv", a declarat Dmitriev jurnaliștilor ruși, adăugând că a anunțat că discuțiile privind Ucraina […]
08:30
SUA confiscă un al doilea petrolier al Venezuelei / ”Aceste acte nu vor rămâne nepedepsite” / Venezuela caută sprijinul Iranului # G4Media
Caracas a condamnat sâmbătă „furtul și confiscarea" de către Statele Unite a unei alte nave care transporta petrol venezuelean, după ce Washingtonul a anunțat confiscarea unui al doilea petrolier în zece zile, anunță Corriere della Sera. „Venezuela denunță și respinge categoric furtul și confiscarea unei alte nave private care transporta petrol venezuelean, precum și dispariția […]
08:20
Zece persoane au fost ucise într-un incident armat în Johannesburg, Africa de Sud, a anunțat SABC News, relatează Mediafax. Atacul s-a petrecut în Bekkersdal, în vestul orașului Johannesburg, din Africa de Sud. Anunțul a fost făcut duminică South African Broadcasting Corp News, potrivit Reuters. Nu se știu alte detalii despre incident. Autoritățile nu au confirmat […]
08:00
Traficul rutier, afectat de ceață în aproape toată țara / Pe unele porțiuni de drum se poate forma ghețuș # G4Media
Traf
07:50
Școala pe vremea comunismului: ”Elevii, fiind mici, nu sînt rezistenţi la frig şi există pericol de îmbolnăvire” / ”A apărut rîia şi păduchii. Ne spălăm în fiecare zi şi ne facem frecţie cu spirt” # G4Media
Temperatura în unele clase esre de 4 grade Celsius. În internate, elevii se plângeau că au râie și păduchi, iar nimeni mu mai face nimic. Securitatea era preocupată să adune cât mai mulți informatori pentru a-i raporta pe cei care se plâng de sistem. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat recent pe […] © G4Media.ro.
07:30
Dosarul elevului ieșean exmatriculat care s-a masturbat în fața clasei / Părinții cer școlii 10.000 de euro / Instanța a decis că trebuie să plece din școală / Se așteaptă și o decizie în dosarul penal # G4Media
Un elev de clasa a VII-a din Miroslava a fost trimis în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri. Băiatul este acuzat că s-a masturbat și s-a dat în spectacol în fața colegilor de clasă, relatează Ziarul de Iași. Școala a decis exmatricularea elevului, măsură contestată de acesta inclusiv în instanță. Aici, el a cerut reintegrarea […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:20
De ce nu e bine să dormi cu televizorul pornit / Lumina albastră inhibă producția de melatonină, hormonul responsabil de reglarea ritmului somn–veghe # G4Media
Dormitul cu televizorul pornit este un obicei des întâlnit, practicat de milioane de persoane care caută confort sau liniște înainte de culcare, relatează Mediafax. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că acest comportament poate avea efecte negative semnificative asupra somnului și sănătății generale. Potrivit experților în somnologie, dormitul cu televizorul pornit perturbă ciclurile naturale ale somnului, […] © G4Media.ro.
07:10
Câmpul magnetic al Pământului ar putea transfera atmosfera terestră pe Lună / Ajung aici azot și oxigen, elemente esențiale pentru formarea apei # G4Media
O nouă cercetare publicată în revista științifică Nature Communications Earth & Environment aduce dovezi surprinzătoare despre câmpul magnetic al Pământului, notează Mediafax. Studiul, realizat de o echipă de astrofizicieni de la Universitatea din Rochester, schimbă perspectivele asupra modului în care Luna a acumulat substanțe precum azotul și oxigenul, în ciuda lipsei unei atmosfere proprii, scrie […] © G4Media.ro.
07:10
Teste false pentru COVID-19 și gripă ajung pe piața europeană / Sunt trei elemente care deosebesc un test contrafăcut de unul original # G4Media
Autoritățile sanitare europene au emis un avertisment privind teste COVID-19 și gripă contrafăcute care au ajuns pe piața Uniunii Europene, relatează Mediafax. Producătorul Safecare Biotech, cu sediul în Hangzhou, China, a confirmat oficial că lotul FCO24090516 nu aparține producției sale și este fals. Alerta a fost transmisă către Agenția Spaniolă a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:00
Nu e „Independence Day”! / Un nou inel de lumină roșie, imortalizat deasupra Italiei / Imaginea a fost generată de un fulger puternic deasupra Mării Adriatice # G4Media
O fotografie care înfățișează un inel uriaș de lumină roșie pe cerul de deasupra Italiei, cu un diametru de peste 200 de kilometri și „tentacule încurcate”, a strâns multe aprecieri pe rețelele de socializare, notează ANSA. La prima vedere, poate părea o scenă din filmul „Independence Day”, dar, în realitate, este un fenomen luminos dublu […] © G4Media.ro.
22:40
Liderul Tisza acuză Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania” / Reproșează susținerea lui SImion la alegerile prezidențiale, ”un român care-i urăşte pe maghiari„ # G4Media
Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile”, asigurând totodată că îi va reprezenta pe toţi maghiarii, indiferent de vârstă, afiliere de partid sau reşedinţă, transmite MTI, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
22:20
UTA a învins-o pe Dinamo în etapa a 21-a a Superligii de fotbal. Partida s-a disputat sâmbătă seara, la Arad. UTA s-a apropiat de locurile de play-off, în timp ce Dinamo a oportunitatea de a urca pe primul loc în clasament, anunță Mediafax. Partida UTA-Dinamo s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-0. Alin Roman a […] © G4Media.ro.
21:50
Descoperire surprinzătoare la Castelul Corvinilor: scrisori ascunse sub talpa statuii lui Ioan de Hunedoara / Sunt scrie în maghiară și germană # G4Media
Una dintre cele mai vechi statui ale lui Ioan de Hunedoara a fost amplasată în 1873 pe cel mai înalt turn al Castelul Corvinilor. La mai bine de un secol și jumătate de atunci, o descoperire făcută în timpul lucrărilor de restaurare a luat prin surprindere arheologii și istoricii, anunță Ziarul Hunedoreanului. După demontarea cavalerului […] © G4Media.ro.
21:40
O mașină scăpată de sub control a rupt o țeavă de gaze în centrul Brăilei / Alimentarea cu gaze a fost oprită # G4Media
Un accident grav s-a produs sâmbătă seara în centrul orașului Brăila. O mașină scăpată de sub control a lovit o casă și a rupt o țeavă de gaze. Circulația rutieră prin zonă este blocată, iar alimentarea cu gaze a fost oprită, anunță Mediafax. Accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 20.35. IPJ Brăila a anunțat […] © G4Media.ro.
21:20
Carla Bruni, fosta Primă Doamnă a Franței, anunță că a terminat tratamentul pentru cancer / A aflat că are cancer la sân în anul 2019 # G4Media
Carla Bruni a anunțat că a terminat tratamentul pentru cancerul de sân. Fosta Primă Doamnă a Franței a făcut anunțul sâmbătă. Ea le-a mulțumit medicilor și a îndemnat femeile să facă verificări periodice, anunță Mediafax. Carla Bruni a anunțat sâmbătă că a terminat terapia hormonală pentru tratarea cancerului de sân. Soția fostului președinte Nicolas Sarkozy, […] © G4Media.ro.
21:20
Piața Revoluției, între comemorare și viitorul piațetei, ca spațiu public. Primarul Ciucu și societatea civilă vor o Piața a oamenilor, nu a mașinilor # G4Media
Piața Revoluției a devenit, pentru două zile, 19–20 decembrie, nu doar un loc al memoriei, ci și o demonstrație temporară de cum poate arăta spațiul public din centrul Capitalei eliberat de mașinile parcate. Evenimentul civic comemorativ «Grădina Amintirilor», organizat în jurul Memorialului Renașterii dedicat revoluției din ’89, a funcționat ca un exercițiu simbolic de redeschidere […] © G4Media.ro.
21:10
Sute de arestări şi 1,4 tone de droguri confiscate în Italia / S-au găsit 41 de arme de foc # G4Media
Sute de persoane au fost arestate şi circa 1,4 tone de droguri au fost confiscate în timpul unei ample razii antidrog în mai multe oraşe italiene, informează sâmbătă Agerpres, care citează ANSA şi dpa. Operaţiunea s-a soldat cu 384 de arestări şi au fost confiscate 35 de kilograme de cocaină, 1.370 de kilograme de produse […] © G4Media.ro.
20:50
Zelenski susține că SUA au propus organizarea de negocieri directe Ucraina – Rusia / ”Dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci va fi o presiune totală” # G4Media
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Agerpres, care citează AFP. „Statele Unite trebuie să spună clar: dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci […] © G4Media.ro.
20:40
SUA ar fi propus „Proiectul Sunrise”, un plan în valoare de 112 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei ca destinație de lux / Condiție esențială: Hamas să renunțe la arme # G4Media
O propunere a Statelor Unite de a reconstrui Gaza, devastată de război, într-o destinație de lux, dotată cu tehnologie de ultimă generație, pe coastă, în următorii douăzeci de ani, a fost prezentată țărilor potențiale donatoare, potrivit unui raport publicat vineri, anunță The Times of Israel. Proiectul, care ar costa 112 miliarde de dolari în primii […] © G4Media.ro.
20:30
Nicușor Dan: Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, chiar și după ce a fost reexaminată de Parlament / Legea Vexler a fost contestată de președinte la CCR, apoi trimisă în Parlament, de unde se întoarce la Cotroceni fără modificările dorite de șeful statului # G4Media
Președintele Nicușor Dan a precizat, sâmbătă, printr-o postare pe Facebook, că „Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament”. Această hotărâre reprezintă „o revenire la […] © G4Media.ro.
20:20
Președintele Nicușor Dan recâștigă dreptul de a contesta legile reexaminate de Parlament / Legea Vexler a fost contestată de președinte la CCR, apoi trimisă în Parlament, de unde se întoarce la Cotroceni fără modificările dorite de șeful statului # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă, printr-o postare pe Facebook, o decizie crucială a Curții Constituționale (CCR) care redefinește echilibrul puterilor în stat și consolidează rolul șefului statului în veghea asupra Constituției. Potrivit anunțului, CCR a statuat că Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza Curtea cu privire la constituționalitatea unei legi pentru orice […] © G4Media.ro.
19:50
BREAKING Fete din România în Dosarul Epstein / Finanțatorul american a trimis zeci de mii de euro unei femei din Iași / „Aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial provin din Europa de Est” # G4Media
Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri seara câteva mii de documente în ”Dosarul Epstein”, iar printre acestea sunt câteva care fac referire directă către România. Se precizează că în urma condamnării omului de afaceri american în 2008 un studiu arăta că aproape două treimi din femeile traficare pentru prostituție la nivel mondial proveneau […] © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Curiosul caz al pasagerilor în scaun cu rotile / Număr record de cereri pe zborurile către India și America de Sud / Companiile îi acuză că se prefac doar pentru a se îmbarca mai repede # G4Media
Într-un zbor Air India 127 de la Delhi la Chicago, din luna februarie, erau 97 de pasageri în scaune cu rotile dintr-un total de 335. Două săptămâni mai târziu, pe aceeași rută, 99 de pasageri au solicitat asistență, aproximativ o treime din total. Alți 89, în martie 2025, s-au aliniat — încă așezați în scaune […] © G4Media.ro.
19:20
Prințesa norvegiană Mette Marit are nevoie de un transplant de plămâni / „Nu va beneficia de niciun tratament special pe lista de așteptare” # G4Media
Starea de sănătate a Mette Marit, în vârstă de 52 de ani, soția prințului moștenitor Haakon Magnus, care urmează un tratament pentru fibroză pulmonară din 2018, se deteriorează, anunță Corriere della Sera. Prințesa Norvegiei, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, va avea nevoie de un transplant de plămâni pentru a supraviețui fibrozei pulmonare. Este […] © G4Media.ro.
