Cupa Africii pe Națiuni, așa cum o știm în acest moment, cu actualul sistem de desfasuare, se va schimba radical din 2028. Președintele CAF, Confederația Africană de Fotbal, a luat o decizie foarte interesantă și a anunțat-o în Maroc, la o conferință de presă oficială, înainte de startul actualei Cupei Africi pe Națiuni, care va
Decizia care schimbă fotbalul african din temelii. Apare și o nouă competiție pe acest continent
Cupa Africii pe Națiuni, așa cum o știm în acest moment, cu actualul sistem de desfasuare, se va schimba radical din 2028. Președintele CAF, Confederația Africană de Fotbal, a luat o decizie foarte interesantă și a anunțat-o în Maroc, la o conferință de presă oficială, înainte de startul actualei Cupei Africi pe Națiuni, care va
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, mesaje de comemorare la 36 de ani de la Revoluție: „Datoria noastră este să apărăm libertatea câștigată"
Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi premierul Ilie Bolojan au transmis duminică mesaje de comemorare cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului şi a împlinirii a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989, subliniind importanţa apărării democraţiei şi riscurile reprezentate de relativizarea crimelor regimului comunist. Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul
Nicușor Dan, declarații de presă, după primirea a sute de pagini cu problemele din Justiție. O sinteză, fără nume, publicată de Președinție
Președintele României, Nicușor Dan, susține duminică, de la ora 14.00, o declarație de presă pe tema problemelor din sistemul judiciar, după ce a anunțat că a primit de la magistrați sute de pagini de documente considerate relevante pentru starea Justiției. Declarația are loc înaintea consultărilor programate luni cu reprezentanți ai magistraților, iar Administrația Prezidențială urmează
Negocierile SUA-Rusia de la Miami, ziua a doua: fără progres vizibil, Washingtonul pasează mingea Moscovei
Negocierile dintre Statele Unite și Rusia, desfășurate la Miami, au intrat în a doua zi fără niciun semn de progres concret în direcția opririi războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. După o primă zi de discuții cu ușile închise, oficialii americani au transmis clar că așteaptă următorul pas din partea Rusiei. Întâlnirile au avut loc
Portarul român Ionuț Radu, legitimat în Spania la Celta Vigo, a bifat încă o prestație foarte bună pentru gruparea sa galiciană, având un nou meci fără gol primit. Este al treilea joc consecutiv pentru românul de 28 de ani fără gol primit, Celta având o formă de invidiat nu numai în Primera, dar și în
Carlos Alcaraz, pus la zid după decizia de a se despărți de antrenorul Juan Carlos Ferrero: „E sincer ridicol"
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a luat zilele trecut o decizie șoc, aceea de a se despărți de antrenorul cu care a cunoscut marele succes și a triumfat în atâtea turnee de Grand Slam și nu numai, ibericul Juan Carlos Ferrero, și el fost lider mondial ATP. Au apărut multe speculații după această veste în legătură
Avertisment Infotrafic: Ceața afectează traficul rutier în aproape toată țara. Risc de ghețuș pe unele drumuri
Traficul rutier este afectat de ceață în aproape toată țara, duminică dimineață, avertizează Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În anumite zone, condițiile meteo pot favoriza și formarea ghețușului. Potrivit autorităților, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza accidentelor. Se circulă însă în condiții dificile, mai ales
Marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989, duminică seara, în București. Organizatorii cer „Justiție, nu corupție"
Un marș memorial dedicat victimelor Revoluției din Decembrie 1989 va avea loc duminică, 21 decembrie, în București, pe traseul Piața Victoriei – Piața Universității – Piața Revoluției. Evenimentul începe la ora 17:00. Marșul este organizat de Rezistența, Asociația „21 Decembrie 1989" și Asociația MEA, care acuză tergiversarea dosarelor Revoluției și lipsa de răspundere penală pentru
FCSB, la capătul unui început de sezon catastrofal, înregistrează o premieră negativă care ar trebui să o pună serios pe gânduri. Campioana en-titre a României va termina pentru prima dată de la apariția acestui nou sistem competițional cu fazele de play-off și play-out, în afara locurilor de play-off, deci în afara top 6, la finalul
Nicolae Stanciu, fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a României, actualmente jucător la Genoa 1893, în Serie A, ar putea fi protagonistul unui transfer în Superliga. El s-ar putea muta între cele două echipe patronate de românul Dan Șucu, și anume între Genoa și Rapid, iar despre acest transfer se tot vorbește în ultima
Anul acesta se împlinesc 36 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. Un moment care, deși rămâne controversat și pentru care încă nu s-a făcut dreptate victimelor, a schimbat definitiv România. Dincolo de interpretări și dispute, faptele certe arată că între 15 și 22 decembrie 1989 țara a trecut, în doar câteva zile, de
Solstițiul de iarnă 2025: Duminică începe iarna astronomică și este cea mai scurtă zi din an
România și întreaga emisferă nordică intră duminică, 21 decembrie 2025, în iarna astronomică, odată cu producerea solstițiului de iarnă, la ora 17:03 (ora României), potrivit calculelor astronomice. Este ziua cu cea mai mică durată de lumină din an și, totodată, momentul din care zilele încep, foarte lent, să se lungească. Cea mai scurtă zi, cea
UTA a pus-o la respect pe Dinamo, care ratează șansa de a urca pe primul loc în Superliga
UTA Arad a învins-o clar pe Dinamo București, scor 2-0, într-un joc disputat sâmbătă seara, în ultima etapă din anul calendaristic 2025, în Liga 1. Trupa lui Adi Mihalcea s-a impus categoric pe teren propriu, într-o seară apatică pentru câini, cu un Alin Roman în zi mare. Golurile au fost marcate de Alin Roman și
Conflictul SUA-Venezuela se intensifică: nave confiscate în Caraibe, Iranul sare în sprijinul regimului Maduro
Statele Unite au confiscat o a doua navă care transporta petrol venezuelean, într-o operațiune desfășurată în ape internaționale, pe fondul unei campanii de presiune tot mai agresive lansate de administrația Trump împotriva regimului de la Caracas. Venezuela acuză „piraterie" și „terorism internațional", iar Iranul își oferă sprijinul „în toate domeniile", semnalând o nouă fază de
Veste pentru Drăgușin! Poate reveni ca titular la Tottenham chiar în meciul următor după întâmplările de la partida cu Liverpool
Fundașul central român Radu Drăgușin a revenit pentru prima dată în lotul lui Tottenham pentru partida cu Liverpool, de sâmbătă seara, pierdută de colegii săi, scor 1-2, în runda curentă de Premier League. A fost un meci nefast pentru gazdele din Londra, care au terminat meciul în 9 jucători de câmp. Iar asta poate fi
OpenAI a anunțat lansarea unei noi funcții care le permite utilizatorilor să ajusteze direct nivelul de entuziasm al ChatGPT, inclusiv gradul de căldură, expresivitatea și utilizarea emoji-urilor. Potrivit unei postări recente a companiei pe rețelele sociale, noile setări sunt disponibile în meniul de Personalizare și pot fi configurate pe opțiunile More, Less sau Default, scrie
La începutul celui de-al doilea mandat, Donald Trump nu a lăsat loc de interpretări. „Epoca de aur a Americii începe chiar acum", declara el, în discursul de învestire. Zece luni mai târziu, mesajul s-a nuanțat vizibil: epoca de aur nu este aici, ci „urmează să vină", poate „în șase luni sau un an", după cum
Decizia șefilor lui Inter cu privire la Cristi Chivu, după eșecul dramatic din Supercupă
Cristi Chivu a fost învins pe banca lui Inter de Bologna, la lovituri de departajare, în semifinalele Supercupei Italiei, scor 1-1 după 90 de minute și 2-3 la penaltiuri. Dar conducerea lui Inter ia o decizie pozitivă pentru român. Își menține ferma încredere în el, căci Inter e lider în Serie A și e aproape
România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative. Dar avem și un specific, neobișnuit
România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale generative, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În anul 2025, doar 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit instrumente de inteligență artificială, un procent semnificativ sub media europeană și mult inferior
Decembrie vine cu un paradox ambalat frumos în beteală: e luna în care „trebuie" să fim fericiți, conectați, generoși, plini de energie și recunoștință – deși, pe dinăuntru, mulți dintre noi simt exact opusul. E o lună frumoasă, dar intensă. Încărcată. Suprastimulantă. Și poate chiar obositoare, mai ales pentru cei trecu
Dieta nordică, bogată în pește, legume, fructe de pădure, leguminoase și cereale integrale, poate reduce efectele dăunătoare ale diabetului de tip 2 și ale bolilor de ficat, sugerează cercetările. Oamenii de știință suedezi au descoperit, în urma monitorizării a peste 100 de persoane, că acest plan alimentar a îmbunătățit controlul glicemiei la pacienții cu diabet … The post Dieta nordică: Ce au descoperit cercetătorii după un an de alimentație în stil viking appeared first on spotmedia.ro.
De ce unii oameni aleargă spre pericol. Psihologia eroismului, explicată după atacul de la Bondi Beach # SportMedia
Imaginile cu oameni obișnuiți care au încercat să oprească atacatorii în timpul masacrului de la Bondi Beach au fost urmărite de milioane de persoane în întreaga lume. Ele pot crea impresia că, în situații extreme, majoritatea oamenilor reacționează instinctiv și curajos. În realitate, spun experții, eroii sunt rari, iar reacția dominantă a oamenilor în fața … The post De ce unii oameni aleargă spre pericol. Psihologia eroismului, explicată după atacul de la Bondi Beach appeared first on spotmedia.ro.
Primarilor care n-au cheltuit toți banii pe târguri de Crăciun le mai rămâne ceva și pentru noaptea dintre ani. Minutul de foc de artificii ajunge să coste cât salariul pe o lună al unui funcționar public, cu tot cu taxe. Așa se „toacă” sute de mii de lei din bani publici, în doar câteva clipe. … The post Cum „ard” primăriile bani de Revelion: aproape 1.800 de euro minutul de artificii appeared first on spotmedia.ro.
Consilier al lui Bolojan: Primele două pachete de măsuri au rezolvat deficitul. Reforma la stat, blocată de interesele politice clientelare # SportMedia
Pachetul de reforme care ar reduce cheltuielile din administrația centrală și locală este blocat de luni de zile nu din lipsă de soluții economice, ci pentru că lovește direct în interesele politicienilor și ale persoanelor numite pe criterii clientelare în instituții și companii de stat, recunoaște Ionuț Dumitru, consilerul onorific al premierului Ilie Bolojan. Mai … The post Consilier al lui Bolojan: Primele două pachete de măsuri au rezolvat deficitul. Reforma la stat, blocată de interesele politice clientelare appeared first on spotmedia.ro.
Ionuț Dumitru: nu mai sunt necesare creșteri de taxe, nici acum, nici în anii viitori. „Dar mergem pe o gheață subțire” # SportMedia
România nu mai are nevoie de noi creșteri de taxe și impozite, nici în prezent, nici în anii următori, susține Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, ajustările fiscale majore au fost deja făcute, iar prioritatea Guvernului ar trebui să fie acum o pauză de la majorări, concentrată pe eficiența cheltuielilor și … The post Ionuț Dumitru: nu mai sunt necesare creșteri de taxe, nici acum, nici în anii viitori. „Dar mergem pe o gheață subțire” appeared first on spotmedia.ro.
Zelenski: SUA propun primele negocieri directe Ucraina – Rusia. Mesaj simbolic de la Moscova # SportMedia
Statele Unite au propus organizarea primelor negocieri directe față în față între Ucraina și Rusia după șase luni, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația a fost făcută în contextul în care diplomați americani, ruși, ucraineni și europeni s-au reunit la Miami, pentru noi discuții privind încheierea războiului, relatează The Kyiv Post. Trimisul special … The post Zelenski: SUA propun primele negocieri directe Ucraina – Rusia. Mesaj simbolic de la Moscova appeared first on spotmedia.ro.
O ingineră paraplegică, prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu (Video) # SportMedia
O femeie paraplegică din Germania a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu, după ce a participat sâmbătă la un zbor suborbital al companiei Blue Origin, fondată de Jeff Bezos. Este vorba despre Michaela Benthaus, o ingineră în vârstă de 33 de ani, care a suferit o leziune gravă a … The post O ingineră paraplegică, prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Comisar-șef de poliție din Giurgiu, prins în flagrant în timp ce lua mită în mașina de serviciu # SportMedia
Un comisar-șef de poliție din Giurgiu a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție în timp ce primea mită chiar în mașina de serviciu. Momentul reținerii a fost surprins în imagini difuzate de Antena 3 CNN, în care ofițerul apare în timp ce este ridicat din parcarea unui supermarket. Potrivit DNA, comisarul-șef ar fi cerut … The post Comisar-șef de poliție din Giurgiu, prins în flagrant în timp ce lua mită în mașina de serviciu appeared first on spotmedia.ro.
Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR și după reexaminarea legilor # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă că, în urma unei decizii recente a Curții Constituționale a României (CCR), șeful statului își recâștigă dreptul de a sesiza CCR asupra unei legi pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce actul normativ a fost reexaminat de Parlament. „Curtea Constituțională a decis recent o schimbare … The post Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR și după reexaminarea legilor appeared first on spotmedia.ro.
Sărbătorile vin, de regulă, cu mese bogate, multe tentații și ritmul obișnuit dat peste cap. Medicii spun însă că nu este nevoie nici de restricții severe, nici de vinovăție, ci de puțină atenție și echilibru. Într-o postare publicată de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI și consilier de dezvoltare … The post Patru reguli care ne pot ajuta să ne bucurăm de masa de Crăciun fără probleme appeared first on spotmedia.ro.
Violența domestică în 2025: 125.000 de sesizări, în creștere, dar mai puține infracțiuni # SportMedia
În primele 11 luni din 2025, polițiștii au intervenit la peste 125.000 de sesizări legate de violența domestică în România. Este un număr mai mare decât anul trecut – cu aproape 3.800 de cazuri în plus, însă, numărul faptelor penale înregistrate a scăzut semnificativ, cu aproape 18%. Datele au fost făcute publice de Inspectoratul General … The post Violența domestică în 2025: 125.000 de sesizări, în creștere, dar mai puține infracțiuni appeared first on spotmedia.ro.
O taxă turistică de 10 lei pe noapte, pe care Primăria Capitalei se pregătește să o introducă, din 2026, va fi plătită nu doar de turiștii străini, ci și de românii care vizitează Bucureștiul. Autoritățile estimează că va aduce aproximativ 15 milioane de lei anual la bugetul local. Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, … The post Taxă turistică de 10 lei pe noapte în București. Se va aplica și românilor appeared first on spotmedia.ro.
Cursa Londra – Suceava, redirecționată la Timișoara, din cauza ceții. Doar trei avioane au reușit să aterizeze aici, în ultimele două zile # SportMedia
Un avion care zbura de la Londra și urma să aterizeze la Suceava a fost redirecționat sâmbătă la Timișoara, din cauza ceții persistente care a afectat nord-estul țării. Pasagerii vor fi transportați ulterior cu autocarul la Suceava, pe o distanță de peste 600 de kilometri. Potrivit Consiliul Județean Suceava, în ultimele 24 de ore întreaga … The post Cursa Londra – Suceava, redirecționată la Timișoara, din cauza ceții. Doar trei avioane au reușit să aterizeze aici, în ultimele două zile appeared first on spotmedia.ro.
Ciclistul sloven Tadej Pogacar, cvadruplu câștigător al Turului Franței și dublu campion mondial, și-a doborât propriul record vineri pe ascensiunea de la Coll de Rates (Alicante), în timpul unei sesiuni de antrenament cu echipa sa, UAE Emirates, informează EFE. Pogacar a parcurs cei 6,5 km cronometrați ai ascensiunii în 11 minute și 57 de secunde, … The post Tadej Pogacar, de neoprit în Alicante appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a confirmat că a primit o veste excelentă înaintea derby-ului cu Rapid. Antrenorul Elias Charalambous a anunțat că Daniel Bîrligea este sută la sută pregătit să joace în meciul cu Rapid. „Sper să ne facem fanii fericiți înainte de Crăciun, dar pentru a face asta trebuie să ne focusăm 100% pe acest derby. Suntem … The post FCSB confirmă vestea excelentă primită appeared first on spotmedia.ro.
Poliția a confiscat aproape 53 de tone de petarde și artificii. Amenzile au crescut, peste 600 de persoane sunt cercetate penal # SportMedia
Polițiștii au scos din circuit aproape 53 de tone de petarde și artificii în ultimele luni, în urma controalelor făcute înaintea sărbătorilor de iarnă. În total, 606 persoane sunt cercetate penal, iar valoarea bunurilor confiscate depășește 2,7 milioane de lei. Informațiile au fost transmise de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), care precizează că verificările … The post Poliția a confiscat aproape 53 de tone de petarde și artificii. Amenzile au crescut, peste 600 de persoane sunt cercetate penal appeared first on spotmedia.ro.
Putin își propune să cucerească toată Ucraină și fostele republici sovietice – raport al serviciilor americane # SportMedia
Rapoarte ale agențiilor de informații americane continuă să avertizeze că liderul rus Vladimir Putin intenționează să preia controlul asupra întregii Ucraine și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostei Uniuni Sovietice. Aceste rapoarte prezintă o imagine care diferă puternic de cea schițată de președintele american Donald Trump și negociatorii săi de pace pentru … The post Putin își propune să cucerească toată Ucraină și fostele republici sovietice – raport al serviciilor americane appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan a primit de la magistrați sute de pagini de materiale despre problemele din justiție. Detalii despre consultările de luni # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. De asemenea, precizează că discuţiile de luni cu reprezentanţii judecătorilor şi procurorilor vor avea loc în mai multe runde, atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care … The post Nicușor Dan a primit de la magistrați sute de pagini de materiale despre problemele din justiție. Detalii despre consultările de luni appeared first on spotmedia.ro.
FC Barcelona a început deja să contureze strategia pentru perioada de transferuri, iar prioritățile sunt bine stabilite: aducerea unui vârf de atac și întărirea axului central al apărării. Defensiva a reprezentat una dintre vulnerabilitățile formației pregătite de Hansi Flick în actualul sezon. În acest context, tehnicianul german insistă pentru transferul unui fundaș central de top, … The post FC Barcelona pregătește un transfer spectaculos appeared first on spotmedia.ro.
Ciucu: Bugetul Bucureștiului a ajuns într-un punct critic. E o mică minune faptul că Nicușor Dan a reușit să mențină primăria funcțională # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că bugetul Bucureștiului a ajuns într-un punct critic, în care majoritatea banilor merg pe subvenții, datorii și cheltuieli obligatorii, lăsând foarte puțin spațiu pentru investiții sau dezvoltare. Ciucu a prezentat sâmbătă situația financiară a Primăriei Municipiului București, arătând că bugetul este puternic dezechilibrat, iar marile companii municipale se … The post Ciucu: Bugetul Bucureștiului a ajuns într-un punct critic. E o mică minune faptul că Nicușor Dan a reușit să mențină primăria funcțională appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul elvețian Stan Wawrinka, în vârstă de 40 de ani, se va retrage din circuitul profesionist la finalul sezonului 2026, pe care dorește să-l încheie ‘în cea mai bună notă posibilă’, a anunțat vineri triplul campion de Mare Șlem, informează AFP. ‘Fiecare carte are nevoie de un final. Este timpul să scriu capitolul final al … The post Retragere importantă din tenisul mondial appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1396 Atac puternic în Odesa, platformă petrolieră a Lukoil lovită de drone ucrainene. Noi negocieri de pace # SportMedia
Ziua 1396 de război a debutat cu atacuri de ambele părți. Între timp, la Miami, negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană, în prezența aliaților europeni, privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia. Șapte persoane au murit și 15 au fost rănite după un atac lansat de Rusia cu … The post Ziua 1396 Atac puternic în Odesa, platformă petrolieră a Lukoil lovită de drone ucrainene. Noi negocieri de pace appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Pancu a anunțat că va da afară doi jucători de la CFR Cluj, pe motiv că aceștia s-au dat loviți să nu facă deplasarea la FC Botoșani. Antrenorul lui CFR Cluj nu a dorit să numească jucătorii, dar a transmis că-i va da afară și că nu-i va mai primi în lot. „Am avut … The post Daniel Pancu dă afară doi jucători de la CFR Cluj: S-au dat loviți appeared first on spotmedia.ro.
Cei 50 de kilometri din autostrada A7, între Focșani și Adjud, vor fi deschiși circulației marți, 23 decembrie, moment care marchează finalizarea integrală a sectorului Autostrăzii Moldovei pe raza județului Vrancea și permite circulația pe aproape 200 de kilometri de autostradă. „Anunțul de maximă importanță este acela că marți, 23 decembrie, vor fi dați în … The post Marți se deschid cei 50 de kilometri din autostrada A7, între Focșani și Adjud appeared first on spotmedia.ro.
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare # SportMedia
Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează. Asta prevede un proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției, care urmează să fie discutat în Guvern. Datele oficiale arată că aproape 200 de … The post Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare appeared first on spotmedia.ro.
Cuba a denunțat un număr ”fără precedent’ de refuzuri de vize din partea ambasadei Statelor Unite pentru sportivi, arbitri și responsabili sportivi de pe insulă în 2025, informează AFP. ”Vorbim despre 68 de cereri de viză fără răspunsuri pozitive”, a declarat Gisleydis Sosa, directoarea pentru relații internaționale a Institutului cubanez pentru sport, într-un comunicat transmis … The post Conflict diplomatic în sport între Cuba și SUA appeared first on spotmedia.ro.
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune introducerea unei taxe de 100 de lei pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii. Acesta este solicitat în special de persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop, iar numărul de astfel de cereri a crescut foarte mult. Măsura urmează să fie supusă aprobării Consiliului … The post Spitalul din Suceava introduce o taxă inedită: Taxa ”de horoscop” appeared first on spotmedia.ro.
Florin Talpan cere excluderea echipelor din România și a naționalei din toate competițiile: „Am formulat o notificare către UEFA și FIFA” # SportMedia
Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a cerut excluderea tuturor cluburilor din România și a echipei naționale din toate competițiile. El a trimis o notificare către UEFA și FIFA în care face această solicitare. Talpan invocă faptul că FRF activează ilegal. „Un alt mare pas pe care l-am făcut și e foarte important pentru CSA Steaua, … The post Florin Talpan cere excluderea echipelor din România și a naționalei din toate competițiile: „Am formulat o notificare către UEFA și FIFA” appeared first on spotmedia.ro.
Departamentul de Justiție a publicat vineri mii de dosare legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein. Documentele sunt rezultatul faptului că Congresul a forțat administrația Trump să le publice. Administrația promisese inițial dezvăluiri ample despre Epstein, dar apoi, în iulie, și-a schimbat brusc inițiativa. Luna trecută, Congresul a adoptat un proiect de lege care impune administrației … The post 5 concluzii după publicarea dosarelor Epstein appeared first on spotmedia.ro.
Zgârieturile care apar pe un iPhone 15 ajung rareori să fie întâmplătoare, chiar dacă la prima vedere par rezultatul firesc al utilizării zilnice. Micile defecte estetice reflectă mai mult calitatea și construcția husei decât graba, neatenția sau viața agitată a celui care îl folosește. Dacă telefonul este protejat, stă în husă, este pus pe birou, … The post Ce spun zgârieturile de pe telefonul tău despre husa pe care o folosești appeared first on spotmedia.ro.
