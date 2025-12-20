Patru reguli care ne pot ajuta să ne bucurăm de masa de Crăciun fără probleme

01:10

Ministrul Economiei Radu Miruţă, propus de USR la Apărare, prezintă scuze publice, vineri seară, după ce a folosit o expresie jignitoare. Mai exact, el a afirmat că nu se mută "ca ţiganul cu cortul". El precizează că nu este şi nu a fost niciodată rarist, iar jignirea unui om sau a unei comunităţi nu face