Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: ”Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata”
Cancan.ro, 21 decembrie 2025 14:20
Durere fără margini pentru Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România, care traversează una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale. Anul 2025 i-a adus pierderi succesive, greu de imaginat […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum o oră
14:20
Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: ”Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata” # Cancan.ro
Durere fără margini pentru Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România, care traversează una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale. Anul 2025 i-a adus pierderi succesive, greu de imaginat […]
14:20
Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum # Cancan.ro
Sunt momente încărcate de emoție și durere pentru Mihaela Rădulescu și familia sa, care și-au luat rămas bun de la Marilena Țiganu. Sicriul mamei Mihaelei Rădulescu a fost adus la capela din Snagov, iar în […]
Acum 2 ore
13:50
Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză apare un leu, dar nu doar atât. Găsiți șobolanul ascuns! # Cancan.ro
Doar persoanele cu o inteligență excepțională reușesc să descopere șobolanul ascuns în această iluzie optică cu un leu. CACAN.RO a pregătit un test provocator, creat pentru a-ți verifica atenția la detalii, acuitatea vizuală și capacitatea […]
13:40
Cea mai veche rețetă de post din România. Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei # Cancan.ro
În bucătăria tradițională românească, rețetele de post au avut dintotdeauna un rol esențial, mai ales în zonele rurale, unde perioadele de post erau respectate cu strictețe și transformate într-o adevărată artă culinară. Una dintre cele […]
13:00
Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă cât o mașină # Cancan.ro
Marilena Țiganu, mama Mihaela Rădulescu, va fi înmormântată astăzi . Profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, Marilena a trecut în neființă vineri, 19 decembrie 2025, lăsând în urmă o familie îndurerată și […]
Acum 4 ore
12:50
Priveghi sfâșietor pentru familia Bălănuță, intoxicată în locuință: „O pierdere pe care nu o putem cuprinde” # Cancan.ro
Zeci de persoane au fost prezente la ceremonia de priveghi organizată pentru familia Bălănuță, găsită fără viață în propria locuință din Paviole. Cei trei membri ai familiei – părinții și fiica lor – au fost […]
12:30
Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere la înmormântarea mamei sale! Și-a păstrat eleganța chiar și în momentele cele mai grele # Cancan.ro
Durere imensă în familia Mihaelei Rădulescu. Familia și apropiații își iau rămas bun de la mama vedetei, Marilena Țiganu, la capela din Snagov. Mihaela Rădulescu a sosit să la priveghiul mamei sale cu pași grei, […]
12:20
Cine e bărbatul care o susține pe Mihaela Rădulescu, după moartea mamei? Apropiatul i-a fost alături și la Pro TV # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu trece printr-unul dintre cei mai grei ani din viața sa, marcat de pierderi personale profunde. După moartea tragică a partenerului său de viață, Felix Baumgartner, în urma unui accident de parapantă, prezentatoarea se […]
11:50
Theo Rose pleacă de la Pro TV după ce Tudor Chirilă i-a ”furat” Vocea României? Cum se apără, după ce a scăpat-o din mână pe Alessia Pop # Cancan.ro
Finala Vocea României a adus nu doar emoție și surprize, ci și reacții puternice din partea antrenorilor. După ce Alessia Pop, concurenta eliminată anterior de Theo Rose, a câștigat marele trofeu, artista a simțit nevoia […]
11:30
În pragul Postului Crăciunului, mulți români caută alternative rapide și ușor de consumat la produsele tradiționale din carne, iar pateul de post pare o opțiune convenabilă. Totuși, ceea ce pare un substitut sănătos poate ascunde […]
11:00
Andrew Tate a revenit în ring după cinci ani de pauză, însă momentul mult așteptat s-a transformat într-o înfrângere dură în fața lui Chase DeMoor, starul de reality TV devenit campion Misfits la categoria grea. […]
11:00
Lidia Buble s-a întâlnit cu Mălina înainte cu 3 zile ca tânăra să moară: ”Sunt în stare de șoc” # Cancan.ro
Mălina Maria Guler, în vârstă de doar 27 de ani, și-a pierdut viața în dimineața zilei de 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din oraș. Tânăra locuia în […]
Acum 6 ore
10:20
Ce a apărut la căpătâiul Marilenei, mama Mihaelei Rădulescu? Imagini tulburătoare de la priveghi # Cancan.ro
Momente încărcate de emoție și durere au marcat ultimele ore la capela din Snagov, unde familia Mihaelei Rădulescu își ia rămas bun de la mama sa, Marilena Țiganu. Profesoară de limba și literatura română la […]
09:40
Zodiile cu triplu noroc în 2026: bani, dragoste și carieră. Nativii afectați de schimbări # Cancan.ro
Anul 2026 se anunță a fi un an de schimbări profunde în plan astrologic, cu efecte resimțite de fiecare zodie. Tranziția lui Saturn și Neptun în Berbec deschide un nou capitol, unde dorința de a […]
09:30
Ce pensie colosală încasează Gigi Becali de la statul român? ”Pentru ce îmi dați atâția bani?” # Cancan.ro
Gigi Becali beneficiază în prezent de o pensie consistentă acordată de statul român, la care se adaugă veniturile obținute din activitatea de parlamentar. Sumele cumulate lunar nu sunt deloc neglijabile, iar datele oficiale arată exact […]
09:20
Vlăduța Lupău, un nou concert după ce i-a fost furată geanta. Programul evenimentelor culturale pe 21 decembrie # Cancan.ro
Finalul de an aduce în București o atmosferă specială, în care muzica, teatrul și tradițiile de Crăciun se întâlnesc în săli de spectacol, cafenele culturale și spații consacrate marilor concerte. Duminică, 21 decembrie, Capitala devine […]
09:20
A sărăcit și a ajuns la sapă de lemn! Motivul real pentru care Marina Dina a acceptat să participe la Survivor 2026 de la Antena 1 # Cancan.ro
Marina Dina se află într-un nou punct de cotitură al vieții sale, iar participarea la Survivor 2026, emisiunea difuzată de Antena 1, marchează începutul unei etape pline de provocări personale și profesionale. Iată care este […]
Acum 8 ore
08:40
Programul TV pentru duminică, 21 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile încep uşor să intre în programul special dedicat Crăciunului, dar […]
08:40
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București # Cancan.ro
Luna ianuarie 2026 se conturează ca una dintre cele mai neobișnuite perioade de iarnă din istoria recentă a României, potrivit estimărilor meteorologice pe termen lung. Datele disponibile indică o abatere semnificativă de la tiparul clasic […]
08:40
Mama Mihaelei Rădulescu, Marinela Țiganu, s-a stins din viață pe 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa. Dispariția ei vine la doar cinci luni după […]
08:20
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat […]
08:10
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să privești cu atenție # Cancan.ro
Horoscop rune 21decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări pentru […]
08:00
Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție # Cancan.ro
Noul film din seria „Avatar”, „Foc și cenușă”, a fost lansat vineri în cinematografe, iar producătorii au așteptări mari, dat fiind bugetul uriaș al acestuia. Cel de-al treilea film a francizei lui James Cameron are […]
07:50
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
07:40
Cartea de Tarot a Zilei, 21 decembrie. Doi de Monede și testul echilibrului dintre bani, muncă și viața personală # Cancan.ro
Tarotul nu este doar un joc al simbolurilor, ci o fereastră spre energia subtilă care ne însoțește în fiecare zi. De secole, oamenii au tras cărți pentru a înțelege mai bine ce îi așteaptă, ce […]
07:40
Rețeta zilei, din liniștea mănăstirii: drob de legume de post, așa cum îl pregătește Maica Alexia de la Voroneț # Cancan.ro
În tăcerea chiliei, la lumina blândă a candelei și cu rugăciunea șoptită în gând, mâncarea de post capătă rost, nu doar gust. Maica Alexia Strugariu ne împărtășește o rânduială simplă, curată și hrănitoare: drobul de […]
07:30
Banca Națională a României a transmis un semnal ferm de avertizare privind evoluțiile recente din sistemul de creditare, în special în zona împrumuturilor în valută și a disciplinei de plată în mediul de afaceri. În […]
07:10
Procesul și execuția soților Ceaușescu. Filmul celei mai controversate judecate din istoria României # Cancan.ro
Pe 25 decembrie 1989, chiar în ziua de Crăciun, cuplul dictatorial Nicolae şi Elena Ceauşescu a fost executat prin împuşcare, după o sentinţă pronunţată în mai puţin de două minute. Evenimentul se producea în curtea […]
07:10
Horoscop chinezesc 21 decembrie. Azi, Șarpele este zodia care vede dincolo de aparențe: o zi a strategiei și a răbdării # Cancan.ro
Șarpele este una dintre cele mai intuitive și misterioase zodii din horoscopul chinezesc, iar influențele actuale pun accent pe claritate, strategie și decizii luate fără grabă. Este o perioadă în care lucrurile nu se întâmplă […]
07:00
Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control # Cancan.ro
Nu e colț de stradă în București unde să nu dai peste o vedetă de la noi atentă la fiecare detaliu! Indiferent că merg la o cafea rapidă, la o întâlnire misterioasă sau doar într-o […]
Acum 12 ore
06:50
Simptomele sunt aceleași, dar cauzele nu! Iată ce spune doctorul Mihail Pautov despre confuzia dintre răceală și alergii # Cancan.ro
„Simptomele răcelii și alergiilor sunt similare, dar cauzele sunt total diferite.” Este una dintre afirmațiile repetate de doctorul Mihail Pautov, medic și educator în sănătate, atunci când vorbește despre una dintre cele mai comune confuzii […]
06:40
Prognoza meteo pentru duminică 21 decembrie. Iarna blândă continuă în România iar ceața își face din nou apariția # Cancan.ro
În data de 21 decembrie, vremea în România va fi de iarnă blândă spre normală pentru această perioadă. Valorile termice diurne se vor situa, în linii mari, între 2 și 9°C, iar minimele nocturne între […]
06:20
Ciuperca misterioasă de la Cernobîl care se hrănește cu radiații. Ce este și cum ar putea fi folosită în beneficiul oamenilor # Cancan.ro
Un tip de mucegai descoperit la locul dezastrului nuclear de la Cernobîl pare să se hrănească cu radiații. În acest sens, oamenii de știință au început să se gândească dacă nu cumva această ciupercă nu […]
06:00
Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall # Cancan.ro
După luni de zvonuri despre despărțiri, nunți anulate și relații puse pe pauză, Florin Răducioiu (54 de ani) reapare exact unde nu te aștepți: la Mall Băneasa, cu iubita Andreea Albăstroiu (44 de ani) de […]
Acum 24 ore
01:00
Elenna, o româncă studentă în China, a devenit cunoscută prin videoclipurile pe care le postează pe TikTok despre viața sa din țara asiatică. Printre videoclipurile postate de ea se numără unul legat de prețurile de […]
00:40
Misterul care încă bântuie Opera Română: corist găsit mort pe scări, adevărul n-a ieșit la lumină nici după 10 ani # Cancan.ro
Au trecut aproape 10 ani de la unul dintre cele mai tulburătoare episoade petrecute în spatele cortinei de la Opera Națională București. Un corist respectat a fost găsit mort pe scările clădirii, iar de atunci […]
00:20
Horoscop 21 decembrie 2025. Află zodia care se stresează că nu va avea bani de Sărbători, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. […]
00:00
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie 2025 # Cancan.ro
Cozonacul este una dintre vedetele mesei de Crăciun din fiecare an. Ei bine, popularitatea lui din această perioadă l-a propulsat către sume care îi determină pe români să îl cumpere la felie, pentru că întreg […]
20 decembrie 2025
23:50
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun # Cancan.ro
Pregătirile pentru Crăciun sunt în toi, iar vedetele noastre au planurile bine stabilite. Aurelian Temișan a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, unde va petrece Sărbătorile de iarnă, dar și care a fost cel mai interesant […]
23:40
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate” # Cancan.ro
Dacă publicul are din nou poftă de un blockbuster fantasy colorat, luminos și cu parfum de basm modern, în spiritul filmelor „Wonka” sau „Paddington”, atunci „Arborele lumilor minunate” se anunță a fi una dintre surprizele […]
23:30
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui Bercea Mondialu # Cancan.ro
E scandal mare în familia lui Bercea Mondialu! Finul lui, Leo Castellano, a trăit un adevărat coșmar cu fosta amantă, totul culminând cu un ordin de protecție. CANCAN.RO are povestea, în exclusivitate, detaliată chiar de […]
23:30
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Bacău! Diana (27 ani) și George (25 ani) au murit într-un accident teribil în Moinești, după ce un șofer în vârstă de 32 de ani a intrat direct în ei. Cei […]
23:20
Dragoste în șlapi și logodnă fără final! Jojo și fratele Monicăi Anghel, poza care anunța despărțirea înainte să se întâmple # Cancan.ro
O terasă de litoral ieftină, șlapi, bermude, roz din belșug și două priviri care nu mai spun aceeași poveste. În anii 2000, Jojo și Alexandru Anghel păreau un cuplu cu viitor, dar poza asta surprinde […]
23:10
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii la mall cu soția # Cancan.ro
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar vedetele sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de Crăciun. CANCAN.RO a fost pe fază și, de data aceasta, în vizor ne-au intrat magicianul Robert Tudor și […]
23:00
Prezentă la evenimentul de deschidere al conferinței AmericaFest a Turning Point USA, Erika Kirk, CEO al influentei organizații conservatoare, l-a susținut pe vicepreședintele JD Vance pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2028. Văduva lui […]
22:50
Blugi pătați cu clor, leopard din cap până-n picioare, gladiatori roz și o privire gata de atac. În 2002, Anda Adam nu era doar o cântăreață la început de drum, ci o panteră roz dezlănțuită, […]
22:30
Oksana Ionașcu a născut pentru a șaptea oară! Numele inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei # Cancan.ro
Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară și a vorbit pentru prima dată despre acest moment special, dar și despre semnificația numelui inedit pe care l-a ales pentru băiețelul ei. Soția lui Cezar […]
21:50
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu este răpusă de durere! Vedeta trece printr-o perioadă imposibil de descris în cuvinte, după ce a pierdut o altă persoană foarte importantă din viața ei, la doar 5 luni de la moartea lui […]
21:10
Scandal uriaș! Sergiu Stănilă, fostul decan al Baroului Timiș a obținut ordin de protecție de la avocata care face furori pe rețelele de socializare # Cancan.ro
Doi avocați de top, față în față în instanță! Bianca Cristolovean, una dintre cele mai cunoscute avocate din Baroul Timiș este în război cu Sergiu Stănilă, fostul decan al Baroului menționat și actual vicepreședinte al Uniunii Naționale […]
20:30
Mălina, o jurnalistă în vârstă de doar 27 de ani, s-a stins din viață astăzi, 20 decembrie 2025. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit în fața blocului în care ea locuia, după ce ar […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.